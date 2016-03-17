Проблема инфантицида требует осмысления для выработки эффективных методов профилактики этого преступления. ИА REGNUM приводит анализ приговоров по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», выполненный экспертом общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Анастасия Большаковой.

juliezkoven0 Девочка

Читайте первую часть: «Портрет детоубийцы»: Анализ приговоров по статье 106 УК РФ

Вторая часть: Большинство матерей-убийц планировало убийство детей: Анализ приговоров

III Анализ резолютивной части приговора

В 87 случаях (98,9% от всех изученных приговоров) в приговорах указана мера наказания.

Мера наказания

Число приговоров

Срок

6

от 1 г. 7 мес. до 4 лет

4

от 2 лет до 3 лет

23

от 6 мес. до 3 лет

2

от 2 лет до 3 лет

37

от 1 года до 4 лет

3

от 2 лет до 3 лет

11

от 2 лет до 4 лет

Как видно из таблицы чаще всего женщин наказывают условно с испытательным сроком, так как судья видит, что женщина в содеянном раскаялась.

Самой суровой мерой наказания является 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, несмотря на то, что максимально возможный срок составляет 5 лет. Даже в самых тяжелых случаях судьи стараются смягчить приговор. Самым легким можно считать приговор из Смоленской области от 2015 года:

»…назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 10 (десяти) месяцев лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года. Согласно п.9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации № 6578−6ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941−1945 годов», от назначенного наказания ФИО1 освободить». Интересно, что в остальных шести найденных нами приговорах за 2015 год, судьи не воспользовались правом амнистии.

IV Сводный портрет женщины-убийцы новорожденного ребенка

Женщина-убийца новорожденного ребенка:

гражданка РФ — 99%

жительница сельской местности или малого города (до 50 тыс. человек) — 53%

не замужем — 65%

рожавшая — 84%;

в среднем имеет двоих несовершеннолетних детей;

образование среднее или неполное среднее — 74%;

имеет место работы — 57%;

ранее не судимая — 93%;

к административной ответственности не привлекалась — 85%;

на учете у психиатра и нарколога не состоит — 95%;

скрывает беременность — 80%;

причинами совершения преступления называет нежелание воспитывать ребенка и тяжелое материальное положение — 68%;

рожает по месту жительства самостоятельно — 95%;

убивает новорожденного методом механической асфиксии (удушение или утопление) — 60%;

убивает прямо на месте родов — 96%.

V Выводы

Сводный портрет женщины-убийцы и другие параметры исследования указывают на социальные причины совершения преступления «Убийство матерью новорожденного ребенка». Поэтому для профилактики преступления необходимо оздоравливать общество в социальном плане:

Усиливать материальную поддержку матерей. Детские пособия, исчисляемые десятками рублей, не могут дать женщине уверенность в будущем дне; Развивать инфраструктуру детских учреждений в сельской местности и малых городах, чтобы женщина по достижению ребенком 1,5 лет могла отдать его в ясли, а сама могла заниматься зарабатыванием средств к существованию; Увеличивать число рабочих мест в сельской местности и малых городах. Проводить курсы переквалификации для молодых матерей в случае, если их профессия оказалась более не востребована; Поднимать уровень образования и культуры в сельской местности и малых городах; Усиливать медицинскую помощь в сельской местности и малых городах. Вполне возможно, что матери-одиночке, уже имеющей в среднем двоих детей, сложно поехать в районный центр для прерывания беременности или родов, так как не с кем оставить детей; Возродить программы борьбы с алкоголизмом: принудительное лечение от алкоголизма, организация лечебно-трудовых профилакториев, пропаганда здорового образа жизни и т.д.; Усиливать программы контроля за женщинами из группы риска участковыми МВД; Усиливать пропаганду полной семьи; Усиливать пропаганду помощи матерям-одиночкам и взаимопомощи друг другу среди населения.

Организация каких-либо анонимных устройств для приема детей (типа бэби-бокс) не представляется эффективной мерой профилактики преступления по ст. 106 УК РФ из-за того, что женщины убивают новорожденных детей прямо на месте родов, боясь огласки. Случается, что женщины, родившие детей в медицинских учреждениях, то есть прошедшие через медработников, забирают детей и убивают их не дойдя до дома. У этих женщин отсутствует желание сохранить жизнь ребенка. А нести ребенка в бэби-бокс может заставить только это желание.

Альберт Анкер. Юная мать у постели спящего ребенка. 1875

Этим женщинам нужна твердая уверенность, что они не будут порицаемы обществом как матери-одиночки, что они будут иметь государственную поддержку во время декретного отпуска и при дальнейшем воспитании своих детей. Государство должно повышать престиж материнства с помощью пропаганды, а также заботиться о повышении морально-нравственных норм у населения. К величайшему сожалению, все эти слова имеют декларативный характер и надежды на необходимые изменения в обществе при данном векторе развития общественных отношений несостоятельны.

Исследование приговоров по ст. 106 УК РФ заставляет задуматься о связи инфантицида и доступности абортов. С большой вероятностью число таких преступлений может увеличиться в случае, если аборт будет выведен из ОМС и станет недоступным для малообеспеченных женщин. Не меняя морально-нравственную составляющую общественной жизни невозможно одними запретительными мерами эффективно бороться с абортами.

Любую социальную проблему, в том числе и инфантицид, невозможно разрешить локальными мерами. Проблема инфантицида многоплановая, требующая всестороннего подхода. Решение ее требует усиления социальной функции государства и морально-нравственного оздоровления общества.