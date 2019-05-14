Главным визитёром Нижегородской области на прошлой неделе стал вице-премьер Виталий Мутко. Итогом его визита стало обнародование ряда важных для города решений, в том числе посвящённых предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Визит вице-премьера

17 мая 2019 года вице-премьеру представили проект развития территории Нижегородского кремля. В частности, планируются ремонтно-реставрационные работы на стенах и башнях Кремля, а также благоустройство территорию на участке от Зачатской до Георгиевской башни и от Северной до Ивановской. Предполагается музеефикация Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатской башен.

«Есть серьезная концепция: планируется укрепить склоны Кремля, усилить стены и фундаменты, открыть новые музеи, выполнить реставрационные работы в Нижегородском государственном художественном музее. Я хотел бы обратиться к министерству культуры и правительству, чтобы сделать два этапа. Нам нужно раскрывать это памятник для жителей и гостей города. Это уникальное сооружение, и нужно продумать второй этап», — сказал Виталий Мутко.

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На заседании оргкомитета по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода был поднят вопрос о финансировании мероприятий. Стало известно, что городу дополнительно выделят 10 млрд рублей. На мероприятии также было озвучено, что из федеральной казны на развитие парка «Приокский» будет предоставлено 3 млрд рублей. Работы в парке планируется начать в 2020 году. На центральном спуске появятся кафе и рестораны, сцена, смотровая башня, спортивная часть включает воркауты, скалодром, спортивный центр, прокат оборудования, а «ключом» курортного спуска станут подвесной мост, панорамный лифт, причал и яхт-клуб. Кроме этого, проектом предусмотрен парадный и местный спуски, а также инновационная деревня с парковыми коворкингами и павильонами стартапов.

Government-nnov.ru Концепция благоустройства парка «Приокский»

Виталий Мутко и Глеб Никитин обсудили также и реализацию нацпроектов в Нижегородской области, в том числе жилищного. Нижегородский губернатор пожаловался на проблемы, отметив, что «из 63 аккредитованных на работу с эскроу-счетами банков фактически на территории Нижегородской области осуществляют работу с застройщиками только шесть кредитных организаций», а большинство банков не проявляют интереса к заключению сделок, несмотря на то, что нижегородские застройщики готовы перейти на проектное финансирование.

В рамках визита вице-премьер встретился с представителями дольщиков проблемного ЖК «Новинки Smart City», где из 34 домов первой очереди начато строительство лишь 25, и только четыре из них находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.

«Региональные власти компетентны в решении вопросов обманутых дольщиков. Меня заверили, что четыре дома в вашем жилом комплексе будут вводиться уже с октября этого года. Поэтому мы с вами встретимся через 3−4 месяца и посмотрим, как работа идет», — заявил Мутко дольщикам.

А дольщикам ЖК «Окский берег» вице-премьер сообщил, что в течение недели планируется определиться по вопросам достройки объекта, в который они вложили свои средства.

«Мы договорились, что в течение недели определимся по подходам достройки жилого комплекса. Правительство России готово оказать поддержку по нескольким направлениям, вплоть до финансирования достройки этих домов, где были собраны деньги людей, чьи права были нарушены. Также мы рассмотрим варианты помощи в создании социальной инфраструктуры. Нужно принять решение: или этот инвестор и застройщик способны при определенной поддержке достраивать, или мы принимаем решение о замене застройщика и объектом занимается Фонд защиты прав дольщиков. А дальше региональное правительство определяет подрядчика», — резюмировал Виталий Мутко.

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Government-nnov.ru Встреча с дольщиками

В рамках визита Виталия Мутко между властями региона и Фондом содействия реформированию ЖКХ было также подписано соглашение о переселении граждан из аварийного жилья. На первый этап программы фонд выделит 973,72 млн рублей. В порядке софинансирования из регионального бюджета будет выделено 14,49 млн рублей. Договор был подписан в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На 2019—2021 годы финансирование «аварийной программы» составит около 3 млрд рублей, что позволит переселить из непригодного для жизни фонда почти 4000 человек.

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Правительственный кошелёк

Члены нижегородского правительства на прошлой неделе отчитались о своих доходах за 2018 год. Но ничего особо удивляющего в декларациях не обнаружилось: все уже привыкли и к жёнам-миллионершам при скромных доходах супругов, и к тяге к дорогим автомобилям. Зарубежной недвижимости ни у кого из замгубернатора и министров нет.

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Доходнее всех год был у вице-губернатора Евгения Люлина, пришедшего в правительство ещё при старом губернаторе Валерии Шанцеве, — 14,2 млн рублей. Среди вторых половин самой хорошо зарабатывающей оказалась жена министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрея Черткова, чей доход превысил 18,5 млн рублей при доходе мужа 3,073 млн рублей.

Среди ярких явлений в имуществе — большой перевес предпочтений в сторону автомобилей марки Mercedes, как у самих чиновников, так и у их супруг. На автомобилях этой марки передвигается жена министра Черткова, супруга замгубернатора Андрея Гнеушева, бывшего социального министра, занявшего нынешнюю должность в конце декабря 2018 года, сам вице-губернатор Евгений Люлин, а также замгубернатора Андрей Бетин — бывший управляющий делами правительства, назначенный на последнее место работы в конце декабря 2018 года.

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Самый скромный доход по итогам 2018 года имел министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов — 1,93 млн рублей, но это, скорее всего, объяснимо тем, что он был назначен на министерскую должность лишь в октябре 2018 года, до этого являясь главой местного самоуправления Дальнеконстантиновского района.

Для сравнения: доход губернатора Глеба Никитина в 2018 году составил 4,69 млн рублей, а его супруги Екатерины — 5,88 млн рублей.

Чехарда с датами: в Нижнем Новгороде принято решение по Дню города

В 2014 году праздновать День города в Нижнем Новгороде стали не осенью, как было до этого, а в один день с Днём России — 12 июня. И вот снова предложено изменить дату главного городского праздника. Основанием называется то, что третья суббота августа ближе к возможной официальной дате создания, которую удалось установить учёным — 6 августа по старому стилю или 19 августа по новому.

14 мая в думе прошли публичные слушания, на которых была поддержана инициатива, а 20 мая постоянная комиссия городской думы по местному самоуправлению поддержала проект решения «О внесении изменения в пункт 2 статьи 2 Устава Нижнего Новгорода», которым меняется дата празднования. Замглавы администрации Дмитрий Гительсон отметил, что праздники имеют разный смысл, поэтому было принято решение рассмотреть вопрос о возможности переноса даты празднования Дня города Нижнего Новгорода.

Ранее Гительсон заявлял, что «накануне 800-летия для нас очень важна самоидентификация»: «Готовясь к 800-летию мы должны понимать, чем для нас является Нижний Новгород, чем отличаются нижегородцы. Нам очень важно иметь уникальность и отдельную традицию празднования. Дата празднования, я думаю, будет выбрана с учетом мнения всех жителей, всех сообществ».

Окончательное решение будет принято на сессии думы 22 мая.

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Jane Gulneva Администрация Нижнего Новгорода

Финансовый скандал в хоккейном клубе

Громкое уголовное дело было возбуждено по событиям, связанным с финансовым состоянием хоккейного клуба «Торпедо», который уже давно вызывает вопросы у областных депутатов.

Напомним, в 2017 году из 1,3 млрд рублей доходов команды на спонсорскую помощь пришлось 750 млн рублей, 450 млн рублей составили бюджетные квоты, и 100 млн рублей были заработаны ХК «Торпедо» самостоятельно. Уже к началу июля 2018 году у клуба возникла просроченная задолженность в размере 484,7 млн рублей, и финансовые трудности клуб испытывает регулярно. К примеру, летом 2018 года аудиторы выявили «почти полное отсутствие документооборота, учета средств на выплату зарплат независимо от финансового состояния команды».

На прошлой неделе стало известно, что 17 мая были задержаны члены руководства клуба, которых подозревают в растрате. Следствие считает, что «должностные лица автономной некоммерческой организации Хоккейный клуб «Торпедо», вопреки интересам организации, совершили присвоение денежных средств в особо крупном размере на сумму 13 000 000 рублей, получив их из кассы АНО ХК «Торпедо» и обратив в свою пользу». Всех фигурантов задержали. Им избрана мера пресечения: исполнительному директору нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Сергею М. — запрет на совершение определённых действий в течение 1 месяца и 21 суток, директору департамента по финансовым и правовым отношениям Наталье Е. — домашний арест на месяц и 20 суток.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Акценты экономики

Главным экономическим событием недели стали Дни Нижегородской области в Сербии, в рамках которых областная делегация провела ряд встреч за пределами России.

Напомним, в мае 2018 года область подписала с Сербией соглашение о сотрудничестве. По итогам 2018 года экспорт нижегородской продукции в Боснию и Герцеговину вырос на 65%. В товарной структуре экспорта преобладали средства наземного транспорта, органические и химические соединения, стекло и изделия из него. Нижегородские власти планируют увеличить экспорт вдвое — с 3 до 6 млрд долларов в год.

Government-nnov.ru Бизнес-миссия Нижегородской области в Республику Сербия

В составе делегации были представители почти 20 нижегородских компаний, специализирующихся на переработке сельхозпродукции, производстве удобрений, медицинской мебели и изделий, автотехники и прочих сфер экономики.

«Несмотря на рост экспорта из Нижегородской области, в целом товарооборот с Республикой Сербской пока недостаточно высок, потенциал развития сотрудничества очень велик. Речь не только о росте поставок нижегородской продукции, но и о создании совместных предприятий с партнерами из Республики, что позволит региональному бизнесу выйти на новые европейские рынки. Развитие бизнеса позволит повысить доходы сотрудников нижегородских предприятий, создать новые рабочие места, привлечь дополнительные доходы в бюджет», — отметил вице-губернатор Евгений Люлин.

По итогам визита было заключено соглашение о сотрудничестве ТПП Автономного края Воеводина Сербии и ТПП Нижегородской области, стороны в рамках документа будут «содействовать прямому экономическому сотрудничеству» между предприятиями. Также в рамках визита министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов встретился с президентом правительства автономного края Воеводина (Сербия) Игорем Мировичем.

Также важное экологическо-экономическое событие прошло и в самой нижегородской столице — форум «Великие реки», где обсудили вопросы ликвидации объектов накопленного экологического ущерба — свалки промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» и полигона твердых бытовых отходов «Игумново» в Дзержинске.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Харин рассказал, что на всех трех объектах работа идет полным ходом и есть все основания полагать, что она будет закончена в срок, прописанный в контракте, то есть к весне 2020 года.

«Подрядчик даже заявляет о возможности досрочного завершения работ», — добавил он.

Government-nnov.ru Шламонакопитель «Белое море»

Не обошлось в сфере экономики без скандала. Крупнейший энергопоставщик, ПАО «ТНС-Энерго», стало фигурантом уголовного дела по уплате налогов на сумму свыше 1 млрд рублей. Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»), в офисах прошли обыски. Следователи считают, что посредством договора с аффилированной компанией нижегородское общество не исчислило и не уплатило за 2014−2016 годы в общей сумме более 1 млрд рублей. Расследование продолжается, а в компании категорически отрицают вменяемое нарушение.

На официальном сайте ПАО прокомментировало сообщение об уголовном деле, отметив, что не согласно с возбуждением уголовного дела:

«В настоящее время работники компании оказывают содействие представителям следственных органов. Вместе с тем ПАО ГК «ТНС энерго» считает неправомерным возбуждение уголовного дела. На сегодняшний день в отношении ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» проводится налоговая проверка за 2014—2016 гг. Решение по налоговой проверке до настоящего времени налоговым органом не принято, не установлен сам факт наличия недоимки по НДС и НП за проверяемый период, и тем более возможная предполагаемая сумма такой недоимки».

В компании уточнили, что «факт причинения ущерба бюджетной системе Российской Федерации отсутствует».

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Дело Бочкарева: деньги вернули, но суд не закончен

В деле лидера нижегородских справедливороссов, депутата Заксобрания Александра Бочкарева — важные подвижки. В ходе заседания суда, где слушается громкое уголовное дело, потерпевшему Дмитрию Дзепе была вручена компенсация ущерба в размере 4,6 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Напомним, депутата задержали в конце ноября 2017 года, поместив под домашний арест. Ему вменялся коммерческий подкуп, который позднее был переквалифицирован на мошенничество. Следствие считает, что четыре года назад фигурант получил 5 млн рублей от Дзепы за включение в муниципальный список кандидатов в депутаты думы Нижнего Новгорода для выдвижения от партии «Справедливая Россия». По результатам выборов в состав думы Дмитрий Дзепа не попал, а его заявление легло в основу уголовного дела. В апреле 2019 года стало известно, что однопартиец обвиняемого предоставит всю сумму потерпевшему, чтобы «прекратить дискредитацию» лидера отделения партии.

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На прошлой неделе потерпевший принял от обвиняемого 4,6 млн рублей наличными в качестве компенсации ущерба, но, как стало известно, от гражданского иска на 1 млн рублей процентов отказываться он не намерен.

«Итог сегодняшнего заседания по Бочкарёву и Воронову: Дзепа деньги принял и дал расписку. Их приобщили к материалам дела. Следующее заседание 10 июня. Интрига — будет ли у Бочкарёва обвинительный приговор — сохраняется», — отметил нижегородский политобозреватель Андрей Вовк 17 мая на своей странице в соцсетях.

Скандал с вертолётом и личная жизнь бывшего вице-губернатора

Дело о вертолёте, на котором передвигались теперь уже бывший замгубернатора Роман Антонов и его семья, завершилось, но может иметь негативные последствия для тех, кто вытащил всю эту вертолётную историю.

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Напомним, в 2017 году был снят «фильм» о полётах чиновника на вертолёте, которого нет в декларациях. По анонимному видеоролику, размещённому в сети, прокуратура провела проверку и не нашла в действиях высокопоставленного чиновника конфликта интересов. Выяснилось, что между организацией, владеющей «крылатой машиной», и супругой Антонова был заключен договор о пользовании, по которому она сама, ее родственники или иные лица по согласованию с организацией на возмездной основе могут совершать полеты.

Government-nnov.ru Роман Антонов (слева)

После этого было возбуждено уголовное дело о незаконном вмешательстве в личную жизнь Антонова и его родных, фигурантом проходил директор охранного агентства, которому и вменяли анонимную видеосъемку. Позднее Следком не нашёл преступного вмешательства в частную жизнь и Генпрокуратура РФ отказалась поддерживать обвинение.

На прошлой неделе стало известно, что с подобным раскладом согласились далеко не все.

«Однако с таким исходом не согласен друг Романа Антонова, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По его запросу на имя генпрокурора материалы затребовали для повторного изучения», — пишет газета «Коммерсантъ».

Издание, ссылаясь на Хинштейна, отмечает, что к тому обратился сам Роман Антонов, несогласный с вердиктом следователей.

«Ролики в интернете были, вмешательство в его личную жизнь налицо. Расследование этого уголовного дела шло около года. Никаких прокурорских замечаний по ходу следствия на протяжении этого времени не возникало. А из постановления о прекращении уголовного дела можно понять, что Зайцев считает сам факт его возбуждения неправомерным. Спрашивается, а где прокурорский надзор был с самого начала? Почему молчал, когда дело в рабочем порядке готовилось в суд? Мне кажется, здесь какие-то иные мотивы у надзирающего прокурора, нежели процессуальная законность. Генпрокуратура нам разъяснит, кто прав в этой ситуации», — цитирует издание Хинштейна.

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Медицинские скандалы сотрясают Нижегородскую область

Детская больница в Кстово стала «героем» крупного скандала, в который уже вмешались и следователи, и областные власти.

ВКонтакте_ Подслушано Кстово Детское отделение Кстовской ЦРБ

В одном из пабликов соцсетей появились фотографии детского отделения Кстовской районной больницы, состояние палат в котором вызвало шок у родителей маленьких пациентов — обшарпанные стены, ободранный линолеум, ржавчина в душевых. Очень быстро под публикацией набралось множество комментариев, что привлекло внимание нижегородского Следкома — была организована доследственная проверка.

«В настоящее время следователи СК проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Сведения о скандале дошли и до нижегородского губернатора, который поручил установить причины, почему детское отделение в таком состоянии. Глеб Никитин также заявил, что на сегодня дорабатывается программа капремонта медучреждений региона, которая поможет решить проблемы с ремонтом и оснащённостью. Серьёзным подспорьем он назвал и нацпроект «Здоровье».

"Сейчас по моему поручению завершается выработка комплексных решений. Так, для каждого медучреждения разрабатывается проблемный паспорт. Выявлены две основные тенденции: во-первых, накопившееся недофинансирование, во-вторых, бесхозяйственность», — констатировал глава региона, уточнив, что недопустимо ссылаться на отсутствие средств.

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Это не единственный конфликт в нижегородской медсфере. В областной клинической больнице имени Н. А. Семашко был уволен главврач Роман Зайцев. Официально — он достиг предельного возраста в 65 лет, неофициально — на это место есть другой претендент. При этом коллектив больницы, в котором более 2 тысяч человек, еще в марте на общем собрании ходатайствовал о продлении для заслуженного врача России срока нахождения в должности до 70 лет, вот только коллектив не был услышан. В нижегородском СМИ всплыл факт конфликта интересов, вменяемый главврачу, — в больнице работал его сын, являющийся врачом-хирургом и заведующим хирургическим отделением.

VOVLAN80 Нижегородская областная клиническая больница

Увольнение Зайцева вызвало протест у сотрудников больницы, и на собрании 20 мая они выступили с просьбой к губернатору — оставить им прежнего главврача.

Издание «Нижний Новгород. Онлайн» уточнило, что в поддержку руководителя сотрудники собрали свыше 1 тыс. подписей.

«Почему в Кремле сидят до 70 лет?! И их не считают старыми. Мы же все видим, что Роман Зайцев сделал для больницы: и ремонт, и новое оборудование, и обучение персонала. К нам идут молодые кадры! Да просто это место кому-то очень понадобилось!» — заявил на собрании врач Николай Чесноков.

Развязки у дела об увольнении пока нет, официального комментария областные власти не давали.

Опасность взрыва

Сразу два ЧП произошло в Нижегородской области на прошлой неделе, их объединило одно — угроза взрыва.

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода столкнулись два большегруза, один из которых перевозил 4 тонны гексогена — мощной взрывчатки. Пострадавших в ДТП нет, оно произошло 14 мая на 12-м километре Южного обхода. О происшествии сообщило издание «Нижний Новгород. Онлайн» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, который и уточнил подробности о необычном грузе.

«Сегодня, около 12:40, на 12-м километре Южного обхода произошло столкновение двух грузовых автомобилей, двигающихся в попутном направлении. Пострадавших нет, автомобили получили небольшие механические повреждения. Сотрудниками ГИБДД выясняются обстоятельства происшествия», — процитировало издание собеседника 14 мая.

Тем временем 17 мая стало известно, что на одной из нижегородских свалок под Дзержинском обнаружен артиллерийский снаряд, имеющий следы сильной коррозии, что сделало его ещё более опасным. Находку обследовали сапёры и установили, что она представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Боеприпас был уничтожен накладным зарядом прямо на месте, обошлось без пострадавших.