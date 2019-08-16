Алёна Скобеева
Последние публикации
«Самое дорогое болото России»: из госпрограммы — в экоскандал
Главное озеро нижегородского города Бора снова в центре скандала. Обмелевшее после мероприятий государственной программы «Формирование комфортной городской среды» Мухинское озеро, которое обещали восстановить, «зацвело». Жители региона в соцсетях выражают своё недовольство местными властями и...
16 августа 2019
«Школьный базар»: сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2019 году
Для кого-то родительские траты на подготовку к школе в этом году начались с июня — в федеральный перечень учебников для 8-х классов не попали некоторые из них, по которым дети уже начали обучение. Выход остался один — закупить их за счёт родителей. В одной из школ Барнаула на эти цели предложили...
12 августа 2019
Волга — за Медведевым, а «чёрные мусорщики»? Нижегородская неделя
Главной темой Нижегородской области, волнующей умы нижегородцев и властей, остаётся проект нижегородского гидроузла. Напомним, спор о непроектной отметке Чебоксарского водохранилища (63 вместо 68 м) не находит компромисса уже несколько десятилетий. Власти Чувашии и гидроэнергетики последовательно...
13 июля 2019
«Испанский стыд» за ГАЗ, острог для РПЦ, губернаторский клуб: обзор
Главным событием прошлой недели для Нижегородской области стал всероссийский форум «Производительность 360», для участия в котором в Нижний Новгород прибыли более 600 делегатов из разных регионов РФ, включая федеральных чиновников и губернаторов. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал...
9 июля 2019
Не клёвое место: что происходит с Волгой? Нижегородская неделя
Один из главных конфликтных проектов, против которого протестуют жители, — низконапорный гидроузел, призванный восстановить судоходство на Волге, снова попал в медиаповестку. В Москве прошёл третий Всероссийский водный конгресс, на котором обсудили актуальные проблемы восстановления сквозного...
2 июля 2019
«Щелчок по носу технократу», фирменный проект: нижегородская неделя
Нижегородская область в рамках главного события недели — «прямой линии» Владимира Путина — прозвучала в критичном ключе. Особенно этот щелчок по носу был болезнен для губернатора Глеба Никитина — ведь он в Госсовете РФ возглавляет профильную рабочую группу по экологии, а тут публичная, да на всю...
25 июня 2019
Аномальные дожди, «скверная» история: нижегородская неделя
Эхо взрыва на дзержинском заводе, в результате которого сотни домов и соцобъектов остались без стёкол, а за медпомощью обратились 116 человек, до сих пор раздаётся в Нижегородской области. На прошлой неделе врио директора ГосНИИ «Кристалл», где и случился взрыв, Александр Меркин сделал заявление по...
18 июня 2019
Пороховая бочка России, пощёчина ветеранам и наличник «от Сигала»: обзор
Нижегородская область не сходила с федеральной медиаповестки почти всю прошлую неделю. Поводом для этого стало ЧП на заводе АО «ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, случившееся 1 июня, и устранение его последствий. Напомним, два взрыва на складе готовой продукции привели к пожару площадью 800 кв. м, из...
11 июня 2019
Взрывы и провокаторы: нижегородская неделя
Зачем Владимир Путин в октябре приедет в Нижний Новгород и приедет ли, на что живут депутаты, два года подряд пишущие в декларации о доходах — ноль? Этим, и не только этим, вопросом задавались жители Нижегородской области на прошлой неделе. Среди важных событий также стоит отметить отчёт...
3 июня 2019
«Никакой нижегородской вольницы», ограбление по-богородски: обзор
Ставший главой Нижнего Новгорода в январе 2018 года бывший депутат Госдумы Владимир Панов на прошлой неделе отчитался о первом годе своей работы в должности. Эксперты в преддверии выступления отмечали, что отчёт — событие важное и «один из простейших способов убрать неугодного мэра», но тут же...
28 мая 2019
Мутко ратует за Кремль, хоккей оставили без денег: нижегородская неделя
Главным визитёром Нижегородской области на прошлой неделе стал вице-премьер Виталий Мутко. Итогом его визита стало обнародование ряда важных для города решений, в том числе посвящённых предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода. Визит вице-премьера 17 мая 2019 года вице-премьеру представили проект...
21 мая 2019
«Дело чести» нижегородского губернатора, силовики «раздербаниваются»: обзор
Главным событием Нижегородской недели стало празднование Дня Победы, в котором впервые принял участие истребитель МиГ-29, продемонстрировавший нижегородцам фигуры высшего пилотажа. Самолёт относится к истребителям четвёртого поколения и разработан в 70-е годы в ОКБ им. А. И. Микояна, которого...
14 мая 2019
«Методы из 90-х», письмо силовикам: нижегородский обзор
В Нижегородской области продолжаются палы травы — пойманы два поджигателя, чуть не загубившие тетеревиные тока. Губернатор отчитался о доходах, чиновнику сферы ЖКХ подожгли автомобиль, есть версия, что «мусорная мафия» мстила за попытку закрыть нелегальную свалку. Обманутые дольщики разбили...
7 мая 2019
Шанцева «продинамили», на Волге нашли труп без головы: обзор
Судьба экс-депутата, труп без головы, печальный рекорд по пожароопасности, а также визит Ольги Голодец и неожиданный поворот в деле депутатов Глушковых. Такой была нижегородская неделя. Антирекорд: горящий регион В Нижегородской области уровень пожароопасности стал рекордным за последние семь лет...
30 апреля 2019
SOS Дерипаски, посол Кустурица, видео маньяка: нижегородский обзор
Главной темой недели в Нижегородской области стала просьба миллиардера Олега Дерипаски к российскому правительству о выделении почти 30 млрд рублей на поддержку подконтрольной ему группы компаний «ГАЗ». Речь идёт не о прямом финансовом вливании в компанию, а о субсидировании процентной ставки по...
23 апреля 2019
Власть богатеет, младенца заморили голодом: нижегородская неделя
Традиционно считается, что в России две беды, и одна из них — это дороги. На прошлой неделе в Нижегородской области почти незаметно прошло важное событие — депутаты забраковали отчёт целого дорожного министерства о планировании программы «Безопасные и качественные дороги» на 2019−2024 годы. На...
16 апреля 2019
В Нижнем Новгороде судятся за «Победу», сносят коттеджи на побережье: обзор
Уголовные дела, ночные протесты, споры за «мусорные» тарифы, отставки и назначения, — это далеко не всё, чем «прославилась» Нижегородская область на прошлой неделе. Вокруг знаменитого советского автомобиля «Победа» развернулся судебный спор. Компания «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия...
9 апреля 2019
«Газпром» не хочет повторения истории в Арзамасе: итоги недели
Декларационная кампания 2018 года только началась, а в Нижегородской области уже возник первый конфликт, связанный с нею. УФАС по региону в марте проверили на соблюдение антикоррупционного законодательства. Областные СМИ со ссылкой на прокуратуру области сообщили о якобы обнаруженных нарушениях и...
2 апреля 2019
Деньги на «точки кипения», из одного кармана в другой: нижегородский обзор
Одной из самых обсуждаемых тем недели в Нижегородской области стали санкции Украины, под которые попали четыре депутата Госдумы от Нижегородской области и семь областных компаний, причём две из них уже давно ликвидированы, то есть фактически в списке — «мёртвые души». Под санкционную опалу в...
26 марта 2019
Сосульки-убийцы: в Нижегородской области становится опасно ходить по улице
За март 2019 года в Нижегородской области зарегистрировано не менее пяти случаев схода снега с крыш домов на проходящих мимо жителей, в результате чего пятеро человек получили травмы, в том числе тяжёлые. Среди пострадавших — трое детей, один из которых — месячный младенец. Несмотря на указание...
21 марта 2019