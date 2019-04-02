Уголовные дела, ночные протесты, споры за «мусорные» тарифы, отставки и назначения, — это далеко не всё, чем «прославилась» Нижегородская область на прошлой неделе.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль. Нижний Новгород

Вокруг знаменитого советского автомобиля «Победа» развернулся судебный спор. Компания «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга обратилась с иском к группе ГАЗ, требуя досрочно прекратить правовую охрану знака из-за неиспользования. Депутатская компания рассчитывает сама выпускать под этой маркой прицепы и запчасти, делая ставку на «теплые ассоциации» потребителей, ответчик с этим не согласен и намерен защищать «Победу» до конца.

«Мусорный» конфликт разворачивается в регионе — общественники потребовали пересмотреть нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов. Иск от общественной организации «Стопкартель» к нижегородскому правительству уже поступил в Нижегородский областной суд. Истцы считают расчёты властей, по которым собственники домов в частном секторе платят за вывоз мусора по числу жильцов, а многоквартирные дома — по площади квартир, незаконными. Ответчик нарушений не видит.

Тем временем областные власти обратились в правительство страны, чтобы вернуть льготу на вывоз ТБО ветеранам боевых действий, которая была утеряна из-за неправильного федерального регулирования.

Продолжаются споры и вокруг строительства низконапорного гидроузла. В этот раз жители Нижегородской области вышли митинговать в сумерках — публичная акция «Плотине — стоп!» началась в 21:00. В ней приняли участие около тысячи жителей Балахны и других территорий, которые опасаются ухудшения экоситуации и затопления своих владений в случае реализации проекта. Следующий митинг может пройти в конце апреля, а пока нижегородскому губернатору Глебу Никитину передали около 14,5 тыс. подписей жителей региона, опасающихся за судьбу своих участков после строительства плотины.

Никитин рекомендовал привлечь к работе балахнинской экспертной комиссии проектировщиков, чтобы наложить их 3D модель предполагаемого подъема грунтовых вод на территории, где расположены предприятия и жилые дома, в отношении которых видят риски балахнинцы. Компенсационные мероприятия, по словам главы региона, должны быть предложены проектировщиками по конкретным адресам.

Government-nnov.ru Проект низконапорного гидроузла

В сфере экономики прошли ряд важных событий. Областные власти обсудили сотрудничество с генеральным директором АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» Александром Потаповым, среди возможных направлений отметив обновление трамвайного парка Нижнего Новгорода и реализацию проекта по производству мусоросортировочных комплексов на базе АО «ЦНИИ «Буревестник».

Тем временем депутаты Законодательного собрания, проведя выездное заседание по мониторингу закона «Об охране атмосферного воздуха в Нижегородской области» в городе Павлово, где жители жалуются на неприятный запах от местной птицефабрики, пришли к выводу о необходимости корректировки федерального законодательства. Профильный комитет уже подготовил проект обращения к министру экологии и природных ресурсов РФ и министру здравоохранения РФ «О необходимости скорейшей разработки гигиенических нормативов по нормированию уровня воздействия запахов».

Российское правительство согласовало выделение Нижегородской области больше 1,5 млрд рублей на дорожное строительство в 2019 году, средства будут выделены дополнительно и пойдут в том числе на строительство участка дороги Неклюдово — Золотово.

В ГУ МВД Нижегородской области сменился руководитель. Пришедший в 2017 году из Тамбовской области генерал-майор Юрий Кулик освобождён от должности. Есть сведения, что вакантное кресло может занять министр внутренних дел Мордовии Юрий Арсентьев. На времена Кулика в регионе пришлись громкие политические дела.

Неожиданно вернулась в медиаповестку региона уволенная со скандалом замминистра здравоохранения Ольга Ермилова, которую освободили от занимаемой должности в прошлом году после конфликта с посетителями. Бывший замминистра, по имеющимся сведениям, назначена заместителем главного врача больницы имени Семашко. Горожане назвали подобное «ударом по имиджу Никитина», ведь именно после его жёсткой реакции чиновница лишилась поста. Сравнивали бывшего высокопоставленного служащего и с «токсичными персонажами», чьё поведение вредит репутации структуры в целом. Тем временем министр здравоохранения Антон Шаклунов, сохранивший пост после скандала со своим заместителем, на сегодня находится в отпуске, но ходят слухи, что в его ведомстве снова ожидаются кадровые рокировки. Официально новое назначение Ермиловой власти области не подтверждают, а на сайте больницы данных по новому замглавврача нет.

Zdrav-nnov.ru Антон Шаклунов

Тем временем в Нижегородской области создан примечательный прецедент. Решением суда по иску природоохранной прокуратуры шесть коттеджей на берегу Горьковского моря в Городецком районе признаны самовольными постройками и «приговорены» к сносу. Эксперты отмечают, что «хозяева этих коттеджей — люди непростые», среди них и бизнесмены, и политики, и бизнесмены-политики.

В деле лидера нижегородских справороссов Александра Бочкарева — неожиданный поворот. Отельер и однопартиец обвиняемого в крупном мошенничестве выплатил ущерб, что был нанесён пострадавшему в этом деле. Это произошло для того, чтобы «прекратить дискредитации» лидера отделения партии. Вот только пострадавший претензии, так и не отозвал, заявив, что готов отказаться от гражданского иска на 5 млн рублей, а это при вынесении приговора сможет смягчить наказание фигурантам.

Не обошлось на прошлой неделе в регионе и без ЧП. 4 апреля в одном цехе мономеров ГОСНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошел пожар с последующим взрывом. Здание было полностью разрушено, но пострадавших нет. Ростехнадзор организовал работу межведомственной комиссии.

За «Победу» до конца

Вокруг знаменитого советского автомобиля «Победа» развернулся судебный спор. 23 марта 2019 года в Суд по интеллектуальным правам поступил иск ООО «Хартунг», принадлежащей семье депутата Госдумы Валерия Гартунга, к ПАО «ГАЗ» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации №411 871 вследствие его неиспользования. Речь идёт о товарном знаке «Победа», иск начнут рассматривать 22 апреля.

Примечательно, это не первая попытка компании «Хартунг» досрочно прекратить правовую охрану товарного знака. В 2017 году она уже обращалась в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Победа» по свидетельству № 411 871 в отношении товаров 12-го класса: запасные части для шасси; запасные части для транспортных средств; автобусов; автомобилей; автоприцепов; автофургонов; грузовиков; двигателей; кузовов для автомобилей; кузовов для грузовиков.

Sergey Korovkin 84 ГАЗ-М-20 «Победа»

«Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее — госреестр) словесный товарный знак «Победа» с приоритетом от 29.07.2009 зарегистрирован за №411 871 в отношении следующих товаров по МКТУ: 12 класс — транспортные средства; автобусы; автомобили; автоприцепы; автофургоны; грузовики; двигатели; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; шасси; запасные части для вышеперечисленных товаров; 28 класс — игры, игрушки; модели транспортных средств уменьшенные (далее — товарный знак). Правообладателем товарного знака является публичное акционерное общество «ГАЗ», — говорилось в материалах дела от 2017 года и уточнялось, что «в обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец ссылался на то, что он является дистрибьютором товаров — колес для транспортных средств, колес рулевых для транспортных средств, ободьев колес транспортных средств, и имеет намерение к реальному использованию обозначения «Победа» для индивидуализации указанных товаров, производимых по его заказу».

Доводы ответчика «об использовании им товарного знака ввиду широкой известности обозначения «Победа» для таких категорий потребителей, как автомобилисты и коллекционеры масштабных моделей автомобилей, а также потребителей, интересующихся историей СССР и техники, и ассоциировании ими товарного знака с ответчиком как правопреемником автомобильного завода ПАО «ГАЗ», суд в расчёт не принял. Судья отметил, что «правообладателем должна быть доказана широкая известность товарного знака не абстрактно»».

Тогда иск был удовлетворён, и оспорить его группа «ГАЗ» не смогла, в новом иске истец требует полностью прекратить правовую охрану товарного знака.

«В «Хартунге» иск объясняют намерением производить на своем заводе в Челябинске продукцию под маркой «Победа»: спецтехнику (прицепы и полуприцепы), колесную продукцию, запчасти и компоненты. Слово «Победа» вызывает у потребителей теплые ассоциации, для многих оно связано с национальной гордостью, которая сплачивает людей в эти непростые времена, и мы хотим удовлетворять их потребности качественным отечественным продуктом под этим прекрасным благозвучным названием», — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на истца.

Gwafton ГАЗ-М-20 «Победа»

В группе ГАЗ намерены отстаивать свои права в суде.

«Удивительно, как вообще могла возникнуть настолько непатриотичная идея — использовать легендарный автомобильный бренд в автокомпонентах. Где истец планирует его применять — в брендировании стальных заготовок или колес?» — цитирует вице-президента ГАЗа Елену Матвееву издание.

Матвеева уточнила, что бренд «неотъемлемо связан с ГАЗом, его наследием» и стал легендарным именно как автомобильный бренд.

Напомним, автомобиль «Победа» — первый советский послевоенный легковой автомобиль, который выпускался на Горьковском автозаводе в 1946—1958 годах. ООО «Хартунг» является официальным дистрибутором продукции ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». Более половины доли компании принадлежит супруге депутата Гоcдумы от Челябинской области Валерия Гартунга и сыновьям.

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«Мусорный конфликт»: параметры оспаривают в суде

Общественная организация «Стопкартель» обратилась в областной суд с иском к нижегородскому правительству, в котором требует признать незаконными расчёты властей, по которым собственники домов в частном секторе платят за вывоз мусора по числу жильцов, а многоквартирные дома — по площади квартир. Ответчик нарушений не видит.

Напомним, тарифы действуют с января 2019 года. Для жителей многоэтажных домов платёж рассчитывается, исходя из нормативов — 8,88 кг отходов в год на квадратный метр, а для частных домов — на каждого проживающего, и варьируется от 194 кг в районах области до 276 кг в Нижнем Новгороде.

«Эти нормативы общественники считают противоречащими федеральному законодательству. По их мнению, нормативы накопления ТКО для многоквартирных и частных домов определены необоснованно и без корректного учета плотности самих отходов. При их утверждении в нарушение установленного правительством РФ порядка власти взяли объемы ТКО по муниципалитетам и рассчитали средний показатель, но доказательств обоснованности таких расчетов у правительства Нижегородской области нет, утверждают истцы. Фактические объемы накопления отходов измеряли летом, осенью и весной, пропустив зиму в нарушение федеральных нормативных актов, а экономическое обоснование рассчитанных таким образом нормативов накопления ничем не подтверждено», — отмечает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на исковое заявление.

Government-nnov.ru Вывоз мусора

Помимо иска, организация подала жалобу в ФАС, после рассмотрения которой ведомство обязало правительство Нижегородской области проверить обоснованность тарифов на вывоз ТКО.

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Тем временем, областные власти обратились в правительство страны, чтобы вернуть льготу на вывоз ТБО ветеранам боевых действий. Об этом стало известно на встрече главы региона с жителями Перевозского района, один из которых пожаловался на отмену льготы.

«Это не отмена, а неправильное федеральное регулирование. Я обратился в правительство страны для того, чтобы внести изменения в законодательство и вернуть эту льготу ветеранам боевых действий», — сказал Глеб Никитин, отвечая на вопрос.

Гидроузел: споры продолжаются

Вокруг строительства низконапорного гидроузла продолжаются споры, растёт недовольство жителей Балахнинского района, чьи интересы больше всего затронет стройка, если ей будет суждено начаться. На прошедшей неделе жители Нижегородской области вышли митинговать в сумерках — публичная акция «Плотине — стоп!» началась в 21:00. В ней приняли участие около тысячи жителей Балахны и других территорий, которые опасаются ухудшения экоситуации и затопления своих владений в случае реализации проекта. Следующий митинг может пройти в конце апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марий Эл, Чувашия и Нижегородская область несколько десятилетий не могут прийти к компромиссу по уровню Чебоксарского водохранилища, что проходит по территории всех трёх регионов. Гидроэнергетики и власти Чувашии выступают за подъём с непроектных 63 метров до 68, руководство двух других регионов — против, так как опасается затопления своих территорий. Между тем спорная ситуация привела к тому, что происходит обмеление Волги, и из-за этого лимитируется пропускная способность, страдает судоходство. Администрация Нижегородской области в качестве единственной альтернативы предложила строительство низконапорного узла, проект которого оценивается в 43 млрд рублей и входит в федеральную стратегию развития внутреннего водного транспорта. У общественности и научного сообщества есть претензии к этому проекту. В частности, представитель Роспотребнадзора Наталья Чиковитова ранее сообщила, что строительство может стать причиной значительного ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Экологи поддержали это мнение, посчитав, что лишь от затопления разных участков в Балахне экологический ущерб может достичь 330 млрд рублей.

Government-nnov.ru Строительство нижегородского низконапорного гидроузла

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Замечания были и у минэкологии области, которое сформировало предварительный реестр замечаний и предложений. Жители региона не только митингуют, но и ведут сбор подписей под петицией от общественного движения «Комитет защиты Волжской поймы», напоминая, что есть альтернативный проект, который ещё в сентябре 2015 года был рекомендован научным советом РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии. Учёные признали нецелесообразным строительство ещё одного гидроузла и предложили создать в районе Городца третий шлюз, выходящий в Волгу существенно ниже двух существующих.

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После многочисленных претензий от общественности рабочую группу по проекту создали при Минстрансе РФ. В неё вошли и представители областных властей.

Помимо митинга, на прошедшей неделе прошла встреча Глеба Никитина и главы общественной экспертной комиссии Александра Алексеева. Последний передал губернатору больше 14 500 подписей жителей, опасающихся, что при строительстве плотины могут быть подтоплены их дома, участки и территории действующих промпредприятий. Он также уточнил, что эксперты в проекте не нашли учета всех рисков и ожидаемых компенсационных мероприятий.

«Опасения, которые звучали в том числе на общественных обсуждениях по вопросам гидроузла, я вынес на рассмотрение вышестоящим органам и передал проектировщикам. Надеюсь, что ваша экспертная комиссия продолжит свою работу для того, чтобы все вопросы жителей получили ответы, а мнения были учтены», — заявил губернатор, предложив привлечь к работе балахнинской экспертной комиссии проектировщиков, чтобы наложить их 3D модель предполагаемого подъема грунтовых вод на территории, где расположены предприятия и жилые дома, в отношении которых видят риски балахнинцы.

Он также добавил, что компенсационные мероприятия должны быть предложены проектировщиками по конкретным адресам.

Government-nnov.ru Балахнинский район

Отставка главы МВД

В ГУ МВД Нижегородской области сменился руководитель, слухи об отставке действующего главы ведомства подтвердились. Пришедший в 2017 году из Тамбовской области генерал-майор Юрий Кулик освобождён от должности 3 апреля приказом президента РФ Владимира Путина. Временно исполняющим обязанности назначен замначальника управления, начальник полиции Нижегородской области Сергей Камышев.

Слухи о том, что Кулик уйдёт со своего поста, ходили с начала марта.

«Кулик был назначен в Нижегородскую область вместо Ивана Шаева в сентябре 2017 года. Его перевели к нам из Тамбовской области, где он также возглавлял региональный главк. Именно на период Юрия Кулика пришлись громкие политические дела в Нижнем Новгороде. К десяти годам строгого режима был приговорён бывший мэр Олег Сорокин, под домашним арестом находится лидер «Справедливой России» Александр Бочкарев, в международном розыске — бывший глава Балахны Александр Глушков, под арестом — депутат гордумы Николай Ингликов», — напомнил политобозреватель Андрей Вовк.

Есть сведения, что вакантное кресло главы ведомства Нижегородской области может занять министр внутренних дел Мордовии Юрий Арсентьев, у которого в конце 2018 года истек пятилетний срок на посту главы мордовского МВД. Тогда пошли слухи, что его переведут в Брянскую область, но они не оправдались. Сейчас источники прочат Арсентьеву новый пост.

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Вип-коттеджи «приговорили» к сносу

В Нижегородской области создан примечательный прецедент. В начале апреля судебная коллегия Нижегородского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, отменила решение Городецкого городского суда от 26 декабря 2018 года. По делу был вынесен новый вердикт, которым иск надзорной инстанции к ООО «ТНП-Интер» о признании построек самовольными, возложении обязанности по их сносу, удовлетворён. Речь идёт о сносе шести коттеджей на побережье Горьковского моря (Горьковском водохранилище).

«Признать постройки на земельном участке с кадастровым номером **** по адресу: Нижегородская область, Волжское лесничество, квартал 37, выдел 1 самовольными. Обязать ООО «ТНП-Интер» снести самовольно возведенные постройки на земельном участке с кадастровым номером ***** по адресу: Нижегородская область, Волжское лесничество, квартал 37, выдел 1 в течение месяца с момента вступления решения суда в силу», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ilya.osipov Городец

Дело интересно тем, что собственниками коттеджей, которые стоят рядом со сносимыми, являются отнюдь не простые нижегородцы.

«В Нижегородской области создан прецедент — суд по иску природоохранной прокуратуры постановил снести шесть коттеджей на берегу Горьковского моря в Городецком районе, посчитав их самовольными постройками. Все знают, что большинство коттеджей на Горе-море незаконные, там и строить-то нельзя. Но все десятилетиями закрывали на это глаза. Потому что и хозяева этих коттеджей — люди непростые. Это или бизнесмены, или политики, или бизнесмены-политики», — отметил на своей странице в соцсетях нижегородской политобозреватель Андрей Вовк.

Отметим, ООО «ТНП-Интер» — ответчик по делу прокуратуры — учреждено в мае 2005 года в Нижнем Новгороде. Его уставный капитал — 5 212 000 рублей, основной вид деятельности — сделки с собственной недвижимостью. Среди владельцев — Андрей Черемисинов, Алина Томина, Владислав Сметанин, Наталья Илларионова и Юрий Гайсинский. Черемисинов ранее был директором на сегодня уже ликвидированных нижегородской общественной организации баскетбольный клуб «НБА» и ЗАО «Телестанция «Сети НН»,

Напомним, проблеме застройки берегов Горьковского водохранилище, получившего в обиходе название Горьковского моря, уже не одно десятилетие. В 2014 году областные депутаты даже хотели части побережья дать статус особо охраняемой природной территории. Основанием стали многочисленные жалобы жителей на то, что из-за застройки невозможно пройти на берег. А в 2004 году ООО «Гармония» было привлечено к административной ответственности за нарушение Водного законодательства РФ. Компания, купив базу отдыха на берегу моря, при обустройстве территории самовольно «прибавила» к приобретенной земле прибрежную полосу Горьковского водохранилища.

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Алексей Задонский Горьковское водохранилище

Бывший замминистра: вернулась в медицину после увольнения со скандалом?

Неожиданно вернулась в медиаповестку Нижегородской области уволенная со скандалом замминистра здравоохранения Ольга Ермилова, которую освободили от занимаемой должности в ноябре 2018 года после конфликта с посетителями — представителями частных стоматологических клиник, у которых имелись вопросы по программе обязательного медицинского страхования. Вместо того чтобы принять пришедших, им организовали вызов полиции и психбригады, которые адекватных посетителей увозить никуда не стали, а вот Ермиловой подобная ситуация стоила кресла. Нижегородский губернатор тогда заявил, что «подобное поведение, к тому же с применением административных мер, абсолютно недопустимо».

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На прошедшей недели нижегородские СМИ сообщили, что Ермилова назначена заместителем главного врача государственной больницы имени Семашко.

«Сегодня Ольга Ермилова была представлена коллективу больницы. Собрали всех работников, представили официально, со всем заслугами и дифирамбами», — написало издание «Репортёр-НН» со ссылкой на собственные источники 5 апреля.

Официально новое назначение Ермиловой власти области не подтверждают, а на сайте больницы данных по новому замглавврача нет.

Горожане возмущены слухами и назвали подобное «ударом по имиджу Никитина», ведь именно после его жёсткой реакции чиновница лишилась поста. Сравнивали бывшего высокопоставленного служащего и с «токсичными персонажами», чьё поведение вредит репутации структуры в целом.

Тем временем министр здравоохранения Антон Шаклунов, сохранивший пост после скандала со своим заместителем, на сегодня находится в отпуске, но ходят слухи, что в его ведомстве снова ожидаются кадровые рокировки.

VOVLAN80 Нижегородская областная клиническая больница

Акценты экономики

В сфере экономики прошли ряд важных событий. Областные власти обсудили сотрудничество с генеральным директором АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» Александром Потаповым.

«У нас немало направлений потенциального сотрудничества, в первую очередь, в части гражданских проектов, которые позволят удовлетворить спрос на новую технику и оборудование. Важная тема — развитие производственных площадок корпорации, которые расположены в регионе, в части их загрузки гражданской продукцией. Сегодня мы обсудили два направления. Во-первых, это обновление трамвайного парка Нижнего Новгорода. Во-вторых, реализацию проекта по производству мусоросортировочных комплексов на базе АО «ЦНИИ «Буревестник». Уверен, что наше сотрудничество будет эффективным», — заявил после встречи Глеб Никитин.

Тем временем депутаты Законодательного собрания, проведя выездное заседание по мониторингу закона «Об охране атмосферного воздуха в Нижегородской области» в городе Павлово, где жители жаловались на неприятный запах от местной птицефабрики, пришли к выводу о необходимости корректировки федерального законодательства. Профильный комитет уже подготовил проект обращения к министру экологии и природных ресурсов РФ и министру здравоохранения РФ «О необходимости скорейшей разработки гигиенических нормативов по нормированию уровня воздействия запахов».

Депутат Владислав Атмахов отметил, что проблема с неприятными запахами актуальна не только для Павлово, но и в целом на территории Нижегородской области стоит очень остро. Ситуация с неприятным запахом сложилась в Нижнем Новгороде, Кстовском и Вадском районах. По словам исполнительного директора павловской птицефабрики Георгия Романова, для устранения проблемы с запахами была проделана большая работа, и «на сегодняшний день жалобы от жителей, проживающих в районе нашего предприятия, не поступают».

Депутаты же отметили, что проблема с запахами плохо решаема из-за того, что в России правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования, в том числе критерии безопасности и безвредности, нормируют не собственно запах, а максимальную предельно допустимую концентрацию конкретного вредного вещества.

Artem Bali Птицефабрика

Ещё одна новость сферы экономики — правительство РФ согласовало выделение Нижегородской области больше 1,5 млрд рублей на дорожное строительство в 2019 году, средства будут выделены дополнительно и пойдут в том числе на строительство участка дороги Неклюдово-Золотово. 816 млн 960 тыс. рублей область получит на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста в рамках программы «Развитие транспортной системы», финансирование продолжат и в последующие годы.

Дело лидера справороссов

В деле лидера нижегородских справороссов Александра Бочкарева — неожиданный поворот. Отельер и однопартиец обвиняемого в крупном мошенничестве выплатил ущерб, что был нанесён гражданину, признанному пострадавшим. Сам Дмитрий Дзепа подтвердил факт поступления на его счёт 5 млн рублей.

«Бизнесмен переводит средства, чтобы «прекратить дискредитацию» лидера нижегородских справороссов Александра Бочкарева. Таким образом, предприниматель возместил потерпевшему ущерб», — пишет газета «Коммерсантъ».

Вот только пострадавший претензии, так и не отозвал, заявив, что готов отказаться от гражданского иска на эту сумму, а это при вынесении приговора сможет смягчить наказание фигурантам.

Напомним, депутат Заксобрания Александр Бочкарев, являющийся лидером отделения партии «Справедливая Россия», стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе, позднее переквалифицированного в мошенничество, осенью 2017 года. С конца ноября он находится под домашним арестом.

Следователи заявили, что, будучи лидером отделения партии, в 2015 году Бочкарев получил от гражданина Дзепы 5 млн рублей за включение в муниципальный список кандидатов в депутаты думы Нижнего Новгорода для выдвижения от партии. По итогам выборов в состав думы гражданин не прошел, его заявление и легло в основу уголовного дела. За время расследования и судебных прений Бочкарев успел жениться с разрешения суда и попасть в больницу.

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«Обвиняемые, впрочем, с показаниями потерпевшего не согласны. По их словам, предназначенные для нужд партии деньги они лично не брали и единственным нарушением может считаться внесение наличных на партийный счет. Исход кампании, по их словам, предугадать было сложно: все были уверены в победе Игоря Богданова, много лет избиравшегося в своем округе», — уточняет газета.

Взрыв в цеху «Кристалла»

В Дзержинске 4 апреля в цехе мономеров ГОСНИИ «Кристалл» прогремел взрыв, которому предшествовал пожар. В результате здание полностью оказалось разрушенным, пострадавших нет.

Пресс-служба МЧС региона была немногословна:

«Нижегородская область, г. Дзержинск, (промзона), в результате пожара в здании цеха (5 кв.м.) произошел взрыв и возгорание сухой растительности вблизи здания на площади 150 кв.м. Предварительно — пострадавших и погибших нет. На месте производилось тушение по второму номеру и наращивание сил и средств. Пожар локализован на площади 180 кв. м. Здание (одноэтажное кирпичное) полностью разрушено, проводилась проливка помещений. В 17:20 минут объявлена полная ликвидация».

Известно, что речь идёт о корпусе НИИ «Кристалл», а происшествие случилось при выгрузке взрывчатой смеси из смесителя. Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) приступило к расследованию причин аварии.

Не успели начать проверку по взрыву на «Кристалле», как в Дзержинске снова ЧП. 8 апреля в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области» поступило сообщение об обрушении кровли неэксплуатируемого здания на территории промышленной площадки на Восточном шоссе, 8.

«На месте установлено, что при производстве демонтажных работ произошло обрушение кровли строения на площади 3200 кв. м. В результате происшествия по предварительным данным, погиб 1 человек. Причина происшествия устанавливается», — уточнялось в сообщении ведомства.

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