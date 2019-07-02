Главным событием прошлой недели для Нижегородской области стал всероссийский форум «Производительность 360», для участия в котором в Нижний Новгород прибыли более 600 делегатов из разных регионов РФ, включая федеральных чиновников и губернаторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников форума. Текст обращения на открытии пленарного заседания зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Подчеркну, именно повышение производительности труда, широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований, формирование конкурентоспособных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития предприятий, укрепления экономического потенциала регионов и страны в целом, решения насущных задач социальной сферы», — отметил президент России.

По результатам форума главы сразу 23 регионов России изъявили желание перенять бережливые технологии по примеру Нижегородской области. Участников форума познакомили с почти 100 нижегородскими проектами на этой базе. Нижегородские власти, делясь итогами реализации, самым ярким результатом нацпроекта «Производительность труда» назвали увеличение объёмов производства на промышленных предприятиях — участниках программы от 1,2 до 12,5 раз. Это привело к росту дополнительных заказов почти втрое — до 8,9 млрд рублей. Бережливые технологии, к примеру, на молочных кухнях Нижнего Новгорода помогли сократить время оформления всех документов для молодых родителей с 23 дней до 14, а число визитов — с пяти до одного. А с 2019 года органы власти 48 районов и городов области переходят на электронный документооборот в рамках проекта. Среди успешных проектов в нижегородском правительствt также назвали внедрение программы «Электронный инспектор» в региональном минпроме, которая помогла в два раза сократить срок выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя.

Government-nnov.ru Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на открытии всероссийского форума «Производительность 360»

В текущем году в Нижегородской области реализуется 1800 проектов по внедрению бережливых технологий на предприятиях и организациях в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, соцзащите, строительстве, государственном и муниципальном управлении.

Сергей Кириенко высоко оценил пилотные проекты, отметив, что «пилоты» убедят всех сомневающихся, а «поначалу сомневаются все»:

"Приказами невозможно тиражировать, надо убедить людей, продемонстрировать конкретные результаты».

«Принято считать, что масштабное развитие производственных систем началось с «Росатома», но это не так, — пояснил Кириенко. — Впервые результаты производственной системы я увидел на ГАЗе в начале 2000-х. Кардинально менять систему заставляла жесткая конкуренция, риски, что если ты этого не сделаешь, то проиграешь. Не зря это началось с автомобилестроения — отрасль попала в жесткую конкуренцию».

Сергей Кириенко вручил нижегородскому губернатору Глебу Никитину награду за лучший региональный центр компетенций.

Среди высоких гостей форума был и глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, которому во время посещения технопарка «Анкудиновка» представили инновационные разработки — видеоредактор VSDС, экзоскелет для больных, которые испытывают проблемы с коленными суставами. Дворкович заверил, что «Сколково» окажет помощь в выходе на рынок нижегородским компаниям в сфере инноваций.

Помимо обсуждения, результатом форума можно назвать и соглашение, которое Глеб Никитин и президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов подписали. В нём речь идёт о сотрудничестве, направленном на сохранение и развитие производственного и научно-технического потенциала организаций, находящихся под управлением корпорации и расположенных на территории области. Также стороны планируют совместно привлекать инвестиции для развития производств.

Government-nnov.ru Стенды на всероссийском форуме «Производительность 360»

В ходе форума глава Нижегородской области предложил создать клуб губернаторов по повышению эффективности госуправления.

«Необходимо выстраивать вертикаль внедрения «бережливых технологий» в госуправление, а это значит, что нам нужен федеральный проект. Мы договорились оперативно работать над паспортом такого проекта и к осени сделать соответствующие предложения», — добавил Никитин, уточнив, что клуб планируется абсолютно добровольным и направлен на обмен опытом: «Потому что главы регионов должны быть лично вовлечены в процесс. Часть губернаторов уже активно поддержали эту идею. Будем предлагать и остальным».

Почему «встал» АвтоВАЗ и при чём тут Нижний Новгород

Пока в Нижнем Новгороде обсуждали бережливые технологии и их внедрение, в Самарской области с 3 июля остановились сборочные линии автогиганта АвтоВАЗа в Ижевске и Тольятти. Причиной простоя назывались проблемы с поставками комплектующих со стороны нижегородской компании ООО «Завод Автокомпонент» — давнего партнёра предприятия. На нижегородском предприятии, в свою очередь, заявили, что у компаний разногласия возникли из-за цены комплектующих.

«С октября 2018 года между «Заводом Автокомпонент» и компанией «АвтоВАЗ» ведутся переговоры о согласовании нового уровня цен на поставляемые комплектующие», — цитирует представителя «Автокомпонента» газета «Коммерсантъ», который уточняет, что «существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер АвтоВАЗа»:

"Сложившаяся ситуация не стала неожиданной, это результат затяжных переговоров, которые и в настоящее время не завершены».

4 июля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который в эти дни находился в Нижнем Новгороде, прокомментировал ситуацию.

«Конечно, это конфликт хозяйствующих субъектов. Но я обладаю информацией о том, что на «Автокомпоненте» продукция есть, просто она не отгружается на АвтоВАЗ. Ситуация сейчас больше похожа на шантаж. Встает главный конвейер. Под угрозой работа в ближайшие дни крупнейшего трудового коллектива Самарской области. Я уверен, что обе стороны не предприняли всех мер, чтобы найти компромисс. Но по той информации, которой я располагаю, в контрактах прописано, что поставки должны идти непрерывно, несмотря на проблемы в согласовании цен. Нужно сесть за стол переговоров, искать компромисс. АВТОВАЗ готов договариваться на любом уровне. Но, на мой взгляд, отгрузку нужно начать немедленно», — цитирует его издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Valera N. Trubin Lada Granta на конвейере АвтоВАЗа

Глеб Никитин отметил, что «рекомендовал руководству ГК «Автокомпонент» в максимально короткие сроки найти компромиссное решение с руководством АвтоВАЗа».

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5 июля конвейер заработал снова. Нижегородский поставщик начал снова выполнять свои обязательства.

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ГАЗ уже не за Вас?

Вокруг ПАО «ГАЗ» кипят практически испанские страсти. Попавший год назад под санкции США миллиардер Олег Дерипаска запустил флешмоб SaveGaz, рабочие выходят протестовать под здание посольства США в Москве, которому пытаются донести мысль, что санкции — это удар по тысячам семей, которых кормит отрасль. Тем временем руководство группы попросило из федеральной казны почти 30 млрд рублей господдержки, отмечая, что без неё группу ждёт дефолт и существенный спад производства уже во второй половине 2019 года — на 40%. Комментируя данную просьбу в СМИ, Дмитрий Козак заявил, что власти готовы помогать группе «в пределах разумного». При этом на общем собрании акционеров ПАО было принято решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям на общую сумму свыше 5,6 млн рублей. И хотя по обыкновенным акциям выплат решено не делать, оставив чистую прибыль в распоряжении компании, но факт есть факт — если дела плохи настолько, что нужна помощь государства, почему часть акционеров получила прибыль? Вопрос без ответа.

4 июля сотрудники автогиганта снова протестовали — и снова под зданием посольства США.

«На митинг собрались десятки людей, чтобы заявить о том, что американские санкции против Олега Дерипаски в первую очередь ударят по ним. На транспарантах пикетирующих видны лозунги на русском и на английском языках: «Санкции США против ГАЗа — нарушение прав простых людей», «Санкции США лишают наших детей куска хлеба», — написало издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Толпа скандировала: «США, услышьте нас! Save Gaz, save Gaz». Эти же слова повторяли и авторы музыкальных роликов, выпущенных на прошлой неделе. Суть обоих сводилась к тому, что нужно «достучаться за океан». Один из роликов снял Совет молодёжи Горьковского автозавода следом за ярославским заводом группы ГАЗ.

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Нижегородцы и нижегородские СМИ восприняли эти ролики весьма критично, и дело не только в качестве исполнения.

«Вам знакомо такое понятие — «испанский стыд»? Это когда кто-то что-то такое творит, что тебе за него прямо стыдно перед окружающими, хотя ты вроде как и ни при чем. У нас, журналистов, эта штука атрофируется за первые месяцы работы, наша профессия вообще располагает к цинизму. Но то, что происходит сейчас с группой компаний ГАЗ, — вызывает этот пресловутый «испанский стыд» даже у меня. Всё это не назовешь иначе как цирком, за которым противно и мучительно наблюдать, — написал главный редактор портала NN.RU Иван Бушман. — К демонстрируемой нашим президентом сдержанно-воинственной позиции («мы готовы к диалогу, но если наши интересы нарушат, мало никому не покажется») мы в целом привыкли, и многие ее даже одобряют — в ней есть хотя бы некое достоинство, пресловутая национальная гордость. На этом фоне попытка привлечь внимание американцев жалостливыми клипами и флешмобами у посольств выглядит особенно противно».

Цитата из видео «Save GAZ Titrs (Coolio Instrumental, Belova L.E. txt)» Save Gaz, save Gaz!

Напомнил Бушман и фразу рабочих ГАЗа, которую они сказали в преддверии выдвижения Владимира Путина на выборах в 2018 году: «ГАЗ за вас!»: «А ГАЗ-то уже не за вас, Владимир Владимирович. Судя по тому, что выдается в эфир, надежду и опору работяг теперь зовут Дональдом».

Острожный скандал

В Нижнем Новгороде «яблоком раздора» на прошлой неделе стал острог на площади Свободы.

4 июля градозащитник Анна Давыдова на своей странице в соцсетях задала вопрос нижегородцам: «Как вы отнесётесь к тому, что Острог как имущество полностью будет передан РПЦ? Говорят, дело нескольких месяцев…»

В комментариях развилась жаркая дискуссия, в ходе которой Давыдова отметила, что «РПЦ заявила свои права на храм сразу, как только комплекс отреставрировали за бюджетный счёт, в 2015 году»:

"Но если раньше они только просили рассмотреть вопрос, то теперь, по неофициальным данным, которые надо проверять, требуют «освободить помещения».

Эта информация о планах передачи Острога, являющегося комплексом из тюрьмы и административного помещения, а также объектом культуры федерального значения, была растиражирована нижегородскими СМИ. Нижегородская епархия Русской православной церкви (РПЦ) выступила с комментарием на эту тему, отметив, что речь идёт о желании получить в собственность церковь на территории комплекса Нижегородского острога.

Jane Gulneva Здание Нижегородского острога

В комментариях «ГТРК-Нижний Новгород» глава пресс-службы епархии Алексий Пестрецов отметил:

«Никогда не было и речи о передачи всего комплекса Нижегородского острога Русской православной церкви. Это неверная информация. Речь идет о помещении тюремной церкви, о храме, который находился при остроге».

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Напомним, главный корпус начали строить в 1820 году, к 1824 году были построены и другие объекты комплекса. Позднее комплекс прирастал помещениями и дальше. После революции его помещения использовали как склады, а позже передали аптечному управлению. Во время Великой Отечественной войны в здании острога располагался эвакуационный госпиталь. В 1981 году бывший тюремный корпус передали Нижегородскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику для размещения экспозиции. Данный острог известен тем, что в нём содержались писатели Владимир Короленко и Максим Горький, революционеры Яков Свердлов, Феликс Дзержинский. После реставрации музей не открывался.

Мэр остался без заместителя

В администрации Нижнего Новгорода на прошлой неделе стало на одного заместителя градоначальника меньше. Роман Колосов, отработав менее года, покинул свой пост, на котором курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства. По сообщению пресс-службы администрации, Колосов уволен с 5 июля, так как написал заявление по собственному желанию и это связано с переходом на другую работу.

Напомним, Роман Колосов стал исполняющим обязанности в октябре 2018 года, а в феврале 2019 года его утвердили на должность заместителя мэра. До прихода в мэрию — с сентября по октябрь 2018 года — он возглавлял МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде».

Отставка чиновника

Курировать вопросы, которыми занимался заммэра, будет директор департамента транспорта Елена Лекомцева.

В департаменте кадровой политики уточнили, что идёт поиск кандидатов на должность заместителя главы города по транспорту и дорожному хозяйству: «Глава города может объявить конкурс либо принять решение о назначении своего заместителя».

Эксперты отмечают, что среди причин отставки могло быть не только собственное желание, а потери у мэрии могут быть не последние. Телеграм-канал «Нижегородский эксперт» отметил, что уход Колосова — «это только первая серия».

Транспортный кульбит

«У нас для вас плохие новости. Некоторые популярные маршруты, которыми пользуются нижегородцы, будут работать лишь до конца года», — написало издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Оказалось, что власти продлили с перевозчиками семи частных маршрутов контракты только до декабря 2019 года. В список попали маршруты Т-37, 46, 47, 76, 78, 83 и 98. Издание уточняет, что отмена маршрутов планировалось с июля, но её решили сдвинуть на конец года.

При этом сами горожане шокированы:

«Это мило… и 78, и 83, и даже 46. И что нас довезет из одного угла Печер в другой — на Комсу? Ничего? Ах да… и правда, и 10, и 55 уже закрыли. Нечего туда мотыляться, то-то эти маршруты утром штурмуют — видать, никому не нужные. Логика…», «Это же все для нашего блага. Просто мы своим тупым пролетарским мозгом никак до этого не допрём», «78 утром и вечером не дождёшься, а вот 46 да, штурмом берут в любое время дня. 83 же ходит допоздна — это ее основной плюс», «А давайте нафиг весь транспорт по ул. Чаадаева отменим?», «Жители Афонино вообще в пролёте остаются из-за отмены 83-го?»

Svetlov Artem Маршрутка. Нижний Новгород

Напомним, в конце июня 2019 года стало известно, что Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ООО «РамКад» — частного перевозчика, которому мэрия Нижнего Новгорода отказалась выдать пятилетнее свидетельство об осуществлении перевозок по двум маршрутам регулярных перевозок и новые карты маршрута. Речь идёт о маршрутах регулярных перевозок Т-113 «Улица Пермякова — Микрорайон Бурнаковский» и Т-138 «Соцгород-2 — Седьмое небо». Решение в законную силу пока не вступило.

Из новостей транспортного сектора нельзя обойти вниманием и планы перевозчика по маршруту № 57 «Красное Сормово — мкрн Верхние Печеры» повысить стоимость с 29 июля 2019 года до 30 рублей. В мэрии уточнили, что стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых муниципальными транспортными предприятиями, будет всё также 28 рублей за наличный расчет, 26 рублей при безналичной оплате проезда, в том числе по тарифу «Электронный кошелек. 60 минут».

Акценты экономики

С 1 июля 2019 года в регионах России подорожали услуги ЖКХ. К этому дню институт проблем естественных монополий обнародовал данные о том, в каких регионах самые большие расходы на услуги ЖКХ. Выяснилось, что в столице Нижегородской области житель при среднем доходе в 31,6 тыс. рублей тратит на оплату ЖКХ 11,3% от своего бюджета. Совокупная плата для семьи из трёх человек составляет 7,1 тыс. рублей в месяц и по этому показателю город — на третьей строчке среди регионов России с населением больше 1 млн человек.

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Не обошлась неделя без визитёров, отношения с которыми могут благоприятно сказаться на сфере экономики региона. В частности, состоялась встреча губернатора Глеба Никитина с генеральным директором ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» ГК «Роскосмос» Владимиром Кошлаковым, чей центр занимается в том числе и диверсификацией производств. На ней стороны обсудили возможность сотрудничества при реализации национальных проектов, так как область в качестве «пилотного» участвует в создании Научно-образовательного центра. Также Никитин упомянул и экологическую повестку, предложив принять участие в выработке системных и тиражируемых решений, что также требует научного сопровождения.

«Одной из специализаций Нижегородского НОЦа будет именно экология: выработка технологий ликвидации накопленного экологического вреда, работа с промышленными отходами и многое другое. Мы открыты к сотрудничеству с вами и готовы вывести его на новый уровень», — добавил губернатор.

Government-nnov.ru Глеб Никитин и гендиректор «Центра Келдыша» Владимир Кошлаков обсудили сотрудничество в рамках нацпроектов

А вот в вопросе территорий опережающего социально-экономического развития в регионе не всё гладко. ТОСЭР Сарова, которой статус был присвоен в апреле 2017 года, попала в доклад Счётной палаты с множеством критичных замечаний, а работу ТОСЭР признали недостаточно эффективной.

«В значительной степени сдерживающим фактором дальнейшего развития ТОР является то, что включённые в настоящий момент в ее границы земельные участки во многом не соответствуют заявленным намерениям потенциальных резидентов: площадки со зданиями, зачастую ветхими, которые не представляется возможным использовать для организации новых бизнесов. Технические характеристики участков также не удовлетворяют потребности потенциальных резидентов — площадь участков мала, участки не обеспечены инфраструктурой с необходимыми мощностями. Дополнительным сдерживающим фактором является расположение площадок ТОР внутри охраняемого периметра ЗАТО г. Саров Нижегородской области, что влечет дополнительные ограничения режимного характера на ведение деятельности резидентами ТОР, на въезд иногородних специалистов, ввоз грузов, — отмечается в докладе. — В границах ЗАТО г. Саров отсутствуют железнодорожные пути общего пользования, существующие пути имеют ведомственную принадлежность. Таким образом, с учетом опыта реализации проекта ТОР на территории ЗАТО г. Саров Нижегородской области существуют значительные риски, связанные с успешностью реализации проектов ТОР на территории других ЗАТО».

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Выводы Счетной палаты подтвердили и нижегородские эксперты.

«­Готов подтвердить: потенциальные инвесторы боятся заводить свой бизнес на старые производственные площади в ТОСЭР. Они не оборудованы инфраструктурой — соответственно, с энергетикой и прочими ресурсами большая проблема», — цитирует газета «Коммерсантъ» директора АНО «Центр развития саровского инновационного кластера» Андрея Свеженцева.

Между тем в минэкономразвития области изданию напомнили, что показатели эффективности рассчитаны на десять лет, поэтому по итогам года работы выводы делать рано.

Выборы-2019: городские мандаты на фоне скандалов

В Нижегородской области 8 сентября 2019 года крупных выборных кампаний не предполагается. В этот день пройдут выборы в 156 муниципалитетах, где предстоит заместить 1295 депутатских мандатов.

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Из предстоящих кампаний самой крупной, пожалуй, можно назвать довыборы в думу Нижнего Новгорода, где вакантны сразу пять мест, после того как народные избранники сложили свои полномочия досрочно. Не обошлась предвыборная борьба без скандалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Нижегородское отделение «Яблока» сначала выдвинуло четырёх кандидатов, в том числе и Александра Замышляева, но депутатская карьера последнего не задалась. С выборов кандидата после экстренного заседания политсовета сняли за пост пятилетней давности, обнаруженный на его странице в соцсетях, где Замышляев критикует либералов и соратников Немцова в оскорбительной форме. Сам экс-кандидат объяснил пост «троллингом», но ему это не помогло. Теперь у «Яблока» — три кандидата, один из них — 22-летний Никита Антоненко.

«Провели экстренное заседание Регионального совета Нижегородского «Яблока» по вопросу выдвижения Александра Замышляева на выборы в Гордуму. Мы допустили оплошность, не увидели одиозный пост пятилетней давности у него в «Фейсбуке», который кардинально противоречит взглядам партии «Яблоко». На этот пост обратили внимание наши избиратели (спасибо им). Александр Замышляев присутствовал на заседании и объяснил свой пост троллингом, которым он занимался в прошлом. Считаем, такой троллинг для кандидата недопустим и дезориентирует избирателей. Мы приняли решение, что Александр не будет выдвигаться от нашей партии. Сам он планирует сделать заявление по ситуации завтра. После этого случая мы пересмотрели процесс проверки кандидатов, и в будущем повторение подобного будет сведено к минимуму», — отметило отделение на своей официальной странице в соцсетях 2 июля.

На этом скандалы вокруг кандидатов-яблочников не закончились. Юному кандидату стали присылать анонимные угрозы. 5 июля отделение сообщило, что Никите Антоненко в дверь вставили записку с требованием «уйти тихо спокойно, а то всё будет гораздо хуже».

"До этого на встрече с жителями поселка Высоково его издалека скрытно фотографировал подозрительный мужчина, — сообщили в отделении. — Заявление в полицию подано».