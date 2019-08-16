«Самое дорогое болото России»: из госпрограммы — в экоскандал
Главное озеро нижегородского города Бора снова в центре скандала. Обмелевшее после мероприятий государственной программы «Формирование комфортной городской среды» Мухинское озеро, которое обещали восстановить, «зацвело». Жители региона в соцсетях выражают своё недовольство местными властями и отмечают, что «консистенция озера теперь напоминает детсадовский кисель с пенками». Мухинское стало самым дорогим болотом страны, ведь в то, чтобы его «создать», было вложено 15 млн рублей.
«Самое дорогое болото России — так жители Бора называют многострадальное Мухинское озеро в центре города», — пишет в соцсетях нижегородец Дмитрий Виноградов, рассказавший, что теперь из озера вылавливают тину.
Он отмечает, что данный водоём «теперь по праву можно переименовать в Кисель-озеро, потому что «консистенция озера теперь напоминает детсадовский кисель с пенками».
Горожане интересуются, за чей же счёт будут чистить загубленное озеро.
Жители шокированы и недовольны:
«Превратили в цветущую лужу», «Было бы странно, если бы не зацвела. Там до замкнутой самоочищающейся биологической системы ещё как до Пекина», «Сколько этот цирк ещё будет продолжаться?», «Да-а, артисты, конечно. По-моему, скоро его засыпят, положат брусчатку и поставят памятник в честь Мухинского озёра. Памятники в нашем городе уж больно хорошо приживаются», «Вот интересно, какие мероприятия предполагаются после получения результатов исследований воды?»
Напомним, Мухинское озеро попало в медиаповестку страны в июне 2019 года, когда местные жители пожаловались на высохшее после благоустройства озеро. На работы было выделено 15 млн рублей. Муниципальный контракт был отдан ООО РЭБ СК «ОКА». При этом по ЕГРЮЛ у фирмы основная сфера — «деятельность внутреннего водного грузового транспорта». Компания принадлежит Сергею Ружьеву, чьи данные полностью совпадают с данными местного депутата.
После огласки ситуации Бор посетил депутат Госдумы Денис Москвин, который пообещал привлечь надзорные органы к решению проблемы. Властям города рекомендовали оперативно подготовить список мер для устранения проблемы.
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Любопытный факт: в регионе ходят слухи, что пост главы Бора вместо проштрафившегося может занять экс-министр транспорта Вадим Власов.
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