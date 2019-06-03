Нижегородская область не сходила с федеральной медиаповестки почти всю прошлую неделю. Поводом для этого стало ЧП на заводе АО «ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, случившееся 1 июня, и устранение его последствий.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Напомним, два взрыва на складе готовой продукции привели к пожару площадью 800 кв. м, из которых 400 кв. м — на территории завода, а 400 кв. м — в лесном массиве. В результате было разрушено пять зданий АО, а от взрывной волны пострадали окна в 309 жилых домах, в 55 детсадах и 32 школах. В результате инцидента пострадали 89 человек, 18 из которых были госпитализированы, в основном речь шла об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести. Погибших не было. По данному происшествию было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»), расследование которого продолжается. Также на месте взрывов работают спецкомиссия и сотрудники Ростехнадзора.

4 июня на совещании в Москве нижегородский губернатор Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о ситуации с ликвидацией последствий, отметив, что «для недопущения паники в кратчайший срок был налажен единый скоординированный поток регулярной официальной информации во все средства массовой информации». На 3 июня в большинстве зданий, по словам губернатора, были восстановлены окна, выбитые взрывной волной. Пациентам, которые были в тяжёлом и состоянии средней тяжести, за счёт консолидированного бюджета Нижегородской области была оказана материальная помощь — в целом 2,7 млн рублей.

Также 3 июня в городе в штатном режиме прошли экзамены у выпускников, в том числе и в тех школах, что пострадали от взрыва (№ 9, 23, 36, 37). В ликвидации последствий ЧП в Дзержинске приняли участие свыше 2 тыс. волонтеров, неравнодушных горожан и представителей бизнеса, выделивших помощь отдельным соцобъектам.

Глава Дзержинска Иван Носков, комментируя ситуацию 4 июня, отметил, что к ликвидации последствий приступили через два часа после происшествия, и к вечеру воскресенья все разбитые стекла были убраны.

«В самые жаркие моменты на уборке работали до двух тысяч человек. Первыми свою помощь предложили родители учеников школ и детей из детсадов, волонтеры, молодежь. Просто люди приходили, чтобы помочь. Помогали бойцы дзержинской войсковой части, управляющие компании Нижнего Новгорода и других городов. Предложений было много. Спасибо всем — общими силами мы справились!» — добавил Носков.

Government-nnov.ru Взрыв в Дзержинске

Неприятным явлением и тоже своего рода последствиями стало появление ложных сведений, которые вели к нагнетанию паники, так, что официальные органы не успевали опровергать особо громкие из них. Роспотребнадзор сразу же сообщил, что угрозы загрязнения воздуха после ЧП в Дзержинске нет, как и нет необходимости в эвакуации горожан.

Нагнетание привело к тому, что решением Роскомнадзора были признаны «ложными» и удалены 34 сообщения в соцсетях, касающиеся взрывов в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске.

Читайте также: Роскомнадзор удалил часть фейковых сообщений о взрывах в Дзержинске

«Я считаю, что это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность применения закона о фейках. На фоне ЧП на заводе также начались звонки о минировании объектов — около 20 звонков по 20 объектам на территории Дзержинска и Нижнего Новгорода. Безусловно, это делали провокаторы, которые пытались расшатать ситуацию», — заявил Глеб Никитин на заседании штаба в день ЧП.

При этом те, кто ранее называл закон о фейках бредом, после этого по-новому взглянули на него.

«Первый раз был применён закон о фейк-ньюс. И если во время его принятия он казался мне госдумовским бредом, то сейчас — нет. Когда в твоём родном городе паника, тебе звонят родные и друзья с вопросом, куда бежать после взрыва, становится не смешно И вот такие шутники, которые придумывали и распространяли фейк-ньюс, должны думать своей головой. А теперь и отвечать перед законом», — написал на своей странице в соцсетях нижегородский политобозреватель Андрей Вовк, окрестив борьбу с провокаторами фейк-дустом.

Ещё одна важная деталь, ставшая известной позднее: в начале апреля на заводе уже было ЧП — сдетонировали взрывчатые вещества с последующим разрушением производственного здания. Последовавшая после этого проверка выявила сразу 35 нарушений, на устранение которых дали срок до 26 августа. Владимир Путин поручил ответственным органам посмотреть, как была построена работа по устранению выявленных недостатков:

«Что они делали, что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Надо посмотреть и дать объективную оценку».

Читайте также: Путин высказался о взрыве на военном заводе в Дзержинске

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

Жители региона в комментариях по ситуации в Дзержинске часто называют город пороховой бочкой России, ведь помимо «Кристалла» там есть ещё и завод имени Я. М. Свердлова — единственный в России производитель октогена, гексогена, да и химических предприятий немало.

Фрагменты памятника героям пустили на латание дороги

Прогремела в федеральной медиаповестке на прошлой неделе и одна из нижегородских деревень, где не придумали ничего лучше, как отправить фрагменты памятников героям Великой Отечественной войны на засыпание ям на дороге, ведущей к деревенскому кладбищу.

Читайте также: В Нижегородской области из фрагментов памятника героям войны сделали дорогу

Подобное произошло в деревне Фундыково Семеновского района, где власти пустили часть памятника героям Великой Отечественной войны после его демонтажа на латание дорожных ям. В своё оправдание глава сельской администрации Денис Барыбин заявил, что «памятник уже списан, и его амортизационный срок уже давно прошел»:

"Мы выкладывали дорогу не памятником, а основанием, которое сделано из кирпича. Конечно, памятник разбирали не вручную, а техникой, может, таблички и попали».

Об этом рассказала нижегородская программа «Кстати», чей сюжет и лёг в основу проверки, которую поручил провести председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал дать правовую оценку «действиям всех лиц, причастных к разрушению одного из символов нашей исторической памяти».

Депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР) на своей странице в соцсетях возмутился поведением властей и строителей:

«В Семеновском районе Нижегородской области строители, с попустительства местной власти, додумались залатать дорогу плитами с именами героев Великой Отечественной войны. Это варварство чистой воды и пощёчина нашим ветеранам. Куда смотрел заказчик работ и контролирующие органы?»

Sledcom.ru Обломки памятника

Депутатские кошельки: Заксобрание отчиталось о доходах

Нижегородские депутаты, работающие на постоянной основе в Заксобрании, отчитались о своих доходах в 2018 году. Самым богатым народным избранником из них стал спикер Евгений Лебедев, который хоть и потерял за год 0,6 млн рублей, но всё равно задекларировал больше всех — более 5,331 млн рублей против 5,916 млн рублей годом ранее. Состав имущества председателя не изменился, как и предпочтения в транспорте — он по-прежнему ездит на автомобиле Lexus GX 460, а супруга, заработавшая 1,6 млн рублей против 1,362 млн рублей годом ранее, — на HYUNDAI IX 35.

Для сравнения: доходы губернатора Глеба Никитина — 4,69 млн рублей, а его супруги — 5,885 млн рублей.

Заместитель Лебедева, представитель КПРФ и конкурент Никитина на губернаторских выборах Владислав Егоров задекларировал 3,172 млн рублей дохода, что на 150 тыс. рублей больше, чем в 2017 году. Список собственности четы Егоровых всё так же скромен: 1/3 доли в праве на квартиру площадью 41,8 кв. м и автомобиль HONDA CR-V.

Второй заместитель спикера (член «Единой России») Ольга Щетинина за год заработала 3,165 млн рублей против 2,955 млн рублей годом ранее.

Самый скромный доход среди народных избранников, попавших в сводный список, — у заместителя председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Артёма Баранова — 1,181 млн рублей. Бывший рабочий ГАЗ, который отличился тем, что во время визита Владимира Путина на завод в преддверии президентских выборов задал вопрос о выдвижении, прошёл по списку единороссов осенью 2018 года.

Читайте также: Доходы спикера нижегородского Заксобрания больше губернаторских

Акценты экономики

Главной темой экономики для Нижегородской области стало участие в Петербургском международном экономическом форуме, в рамках которого делегация региона подписала большой пакет соглашений, меморандумов и контрактов.

Ярким «пятном» на фоне бизнес-переговоров стал нижегородский наличник, в покраске которого приняли участие не только видные политические деятели, но и звёзды мировой величины, например, американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал.

Government-nnov.ru Наличник

Резной наличник является элементом объекта культурного наследия — дома №22а на улице Новая в Нижнем Новгороде, который реконструируют в рамках фестиваля «Том Сойер Фест — Нижний Новгород». После форума наличник перевезен обратно в Нижний Новгород.

«Основная тема стенда Нижегородской области на форуме в этом году — «Новое городское пространство». Важнейшая для региона, который поставил перед собой задачу редевелопмента исторических территорий и восстановления объектов культурного наследия. У нас достаточно объектов, которые нужно сохранять, реставрировать. Уже удалось добиться выделения средств из федерального бюджета на реконструкцию 73 исторических зданий. Это важный шаг в подготовке к 800-летию. Нам есть чем гордиться и над чем работать», — отметил Глеб Никитин.

Всего с кисточкой возле нижегородского наличника были замечены свыше 50 гостей, в их числе — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, несколько губернаторов, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и многие другие.

А вот в десятку регионов — лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности Нижегородская область не попала, но губернатор уже поставил цель за год добиться вхождения хотя бы в двадцатку первых регионов.

«Текущее запаздывание в росте инвестиционной активности может негативно сказаться на динамике основных секторов экономики области в будущем. В связи с этим повышение инвестиционной активности является основным приоритетом нашей работы», — заявил Никитин, выступая ранее с докладом перед депутатами.

Government-nnov.ru Глеб Никитин на ПМЭФ-2019

И, судя по всему, с ПМЭФ областные власти и начали движение в этом направлении. «Урожай» контрактов, привезённый с форума, был весьма богат. Замгубернатора Игорь Носов и директор УК iCluster Марат Мухарьямов подписали соглашение о сотрудничестве при развитии платформы обучения и трудоустройства IT-специалистов HiBrain, которая позволит взаимодействовать не только студентам вузов, но и слушателям курсов дополнительного образования в сфере информационных технологий с потенциальными работодателями — IT-компаниями. Партнёрами проекта уже являются шесть вузов Нижнего Новгорода и 14 IT-компаний.

С ВТБ было подписано соглашение о реализации проекта общественного велопроката в области, для чего будет создано в столице региона до 60 велостанций (порядка 600 велосипедов) в перспективе пяти лет. С компанией «Яндекс» договорённости касаются развития информационно-коммуникационных технологий, популяризации российских интернет-сервисов, в том числе и через образовательные проекты для школьников по обучению основам программирования.

Вопроса развития дорожной сферы касается соглашение с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андреем Бельяниновым. Банк рассматривает возможность финансирования инфраструктурных проектов дорожного строительства общей ёмкостью около 20 млрд рублей. В частности, речь идёт об участии в проекте строительства автодороги З-152 Шопша — Иваново — Нижний Новгород на участке обхода г. Балахна, возведения путепроводов через железнодорожные пути на перегоне ст. Починки — ст. Заволжье и через транспортное пересечение с железной дорогой у станции Петряевка в Нижнем Новгороде.

С компанией «Мегафон» договорённости достигнуты по вопросу развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в целом по области, а не только в её крупных городах. Соглашение о сотрудничестве также было подписано с Ямало-Ненецким автономным округом. Оно направлено на сотрудничество в сфере производственной и предпринимательской деятельности, на расширение деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства. На сегодня товарооборот регионов достигает почти 10 млрд рублей. Якутия же планирует перенимать у Нижегородской области опыт по проекту «Команда правительства», через который в правительство региона уже было выбрано несколько министров, а для мэра Нижнего Новгорода подобрали нескольких заместителей. Соглашение с Якутией действует в течение неопределенного срока. Глава Якутии Айсен Николаев назвал приоритетной задачей подготовку квалифицированных управленцев и предоставление каждому возможности непрерывного самосовершенствования и личностного роста.

Government-nnov.ru Глеб Никитин и Айсен Николаев

В рамках ещё одних договорённостей будут расширять торгово-экономические связи Нижегородская и Кемеровская область, в том числе и через увеличение товарооборота. А с Сергеем Собяниным Глеб Никитин договорился об укреплении взаимосвязей в сферах транспорта, промышленности, ЖКХ, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, науки и культуры. Они также подписали соглашение о сотрудничестве при осуществлении закупок в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».

По соглашению с Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржей предприятия области смогут участвовать в биржевой торговле лесоматериалами, минеральными удобрениями и прочей продукцией. А соглашение с ПАО «Т Плюс» предполагает реальные вложения. 729 млн рублей будет инвестировано в техническое перевооружение Сормовской ТЭЦ до 2023 года. ТЭЦ — один из главных теплоисточников Нижнего Новгорода.

Соглашение о сотрудничестве область подписала и с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор». Его суть — создание благоприятных условий для совместной работы по «мусорной» реформе. Также область рассматривают в качестве пилотной для изучения вопросов по реализации реформы. К тому же у нижегородских региональных операторов есть идеи по организации переработки пластика.

Среди крупных соглашений, подписанных на полях ПМЭФ, стоит отметить договор с «ВЭБ.РФ» по модернизации существующей трамвайной сети и строительству новых трамвайных линий на территории Нижегородской агломерации, обновлению парков автобусов и трамваев с использованием лизинга, и с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России. Последнее направлено на совершенствование организации оказания медпомощи, внедрение передового организационного, медицинского и научного опыта Центра Алмазова в практику здравоохранения региона.

Government-nnov.ru В трамвае

Кадровый вопрос

Управление МВД Нижегородской области наконец-то обрело нового начальника взамен ушедшего в апреле 2019 года в отставку Юрия Кулика.

Новым главой ведомства стал теперь уже бывший министр внутренних дел Мордовии, генерал-майор полиции Юрий Арсентьев. Приступить к своим обязанностям он должен 12 июня.

Читайте также: Министр внутренних дел Мордовии возглавил нижегородское управление МВД

Юрий Арсентьев несёт службу в рядах МВД в разных регионах, начиная с Сахалинской области, где он занимал разные должности оперативных подразделений и подразделений общественной безопасности. В 2009 году он был назначен замначальника Сахалинского МВД, в 2011 году — и. о. руководителя МВД по Сахалинской области, а с декабря 2013 года Арсентьев работал министром внутренних дел Мордовии. Новый глава нижегородского ведомства — кандидат юридических наук.

На посту главы МВД Мордовии у Арсентьева пятилетний срок истёк в конце 2018 года, и тогда начали фигурировать слухи об его переводе в другой регион, но звучала Брянская, а не Нижегородская область.

Интересная находка

Интересный и значимый исторический объект нашли в Нижнем Новгороде участники Волжской экспедиции Института археологии РАН.

Читайте также: Захоронение II тысячелетия до нашей эры обнаружили в Нижнем Новгороде

На окраине столицы региона были обнаружены погребения II тысячелетия до нашей эры, то есть возрастом около 3,5 тыс. лет. На официальной странице института в соцсети отмечается, что на месте находки «был похоронен представитель балановской культуры — археологической культуры бронзового века, которая входит в общность культур каменных топоров и шнуровой керамики».

В погребении нашли боевые топоры из камня, один большой и два маленьких керамических горшка, фрагменты зубов. И хотя костей в погребении не сохранилось, но отпечатки костяка в грунте позволили сделать вывод, что человек был похоронен в скорченном положении на боку.

Пресс-служба Института археологии РАН Найденный в захоронении топор

Находки были обнаружены при исследовании площадки, где планируется построить административное здание. Археологи исследовали средневековое селище XIII—XIV веков и неожиданно для себя наткнулись на погребение эпохи бронзы.

Дети с ВИЧ-статусом: скандал на спортивной базе

В Нижегородской области три десятка детей с положительным ВИЧ-статусом стали нежеланными гостями на одной из баз отдыха.

В начале мая 2019 года благотворительный фонд, который работает с детьми со всей России, организовал для 30 детей и 20 взрослых проживание на базе отдыха «Спортивная деревня Новинки», расположенной в поселке Новинки Богородского района Нижегородской области. Через кассу было оплачено проживание в сумме 50 тыс. рублей в период с 7 по 9 июня. Целью поездки для детей была реабилитация, так как все маленькие гости — это дети с положительным ВИЧ-статусом.

«2 июня 2019 года от представителя базы отдыха «Спортивная деревня Новинки» в адрес учредителя благотворительного фонда поступило сообщение о том, что организация без каких-либо законных оснований отказывается предоставить места для проживания детей по причине наличия у них заболевания, а денежные средства, внесенные авансом, возвращены», — уточняется в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Нижегородской области.

По ситуации было возбуждено уголовное дело по редко применяемой на практике ст. 136 УК РФ («Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»), наказание по которой предполагает до пяти лет лишения свободы.

Скандал, который возник, вышел на федеральный уровень, и тогда владельцы базы провели брифинг, на котором руководитель Алексей Шарков публично извинился и одновременно высказал некоторые претензии СМИ, которые, по его словам, сделали из них «демонов и невежд, которые никогда с этим не сталкивались». Шарков уточнил, что ранее ВИЧ-положительные дети уже отдыхали в «Новинках», а в произошедшем виноват человеческий фактор — новые сотрудники самостоятельно приняли решение, не обсудив его с руководством.

«Ситуация не стоила уголовного дела, мы в итоге больше всех пострадали. Но что будет, то будет, команда сверху дана», — процитировало Шаркова издание «Коммерсантъ».

Читайте также: СК разбирает скандал с отказом принимать ВИЧ-положительных детей на турбазе

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и считают конфликт исчерпанным, но точку в деле поставят всё же следователи.

Свадьба пела и… болела: массовое отравление в Дзержинске

Дзержинск на прошлой неделе попал в областную медиаповестку не только в связи с разбором последствий взрыва на заводе, но и после крупного массового отравления гостей на свадьбе.

7 июня 2019 года на вечернем банкете в загородном клубе «Ранчо 636» 25 гостей почувствовали недомогание, девять в итоге были госпитализированы с предварительным диагнозом «пищевая интоксикация». Следственным отделом по Дзержинску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»).

Из пищеблока были взяты пробы воды и продуктов, а также допрошены сотрудники заведения, изъята необходимая документация. По имеющейся информации, пострадавшие уже выписаны домой.

На официальной странице клуба в соцсетях 8 июня было обнародовано сообщение администрации, в котором она заявляла, что «вина загородного комплекса не установлена», и добавлялось, что «на мероприятии употреблялись напитки, алкоголь и кондитерские изделия, привезенные заказчиком».

"Мы осознаем всю ответственность за здоровье наших гостей, поэтому до выяснения причин произошедшего работа заведений комплекса будет ограничена», — резюмировала администрация.

Позднее выяснилось, что услуги общепита оказывал индивидуальный предприниматель, с которым после инцидента был расторгнут договор аренды.

Газета «Коммерсантъ», цитируя представителя Роспотребнадзора по Нижегородской области, отмечает, что отравление было вызвано золотистым стафилококком, возбудитель которого был выявлен, к примеру, в шеф-салате, который употребляли все пострадавшие.

Расследование уголовного дела продолжается.