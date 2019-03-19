Одной из самых обсуждаемых тем недели в Нижегородской области стали санкции Украины, под которые попали четыре депутата Госдумы от Нижегородской области и семь областных компаний, причём две из них уже давно ликвидированы, то есть фактически в списке — «мёртвые души». Под санкционную опалу в регионе не попал только один депутат Госдумы — москвич Владимир Блоцкий, выбранный по федеральному списку. Сами фигуранты списка, кроме Дениса Москвина, комментировать его не стали, а депутат Москвин вскользь отметил, что «пока ещё существующие власти Украины» внесли его в санкционный список.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Ещё один громкий скандал в нижегородском правительстве — заместитель министра образования, теперь уже бывший, стал виновником ДТП, но скрыл от сотрудников ДПС место своей работы и назвался безработным, поэтому о происшествии стало известно лишь спустя неделю. Вину бывшего высокопоставленного чиновника утяжелила не скрытность, а состояние, в котором за руль садиться не рекомендуется. История уже получила наименование «казус Шахназарова» — по имени замминистра Владимира Шахназарова. Эксперты считают, что подобный подход с увольнением за поведение, порочащее статус, должен «оказать оздоравливающее воздействие на всех госслужащих региона», но тут же добавляют, что в областном правительстве «уже все чужие вычищены, только свои остались».

Проблесковые маячки

Нижегородские областные чиновники по итогам 2018 года заняли второе место в Поволжье по размеру своих зарплат, которые существенно превышают средний заработок по региону — 58,9 тыс. рублей против 39,8 тыс. рублей. Второе же место в своём сегменте заняли и муниципальные служащие региона, зарабатывающие чуть больше, чем средняя планка, — 39,95 тыс. рублей. На конец 2018 года в Нижегородской области было свыше 19,6 тыс. госслужащих всех категорий.

Дело бывшего мэра Нижнего Новгорода, бывшего зампредседателя Заксобрания Олега Сорокина, которого осудили по статья «Взятка» и «Похищение человека» на десять лет колонии строгого режима, идёт на новый виток. Защита пытается обжаловать приговор, а обвинение недовольно маленьким сроком и требует 12 лет колонии. Эксперты пишут, что «суд над Олегом Сорокиным — это не просто политика», так как по делу под арест попало имущество бывшего политика, после этого ставшего бизнесменом. «Вороны на Сорокина» или «бандитский сериал», — так окрестили некоторые наблюдатели желающих приобрести имущество Сорокина ниже рыночной цены. В список имущества, которое может быть реализовано для погашения почти 0,5 млрд рублей присуждённого по делу штрафа, попали участки, торговый центр и другая недвижимость, хотя имеющихся у жены бизнесмена средств хватило бы на оплату штрафа. Некоторые политобозреватели уже написали, что «в деле Сорокина начинается самая занимательная часть: честный отъём денег у богатых, чтобы отдать их другим богатым».

"После оглашения приговора экономическая подоплёка политического дела вылилась наружу. Два его объекта на Покровке и Белинке оценили в 50 раз ниже рыночной цены. И тут вопрос, кто купит эти помещения?» — задаются вопросом эксперты.

Простые же горожане мало интересуются «нижегородским переделом», но сходятся во мнении, что всё это лишь перекладывание из одного кармана в другой.

Вот уже не первый год весной жители Нижнего Новгорода наблюдает на Волге нефтяные пятна. О проблеме знают и власти, но уже несколько лет пятна лишь собирают силами специалистов, но ничего не предпринимают. В этом году вопрос решили вынести на федеральный уровень: «виновника» появления пятен могут включить в список объектов накопленного экологического ущерба, и тогда на рекультивацию средства можно будет запросить в рамках нацпроекта «Экология». Пока же Бурнаковскую низину, куда уходили нефтепродукты с 1882 года, ждёт обследование.

Gundelik.info Рука в нефти

В сфере экономики было не всё гладко. По иску ЦБ РФ нижегородский «Радиотехбанк», связанный с «Татфондбанком» из Татарии, признан банкротом, а к покрытию убытков теплоснабжающей компании Арзамаса, имеющей большие долги за газ, могут привлечь бюджет. Власти Арзамаса начали работу по передаче в концессию объектов муниципального унитарного предприятия, но накопленные долги в размере почти 0,5 млрд рублей потенциальных инвесторов не привлекают, тем более тепловое хозяйство требует ещё около 1,5 млрд рублей вложений.

Тем временем проектировщик низконапорного гидроузла, призванного улучшить судоходство на Волге, но вызвавшего недовольство жителей, сорвал сроки подготовки проекта водохранилища. Заказчик работ ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» выставило самарской компании неустойку на 41 млн рублей и требует срочно завершить работы. Одновременно с этим экологи предупредили областные власти о многомиллиардном экологическом ущербе при реализации проекта гидроузла. Только в Балахне экологический ущерб может достичь 330 млрд рублей. Нижегородские власти пообещали, что «пока в проекте не будет четко прописан ущерб, который будет нанесен нашим землям и не учтут компенсационные выплаты людям», они подписываться под этим проектом не будут.

Есть в сфере экономики и позитивные новости. Детище легендарного конструктора Ростислава Алексеева — суда на подводных крыльях, или речные трамваи, —возобновят свои маршруты в Нижегородской области, а на реализацию нацпроектов область получит из российской казны свыше 62 млрд рублей.

Наконец-то определились три кандидата на вакантный пост главы министерства соцполитики. В их числе — глава местного самоуправления Краснобаковского района Нижегородской области Александр Кислицын, замминистра социальной политики Алексей Исаев и заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Нижегородской области» Дина Полилова. Наибольшие шансы на победу, по мнению экспертов, у Исаева, так как именно он на сегодня исполняет обязанности министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг

А вот очередная корректировка областного бюджета не обошлась без скандала — на заседании профильного комитета Заксобрания депутаты подчеркнули неготовность министров обосновывать некоторые бюджетные расходы. «Камнем раздора», в частности, стали 50 млн рублей, которые планировалось выделить на оборудование некоего областного центра молодежных инициатив «Высота». Вместо конкретного проекта замминистра образования Алексей Коротков убеждал депутатов выделить финансирование на «региональный проектный офис молодежной точки кипения». Возникли вопросы и к выделению 250 млн рублей на праздничные мероприятия к 800-летию Нижнего Новгорода, для организации которых власти учредили АНО «Центр 800».

Дикая история о продаже новорожденного ребёнка по цене подержанной иномарки получила продолжение. В Нижегородской области была задержана мать, которая пыталась за плату через посредника передать своего сына семейной паре из Москвы. В отношении обеих задержанных — матери и посредницы — возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что посредница может быть причастна к другим схожим делам, а из её пятерых детей двоим она не является биологической матерью. Дети изъяты в социальный центр, а расследование продолжается.

Слуги народа и их доходы

Росстат обнародовал зарплатные итоги для госслужащих различных регионов за 2018 год — для территориальных подразделений федеральных органов власти, региональных органов исполнительной власти и муниципальных служащих. По всем сегментам Нижегородская область оказалась в пятёрке лидеров, а по двум из них и вовсе заняла второе место.

На конец 2018 года в Нижегородской области было свыше 19,6 тыс. госслужащих всех категорий, наибольшее число приходилось на «федеральных» чиновников — 8988 человек, после них шли муниципальные — 7534, и замыкали тройку «региональные чиновники» — чуть более 3 тыс. человек.

Цитата из кф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Богач

Нижегородские областные чиновники по итогам 2018 года заняли второе место в Поволжье по размеру своих зарплат, которые существенно превышают средний заработок по региону — 58,9 тыс. рублей против 39,8 тыс. рублей. Второе же место в своём сегменте заняли и муниципальные служащие региона, зарабатывающие чуть больше, чем средняя планка, — 39,95 тыс. рублей. Зарплаты в «федеральном сегменте» были на уровне 39 167 рублей. При этом рост относительно итогов 2017 года по всем трём «категориям» был в пределах 5−7%, в то время как, например, в Татарии зарплаты республиканских чиновников увеличили сразу на 20,8%.

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Опала для депутатов, «мёртвые души» под санкциями

Одной из самых обсуждаемых тем недели в Нижегородской области стали санкции Украины, под которые попали ещё четыре депутата Госдумы от Нижегородской области и семь областных компаний, причём две из них уже давно ликвидированы, то есть фактически в списке — «мёртвые души». С учётом санкций 2017 года в опалу украинских властей не попал только один депутат Госдумы от Нижегородской области — москвич Владимир Блоцкий, выбранный по федеральному списку.

В список 2018 года были включены бывший замгубернатора Нижегородской области, избранный в 2018 году депутатом Госдумы Дмитрий Сватковский, депутаты Наталья Назарова, Артём Кавинов и Денис Москвин. Все депутаты состоят в «Единой России».

Сами фигуранты списка, кроме Дениса Москвина, комментировать его не стали, а депутат Москвин вскользь отметил, что «пока ещё существующие власти Украины» внесли его в санкционный список.

С 2017 года в санкционном списке уже были депутаты Госдумы от Нижегородской области Александр Курдюмов, Вячеслав Никонов и Вадим Булавинов, а также сенатор Александр Вайнберг.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

Ограничения в отношении народных избранников рассчитаны на три года, им запрещён въезд на территорию Украины, запрещено использование имущества, которое находится в Украине, если таковое есть.

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Из семи компаний Нижегородской области, что были включены в список, две к дате опубликования указа, подписанного Петром Порошенко, уже не работали и были ликвидированы: ООО «Аллюр-Профи» — 21 февраля 2019 года, а ООО «В. Ф. Танкер» — 14 декабря 2018 года.

Дело Сорокина

Дело бывшего мэра Нижнего Новгорода, бывшего зампредседателя Заксобрания Олега Сорокина, которого осудили по статья «Взятка» и «Похищение человека» на десять лет колонии строгого режима и приговорили к штрафу в 460 млн рублей, идёт на новый виток. Защита пытается обжаловать приговор, а обвинение недовольно маленьким сроком и требует 12 лет колонии. Апелляции Нижегородский областной суд будет рассматривать 4 апреля.

Пока же, в ожидании предстоящего процесса, в нижегородской прессе активно обсуждают судьбу имущества Сорокина, которое было арестовано для выплаты штрафа, хотя имеющихся у семьи средств достаточно для выплаты его, не прибегая к распродаже. Под арест и последующую продажу попала в основном коммерческая недвижимость, в их числе и нежилое помещение на улице Большая Покровская, 63 площадью 255,3 кв. м, которое оценили в 2,326 млн рублей, то есть по 9 тыс. рублей за «квадрат». Цена вызвала шок у экспертов, говорят, что её занизили чуть ли не в 50 раз.

Сын Олега Сорокина, бывший областной депутат Никита Сорокин, на своей странице в соцсетях назвал взыскание штрафа имуществом попыткой «отъёма бизнеса» в пользу совершенно конкретных выгодоприобретателей.

«Или, думаете, кто-то случайный сможет приобрести здание на главной улице города за 9 тыс. руб. кв. м.?!» — вопросил Сорокин и добавил, что борьба не закончилась.

Нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях сравнил явление с переделом, а желающих получить имущество Сорокина с воронами:

«Суд над Олегом Сорокиным — это не просто политика. В первую очередь, это бизнес, и у него есть конкретные интересанты. И даже когда ОВС только отправили в СИЗО, в городе уже ходили слухи, что часть его бизнеса хотят отжать. Даже назывались конкретные имена, кто, например, очень бы хотел получить в свою собственность ТЦ «Седьмое небо»…

После оглашения приговора экономическая подоплёка политического дела вылилась наружу. Два его объекта на Покровке и Белинке оценили в 50 раз ниже рыночной цены. И тут вопрос, кто купит эти помещения? Точнее, купит-то подставная фирма, кто будет реальным владельцем?

Но и в этой ситуации нельзя смотреть на Сорокина как на жертву. Неужели он и его фирмы никогда не получали имущество и земли по заниженной цене? — справедливо зададутся вопросом многие. Ту же землю в Кузнечихе, например. Такое чувство, что Сорокина «зеркалят». Начинается долгий «нижегородский передел».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж Андрей Тутышкин. 1967. СССР Дележ

В телеграм-сообществах происходящее сравнивают с «бандитским сериалом» и пишут, что «в деле Сорокина начинается самая занимательная часть: честный отъём денег у богатых, чтобы отдать их другим богатым».

В комментариях порталу «Деловой квартал» социолог Александр Прудник отметил, что «теперь остаётся дождаться официальных торгов по арестованным объектам, чтобы понять, кто же вошел в трофейную команду по переделу собственности опального Олега Сорокина».

А пока эксперты рассуждают и строят догадки, а участники процесса негодуют, простые горожане мало интересуются «нижегородским переделом», но сходятся во мнении, что всё это лишь перекладывание из одного кармана в другой, и не более того.

«Казус Шахназарова» и скандальное ДТП

Ещё один громкий скандал в нижегородском правительстве — заместитель министра образования, теперь уже бывший, стал виновником ДТП, но скрыл от сотрудников ДПС место своей работы и назвался безработным, поэтому о происшествии стало известно лишь спустя неделю. Вину бывшего высокопоставленного чиновника утяжелила не скрытность, а состояние, в котором за руль садиться не рекомендуется.

Само ДТП произошло 17 марта 2019 года в Навашино, где Владимир Шахназаров стал участником происшествия.

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«17 марта в Навашине заместитель министра образования Нижегородской области Владимир Шахназаров, управляя автомобилем Mercedes в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с «каблучком», поворачивающим налево», — пишет портал «Нижний Новгород-Онлайн».

Пьяный водитель

18 марта замминистра ушёл на больничный, а о происшествии стало известно лишь спустя неделю, ведь своё место работы чиновник скрыл, назвавшись безработным. Нижегородские СМИ уже иронично пошутили, что как в воду глядел. С 26 марта замминистра уволили с поста.

«Информация о ДТП с участием заместителя министра образования подтвердилась. Такие сотрудники не должны быть на госслужбе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин жестко отреагировал на случившееся. С 26 марта Владимир Шахназаров покидает свой пост», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

В телеграм-каналах отмечают, что подобный подход должен «оказать оздоравливающее воздействие на всех госслужащих региона», уточняя, что «на всероссийский тренд «казус Шахназарова» не тянет, но пусть это будет отличительной чертой именно Нижегородской области», но тут же добавляют, что в областном правительстве «уже все чужие вычищены, только свои остались».

Нефтяные пятна на Волге

Начиная с 2013 года каждую весну жители Нижнего Новгорода наблюдает на Волге нефтяные пятна. О проблеме знают и власти, но уже несколько лет пятна лишь собирают силами специалистов, но ничего не предпринимают, с текущего года планируется наконец-то начать решать проблему.

Напомним, в преддверии матчей ЧМ-2018 — весной 2018 года — в столице региона снова обнаружили нефтяные пятна. К уборке свыше 4,5 тонн нефтепродуктов привлекли профессионалов из аварийно-спасательных формирований. Пятна убрали, а перед журналистами выступил глава департамента Росприроднадзора по Поволжью Олег Кручинин, рассказавший, что на территории, что сопряжена с Волгой, начиная с 1882 года действовала Сормовская нефтебаза. Локальное загрязнение почв и грунтов обнаружили после исследования уже в 1975 году, а в 2013 году их подтвердили, но превышения вредных веществ в воде не зафиксировали. Территория находится в районе Бурнаковской низины, и ещё год назад представитель Росприроднадзора заявил о необходимости локализовать последствия техногенной деятельности.

Нефтяное пятно

Пришла весна 2019 года, и по акватории снова «поплыли» пятна нефти, пугая своим видом горожан и экологов.

«Территория низины в генплане нашего города всегда была зеленой зоной. Но несколько лет назад девелоперы продавили решение выделить часть этой зоны под застройку микрорайона. И теперь он непрерывно давит на территорию, в буквальном смысле выдавливая нефть на поверхность реки», — цитирует нижегородского эколога Асхата Каюмова издание «Нижегородская правда».

На прошлой неделе нижегородское правительство провело оперативное совещание по вопросу загрязнения Волги.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров сообщил, что министерство совместно с ФГБУН «Институт водных проблем РАН» подготовили техзадание по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Бурнаковской низины. На сегодня идут переговоры с Российской Академией наук об обследовании низины.

«Сейчас в Российской академии наук по просьбе правительства Нижегородской области рассматривается вопрос о содействии в организации проведения обследования Бурнаковской низины в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и проведении этих работ по линии Российской академии наук. По завершении исследования планируется поднять вопрос о включении загрязненной территории в реестр объектов накопленного экологического ущерба и последующей ее рекультивации в рамках нацпроекта», — уточнил Егоров.

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Акценты экономики

В сфере экономики было не всё гладко.

По иску ЦБ РФ нижегородский «Радиотехбанк», в котором более 29,5% принадлежало банкроту «Татфондбанку» из Татарии, был признан несостоятельным. В отношении ПАО «Радиотехбанк» было на год открыто конкурсное производство, а конкурсным управляющим утвердили государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

«Обязать руководителя временной администрации ПАО НКБ «Радиотехбанк» в течение десяти рабочих дней после вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом передать конкурсному управляющему печати и штампы кредитной организации, бухгалтерскую и иную документацию, включая реестр требований кредиторов кредитной организации, материальные и иные ценности кредитной организации, принятые от исполнительных органов кредитной организации в соответствии с пунктом 2 статьи 189.35 Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002», — уточнялось в определении суда.

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Тем временем в Арзамасе бюджету придётся потратиться на покрытие убытков муниципального унитарного Теплоэнергетического производственного предприятия (ТЭПП), имеющего большие долги за газ, в противном случае концессионера найти на тепловое имущество, нуждающееся в 1,5 млрд рублей инвестиций, вряд ли удастся. Долг компании в целом по всем кредиторам составляет почти 0,5 млрд рублей.

«Объекты МУ ТЭПП, в хозяйственном ведении которого находится 29 муниципальных котельных Арзамаса, шесть теплопунктов и тепловые сети, рассматриваются как предмет долгосрочной концессии сроком до 15 лет», — пишет издание «Коммерсантъ» и добавляет со ссылкой на источник в Арзамасе, что инвестиции в первую очередь нужны для модернизации тепловых источников и установки более экономичных котлов.

Цитата из мф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Золото превращается в черепки

Уточняется, что ни один возможный концессионер не хочет брать на себя долговое бремя ТЭПП, а на предприятии признают, что взыскание дебиторской задолженности полностью не покроет долг. В мэрии решается вопрос о погашении задолженности за счет субсидий из муниципального и областного бюджетов, но и в качестве неприятной возможной альтернативы — банкротство МУ ТЭПП и продажа имущества единым лотом.

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Не всё гладко и по проекту строительства низконапорного гидроузла, призванного улучшить судоходство на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов.

Напомним, не одно десятилетие власти Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии, на территории которых расположилось Чебоксарское водохранилище, не могут найти решения по проблеме обмеления Волги, что привело к необходимости лимитировать пропускную способность. Власти Чувашии выступают за проектную отметку — до 68 метров, вместо имеющихся 63 метров, руководство двух других регионов против, так как полагает, что это приведёт к подтоплению их территорий. В качестве альтернативного проекта нижегородская сторона выбрала строительство низконапорного узла, называя его единственным возможным на сегодня способом восстановления судоходства. Проект оценивается в 43 млрд рублей и вошёл в федеральную стратегию развития внутреннего водного транспорта, но как только начались общественные слушания, в Нижегородской области стали высказывать мнения, что негативные последствия от него будут колоссальными как по сумме убытков, так и для жителей, чьи дома попадают в зону затопления, объектов культурного наследия, природных территорий, в том числе и с редкими видами растений и животных.

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Экологи предупредили областные власти о многомиллиардном экологическом ущербе при реализации проекта гидроузла. Только в Балахне, которая больше всех пострадает от возможного затопления, экологический ущерб может достичь 330 млрд рублей. Эта информация была озвучена на заседании комиссии по экологии в думе Нижнего Новгорода.

Эксперт Ассоциации нижегородских предпринимателей в области обращения с отходами, эколог Клара Романова рассказала, что затопление территорий промышленных свалок в Балахнинском районе в результате реализации проекта приведёт к тому, что из кранов 500 тыс. жителей будет течь смесь с токсичными веществами.

Для того чтобы защитить Балахну от подтопления, нужно осушить территории, попадающие в зону влияния водохранилища нижегородского гидроузла, на 94% к норме, а это потребует 15,5 млрд рублей.

«Если браться за осушение 65% к норме, то потребуется 7,84 млрд руб. Об этом сообщается в протоколе совещания 6 февраля 2019 года в Минтрансе РФ, подписанном заместителем министра транспорта РФ Юрием Цветковым», — пишет издание kozapress.

В протоколе, что приложен к материалам совещания, со ссылкой на главного инженера компании-проектировщика ООО «Техтрансстрой» Игоря Краснощекова, говорится, что «в текущих условиях (в меженный период) территория с нарушением норм осушения в Балахне составляет 49%» и «после наполнения водохранилища площадь подтопленных территорий с нарушением норм осушения увеличится в Балахне на 3,78 кв. км, при этом мероприятиями, предлагаемыми к реализации для устранения водохранилища, приводится к нормам осушения в среднем не менее 3,8 кв. км территории». Дополнительно к расходам на осушение на мероприятия по устранению негативного воздействия от создаваемого водохранилища при строительстве гидроузла необходимо 2,9 млрд рублей, а на возможное переселение жителей Балахны с подтопляемых территорий нужно потратить сверх того ещё 100 млн рублей. Из документов стало известно, что «планируется избежать выплаты компенсации в 100% размере за уничтоженный зеленый фонд Балахнинского и Городецкого районов», а сам ущерб оценен в 6,5 млрд рублей.

«Однако для натурной компенсации в Балахнинском и Городецком районе требуются земельные участки площадью 309 га и 206 га, которые администрации районов не имеют возможности предоставить. Также именно на это совещании были даны поручения по корректировке документации, узаконивающей изменение гидрологического режима памятника природы «Дубрава у Городца». Фактически дубрава была «сдана» проектировщикам гидроузла», — резюмирует издание.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Затопление территории

А тут ещё выяснилось, что проектировщик — самарская компания «Техтрансстрой» —сорвала сроки подготовки проекта водохранилища — второй очереди нижегородского низконапорного узла. Заказчик работ ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» выставило ООО неустойку на 41 млн рублей и требует срочно завершить работы.

«ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» заказала компании «Техтрансстрой» проектирование второй очереди (водохранилища) нижегородского низконапорного гидроузла 31 мая 2017 года. Стоимость контракта составила 962,5 млн руб. ООО «Техтрансстрой» обязалось разработать и согласовать проект водохранилища в Главгосэкспертизе до 25 декабря 2018 года. Однако, как следует из письма госучреждения компании, документация до сих пор не получена. В связи с этим ФБУ выставило компании неустойку 41 млн руб. с требованием завершить работы до 19 февраля 2019 года», — пишет издание «Коммерсантъ».

Нижегородское министерство экологии сформировало предварительный реестр замечаний и предложений по вопросу строительства низконапорного гидроузла по итогам слушаний, которые прошли в Борском, Городецком и Балахнинском районах, а также в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Документ направлен проектировщику, для того, чтобы он учел все нюансы при корректировке проектной документации и составлении окончательного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду.

«Губернатор Глеб Никитин на совещании в Москве сказал, что пока в проекте не будет четко прописан ущерб, который будет нанесен нашим землям и не учтут компенсационные выплаты людям, мы подписываться под этим проектом не будем», — заявил глава Балахнинского района Алексей Левкович на выездном совещании общественной экспертной комиссии.

В регионе на сегодня продолжается сбор замечаний и предложений по проекту, а окончательный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду будет вынесен на повторное обсуждение общественности.

Есть в сфере экономики и другие позитивные новости. Детище легендарного конструктора Ростислава Алексеева — суда на подводных крыльях, или речные трамваи, — возобновят свои маршруты в Нижегородской области. Известно, что регулярные пассажирские речные перевозки планируется возобновить в регионе уже в 2019 году.

Катер на подводных крыльях. Волга

«Среди перспективных промышленных проектов мы сегодня представляем судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» — преемника легендарных «летающих кораблей», разработанных нижегородским конструктором Ростиславом Алексевым», — отметил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин во время презентации потенциала региона в ТПП России, уточнив, что уже идут переговоры о поставке четырёх судов в область, чтобы открыть речные маршруты Нижний Новгород — Городец и Нижний Новгород — Макарьево.

Стоимость билета оценивается в 300−500 рублей, ходить речные трамваи будут в выходные дни.

«В Нижегородской области планируют возобновить движение речных трамваев. Суда на подводных крыльях — детище легендарного конструктора Ростислава Алексеева — убрали с маршрутов уже много лет назад. Ими пользовались не только туристы, но и те, кому было удобно добираться по воде до дачных поселков и отдаленных населенных пунктов. Эту новость я встречаю с радостью, только одно непонятно — зачем было изначально губить этот вид транспорта», — прокомментировал на своей странице в соцсетях депутат Госдумы Александр Курдюмов.

И ещё одно положительное событие в сфере экономики: на реализацию нацпроектов регион получит из российской казны свыше 62 млрд рублей. Нижегородская область по объёму привлекаемых средств из федерального бюджета сейчас находится в тройке лидеров среди всех регионов России.

Кадровый вопрос

В области определились основные претенденты на кресло министра социальной политики, которое пустует с середины декабря 2018 года, когда Андрей Гнеушев, став замгубернатора, покинул пост. До завершения конкурсного отбора в рамках проекта «Команда правительства» исполняет обязанности министра первый заместитель Алексей Исаев.

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Отбор проходил в несколько этапов — на первом из них из 53 кандидатов, заявившихся на участие, было отобрано 11. На прошлой неделе эксперты отобрали трёх кандидатов, которым предстоит личное собеседование с губернатором, что и станет последним этапом конкурса. В списке претендентов — глава местного самоуправления Краснобаковского района Нижегородской области Александр Кислицын, замминистра социальной политики Алексей Исаев и заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Нижегородской области» Дина Полилова. Наибольшие шансы на победу, по мнению экспертов, у Исаева, так как именно он на сегодня исполняет обязанности министра.

«Выбор был непростой: каждый кандидат достоин стать министром социальной политики. Это одно из самых многогранных министерств, которое охватывает большое количество вопросов. Будущий министр должен быть прежде всего человечным, ему не должны быть чужды такие качества, как сострадание и сопереживание», — заявил член экспертной комиссии, замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

А его коллега, бывший глава минсоцполитики Андрей Гнеушев, добавил, что «самое главное для министра социальной политики — слышать людей и понимать, какая помощь им нужна».

Министры не смогли обосновать расходы

Заседание комитета по бюджету и налогам Заксобрания, на котором обсуждали поправки в бюджет-2019, не обошлось без скандала. Депутаты на нём отметили неготовность министров обосновывать ряд бюджетных расходов, рекомендовали снять с рассмотрения на ближайшей сессии выделение 50 млн рублей на оборудование некоего областного центра молодежных инициатив «Высота» и поставили под вопрос выделение из бюджета 250 млн рублей на праздничные мероприятия к 800-летию Нижнего Новгорода, для организации которых властями было учреждено новое юрлицо.

Проект «Высота» депутатам представил заместитель министра образования Алексей Коротков, но вместо внятного обоснования, конкретного проекта с расчётом стоимости, звучало, что нужно выделить финансирование на «региональный проектный офис молодежной точки кипения».

"Заместитель губернатора Андрей Гнеушев пояснил, что в других регионах есть областные центры для «молодежных идей», получающие федеральные и областные гранты, а в Нижегородской области такового нет, а деньги пойдут на ремонт и оснащение существующего здания эстетического центра. Так и не поняв целесообразность расходов, бюджетный комитет отклонил эту поправку», — уточнило издание «Коммерсантъ».

Александр Горборуков ИА REGNUM Осваивание бюджета

Спорным вопросом стало и выделение 100 млн рублей муниципалитетам на ликвидацию незаконных свалок. Глава комитета Александр Шаронов выразил мнение, что после старта «мусорной реформы» этим должны заниматься региональные операторы.

«Нас же и губернатор, и его заместители убеждали в том, что это именно их зона ответственности!» — цитирует Шаронова издание.

И хотя обосновать сумму депутатам не смогли, поправка не была отклонена и будет вынесена на сессию.

Спорным стал и вопрос предоставления 250 млн рублей на работу АНО «Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий «Центр-800», созданного для организации торжеств к 800-летию Нижнего Новгорода минкультом области. При этом детального плана, в том числе по расходам, ведомство не предоставило народным избранникам, но глава фракции «Единой России» Ольга Щетинина убедила коллег выделить финансирование, описав основные направления расходов, при этом отметив «странность» с докладами министерств, где не объясняются суммы расходов.

«Вы немного злоупотребляете нашим расположением по поддержке положительных инициатив. Идеи правильные, но их экономическое обоснование не выдерживает никакой критики», — в завершение заседания заявил глава комитета.

Торговля детьми: дикая история

Следователи смогли пресечь продажу младенца, рождённого жительницей Нижегородской области. Посредником выступила 38-летняя женщина, которая и нашла покупателей — семейную пару из Москвы.

Скандальная история, о которой стало известно из публикаций СМИ в ноябре 2018 года, получила продолжение на прошлой неделе.

Напомним, о том, что некая нижегородка желает продать семейной паре своего сына, родившегося в июле 2018 года, стало известно осенью прошлого года. После публикаций в СМИ, которые базировали историю на рассказе той семейной пары из Москвы, коей предлагали стать покупателями, была проведена доследственная проверка. Следователи установили, что 38-летняя гражданка выступала посредником, а мальчик родился у 41-летней жительницы Нижегородской области, которая предложила знакомой забрать сына бесплатно. Документы на малыша были выданы по поддельному паспорту. Роженица покинула роддом 31 июля 2018 года, оставив в нём сына, а ребёнка в итоге незаконно забрала другая соучастница — посредник. Она попыталась продать его за 300 тыс. рублей, но «сделка по продаже не состоялась по не зависящим от обвиняемой причинам». Малыша нашли, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«У обвиняемой воспитывалось пятеро несовершеннолетних детей. В ходе проведения генетических экспертиз установлено, что двоим из них она не является биологической матерью. Все несовершеннолетние дети помещены в социальные центры и медицинские учреждения», — отметили в СУ СК РФ по Нижегородской области.

Василий Верещагин. Продажа ребенка-невольника (фрагмент). 1872

В феврале 2019 года посредница была заключена под стражу. В отношении неё возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Покушение на торговлю несовершеннолетним»).

19 марта 2019 года по подозрению в совершении данного преступления задержана соучастница обвиняемой — женщина, родившая ребенка. Расследование по уголовному делу продолжается, мать также помещена под стражу, ей вменяется преступление по аналогичной статье.

У следователей есть версия, что посредница может быть причастна к другим делам, связанным с продажей несовершеннолетних, но уже в Московской области.

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