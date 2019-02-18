Что должно происходить с человеком, даже если он депутат Государственной думы, когда он постоянно врет? Один из примеров в классической литературе дает ответ — у персонажа должен удлиняться нос. Так нас учит сказка Карло Колодди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».

Иван Шилов ИА REGNUM Пиноккио

Глядя на нос депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, приходится предположить, что либо сказку нужно воспринимать иносказательно, либо за давностью написания истории мир очень изменился и на нос наличие лжи более не действует.

О носе Пушкиной приходится писать из-за ее активной позиции по поводу легализации у нас в стране такого механизма, способствующего торговле детьми, как бэби-бокс. 19 декабря 2017 года Оксана Викторовна внесла в Госдуму законопроект, дающий право регионам оборудовать этими конструкциями медицинские учреждения. Рассмотрение законопроекта было приостановлено 9 апреля 2018 года после заключения Правового управления.

В заключении Правового управления за подписью начальника Горбачевой Екатерины Викторовны сказано, что управление недоумевает, как ящик должен определять фактический возраст ребенка и что должно происходить, если возраст более 4 недель, которыми он ограничен в законопроекте. Практика показывает, что в бэби-боксы подкладывают детей возрастом даже более одного года. Ответа на это не последовало.

Оксана Пушкина сообщает в интервью от 11 января сего года о законопроекте: «Он готов, он вычищен до такой степени, что даже противники бэби-боксов в определенных комитетах говорят: «Нам придраться даже не к чему». Но законопроект на сайте Госдумы не изменился ни на букву, он такой, как его внесли в 2017 году. Осмотрев внимательно нос Оксаны Пушкиной на свежих фотографиях, приходим к выводу, что ложь на Оксану Викторовну не действует аналогичным образом, как на Пиноккио. А жаль…

Впрочем, и до этого высказывания Пушкина совершенно не заботилась о своем носе и он давно имел все шансы подрасти. Например, когда она называет всех детей, попавших в бэби-бокс, спасенными, мы вспоминаем ставропольский случай. Тогда бабушка отнесла ребенка в бокс, не посоветовавшись с матерью, после чего мать в слезах прибежала в больницу, чтобы вернуть его. Ребенок если и был спасен, то только от собственной матери.

И главное, что если явно неадекватная мать решила ребенка убить, то как этому может помешать ящик? Изучение 88 приговоров по ст. 106 «Убийство матерью новорожденного ребенка» показало, что доведенные до отчаяния бедностью и другими проблемами матери, планируют убийство задолго до родов, которые они осуществляют в подавляющем большинстве случаев самостоятельно. Они скрывают беременность, и невозможно представить, что, родив ребенка, они понесут его куда-то под страхом быть разоблаченными, так как ребенок может заплакать.

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

Несчастный нос Оксаны Пушкиной не среагировал и на ее запись в «Твиттере» от 10 января этого года, где она называет причиной убийства новорожденного ребенка отсутствие в Омске бэби-бокса. Трагедия произошла в Омской области в селе Новоуральское Павловоградского района, от которого до Омска ехать 100 км на перекладных. Эта женщина не хотела ребенка даже вынести из своего дома и предпочла жестоко убить. Очевидно, она была не в себе и ящик в Омске не помог бы. В той же новости, на которую реагирует Пушкина, есть ссылка на другую новость, в которой описан случай незаконной передачи ребенка по поддельным документам другим людям. Но сильный запах криминала, шибающий в нос от этой новости, почему-то не встревожил депутата.

Впрочем, нос Пушкиной должен был учуять неладное еще весной 2016 года, когда она занимала пост уполномоченной по правам ребенка в Московской области. Тогда было анонсировано, что в шести строящихся перинатальных центрах будут установлены бэби-боксы. Общественность всколыхнулась и ответила на это сбором подписей против установки ящиков, очевидным образом расширяющих возможности криминальных схем обращения с грудными детьми. Тогда в приемную губернатора Подмосковья Андрея Воробьева было передано более 6 тысяч собственноручных подписей жителей Подмосковья против такой инициативы. У губернатора хватило осторожности затормозить открытие этих криминальных окон в регионе. А вот чутья Оксаны Пушкиной не хватило, чтобы отказаться от этой затеи. И став депутатом Госдумы, она продолжает лоббировать легализацию ящиков уже по всей стране.

Недоумение вызывает не только поведение депутата Пушкиной, но и администрирование сайта системы обеспечения законодательной деятельности Государственной думы, на котором размещен законопроект. В разделе «Отзывы» мы можем видеть только 2 положительных отзыва от Чукотского автономного округа и Кабардино-Балкарской республики. Общественникам известно, что не менее 8 регионов направили в Госдуму отрицательные отзывы. Там понимают опасность нововведения, заботятся о детях и выступают против. Где эти отзывы? Неужели снова ничей нос не удлинится?

На месте депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, которая 21 февраля собирается предлагать старый законопроект к первому чтению своим коллегам, надо было бы задуматься. Иначе из-за ее равнодушия к собственному носу может случиться несчастье. Есть примеры, когда нос щеголял отдельно от своего хозяина в мундире статского советника и аж при шпаге. И не придется ли перехватывать не выдержавшую глумления часть лица по дороге в Ригу с фальшивым паспортом?