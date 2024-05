Эхо взрыва на дзержинском заводе, в результате которого сотни домов и соцобъектов остались без стёкол, а за медпомощью обратились 116 человек, до сих пор раздаётся в Нижегородской области. На прошлой неделе врио директора ГосНИИ «Кристалл», где и случился взрыв, Александр Меркин сделал заявление по причинам ЧП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

Возможным виновником взрыва Меркин назвал дождь. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что «никаких погрузочно-разгрузочных работ не велось», а на складе никого не было, что позволило избежать жертв.

«Перед инцидентом у нас был мощный дождь. Рядом со складами хранится алюминий. Значит, алюминий с водой при большом соприкосновении дает сильный разогрев. Его может хватить для того, чтобы загорелась трава», — пояснил он.

Напомним, на территории оборонного завода 1 июня прогремело три взрыва и произошло возгорание на площади 800 кв.м. В результате ЧП было разрушено пять зданий — три складских и два производственных. Погибших не было, но после происшествия за медицинской помощью обратились 116 человек, из которых 18 были госпитализированы. Спустя неделю на лечении оставались шесть человек. Все госпитализированные получили от областных властей компенсации в размере 150 тыс. рублей.

Взрывной волной повредило окна в 309 жилых домах, в 55 детсадах и 32 школах. Их оперативно восстановили, в том числе с привлечением волонтёров. По факту взрывов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»), идёт расследование.

Government-nnov.ru Взрыв в Дзержинске

Дорогостоящую дорогу смыло дождём, а озеро «иссохло»

И снова дождь называют возможным виновником, но в этот раз речь идёт о скандале. В Сарове после дождей вместе с его потоками «уплыла» новая дорога стоимостью 600 млн рублей. Фотографии появились в соцсетях, под которыми жители рассказывали, что дорога, построенная около года назад, начала разрушаться.

Портал «Открытый Нижний» отметил, что откосы дождём размыло около подъездной дороги к мосту через реку Сатис, и хотя само дорожное полотно не разрушено, но «насыпь обвалилась вместе с опорой ЛЭП и ограждениями». На место выехали местные чиновники.

11 июня на сайте городской администрации появилось сообщение, что из-за ситуации с дождями, количество которых 10 июня было «близко к показателям чрезвычайной ситуации», глава администрации Сарова Алексей Голубев прервал отпуск и провёл совещание. Его темой как раз и стала ситуация с размывом дороги.

Глава города заявил главе МУП «Дорожно-эксплуатационное предприятие» Сергею Куприкову о недопустимости содержания ливнёвок в нынешнем состоянии:

«Мы все живем в Сарове не первый год, каждый должен понимать, что подобные происшествия у нас случаются раз в пару лет, пусть они и проходят по разряду чрезвычайных ситуаций, к ним все равно нужно быть готовыми, а доводить до таких последствий, которые произошли с мостом вчера, — недопустимо».

Ответственным лицам поручили подготовить комплекс предложений о профилактике подобных происшествий в дальнейшем.

Тем временем в городе Бор после старта проекта благоустройства исчезло старейшее озеро.

«12 июня главный нижегородский единоросс Денис Москвин и министр ЖКХ Андрей Чертков съездили на Бор и устроили там праздничный разнос местному главе Александру Киселёву, который умудрился за федеральные деньги не то сломать, не то потерять целое озеро. Но Киселёв — не старик Хоттабыч, за ночь этого сделать не мог. Где же был неусыпный контроль за федеральным проектом, когда борские таланты, видимо, вдохновлённые идеей поворота вспять сибирских рек, переносили Мухинское озеро, засыпав при этом питающие его родники?» — пишет телеграм-канал «Нижегородский эксперт».

Borcity.ru Мухинское озеро. Бор

После визита Москвина, который является депутатом Госдумы, городским властям поручили разработать «дорожную карту» для устранения ситуации. К слову, компания, задействованная в проекте, принадлежит физлицу, чьи данные полностью совпадают с данными городского депутата. Тем временем власти города в комментариях СМИ заявляют, что проект ещё в стадии реализации, а в низком уровне воды виноваты погодные условия.

«Не дави на ГАЗ»: рабочие вышли с пикетом

Ситуация вокруг санкций в отношении миллиардера Олеги Дерипаски вышла на новый уровень. Теперь в защиту бизнесмена выступили рабочие группы ГАЗ, которые на прошедшей неделе провели пикет под зданием посольства США в Москве. Они требовали отменить санкции, установленные в адрес Дерипаски в апреле 2018 года, мотивируя тем, что это санкции против них всех. На плакатах, которые рабочие держали в руках, на двух языках говорилось: «Санкции бьют по 40 тысячам работников ГАЗа и 400 тысячам рабочих в индустрии», «Не дави на ГАЗ», «Санкции против ГАЗа — это санкции против меня и моих детей». Рабочие автогиганта также вопрошали: «Что мы сделали, чтобы заслужить это?» (What did we do to deserve this?)

Сотрудница ГАЗа в комментариях изданию «Нижний Новгород. Онлайн» рассказала, что «боевой дух» на предприятии сейчас не очень, все волнуются, вокруг всё больше новостей и слухов, есть опасения, что всех распустят.

«В любом случае мы на ГАЗе все надеемся на лучшее — или на отмену санкций, или на помощь государства, ведь для многих эта работа не только любимая, но и единственная», — заявила она.

На 27 июня назначено общее собрание акционеров ПАО, где в числе прочих рассмотрят сложившуюся ситуацию и подведут итоги 2018 года. В отчёте, что был обнародован в преддверии собрания, говорится, что «общество предпринимает все зависящие от него действия с целью снятия санкций с Группы ГАЗ».

"В случае неснятия санкций с Группы ГАЗ/непродления изъятий из санкционного режима в отношении Группы ГАЗ до 06 июля 2019 года санкции США будут в полной мере распространяться на ПАО ГАЗ совместно с его дочерними компаниями», — уточняется в документе.

Government-nnov.ru Горьковский автомобильный завод

Напомним, в середине апреля 2019 года Олег Дерипаска заявил о готовности отказаться от контрольного пакета ПАО, если оно не сможет работать в условиях санкций. Помимо этого, директор группы Вадим Сорокин обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с просьбой оказать господдержку в размере почти 30 млрд рублей, чтобы не допустить дефолта и спада производства. Козак в комментариях СМИ уточнил о готовности помогать компании «в пределах разумного».

Тарифное недоразумение

На прошлой неделе в некоторых СМИ было обнародовано, что рабочая группа Госсовета «Экология и природные ресурсы», главой которой является нижегородский губернатор Глеб Никитин, предложила повысить тарифы «на мусор» и вырастет он на 5%.

В газете «Известия» появились сведения, что тарифы на мусор в России снова могут вырасти, а идею выдвинули члены рабочей группы Никитина.

Никитин заявил, что речь идёт не о повышении тарифов, а обсуждается формирование фонда на рекультивацию свалок из средств существующего платежа: «По сути, это «окрашенные деньги» внутри тарифа, которые нельзя будет расходовать на другие цели».

Напомним, с 1 января 2019 года в большинстве регионов России стартовала «мусорная» реформа, был осуществлён переход на новую схему обращения с отходами. Услугу предоставляют выбранные по конкурсу региональные операторы. Первые месяцы реформу власти контролировали «вручную», и сбоев не было, но, видимо, после ослабления контроля и появились проблемы. Например, в Нижегородской области Госжилинспекция с начала года приняла на горячую линию уже 5067 обращений, из них 1542 касались содержания контейнерных площадок и невывоза твёрдых коммунальных отходов. Только за нарушения по содержанию контейнерных площадок управляющие организации и региональные операторы были оштрафованы на свыше 5,5 млн рублей.

Government-nnov.ru Вывоз мусора

Акценты экономики

Сфера экономики, как всегда, оказалась богата на события.

13 июня архитектурный совет региона одобрил архитектурно-планировочное решение Ледового дворца, который планируется строить на территории Стрелки. Многофункциональную ледовую арену, которая рассчитана на 12 тыс. мест, планируют расположить на участке, смежном с футбольным стадионом, ближе к улице Самаркандской. Для минимизации воздействия на памятник федерального значения — собор Александра Невского — объект предложено сделать с куполоообразной кровлей. Хотя члены архсовета в целом проект одобрили, но некоторые детали, по их мнению, требуют доработки.

Ещё одно решение, теперь уже напрямую касающиеся культурного наследия, принял глава региона. Глеб Никитин подписал постановление о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Сдавать их будут за один рубль и на 49 лет, но арендаторы должны будут выполнить ряд обязательств.

«Безусловно, предоставление данных мер поддержки влечет за собой и определенные обязательства для инвестора. Так, например, срок разработки проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия не должен превышать двух лет со дня передачи его в аренду. Кроме того, арендатор обязан предоставить банковскую гарантию проведения работ, составляющую не менее 35% от суммы проектно-сметной документации», — сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Позитивный сдвиг в сторону решения проблем дольщиков ЖК «Новинки Smart City» произошёл 14 июня. Арбитражный суд Нижегородской области принял решение о передаче прав и обязанностей по достройке комплекса фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». Теперь для 1,9 тыс. участников долевого строительства появился шанс встретить новоселье в ЖК.

Government-nnov.ru ЖК «Новинки Smart City»

На сегодня из 34 домов первой очереди строить начали 25, но только четыре из них в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трёх выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%. Первоначальным застройщиком являлась компания «Квартстрой Центр», в марте 2018 года ставшая банкротом.

Главным соглашением недели стало то, что подписали корпорация развития Нижегородской области и ООО «Ин Парк-Нижний Новгород». Оно касается реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса по производству подвижных ограждающих конструкций, подъемных механизмов, сборных домов и их частей компании «DoorHan». Объём инвестиций в производство оценивается в 100 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 100 новых рабочих мест. Проект планируют реализовать уже в 2019 году. Под комплекс выделен участок площадью 3 га в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Интервью недели: «просто плевок в душу архивистам»

К 100-летию архивной службы Нижегородской области глава комитета Борис Пудалов дал интервью газете «Коммерсантъ», сделав ряд интересных и громких заявлений.

Напомним, архивная служба в России появилась в июне 1918 года, а в основу нижегородского архива легли документы, относящиеся к середине XV века.

Пудалов отметил, что в области не было фактов «сознательного уничтожения архивных документов, будь то борьба с наследием царского режима или что-то подобное», но в это же время в столице региона были брошены документы старых, дореволюционных органов власти, и их нужно было спасать, чтобы «их элементарно не пустили на самокрутки».

Вспомнил глава ведомства и случай, когда Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, «отдал распоряжение проверить фонды третьей категории областного партийного архива и в случае их малой ценности списать в макулатуру»:

"Это был просто плевок в душу архивистам: ведь в 1991 году в тяжелейших условиях все партийные документы были сохранены, и мы не потеряли ни одного листа. Так что пришлось очень долго отстаивать свою правоту, и мы смогли это сделать, но каких нервов это стоило!»

Government-nnov.ru Архивные документы

На сегодня в нижегородских архивах — порядка 7,9 млн единиц хранения, из которых 10 тыс. обладают статусом секретных. Ценность архивных материалов определяет специальная служба.

Правительственная команда

На финишную прямую вышел конкурс по отбору министра строительства — из 33 претендентов осталось только четверо. Самые высокие шансы, по мнению экспертов, у и. о. министра, первого заместителя Анатолия Молева и министра строительства Коми, некогда уже работавшего в строительном ведомстве Нижегородской области Андрея Крикуненко.

После прошедшей защиты проектов в списке кандидатов на должность, вакантную с 8 февраля 2019 года, осталось четверо — министр строительства Коми Андрей Крикуненко, управляющий партнёр ООО «Юридическая компания «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов, заместитель министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев и директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Павел Саватеев.

Замгубернатор Андрей Бетин отметил, что с кандидатами определились после бурных споров, отобрав их из 14 оставшихся к этому этапу.

Его коллега Сергей Морозов уточнил, что строительная отрасль — ведущая для региона:

«Министр строительства Нижегородской области должен не только обеспечивать ввод жилья и расселение аварийного жилья, но и решать проблемы обманутых дольщиков в соответствии с задачами, которые поставил перед нами президент России Владимир Путин. Это должен быть одновременно высокопрофессиональный руководитель и чуткий человек, готовый общаться с людьми и вникать в их проблемы».

Впереди у кандидатов личное собеседование с губернатором.

Government-nnov.ru Стройка

Также завершается предварительный отбор кандидатов на пост министра здравоохранения области. Список кандидатов будет сформирован 19 июня. Напомним, должность главы минздрава освободилась после отставки Антона Шаклунова в середине апреля 2019 года. Этому предшествовал скандал с его заместителем — Ольгой Ермиловой.

СКВЕРная история

История, схожая с ситуацией в Екатеринбурге, развивается в Нижнем Новгороде. В сквере на улице Прыгунова жители ближайших домов не хотят строительства церкви, а просят сохранить «зелёные лёгкие» микрорайона. В конце прошлой недели здесь прошёл пикет за сохранение сквера и его дальнейшее благоустройство.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», в руках протестующие держали плакаты: «Руки прочь от наших парков!», «Не ставьте крест на наших скверах!», «Не стоит храм без ОМОНовца, а сквер — без гражданина!», «Солидарность с Екатеринбургом, защита — скверу на Прыгунова». Повторная акция в планах организаторов — в ближайшие выходные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в феврале 2019 года жители обратились к мэру Владимиру Панову с просьбой сохранить сквер Памяти погибших милиционеров как общественное пространство, а для церкви найти альтернативную площадку. В своём видеообращении они уточнили, что против храма ничего не имеют, а протест — против «застройки конкретной зоны отдыха местных жителей». Тем более сквер на Прыгунова входит в проект по благоустройству городской среды. Сквер в программе — образ собирательный, включающий несколько площадок для отдыха. Сквер Памяти погибших милиционеров планировали также привести в порядок, но после передачи площадки под застройку его исключили из программы 2019 года. Жителей в просьбах найти под храм другой участок еще в феврале поддержала Общественная палата Нижнего Новгорода, чьи участники обратилась к властям с соответствующей просьбой.

Нижнийновгород.рф Сквер по ул.Прыгунова

Скандал в ГИБДД: улики ушли в шредер?

Прокуратура стала катализатором громкого скандала в Нижнем Новгороде. Проверка работы Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАПАФ ОДД ГИБДД) выявила, что за два месяца — с начала 2019 года по 28 февраля — было уничтожено 46% всех фотоматериалов, то есть 117 919 из 253 616. Фактически были уничтожены улики и виновные не понесли наказания.

«Поскольку оборудование имеет возможность практически со стопроцентной вероятностью определять государственные регистрационные знаки транспортных средств, собственники которых превысили установленный скоростной режим движения, деятельность должностных лиц ЦАФАП ОДД ГИБДД по уничтожению забракованных фотоматериалов неправомерна, нарушает принцип неотвратимости наказания и освобождает правонарушителей от установленной законом ответственности», — уточнялось в сообщении надзорной инстанции.

Помимо уничтожения фотоматериалов, прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода обнаружила в деятельности должностных лиц центра также нарушение сроков при рассмотрении жалоб, их необоснованное отклонение в случае с грузоперевозчиками, а также незаконную отмену постановлений, после которых виновные лица освобождались от ответственности.

По результатам проверок три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а в адрес начальника полиции ГУ регионального МВД России было внесено представление.

