Главным событием Нижегородской недели стало празднование Дня Победы, в котором впервые принял участие истребитель МиГ-29, продемонстрировавший нижегородцам фигуры высшего пилотажа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Самолёт относится к истребителям четвёртого поколения и разработан в 70-е годы в ОКБ им. А. И. Микояна, которого называли королём истребителей. Авиашоу организаторы решили подчеркнуть вклад горьковчан в разгром воздушных сил врага.

«Самолёт выполнил важную задачу — поприветствовал участников «Бессмертного полка». Для меня ещё в прошлом году стало делом чести, чтобы в праздновании Дня Победы в Нижнем Новгороде принимала участие авиация. Это символ надёжной защиты мирного неба», — сказал нижегородский губернатор Глеб Никитин, напомнив, что в годы войны на столицу региона было совершено 18 авианалётов врага и почти 600 человек погибли от фашистских бомб.

Важной частью празднования 74-летия Победы стало шествие «Бессмертного полка», в котором приняли более 35 тысяч нижегородцев. Глава региона нёс в руках портрет своего деда Владимира Никитина, а его сын Пётр — портрет своего прадеда Георгия Петухова.

«Оба деда были тружениками тыла, подростками трудились на заводах. Не доставали до станка, стояли на ящиках, но работали наравне со взрослыми, по 12−15 часов. Я знаю, что такие же трудовые подвиги совершали десятки тысяч горьковчан. Город по праву называют «кузницей Победы»! Огромную помощь фронту оказали те, кто работал в сельском хозяйстве. И очень важно, что сегодня рядом с портретами фронтовиков мы видим фотографии тех, кто свои трудом в тылу приближал Победу», — добавил губернатор.

Напомним, в преддверии празднования произошло ещё одно важное событие. Мемориальный комплекс «Парк Славы» в Нижнем Новгороде передан из федеральной в муниципальную собственность после обращения автозаводчан.

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Government-nnov.ru Парк славы

Скандал у силовиков, или Кто вынес «сор из избы»?

В силовом секторе Нижнего Новгорода — скандал. В местные СМИ была передана аудиозапись с селекторного совещания руководства ГУ МВД РФ по Нижегородской области, которая вызвала резонанс в полиции. На ней слышно, как замначальника ГУ МВД России по Нижегородской области, генерал-майор юстиции Равиль Белев отчитывает начальника УМВД по Нижнему Новгороду Владислава Пронина за кадровый провал в организации работы следственных органов.

«Вы не организовали работу надлежащим образом! И ваши доклады постоянные, систематические на то, что то одна служба вам не помогает, то вторая служба, то участковые не так работают, то здесь в главке забирают у вас людей, то кадры у вас раздербаниваются — постоянная тема ваших докладов! А сейчас вас спрашивают пока, что вы делаете сами, принимаете какие меры и что предлагаете, чтобы стабилизировать ситуацию!» — цитирует издание Koza. press слова Белева из аудиозаписи.

В конце записи Пронин признаётся, что ему «нечего доложить», так как он сейчас в таком состоянии «эмоционально не очень». Единственное, о чём он доложил, что «произошёл отток следователей».

Позднее стало известно, что в полиции ищут того сотрудника, который передал это аудио в СМИ.

«Текучка следователей «на земле», т. е. в районных отделах полиции, носит давний и системный характер. Обусловлена она большой нагрузкой по количеству расследуемых уголовных дел, приходящихся на каждого следователя или дознавателя, при сравнительно невысокой зарплате. В итоге молодые кадры не готовы долго работать на износ, практически не видя свои семьи. Однако в случае с УМВД по Нижнему Новгороду в полицейских кругах давно муссируется идея о необходимости сократить это управление как некое промежуточное и не очень полезное звено между областным главком и райотделами», — пишет газета «Коммерсантъ».

УВД города появилось вследствие реорганизации органов внутренних дел в 2009 году, его создание тогда обосновали необходимостью расследовать сложные и серийные преступления, совершённые группами.

Мвд.рф ГУ МВД России по Нижегородской области

Демография: после «ямы»

Нижегородская область, где уже несколько лет подряд наблюдается естественная убыль населения, вошла в список лучших 69 регионов России по количеству сохранённых жизней. Об этом шла речь в рамках видеоселекторного совещания, которое было посвящено реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Оно прошло 7 мая 2019 года под председательством первого заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой.

Напомним, в январе 2019 года в области на 4209 умерших пришлось всего 2544 новорожденных. И хотя относительно января 2018 года наблюдалось снижение смертности — на 115 человек, но и рождаемость упала — с 2785 до 2544. На начало 2019 года в области проживают порядка 3,214 млн человек против 3,234 млн на начало 2018 года.

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Татьяна Яковлева в своем докладе отметила положительную динамику в изменении демографической ситуации региона. По её сведениям, за первый квартал 2019 года «смертность населения снизилась с 12 498 случаев в 2018 году до 11 846 в 2019-м, что соответствует 652 сохраненным жизням по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

И. о. нижегородского министра здравоохранения Елена Саксонова отметила, что в связи в том числе и со стартом нацпроектов с этого года начинается масштабная модернизация системы здравоохранения. Саксонова добавила, что результатом реализации нацпроекта «Здравоохранение» должно стать снижение общего уровня смертности населения Нижегородской области, а также уровня смертности в трудоспособном возрасте (с 526,8 случая на 100 тыс. населения до 401,2 случая к концу реализации нацпроекта).

И. о. министра также добавила, что ожидаемую продолжительность жизни к 2024 году планируется увеличить до 76,5 года, и назвала такие целевые показатели значительным прорывом в развитии региона.

Капиталы Следкома

Продолжается декларационная кампания 2018 года. На этот раз о своих доходах отчиталось руководство Следственного управления Следкома Нижегородской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

Больше всех доход за прошлый год был у заместителя начальника — полковника юстиции Дмитрия Канонерова, который задекларировал 3,227 млн рублей против 2,073 млн рублей годом ранее. Доход супруги был незначительным — всего 199 тыс. рублей, что меньше, чем в 2017 году (252 тыс. рублей). При сравнении деклараций 2018 и 2017 годов оказалось, что у четы Канонеровых исчез автомобиль «Форд-Эксплорер», что, возможно, и стало причиной роста доходов. Продажа данного автомобиля, хоть и не фигурирует в декларации, вполне могла принести около 1 млн рублей.

Тем временем сам глава ведомства — полковник юстиции Андрей Виноградов за 2018 год заработал на 227,5 тыс. рублей больше, чем в 2017 году: 2,824 млн рублей против 2,596 млн рублей. При этом из декларации 2018 года исчезла супруга полковника, которая в 2017 году заработала более 1,3 млн рублей. Изменился состав имущества Виноградова — вместо небольшого участка и недостроя у него появилась квартира площадью 61,2 кв. м. А оба «выбывших» объекта числятся в собственности несовершеннолетнего ребёнка полковника. Ребёнок также является собственником трёх квартир — площадью 42, 55 и 61 кв. м.

Второй заместитель Виноградова — подполковник Павел Олейник за 2018 год заработал 1,863 млн рублей против 2,02 млн рублей годом ранее. Его супруга также имеет незначительный доход — 200 тыс. рублей, а в декларации 2017 года и вовсе не фигурировала.

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Экстренная эвакуация

На прошлой неделе Нижний Новгород накрыла очередная волна телефонного терроризма и последующей эвакуации мест массового скопления жителей. До этого схожая ситуация наблюдалась в регионе в январе 2019 года.

rrrr1 Торгово-развлекательный центр «Крым»

7 мая издание «Нижегородская правда» сообщило, что в городе эвакуировали уже больше пяти торговых центров, в них было около 1,3 тыс. человек.

«Улица Дьяконова, торговый центр «Новый век» — там порядка 500 человек эвакуировано. ТЦ «Бурнаковский» — около 150 человек. Улица Верхнепечёрская ТЦ «Верхнепечёрский» — порядка 200 человек. Также эвакуировано Южное шоссе ТЦ «Крым», — сообщили изданию в тот день в пресс-службе МЧС.

Схожая ситуация в мае наблюдалась и в столице Татарии.

Напомним, 31 января 2019 года волна телефонного терроризма накрыла Уфу, Самару и Нижний Новгород. Тогда, помимо торговых центров, были эвакуированы административные объекты, школы, больницы. Схожая ситуация наблюдалась и в некоторых городах Сибири и Дальнего Востока.

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Акценты экономики

Среди важных экономических достижений региона можно отметить создание уникального катера, достигающего невероятной скорости. Создали его в конструкторском бюро имени Алексеева в Нижнем Новгороде и назвали «Кречет». Катер, представляющий собой однокорпусное судно на глиссирующих водных лыжах, способен двигаться по воде со скоростью до 200 км в час.

«Эта уникальная конструкция является новым словом в мировом кораблестроении, и аналогов ей нигде на планете нет», — цитирует куратора проекта Сергея Королева издание «Открытый Нижний».

Также из крупных событий экономики — выбор Нижегородской области в качестве пилотной площадки для создания научно-образовательных центров. В регионе будет один из пяти запланированных. Данный вопрос обсудили на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Владимир Путин, председательствовавший на совете, отметил, что «каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории, погрузиться в эту работу и вести её в диалоге с людьми, подробно информируя о принимаемых решениях, разъясняя логику и цели всех наших действий».

Kremlin.ru Заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам

В свою очередь нижегородский губернатор уточнил, что область имеет уникальный научно-технический потенциал «в сочетании с мощной образовательной базой — действуют три ведущих института РАН, национальный исследовательский и опорный университеты, 10 промышленных кластеров, участниками которых являются 230 организаций».

Это далеко не все новости экономики.

Два нижегородских агропромышленных предприятия подписали меморандум о сотрудничестве с Российским экспортным центром. Второй стороной выступили ЗАО ПО «ГАММИ» и ООО «Мукомольный комбинат «Володарский». Кроме того, заявки на отбор для заключения меморандума отправили в центр ООО «Лен ОК», ООО УК «Русское поле», ООО «Саровский шоколад», ЗАО «Пивоваренный завод Лысковский», ООО «ЭХО», ЗАО ПКФ «РУСАГРОГРУПП», ООО «Деметра НН» и другие.

«Соглашение предусматривает реализацию акселерационной программы. Она включает изучение целевых рынков, поиск и привлечение партнеров, финансовую и информационную поддержку. В сотрудничестве с РЭЦ планируется сосредоточить усилия по развитию существующих проектов, а также подготовить дорожную карту, которая ляжет в основу экспортной стратегии компаний на ближайший год», — уточнили в региональном минсельхозе.

И в завершение новостей экономики — государственный долг Нижегородской области с начала 2019 года снизился на 12,2 млрд рублей, на начало мая составив 62,9 млрд рублей. По данным минфина области, уменьшение долга связано с погашением кредитов коммерческих банков, уменьшением объема обязательств по предоставленной госгарантии.

Детское питание: детсадовцев кормили «запрещёнкой»

В дошкольных образовательных учреждениях Чкаловска, как выявила прокуратура, детей кормили с нарушениями закона, а также при питании использовались запрещённые продукты на основе растительных жиров.

Проверка проводилась в двух учебных заведениях Чкаловского района Нижегородской области в марте 2019 года.

«В нарушение санитарно-эпидемиологических требований в одной организации использовались запрещенные продукты, а именно биойогурт на основе растительных жиров и вафли с жировой начинкой со вкусом топленого молока», — отметили в ведомстве, уточнив, что в заведении также нарушали условия хранения молока, мяса, а также не вёлся контроль температурного режима хранения скоропортящихся продуктов.

Government-nnov.ru Детский сад

В другом детском учреждении питание детей в примерном меню отличалось от фактического, отсутствовал контроль за соблюдением температурного режима в морозильной камере, не соблюдались условия хранения хлеба и очищенных овощей, порядок отбора суточных проб, и имелись иные нарушения.

В адрес главы управления образования и молодежной политики администрации городского округа внесено представление, также оценку нарушениям даст Роспотребнадзор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что случаи массового отравления школьников для региона не редкость. В октябре 2018 года в МАОУ «Школа №139» Московского района Нижнего Новгорода был зафиксирован ротавирус, источником которого стал сотрудник пищеблока. В ноябре 2018 года случаи отравления произошли в МАОУ Гимназия №53, где выявили норовирус, который занёс сотрудник пищеблока. В последнем случае проверка обнаружила и нарушение санитарных норм, начиная от несоблюдения условий хранения и заканчивая мухами.

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Денег нет, но вы расселяйте

Программа расселения аварийного жилья в городе Шахунья стала «камнем преткновения» между городской администрацией и надзорной инстанцией. Главу местного самоуправления Романа Кошелева привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ («Нарушение порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов»).

Проверка Шахунской городской прокуратуры установила, что местная администрация заключила с областным правительством соглашение о предоставлении субсидий на реализацию четвёртого этапа программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013−2017 годы».

«В нарушение условий соглашения в бюджете муниципального образования не предусмотрен необходимый объем средств для участия в программе. Кроме того, в установленный соглашением срок не выполнены работы по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов», — отмечается в сообщении надзорной инстанции.

Higimo Шахунья

В отношении главы муниципалитета было возбуждено административное дело, но в декабре 2018 года районный суд прекратил производство по делу «в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности». Тогда прокурор принёс протест, и Новосибирский областной суд его удовлетворил, направив дело на новое рассмотрение.

Решением районного суда мэра привлекли к административной ответственности в виде штрафа, областной суд на прошлой неделе оставил решение в силе.

Страшное ДТП в Дзержинске

Празднование Дня Победы для Дзержинска было омрачено трагедией. На проспекте Циолковского сразу после салюта автомобиль Mitsubishi Lancer врезался в троллейбус 4 — го маршрута. В лобовом столкновении с учётом огромной скорости легкового автомобиля в ДТП пострадали в основном водитель и пассажиры Mitsubishi Lancer. В результате погибли пятеро молодых людей и трое госпитализированы.

«Установлено, что 09 мая 2019 года около 21:40 на проспекте Циолковского г. Дзержинска водитель автомобиля иностранного производства не справился с управлением, выехал на полосу движения, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с троллейбусом», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по области.

В числе погибших — водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров в возрасте от 20 до 22 лет. Из трёх госпитализированных двое являются пассажирами троллейбуса.

По данному ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), ведётся следствие.

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