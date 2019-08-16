Главное озеро нижегородского города Бора снова в центре скандала. Обмелевшее после мероприятий государственной программы «Формирование комфортной городской среды» Мухинское озеро, которое обещали восстановить, «зацвело». Жители региона в соцсетях выражают своё недовольство местными властями и отмечают, что «консистенция озера теперь напоминает детсадовский кисель с пенками». Мухинское стало самым дорогим болотом страны, ведь в то, чтобы его «создать», было вложено 15 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Самое дорогое болото России — так жители Бора называют многострадальное Мухинское озеро в центре города», — пишет в соцсетях нижегородец Дмитрий Виноградов, рассказавший, что теперь из озера вылавливают тину.

Принт-скрин страницы Дмитрия Виноградова Мухинское озеро

Он отмечает, что данный водоём «теперь по праву можно переименовать в Кисель-озеро, потому что «консистенция озера теперь напоминает детсадовский кисель с пенками».

Горожане интересуются, за чей же счёт будут чистить загубленное озеро.

«Кто оплачивает работу службы спасения по ловле тины из озера? Пока простые жители ходят на субботники и выполняют работу муниципалитета, благоустройство города же в это время вылавливает сопли из озера, — отмечает Виноградов, напоминая, что «озеро задумали немножко передвинуть», — Не спрашивайте зачем, никто не знает. Якобы, чтобы сделать пешеходную дорожку, нужно было подвинуть озеро на 10 метров в сторону. И вот результат. Систему подводных родников, видимо, повредили, и вода ушла. Не стоять же озеру без воды! Было принято решение выстлать дно озера пленкой и наполнить его водопроводной водичкой. Естественно, за бюджетный счет. И вот результат — стоячая вода зацвела и завоняла. Сегодня на озеро прибыли спасатели, чтобы сачками выловить тину. Занавес».

Жители шокированы и недовольны:

«Превратили в цветущую лужу», «Было бы странно, если бы не зацвела. Там до замкнутой самоочищающейся биологической системы ещё как до Пекина», «Сколько этот цирк ещё будет продолжаться?», «Да-а, артисты, конечно. По-моему, скоро его засыпят, положат брусчатку и поставят памятник в честь Мухинского озёра. Памятники в нашем городе уж больно хорошо приживаются», «Вот интересно, какие мероприятия предполагаются после получения результатов исследований воды?»

Duma.gov.ru Денис Москвин

Напомним, Мухинское озеро попало в медиаповестку страны в июне 2019 года, когда местные жители пожаловались на высохшее после благоустройства озеро. На работы было выделено 15 млн рублей. Муниципальный контракт был отдан ООО РЭБ СК «ОКА». При этом по ЕГРЮЛ у фирмы основная сфера — «деятельность внутреннего водного грузового транспорта». Компания принадлежит Сергею Ружьеву, чьи данные полностью совпадают с данными местного депутата.

После огласки ситуации Бор посетил депутат Госдумы Денис Москвин, который пообещал привлечь надзорные органы к решению проблемы. Властям города рекомендовали оперативно подготовить список мер для устранения проблемы.

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Vk.com Вадим Власов

Любопытный факт: в регионе ходят слухи, что пост главы Бора вместо проштрафившегося может занять экс-министр транспорта Вадим Власов.

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