Александр Сваранц
Последние публикации
Карабахский вопрос: в поисках новых принципов урегулирования
Как известно, перемирие в зоне карабахского конфликта с участием Нагорного Карабаха, Азербайджана и Армении было подписано в мае 1994 г. и закреплено в феврале 1995 г. Особенность данного перемирия заключается в том, что стороны конфликта подписали бессрочное соглашение о прекращении военных...
9 сентября 2020
«Июльский кризис» на армяно-азербайджанской границе
Спустя четыре года после четырехдневной апрельской войны в Карабахе разразился новый военно-политический кризис в армяно-азербайджанских отношениях. Власти Азербайджана, проявляя недовольство неуступчивостью правительства Никола Пашиняна в карабахском вопросе и отсутствием поддержки...
7 августа 2020
Роберт Кочарян и Серж Саргсян расходятся в… Карабахе?
Продолжающееся в Армении политическое преследование второго президента РА Роберта Кочаряна с «легкой руки» премьер-министра Никола Пашиняна приобретает новое содержание, связанное с темой карабахского вопроса и ожидаемых президентских и парламентских выборов в Арцахе весной 2020 г. В одном из своих...
16 января 2020
Подозрение о заговоре: вокруг отставки Артура Ванецяна
Всякая революция рано или поздно приводит к радикальным кадровым переменам и смене правящей элиты. И не важно при этом, что новые кадры далеки от предмета своих назначений, зачастую не владеют вопросом вверенного им ведомства, а нередко напускают лоск собственной важности и компетентности...
10 декабря 2019
Вена между Ереваном и Баку
За прошедшие четверть века переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ пока что не получил ощутимого результата в силу кардинального расхождения позиций конфликтующих сторон. При этом основные посредники — Россия, Франция и США — занимают если не выжидательную позицию по алгоритму разрешения...
6 мая 2019
Армения: безопасность и ОДКБ
Возрождение независимости и становление Третьей Республики Армения происходило в условиях военного конфликта в Нагорном Карабахе, что отражалось на состоянии безопасности армянского государства. Карабахский конфликт с Азербайджаном на востоке и воинственность Турции на юго-западе, публичные...
21 января 2019
Борьба за власть или раскол армянства?..
В своих публикациях за последние четыре года мне не раз приходилось затрагивать тему власти в Армении, и основной вывод сводился к необходимости системных перемен. Так, в июне 2014 г. в статье «Что ждет политический олимп Армении» автор отмечал, что «республику в обозримой перспективе ждет новая...
14 сентября 2018
Кто работает против российско-армянской дружбы?
Что же в Армении в действительности происходит? Государственный переворот или смещение одного лидера и клана (почему-то в прессе громко названного «карабахским» с учетом корней Сержа Саргсяна и его предшественника Роберта Кочаряна )? «Бархатная революция» с претензиями на системные...
1 июня 2018
Новая власть или четвёртая республика?
Развитие политической системы государства — закономерный процесс, который связан с историей становления и совершенствования государственности, зависит от ряда внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на политическое мышление государствообразующего народа. В 2015 г. в Армении правящая...
15 марта 2018
Армения между Севером и Западом
Распад СССР и образование новых независимых государств предопределили неизбежность формирования внешней политики национальных республик постсоветского пространства, что, с одной стороны, является свидетельством суверенитета и отражением природы национальных интересов, с другой же — следствием...
28 декабря 2017
Что разделяет и что связывает Армению и Израиль
Армения и Израиль имеют много общего на пути исторического развития двух древних народов, внесших неоценимый вклад в развитие мировой истории, культуры, экономики, политики. И евреи, и армяне, будучи автохтонными народами Ближнего Востока и Передней Азии, на своем многотысячелетнем пути...
6 сентября 2017
Философия войны в карабахском преломлении
Война между народами и государствами — это самое негативное явление социальной истории. Бог дал человеку язык и разум, но он не всегда способен своевременно найти ключи к миру. В итоге противоречия между людьми перерастают в конфликт, а конфликт приводит к войне. Но всякая война, сколько бы она ни...
23 июля 2017
Выборы без потрясений
Партия власти в лице РПА — то ли в силу административного ресурса, то ли из-за внешней поддержки ведущих мировых акторов, то ли благодаря умелой предвыборной кампании и новым спискам кандидатов, то ли по причине инертности масс и несостоятельности эффективной оппозиции, то ли исходя из обещаний...
5 мая 2017
Нагорный Карабах в фокусе парламентских выборов в Армении
С началом 2017 г. в Армении стартует марафон очередных парламентских выборов, которые должны пройти в апреле. Настоящие выборы в Национальное собрание РА — это не только новые ожидания избирателей на изменение своей жизни. Их особенность определяется установлением новой системы власти, то есть...
28 февраля 2017
Нагорный Карабах: Война и мир
С формальной правовой точки зрения эти отношения фактически отсутствуют, поскольку оба соседних государства пребывают в состоянии ни мира, ни войны, между ними нет дипломатических и торгово-экономических отношений. Вместе с тем эти отношения носят конфронтационный характер и сохраняются в повестке...
16 января 2017
Современный противоречивый и вечно интересный Ближний Восток
С момента распада глобального геополитического образования под названием Советский Союз мир со времен Второй мировой войны перешел из одной системы биполярной конструкции к поиску новой модели сбалансированности интересов ведущих акторов мировой политики. Формирование однополярной мироконструкции...
15 декабря 2016
Карабахский вопрос и компромиссный подход
Армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха является одним из старейших на постсоветском пространстве, который составляет актуальную повестку международной политики и представляет интерес как для политического общества Армении и Азербайджана, так и для региональных интересов ряда...
6 августа 2016
В решении Армянского вопроса необходима солидарность позиций России и США
Геноцид стал результатом, с одной стороны, преступной политики прежних властей Турции — султаната, младотурок и кемалистов, которые рассматривали всякие политические требования армянских подданных Османской империи о национальных правах и свободе как покушение на стратегические интересы Турецкого...
7 мая 2016
Российско-турецкий кризис и армянский вопрос
Современный кризис в российско-турецких отношениях выступает одной из ключевых тем международной повестки. Формально данный кризис связан с уничтожением турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 24 ноября 2015 г. в небе над Сирией якобы из-за нарушения воздушного пространства Турции. В...
18 марта 2016