Декларационная кампания 2018 года только началась, а в Нижегородской области уже возник первый конфликт, связанный с нею. УФАС по региону в марте проверили на соблюдение антикоррупционного законодательства. Областные СМИ со ссылкой на прокуратуру области сообщили о якобы обнаруженных нарушениях и даже о внесенном на имя главы ведомства представлении. УФАС, в свою очередь, подтвердив факт проверки, заявило, что на момент публикаций каких-либо прокурорских представлений не получало, а «увольнений сотрудников, связанных с обнаружением нелицеприятных фактов нарушений антикоррупционного законодательства, во время проведения проверки не происходило», да и глава управления Михаил Теодорович всего лишь пребывает в плановом отпуске, который был запланирован задолго до проведения прокурорской проверки, и никак с последней не связан.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

В области развивается сложная ситуация в сфере теплоснабжения, которая может затронуть сразу семь районов. Поставщик газа начал вводить ограничения поставок своим должникам, в список попали муниципальное учреждение «Теплоэнергетическое производственное предприятие» (теплоснабжающая компания Арзамаса) и ООО «Рикор Энерго», долги которых составляет 250 млн рублей. Сам поставщик газа говорит, что «ситуация с расчётами за газ теплоснабжающих организаций города Арзамас Нижегородской области перешла в критическое состояние» — долги продолжают расти и обязательства по расчетам не исполняются. На очереди на ограничение поставки — ещё один поставщик тепла, который совместно с арзамасским предприятием является поставщиком тепловой энергии на территории семи районов Нижегородской области. Общая задолженность муниципального учреждения и ГК «НОКК» составила 600 млн рублей.

В минздраве региона наконец-то определились с первым заместителем министра, чей пост освободился после скандала с Ольгой Ермиловой, расплатившейся креслом за скандал с представителями частных стоматологических медклиник, которым подчинённые Ермиловой вызвали полицию и бригаду психиатрической помощи. Нового заместителя нашли среди экс-чиновников — им стала бывший федеральный инспектор Татарии Елена Саксонова, которая помимо этого до 2012 года уже работала в нижегородском минздраве в должности начальника отдела стратегического планирования.

brennanmwhite Портфель

Шламонакопитель «Белое море» и полигон твердых бытовых отходов «Игумново» в Дзержинске, на которых отрабатывают пилотные технологии, обещают законсервировать досрочно в 2019 году. В Дзержинске идёт отработка важной для России технологии ликвидации опасных химотходов экологически безопасным методом. После нижегородских площадок опыт по рекультивации объектов накопленного экологического ущерба уже планируют использовать при ликвидации других свалок и шламонакопителей по всей России.

Среди главных событий экономики прошлой недели — подведение итогов реализации «майских» указов президента РФ к 2018 году. Стало известно, что доходы бюджетников в некоторых категориях выросли в три раза, а вот реальная зарплата 40% не добрала; корректировка областного бюджета, которая привела к росту дефицита на 3,3 млрд рублей — до 8,3 млрд рублей. Однако областной минфин уже сообщил, что увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема госдолга. Помимо этого, правительство России поддержало предложения региона по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров», Нижегородская область подпишет план сотрудничества с Саксонией, региональное правительство заключило соглашение с концерном ВКО «Алмаз Антей», которое станет одним из действий, призванных решить задачу привлечения дополнительных заказов гражданского назначения для нижегородских предприятий оборонной промышленности.

В Нижегородской области на прошлой неделе также принято решение о преобразовании Воротынского района в городской округ, который объединит 58 населённых пунктов. Численность населения нового городского округа превышает 18 тыс. человек. За 2010−2017 годы в регионе было преобразовано десять муниципальных районов.

В регионе не утихают протесты против строительства низконапорного гидроузла — противники стройки хотели провести митинг до довыборов балахнинского представителя в Заксобрание, но власти попросили повременить с акциями, потому как площадки перед выборами заняты. Тем временем, петиция против строительства плотины уже набрала более 110 тысяч подписей, а в апреле расширенное заседание проведёт научный совет РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии, темой которого станет целесообразность строительства Нижегородского низконапорного гидроузла. Также на прошлой неделе стало известно, что к оценке проекта Нижегородского гидроузла подключили Минтранс РФ, а рабочая группа минэкологии области запросила у проектировщиков гидроузла полный пакет документов по расчетам оценки воздействия. Власти обещают, что будут «на всех этапах работы продолжать открытый диалог и обмен информацией с представителями общественности и экспертами».

Government-nnov.ru Строительство нижегородского низконапорного гидроузла

Бывшему главе Балахнинского района грозит уголовное дело — материалы прокурорской проверки направлены следователю для принятия окончательного решения. По мнению надзорной инстанции, бывший глава муниципалитета превысил свои полномочия, в результате чего многоквартирный дом был построен на участке, который попадает в границы защитных зон объектов культурного наследия. Стройка причинила ущерб культурному слою и объектам культурного наследия в зоне застройки почти на 1 млн рублей.

Завершились слушания по делу о жестоком детоубийстве, обвиняемой по которому проходит мать погибших детей. Приговор будет оглашен 3 апреля, но в своём последнем слове женщина заявила, что не виновна, а её четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына убили неизвестные. Следствие просит для обвиняемой 21 год колонии.

Теплоснабжение: «критическое состояние»

В Нижегородской области происходит повторение осенней истории 2018 года, когда долги за услуги газоснабжения, имеющиеся у теплоснабжающих компаний, поставили под угрозу отопительный сезон в ряде районов, и снова АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» поднял на прошлой неделе вопрос о задолженности.

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28 марта на официальном сайте поставщика газа появилось сообщение о том, что он начал «вводить ограничение поставки газа неплательщикам в Арзамасе» с уточнением, что речь идёт о двух организациях — муниципальном учреждении «Теплоэнергетическое производственное предприятие» и ООО «Рикор Энерго», арендующем одну из заводских котельных, долги которых составляет 250 млн рублей.

«Ситуация с расчётами за газ теплоснабжающих организаций города Арзамас Нижегородской области перешла в критическое состояние. Несмотря на то, что поставщик природного газа принимает все возможные меры для урегулирования вопроса задолженности, инициируя совещания с правительством области, с органами исполнительной власти, надзорными органами, а также главами муниципальных образований, ситуация не меняется, долги продолжают расти и обязательства по расчетам не исполняются. При таких обстоятельствах поставщик газа вынужден применить крайние меры воздействия на неплательщиков», — говорится в сообщении.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Вентиль на газовой трубе

В справке уточняется, что на сегодня крупнейшими должниками за газ выступают поставщики тепловой энергии на территории семи районов Нижегородской области — это муниципальное учреждение «Теплоэнергетическое производственное предприятие» и АО «Нижегородская областная коммунальная компания», чья общая задолженность составляет 600 млн рублей. Наиболее сложная ситуация с долгами за газ сложилась как раз в Арзамасе.

Газета «Коммерсантъ» добавила, что Арзамас обслуживают восемь котельных, к которым подключены практически все жилые дома города. Издание сообщает, что соглашение между властями города и области о погашении долгов муниципального теплопоставщика до сих пор не реализовано. Известно, что имущество (котельная и теплосети) муниципального предприятия уже осенью 2019 года планируется передать в концессию, но концессионер не готов принимать его с долгами.

«В случае передачи активов муниципальное предприятие останется пустым юрлицом-банкротом, долг которого в полмиллиарда рублей будет практически безнадежен к взысканию. Аналогичная история уже случилась в Володарском районе, и ее повторения в «Газпроме» не хотят, рассчитывая, что перед заключением концессионного соглашения вопрос со всеми долгами МУ ТЭПП будет урегулирован», — отмечает газета.

Отметим, в Володарском районе, где банкротится МУП «Жилищник», конкурсному управляющему и поставщику газа «удалось привлечь к субсидиарной ответственности директора МУП «Жилищник» и администрацию Володарского района по обязательствам МУП «Жилищник», долги которого за поставленный газ составляют 25 млн рублей».

Прокуратура против УФАС

Декларационная кампания 2018 года только началась, а в Нижегородской области уже возник первый конфликт, связанный с декларациями, правда, позднее выяснилось, что речь о кампании-2017.

Kremlin.ru Прокурор

В одном из нижегородских изданий со ссылкой на областную прокуратуру был опубликован материал, что в УФАС по Нижегородской области прошла проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

«Как выяснили прокуроры, должностные лица антимонопольного ведомства не предоставляют полные и достоверные сведения о доходах, расходах и имуществе. Кроме того, прокуратура выявила недостатки в работе антикоррупционной комиссии и иные нарушения. В связи с этим руководителю нижегородского УФАС Михаилу Теодоровичу было внесено представление устранить нарушения», — написала газета «Коммерсантъ», уточняя, что ведомство даже публично отчитал прокурор Вадим Антипов на одном из совещаний.

В материале добавлялось, что четверо сотрудников написали заявление об увольнении, а Теодорович отправился в отпуск.

На это отреагировали в УФАС по области, сделав официальное сообщение на своём сайте:

«Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области подтверждает факт проведения в марте 2019 плановой проверки соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратурой Нижегородской области. Однако по состоянию конец рабочего дня 27.03.2019 года в адрес территориального антимонопольного органа каких-либо представлений от прокуратуры Нижегородской области не поступало. Как только территориальный антимонопольный орган получит акт проверки, он будет рассмотрен в установленном порядке. Увольнений сотрудников, связанных с обнаружением нелицеприятных фактов нарушений антикоррупционного законодательства, во время проведения проверки не происходило. В настоящее время руководитель Управления Михаил Теодорович пребывает в плановом отпуске, запланированном задолго до проведения прокурорской проверки, о чем заранее была уведомлена ФАС России. 4 апреля он приступит к исполнению своих должностных обязанностей».

Напомним, в апреле начинается декларационная кампания 2018 года, в рамках которой госслужащие должны будут отчитаться о своих доходах.

К гидроузлу подключили Минтранс России

В регионе не утихают протесты против строительства низконапорного гидроузла, который, по ранее сделанным заверениям нижегородских властей, на сегодня является единственным способом улучшить судоходство на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов.

Иван Слива Чебоксарская ГЭС

Напомним, уже несколько десятилетий в Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии региональные власти не могут найти устраивающий все стороны компромисс об отметке Чебоксарского водохранилища, которое раскинулось на территории трёх регионов. Суть спора заключается в том, что из-за непроектной отметки в 63 метра вместо 68 происходит обмеление Волги, и из-за этого лимитируется пропускная способность и страдает судоходство.

Власти Чувашии совместно с гидроэнергетиками последовательно выступают за проектную отметку, а в двух других регионах опасаются затопления территорий и не согласны с подъёмом. Нижегородские власти в качестве альтернативы предложили строительство низконапорного узла, проект которого оценили в 43 млрд рублей и включили в федеральную стратегию развития внутреннего водного транспорта.

Общественные слушания, которые прошли в 2019 году, выявили большое количество вопросов от жителей и общественников, претензии возникли и у ведомств. Так, руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора Наталья Чиковитова заявила, что стройка может привести к значительному ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации. Экологи поддержали это мнение и даже посчитали, что в Балахне, которая больше всех пострадает от возможного затопления, экологический ущерб может достичь 330 млрд рублей.

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Свои претензии озвучило и минэкологии области, сформировавшее предварительный реестр замечаний и предложений. А в марте в сети появилось открытое заявление от общественного движения «Комитет защиты Волжской поймы», в котором общественники напомнили, что есть альтернативный проект, который ещё в сентябре 2015 года был рекомендован научным советом РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии, и те же учёные признали нецелесообразным строительство ещё одного гидроузла. В качестве альтернативы предлагалось создание в районе Городца третьего шлюза, выходящего в Волгу существенно ниже двух существующих.

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Government-nnov.ru Балахнинский район

К слову, на 10 апреля назначено расширенное заседание научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии, темой которого станет целесообразность строительства Нижегородского низконапорного гидроузла. Учёные на нём огласят свою позицию.

Тем временем противники стройки хотели провести митинг до довыборов балахнинского представителя в Заксобрание, чтобы привлечь большее внимание к проблеме. Заявку на проведение митинга подало общественное движение «Комитет защиты Волжской поймы» на 6 апреля, но городские власти отказали в согласовании площадки, объяснив, что площадка «не соответствует перечню единых специально отведенных или приспособленных» для их целей мест.

«Это место запрещено для публичных мероприятий, а все другие разрешенные места у нас до выборов заняты под пикеты. Перед выборами очень много заявок, мы не можем их совместить. Мы им предлагаем как вариант либо более позднее время (хотя получается с 9 до 10 вечера, это несерьезно), либо искать какие-то другие места», — цитирует районного главу Алексея Левковича издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Тем временем петиция против строительства плотины уже набрала более 110 тысяч подписей. Также на прошлой неделе стало известно, что к оценке проекта Нижегородского гидроузла подключили Минтранс РФ, создав под эгидой ведомства и областных властей рабочую группу. Решение было принято 22 марта на рабочем совещании под председательством министра транспорта России Евгения Дитриха. Рабочей группе поручили в десятидневный срок сформировать перечень наиболее актуальных для жителей региона проблемных вопросов, в том числе инфраструктурных, экологических и компенсационных, возможных к решению в рамках проекта или за его пределами. Первое очное заседание рабочей группы прошло 29 марта, хотя юридически такая группа работала с мая 2015 года.

«Проведена уже вторая серия общественных обсуждений — первая состоялась в 2016 году — и необходимо подвести их итоги. К обсуждению приглашены руководители и представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, научных и общественных организаций, хозяйствующих субъектов, эксперты-экологи», — отметил министр экологии региона Денис Егоров, добавив, что «важно на всех этапах работы продолжать открытый диалог и обмен информацией с представителями общественности и экспертами».

Government-nnov.ru Проект низконапорного гидроузла

По результатам заседания известно, что все замечания, вопросы и предложения, что связаны с возможным влиянием низконапорного гидроузла на экологию и хозяйственную деятельность, были разделены на тематические блоки и направлены проектировщикам. Помимо этого, было заявлено, что проектировщик — ООО «Техтрансстрой» — должен предоставить доступ экспертам к материалам проекта: расчетам, параметрам оценок, результатам исследований.

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После скандала: новый замминистра

В министерстве здравоохранения Нижегородской области определились с первым заместителем министра. Это место пустовало после скандальной отставки Ольги Ермиловой в ноябре 2018 года.

Напомним, к замминистра Ермиловой на приём попытались попасть представители медицинского сообщества, у которых были вопросы по квотам, но сама чиновница закрылась в кабинете, а подчинённые вызвали горожанам, пришедшим с проблемой, психиатрическую бригаду и полицию. Адекватных посетителей никуда увозить не стали, а скандал попал в медиаповестку, после чего последователи жёсткие выводы у губернатора, и Ольга Ермилова покинула свой пост.

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Новым первым заместителем министра здравоохранения стала бывший федеральный инспектор Татарии Елена Саксонова.

«Ранее работала главным советником департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда в ПФО. С 2004 по 2012 год работала в министерстве здравоохранения Нижегородской области, где прошла путь от специалиста до начальника отдела стратегического планирования», — уточняется на сайте минздрава области и добавляется, что Саксонова будет курировать программу развития здравоохранения, вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, организации обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, разработки и реализации территориальной программы государственных гарантий оказания помощи населению.

Government-nnov.ru «Поезд здоровья»

Эковред и пилотный проект

Шламонакопитель «Белое море» и полигон твердых бытовых отходов «Игумново» в Дзержинске, на которых отрабатывают пилотные технологии, обещают законсервировать досрочно в 2019 году.

Напомним, Нижегородская область выступает пилотным проектом в вопросе ликвидации объектов накопленного экологического вреда. Работы ведутся помимо вышеупомянутых объектов и на свалке промышленных отходов «Чёрная дыра». В реализации проекта ликвидации участвует уникальное оборудование, а нижегородский опыт «пойдёт» в другие регионы России. Рекультивацию объектов ведёт подрядчик, с которым заключён госконтракт, — ООО «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии». Средства были выделены по госпрограмме «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы и проекту «Чистая страна». В апреле 2018 года из резервного фонда российского правительства на объекты было дополнительно выделено 3,3 млрд рублей при общей стоимости 7 млрд рублей. Завершить работы по всём трём площадкам обещают в 2019 году.

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На прошлой неделе в правительстве региона подвели предварительные итоги ликвидации трёх объектов. В частности, на свалке «Черная дыра» почти завершили апробацию и пуско-наладку уникального оборудования, которое позволяет ликвидировать опасные химические отходы экологически безопасным методом.

«По данным проведенных исследований, ни одной предельно допустимой концентрации мы не превышаем — находимся на минимальном уровне предельных концентраций. Продукт, который получаем после обработки, относится к 5-му классу опасности — это практически неопасные отходы», — сказал гендиректор ООО «ГЭС-Экотехнологии» Валерий Меркулов на совещании.

Puankare Шламонакопитель «Белое море»

На полигоне «Игумново» идут работы по технической рекультивации, туда завезено 450 тыс. тонн песка — 90% от необходимого для консервации объема сыпучего материала. На территории «Белого моря» формируют слои геосинтетических материалов.

«В соответствии с контрактом, планируется завершить ликвидацию в 2020 году. Но подрядчик гарантирует сделать основной пласт работ уже в этом году», — отметил замглавы минстроя области Александр Гриднев, уточнив, что уникальное оборудование, используемое на объектах, уже стало визитной карточкой, а «губернаторы других регионов очень интересуются данной уникальной технологией», что можно использовать в любом регионе.

Печь, о котором шла речь, модернизируется под любые отходы и может уничтожать отходы с 1 по 4 класс опасности.

Акценты экономики

Среди главных событий экономики прошлой недели — отчёт областного правительства о реализации «майских» указов президента РФ. В нижегородских СМИ по его итогам было озвучено, что доходы бюджетников в некоторых категориях выросли в три раза, а вот реальная зарплата 40% не добрала.

Издание newsnn сообщило, что указами президента от 2012 года рост зарплаты к 2018 году планировался в 1,4−1,5 раза к уровню 2011 года, при целевом значении для Нижегородской области — 140,1% (в 1,4 раза), но «фактически же рост реальной зарплаты за этот период составил 109%».

"Причиной невыполнения показателя стало резкое ухудшение международной обстановки в 2014 году, введение санкций и контрсанкций, которые привели к ослаблению курса рубля, падению цен на энергоносители, существенному снижению темпов роста экономики и, вследствие этих причин, высокому уровню инфляции», — сообщило издание со ссылкой на пресс-службу правительства региона с уточнением, что «в 2016 году двухлетнее снижение реальной зарплаты было преодолено и начался восстановительный рост», и за последующие три года значение показателя выросло до 109%.

Evgeny Кошелек

Ещё одно важное событие сферы экономики региона связано с очередным пакетом поправок в бюджет 2019 года, который привел к росту дефицита на 3,3 млрд рублей — до 8,3 млрд рублей, но областной минфин уже сообщил, что увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема госдолга.

«Очень важно, что поступили федеральные средства в размере 974 млн рублей по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение аварийного фонда. Причем предполагается минимальное софинансирование со стороны региона — 35,5 млн рублей. Мы также направим 160 млн рублей на выплаты молодым семьям на приобретение жилья. Рассчитываем, что в связи с этим очередь сократится почти на 30%», — отметила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима во время сессии Заксобрания, где принимались поправки.

После последних корректировок параметры бюджета на 2019 год выглядят следующим образом: доходы — 167 млрд рублей (увеличены на 977,5 млн рублей), расходы — 175,3 млрд рублей (выросли на 4,3 млрд рублей) при дефиците 8,3 млрд рублей.

В ближайшие годы областную казну могут пополнить и новые проекты. На прошлой неделе правительство России поддержало предложения региона по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Финансирование мероприятий по созданию кластера будет проходить за счет бюджетных ассигнований.

«Вместе с федеральными органами власти мы проделали огромную работу по подготовке перечня мероприятий по развитию кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». С самого начала мы ориентировались на целостную концепцию, которая включает в себя не только культурную составляющую, но и серьезные инфраструктурные проекты», — подчеркнул Глеб Никитин, уточнив, что в перечне свыше 50 мероприятий, которые включают строительство дорог, развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство.

Ещё один план сотрудничества будет подписан с Саксонией, что предполагает расширение экономического взаимодействия. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин после встречи с делегацией деловых кругов Саксонии. Товарооборот Нижегородской области и Германии вырос на 28%, составив 670 млн долларов, а в январе 2019 года экспорт нижегородской продукции в Германию увеличился в два раза за счет увеличения поставок продуктов нефтепереработки.

«Все участники встречи согласились, что потенциал развития сотрудничества нашего региона с Германией и, в частности, с Саксонией, далеко не исчерпан, — уточнил Люлин. — Коллеги из Саксонии посетили ряд нижегородских предприятий во время визита в Нижегородскую область и выразили заинтересованность в расширении экономического взаимодействия. Мы договорились о подписании обновленного протокола сотрудничества Нижегородской области и Саксонии, в котором будут предусмотрены новые направления совместной работы».

Government-nnov.ru Встреча с делегацией деловых кругов Саксонии

Между тем одно соглашение региональное правительство уже заключило — с концерном ВКО «Алмаз Антей», соглашение предполагает расширение производства гражданской продукции на предприятиях концерна.

«За последние годы организации ОПК Нижегородской области провели глубокую модернизацию, приобрели самые современные технологии, позволяющие выпускать продукцию, конкурентоспособную и в России, и на внешних рынках, не говоря уже о высочайшем кадровом потенциале, — отметил вице-губернатор Люлин. — В условиях снижения гособоронзаказа эти возможности надо использовать для расширения производства высокотехнологичных продуктов гражданского назначения».

Он также добавил, что «вопрос диверсификации производства «оборонки» для региона особенно актуален, учитывая количество предприятий ОПК в регионе», и в среднем «картина по региону неплохая» — доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объёме производства нижегородский организаций ОПК в 2018 году составила 26% при общероссийском показателе 20,7%, по ПФО — 24,1%.

В вопросе территориального деления региона на прошлой неделе были утверждены некоторые изменения, также призванные изменить экономическое положение одного из муниципалитетов. Депутаты утвердили решение о преобразовании Воротынского района в городской округ, который объединит 58 населённых пунктов. Численность населения нового городского округа превышает 18 тыс. человек.

«Объединение территорий поселений осуществляется по инициативе района и с согласия населения каждого из муниципальных образований. Считаю, что жители только выигрывают от таких перемен. Например, они получают дополнительные возможности для участия в государственных программах. В целом, процесс укрупнения характерен для многих регионов России, тем не менее для каждого муниципалитета вопрос должен решаться индивидуально, с учетом объективных демографических, миграционных, экономических условий, наличия управленческих кадров», — отметил на сессии председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Дмитрий Малухин.

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Torin-ru Администрация Воротынского района

Уголовное дело за дом в черте культурного объекта

В Балахне, печально прославившейся уголовным делом братьев-депутатов Глушковых, может появиться ещё одно уголовное дело с участием бывшего высокопоставленного чиновника. Городская прокуратура завершила проверку по факту строительства многоквартирного дома в черте защитной зоны объекта культурного наследия. Теперь следователь должен решить, возбуждать ли уголовное дело за превышение служебных полномочий в отношении бывшего главы местного самоуправления муниципального района.

Напомним, ещё в июне 1993 года по решению Нижегородского облсовета народных депутатов на государственную охрану был поставлен объект культурного наследия регионального значения «Городская усадьба: Главный дом (ул. Дзержинского, 41 (литер А), Флигель (ул. Дзержинского, 43 (Литер А))». В это же время, по данным областной прокуратуры, границы территории и зон его охраны не были утверждены.

В мае 2017 года местная администрация выдала разрешение строительство трехэтажного дома на участке, который попадает в границы защитных зон объектов культурного наследия. Дом в итоге ввели и сдали в строй, что, по данным надзорного ведомства, «повлекло причинение ущерба культурному слою и объектам культурного наследия в зоне застройки объекта недвижимости в размере почти 1 млн рублей».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Дело о детоубийстве

В Нижнем Новгороде 3 апреля будет оглашен приговор по жестокому детоубийству, обвиняемой по которому проходит мать детей Елена К. В последнем слове обвиняемая заявила, что она невиновна, а её четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына убили неизвестные — враги мужа, которые запретили ей это рассказывать, угрожая жизнью матери — бабушки погибших детей.

Напомним, по версии следствия в апреле 2018 года женщина арендовала в Нижнем Новгороде автомобиль, на котором вывезла детей в Семёновский округ. Дети были убиты в салоне этого автомобиля, а позднее обгорелые трупы погибших нашли в одном из заброшенных строений в том же округе. Следователи также обнаружили видеозапись, как женщина в одном из магазинов приобретает средство для розжига.

Дело было возбуждено по двум статьям уголовного кодекса — по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних») и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Краж с причинением значительного ущерба гражданину»). Второй эпизод касается кражи драгоценностей у знакомых обвиняемой, которая произошла, когда она проживала у них в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Общая стоимость украденного — около 140 тыс. рублей.

Изначально женщина свою вину признала, но потом стала настаивать на своей непричастности к убийству, а созналась лишь в краже.

Следствие просит отправить обвиняемую на 21 год в колонию.

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