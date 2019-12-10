Всякая революция рано или поздно приводит к радикальным кадровым переменам и смене правящей элиты. И не важно при этом, что новые кадры далеки от предмета своих назначений, зачастую не владеют вопросом вверенного им ведомства, а нередко напускают лоск собственной важности и компетентности. Действительно, умные правители хоть некоторое время оставляют профессиональные кадры прежних режимов, направляют к ним в помощники и заместители своих выдвиженцев, а после приобретения навыков и опыта — окончательно отказываются от «ветеранов бывшей власти». Но так, скажет вдумчивый читатель, поступает умный правитель.

Армения

Говорят, что армяне обладают уникальным геном интеллекта, что заменяет отсутствие важных природных ресурсов в самой Армении. Так ли это в действительности — сложно сказать, но сторонники данного подхода небезосновательно утверждают, что армяне во всем мире подарили немало талантов и гениев в различных областях. Противники же данной мысли отмечают, что при всей одаренности армян подобное не может тотально применяться ко всем представителям народа, иначе это попахивает паранойей. Откровенно говоря, я не сторонник ни одного, ни другого подходов. Одно лишь могу сказать, что армянам, очевидно, после царя Тиграна Великого и Папа не везло с армянскими политиками. Иначе мы не растеряли бы Великую Армению и не оказались бы в такой парадоксальной ситуации сегодня — в смысле не только 1/10 части от былой Армении и кризиса экономики Третьей Республики, но и непосредственно самой власти в лице «бархатных революционеров».

В середине сентября 2019 г. заявление директора Службы национальной безопасности Армении генерал-майора Артура Гагиковича Ванецяна об отставке многими в обществе было воспринято как гром среди ясного неба. Сразу стали обсуждать вероятные причины, подтолкнувшие Никола Пашиняна пойти на подобный шаг и отправить в отставку ключевого силового министра своего же правительства, а вслед за ним и главу МВД Валерия Осипяна.

Sns.am Артур Ванецян

Очевидно, что отставок высокопоставленных лиц (а тем более руководителей силового блока) без поводов и причин не бывает. Додумывать их за кого-то — явно неблагодарное дело. Однако органы национальной безопасности (я же считаю — государственной безопасности) занимают особое место в государственном строительстве, от эффективности их деятельности зависит многое (если не сказать — большее). Соответственно любые ошибки (включая и кадровые) в отношении спецслужб, как правило, дорого обходятся и руководителю государства, и, увы, самому государству.

Мы попытаемся высказать собственное мнение по данному факту политических перемен в Армении и непосредственно о самом Ванецяне как руководителе СНБ РА в столь непростое время перемен в судьбе страны. Естественно, сам факт отставки и к тому же заявление генерала Ванецяна стали поводом для противоречивых мнений.

Прежде чем говорить об уходе данного офицера, следует вспомнить, как он оказался в должности главы спецслужбы. До назначения на столь высокий пост полковник Ванецян А. Г., судя по данным СМИ, являлся заместителем начальника Управления СНБ РА по г. Еревану (проще говоря, являлся руководителем среднего звена и даже не уровня центрального аппарата службы). Чем он приглянулся революционеру Пашиняну? Его коллега из МВД Валерий Осипян до назначения на пост министра также занимал должность замначальника УМВД по г. Еревану. Случайно ли, что замы горподразделений столицы были выдвинуты на должности глав двух ключевых ведомств?

Оба офицера по своей линии отвечали за безопасность и порядок в столице, включая и тему борьбы с массовыми беспорядками, оппозиционер-депутат Никол Пашинян оставался объектом особого оперативного внимания двух ведомств. Но случилось невозможное, ибо Никол Пашинян в те самые апрельские дни 2018 г. смог увести протестующих манифестантов с площади Свободы возле Оперы к проспекту Франции и исправил тактическую ошибку своих предшественников, тем самым парализовав уличное движение и обеспечив неконтролируемый процесс вовлечения все большего числа манифестантов под свои лозунги и в свои ряды.

Что в те апрельские дни заявил Н. Пашинян? «Если на митингах оппозиции, — сказал он, — наберется столько народа, что он заполнит проспект Маштоца по всей длине, то смена власти в Армении гарантирована. Я гарантирую, что при подобном исходе обстоятельств нынешний режим уйдет в отставку, если этого не произойдет, я обещаю, что навсегда уйду из политики». При этом Никол подчеркнул, что при подобном развитии ситуации полиция перейдет на сторону оппозиции.

Yerevantsi Никол Пашинян

В последующем сам Пашинян в интервью одному из российских журналистов (или блогеров) отмечал, что ему удалось это сделать после… «долгих размышлений» об обреченности политических протестов на пл. Свободы у Оперы ввиду того, что по тактическим соображениям данная местность из-за окружающих строений и коммуникаций фактически изолирована от центральных коммуникаций города, что позволяет силам полиции и безопасности отсекать широкий процесс манифестаций, делать их локальными и исключать в интересах правящего режима какую-либо серьезную угрозу уличного давления.

Какой вывод из этого признания Никола Пашиняна может сделать специалист, если не о провале ответственных за борьбу с массовыми беспорядками органов безопасности и правопорядка? Более того, а сам ли лидер «бархатной революции» дошел до этого вывода, ставшего ключевым (или роковым) в событиях «армянской весны» 2018 г., или же ему кто-то «случайно» подсказал и тем самым дал возможность «увести» толпу? И если это так, то кто этим подсказчиком оказался? Одни скажут, что для этого и существует Фонд Сороса, который учит своих сторонников по всему миру, как осуществлять «революцию» в смысле смены режима. Но Сорос, насколько известно, миллиардер и использует свои миллиарды часто по назначению, а нередко по наводке и согласованию с компетентными службами США. Так или иначе, А. Ванецян и В. Осипян в этом вопросе совершили непростительную ошибку, если не больше (ведь они и сами со своей агентурой были прекрасно осведомлены относительно особенностей «армянского гайд-парка» и знали, что значит выход ситуации из-под контроля).

Глава МЧС Армении, экс-генерал СНБ РА Феликс Цолакян после отставки Ванецяна в одном из интервью отметил, что данную кандидатуру он и предложил Н. Пашиняну. Я не думаю, что генерал Цолакян взял на себя больше, чем сделал. Как известно, в ходе апрельских событий он входил в команду РПА и являлся депутатом Национального Собрания РА. Но именно Феликс Цолакян оказался одним из тех республиканцев, кто поддержал кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении и вышел из рядов правящей партии, терпящей крах.

Mes.am Феликс Цолакян

Другим, не менее серьезным, покровителем полковника А. Ванецяна в системе СНБ оказался генерал-лейтенант Арзуман Арутюнян (в тот момент один из заместителей директора службы, а до этого начальник УСНБ РА по г. Еревану, то есть непосредственный начальник Ванецяна). Особенность генерала А. Арутюняна заключалась не только в его профессиональных качествах и организаторских способностях, но и в родственных связях в высших кругах (брат «всех устраивающего» судьи Гагика Арутюняна и свёкор дочери к тому времени первого зампреда правительства РА Карена Карапетяна). Как известно, до отставки Ванецяна генерал А. Арутюнян, после отставки своего брата с поста главы Высшего судебного совета страны, собственноручно написал рапорт о добровольной отставке в связи с достижением предельного возраста.

Не будем забывать и то обстоятельство, что еще в период правления президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна мать Ванецяна Маргарита Азарян работала в управлении кадров администрации президента Армении, а затем возглавила департамент кадров и персонала аппарата премьер-министра РА при Николе Пашиняне. Иными словами, Артур Ванецян был сотрудником с особыми перспективами карьерного роста и, очевидно, состоял в резерве выдвижения. Вместе с тем он действительно производил впечатление ответственного сотрудника.

С назначением на пост директора СНБ РА Артур Ванецян в силу объективных политических перемен в республике и ответственности службы за борьбу с коррупцией оказался на гребне политического внимания внутренних и внешних сил. Он стал одним из рейтинговых чиновников в команде премьера Пашиняна, под его руководством начались громкие коррупционные разоблачения и возбуждались уголовные дела в отношении прежней элиты и подконтрольных им бизнесменов. Чего стоит дело Роберта Кочаряна, скандал по прослушке телефонных переговоров глав СНБ и ССС, арест и содержание экс-президента Кочаряна в СИЗО СНБ. Владеет ли СНБ РА всем комплексом вопросов вокруг того же дела Кочаряна и других? Несомненно, да. Совершали ли они при этом некие отступления от принципа чести офицера? Ответ оставим на их совести и г-жи истории.

Говорят, что громкие коррупционные разоблачения и возбужденные уголовные дела за последние полтора года слишком серьезно подняли имидж и авторитет СНБ в глазах общественности, и в этом процессе, естественно, поднялся рейтинг самого директора Ванецяна, который на момент своей отставки фактически изрядно опережал самого Пашиняна. Могло ли это обстоятельство вызвать зависть и ревность самого премьера? Судя по его стилю управления и характеру — несомненно. Но так ли эти опросы беспокоили Никола Владимировича, если г-н Ванецян слепо выполнял его волю и мог быть отправлен в отставку за отступление от «генеральной линии»?

Sns.am Артур Ванецян

В этой связи должен отметить, что, несмотря на высокое положение того же Ванецяна в СНБ, в глазах опытных сотрудников и ветеранов спецслужб он не воспринимался как принципиальный борец с коррупцией. В конце концов, где судебные приговоры, где возвращенные из-за рубежа крупные средства, где профессиональная система борьбы с коррупцией и сегмент спецслужб?.. В развитых странах спецслужбы могут вовлекаться в процесс борьбы с коррупцией, но их, как правило, не видно и не слышно (ибо коррупция есть один из видов государственных преступлений, наносящих ущерб как экономической, так и политической безопасности, фигуранты коррупционных дел становятся легкой добычей вербовочных операций иностранных разведок, тем более лица, которые наворованные в силу должностного положения в своих странах средства вывозят в иностранные государства). В Армении же все получилось иначе — много слов, участившиеся случаи интервью главы спецслужбы, вопреки правилам жанра, и, как следствие, столь громкие отставки, критика и провалы.

В ряду громких разоблачений СНБ оказалось и дело соратника Н. Пашиняна и экс-руководителя Государственной контрольной службы (ГКС) Давида Санасаряна с обвинением в злоупотреблении должностными полномочиями. Однако и после отставки Ванецяна уголовное дело Санасаряна при всем ущербе имиджу и репутации самого Пашиняна и его команды сохраняет уголовно-процессуальную силу. Да и вряд ли тот же Ванецян, исполнявший волю премьера по многим другим делам, стал бы вступать в острое противоречие в ситуации с Санасаряном без одобрения «первого». Сенсация с делом главы ГКС удалась и показала обществу, что Никол непримирим в борьбе с коррупцией даже с членами своей команды (почти как отец реформ Сингапура, суровый Ли Куан Ю). Чем завершится суд и будет ли он когда-нибудь — никто пока не знает.

Вряд ли главы силового блока могли вызвать недовольство премьер-министра в связи с недостаточно высокими темпами борьбы с коррупцией правоохранительных органов, ибо и после их отставок мы не увидели кардинальных перемен в практике спецслужб и полиции. Скажете, есть «уголовные дела» на Грайра Товмасяна, Ара Баблояна и Арсена Бабаяна, допросы отца и дочерей главы Конституционного суда или же «новые обстоятельства» по делу теракта от 27 октября 1999 г. с давлением на Роберта Кочаряна и других лиц из «карабахского клана» через рупор «независимого депутата» Армана Бабаджаняна и «зависимого депутата» Андраника Кочаряна с провокатором Давидом Ширханяном? Однако и в этих случаях спецслужбы отреагировали и станут вести допросы (следствие) при необходимости. Ванецян вряд ли пошел бы против течения и так же, как и Эдуард Мартиросян (нынешний и.о. директора СНБ РА), оправдывал бы действия своих сотрудников по факту допроса с целью уточнения вопросов происхождения имущества родственников Грайра Товмасяна.

За полтора месяца до отставки Ванецян и Осипян были удостоены высшего офицерского звания генерал-майор, что было логично спустя чуть более года пребывания в своих должностях. Однако зачем производить молодых старших офицеров в высшие — генералы, а спустя чуть более месяца столь громко отправлять в отставку? Не думаю, что Пашинян, подписывая президенту страны представления на присвоение генеральских званий руководителям спецслужбы и полиции, тем же летом 2019 г. планировал их скорую отставку.

Police.am Валерий Осипян

Помнится, что в одной из своих поездок в Карабах Ванецян сделал непозволительное для главы спецслужбы заявление касательно карабахского урегулирования и вопроса заселения «освобожденных районов» на юге, вдоль р. Аракс (речь о строительстве поселка Араксаван и исключении возврата данных районов Азербайджану). Дело не в том, что суть данного заявления положительно или критически воспринимается кем-либо, а в том, что его произносит руководитель органа безопасности, тогда как подобное должно быть предметом политиков и дипломатов. Но случайно ли данное заявление сделал Ванецян, а не, скажем, Авинян, Папикян или Мнацаканян? Есть мнение, что Ванецян после парламентских выборов в декабре 2018 г. рассматривался в качестве кандидата на пост первого вице-премьера Армении.

Известно, что 5 августа 2019 г. на пл. Возрождения в Степанакерте при открытии VII Панармянских игр лидер Армении выступил с претенциозными задачами стратегии развития Армянского государства к 2050 г., где в том числе поставил глобальную задачу перед органами внешней разведки страны добиться высоких результатов и войти в пятерку сильнейших разведок мира. Понятно, что до 2050 г. еще много воды утечет в Араксе и Куре, и не факт, что не только Ванецян, но и сам Пашинян сохранится на своем посту. Однако данное заявление премьер-министра обозначило и перед молодым директором СНБ генерал-майором А. Ванецяном серьезные задачи стратегического планирования, структурных и оперативных реформ. Подобное не предлагают человеку, которого через месяц и 10 дней отправят в отставку. К тому же вместе с ним и главу МВД. Значит, у премьера появились веские поводы и (или) причины.

Говорят, что в октябре 2015 г. Ильхам Алиев за одну ночь после возвращения из Москвы отправил в отставку главу МНБ Эльдара Махмудова и его команду. Затем Алиев без громких слов и обещаний произвел структурные реформы национальных органов безопасности (отделив внешнюю разведку от остальных подразделений) с назначением новых лиц в СВР и СГБ Азербайджана. Все это повлекло определенные «чистки кадров». Что же могло стать основанием столь нестандартного кадрового и структурного решения президента Ильхама Алиева? Одни считают, подозрение на заговор против власти, другие — возможное сотрудничество доверенного на протяжении ряда лет лица с иностранной спецслужбой (назывался Израиль). Так ли это на самом деле — никто не скажет, и даже если кто-то об этом сообщил самому Алиеву в известной столице, то имел политический расчет.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Лидеры, подобные Пашиняну, катастрофически опасаются даже тени заговоров и возможных вариантов их реализации. Опыт мировой политической истории и деятельности спецслужб подсказывает, что всегда неугодный внутренним и внешним силам политик сохраняет угрозу стать объектом разработки специальной операции ликвидации. Ликвидации не только в физическом смысле (что не исключается, так сказать, по плану «Б»), но и в политическом. В Армении на момент 2019 г. сохраняется весьма непредсказуемая внутриполитическая ситуация с наличием неурегулированного карабахского конфликта и в определенном смысле кризиса еревано-степанакертских властных отношений. В этой динамике никто не может дать гарантий премьер-министру Пашиняну об исключении силового захвата власти с его смещением (свержением), но не по варианту давления толпы манифестантов (чем он воспользовался в апреле-мае 2018 г.). Увы, для Пашиняна призывы «укатать всех неугодных в асфальт» могут не получить понимания со стороны тех же силовиков, что станет концом политической карьеры «бархатного революционера».

В этой связи, что именно стало причиной отставки Ванецяна и Осипяна, наверняка общество узнает не скоро, если вообще узнает когда-нибудь. Вряд ли кто-либо возьмет на себя смелость сделать достоянием общественности вопросы, касающиеся специфики деятельности спецслужб. Но одно остается в сухом остатке — подозрение премьера в участии глав силового блока в вероятном заговоре против его единоличной власти, и уже не важно — в связи с оппозиционными внутриполитическими силами либо в качестве агента влияния спецслужб влиятельной страны.

Сложно поверить в версию, что какая-либо иностранная разведслужба сделала ставку на главу СНБ с предложением подать в отставку и в надежде на высокий рейтинг агента влияния в социальных сетях разведываемой страны. Так профессионалы не работают, ибо под политического кандидата-оппонента во всех случаях должна формироваться некая команда и политическая структура (организация, партия, движение). Но спустя полтора месяца со дня отставки генерала Ванецяна никто не может сказать, что у него есть некая команда и политическая сила. Вряд ли Гагик Царукян, Самвел Карапетян, Камо Авагимян или еще какая-либо фамилия станут сегодня вступать в политический союз с отставным генералом. Рейтинг Ванецяна держался не благодаря его политическому таланту, опыту и силе, а вопреки его профессии, чьи принципы приносились в жертву «идеям» «бархатной революции». Не стало должности — нет и Ванецяна как чиновника и политика.

Гагик Царукян (справа)

Может ли быть внешний заговор против власти Никола Пашиняна? Теоретически серьезный эксперт подобное исключать не должен. Однако с какого направления данная угроза способна стать реальностью — вопрос для размышлений. На севере заинтересованы в сохранении стратегического союза с Арменией, а не просто с очередной армянской фамилией, в наполнении этих отношений новым содержанием, в развитии стабильности в стране и безопасности региона. Если Пашинян публично подтверждает, что сохраняет политику преемственности и стратегического союза с другом Россией, то зачем русским службам создавать проблемы?

Другое дело — Запад, который ожидает от новых властей Армении политики перемен и отказа от принципов «исторической преемственности» в выборе главного союзника, о чем свидетельствует известное интервью экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Ереване и недавнее «трудное» интервью министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Лондоне программе HARDtalk («Трудный разговор») на BBC. Однако генерал Ванецян никак не тянет на вероятного агента ЦРУ США или СИС Великобритании. Несомненно, на политическом поле в самой Армении есть ряд лиц, кто своими шагами создает ситуацию огульного политико-правового беспредела в статусе так называемого «свободного депутата» и буквально забрасывает правоохранительные органы соответствующими запросами по очередному возбуждению уголовного дела в отношении неугодных лиц. Сознательно или случайно новоявленный младополитик А. Бабаджанян проводит подобную деятельность и как это повлияет на судьбу самого премьера Пашиняна — покажет время. Николу Владимировичу удалось освободиться от ряда помощников (в частности, А. Харатяна и А. Гаспаряна), которые, восхваляя США, насоветовали немало проблем на армяно-российском треке. Видимо, пришла пора новых участников. Пашиняну не в России и не в Карабахе следует искать угрозу собственной власти, а в отсутствии профессиональной команды армянских патриотов.

Текст обращения самого А. Ванецяна об отставке запомнился его призывом к властям Армении отказаться… от стихийного принятия решений, огульности действий, о необходимости различения первоочередного и второстепенного, преходящего и вечного. Фактически Ванецян усомнился в правильности выбора пути и политики Пашиняна спустя 1,5 года руководства органами СНБ РА. Что ж, читателю остается только поверить в искренность отставного генерала. На мой взгляд, в своем заявлении генерал Ванецян вновь подтвердил, что он больше всего увлекался внешними проявлениями деятельности СНБ перед общественностью.

Sns.am Артур Ванецян

Естественно, органы безопасности вынуждены, следуя требованиям времени и формальной демократии, создавать подразделения по связи с общественностью, информировать граждан о своей работе в части доступного и при этом скрывать от всех и вся главное содержание своей деятельности. Ванецяну досталось нелегкое время перемен, где он сам нередко говорил больше, чем центр по связям с общественностью. Это против жанра и специфики службы.

Одно из высказываний директора СНБ Ванецяна в современной истории Армении, на мой взгляд, оказалось весьма сомнительным с точки зрения политической и исторической объективности и состоятельности. В частности, заявление Ванецяна о том, что современные спецслужбы (в частности, СНБ) Армении не имеют ничего общего с органами госбезопасности Советской Армении и они сохраняют преемственность от органов национальной безопасности Первой Республики Армения 1918−1920 гг. Полагаю, что этот подход имеет весьма серьезное политическое значение и вступает в явное противоречие с исторической и профессиональной реальностью. Речь фактически идет о люстрации КГБ и всего того, что с ним было связано (сотрудники, дела оперативного учета, рабочие и личные дела агентуры, архив). Против кого это нацелено — против собственной истории, против главного союзника России, против национальных организаций, поддерживавших очаг армянской государственности в лице Армянской ССР? И кто в подобном случае может быть бенефициаром последствий этой политики в отношении спецслужб?

Каким образом СНБ РА, будучи государственным органом Третьей Республики Армения, может быть правопреемником органов безопасности Первой Республики Армения 1918−1920 гг., когда в Декларации о независимости Армении 1991 г. провозглашалась политическая и юридическая преемственность Третьей Республики Армения от Армянской ССР?

С точки зрения профессиональной объективности и истории национальных органов безопасности какая может быть преемственность подразделений разведки и контрразведки от Первой Республики Армения? Может, провал «карсской операции» и сдача вооруженной крепости Карс туркам в 1920 г. является для Ванецяна и его сторонников основой преемственности? И что в таком случае ожидать в Карабахе? Считается ли операция «Немезис» успехом органов разведки Первой Республики? Но тогда каков успех СНБ в случае с убийцей Гургена Маркаряна?

Тот же Ванецян в одном из своих интервью на посту директора СНБ РА заявил о том, что перед штаб-квартирой службы на пр. Налбандяна в Ереване планируется воздвигнуть величественный памятник одному из гениальных советских разведчиков-нелегалов ХХ в. Геворку Варданяну (легендарному «Амиру»), что будет иметь большое политическое и моральное значение как дань уважения памяти Героя Советского Союза и для воспитания молодых кадров — профессионалов армянской разведки. Что ж, это заявление заслуживает только положительной оценки и высокого ожидания скорейшей реализации. Только в этой связи напрашивается вопрос к тому же генералу Ванецяну: а какое отношение полковник Управления «С» ПГУ КГБ СССР Геворк Варданян имел к органам безопасности Первой Республики Армения (он родился-то после ее развала в 1924 г. и служил в советских органах госбезопасности), где же здесь преемственность СНБ от органов 1918—1920 гг.

Липунов Г.А Аллея Звёзд в Ростове-на-Дону

В действительности же КГБ Армянской ССР прошел славный боевой оперативный путь, где были уникальные достижения и победы, где, увы, не обошлось и без горечи потерь и ошибок с учетом сложного политического времени массовых репрессий. Ванецяну и армянским коллегам хорошо известно о блестящих успехах армянской контрразведки и разведки советского времени, о роли армян в становлении и развитии органов госбезопасности СССР и, естественно, надежной защите безопасности Советской Армении в составе СССР (Большой России). Кто из армянских чекистов может обойти великие имена своих соотечественников в советских органах госбезопасности: первых руководителей иностранного отдела ВЧК (фактически основателей советской политической разведки) Якова Христофоровича Давыдова (Давтяна) и Рубена Павловича Катаняна; создателя научно-технической разведки, внесшего неоценимый вклад в получение атомной бомбы, генерала Гайка Бадаловича Овакимяна; дважды резидента (в Иране и Франции) и первого руководителя Управления «А» (активных мероприятий) ПГУ КГБ СССР генерал-майора Ивана Агаянца; генерал-майора контрразведки Вячеслава Кеворкова и его роль в советско-германских отношениях; славную армянскую агентурную сеть в годы Великой Отечественной войны (Андрея и Геворка Варданянов, Сарибека Оганесяна, Норайра Торлакяна и др.) и ее роль в обеспечении безопасности Тегеранской и Ялтинской конференций 1943 и 1945 гг.; легендарного нелегала полковника Ашота Абгаровича Акопяна («Евфрата»); полковника разведки Тельмана Арутюняна и его роль в ливанских событиях 1978−1980-х гг.; генерал-лейтенанта Мариуса Арамовича Юзбашяна — ветерана Великой Отечественной войны и нелегальной разведки, выдающегося руководителя КГБ Армянской ССР? Предпринял ли тот же Ванецян на посту директора СНБ РА попытку все же полностью раскрыть дело об убийстве 21 июля 1993 г. генерала Юзбашяна, что, несомненно, остается делом чести армянских спецслужб, а нераскрытые обстоятельства его гибели могут продолжить наносить ущерб безопасности государства и решению карабахского вопроса?

На мой взгляд, современные органы безопасности Армении должны сохранять правовую преемственность от советских органов госбезопасности, а историческую — от армянских спецслужб и армянской специальной деятельности советского и досоветского времени с их достижениями и упущениями, победами и поражениями. Если мы говорим о многотысячелетней истории Армении, то мы не вправе забывать и эту часть национальной истории. Разве деятельность посланника Гандзасарского Католикоса и карабахских меликов Исраэла Ори в Европе и России не стала блестящей специальной разведывательной операцией по зондажу и поиску стратегического союзника с заключением тайного армяно-русского союза с царем Петром I по организации военной экспедиции с целью освобождения Восточной Армении от Персии? Разве тот же Исраэл Ори не стал русским полковником и резидентом самого Петра в Персии? И куда нам уйти от трагических страниц армянского ЧК во главе с Георгием Атарбековым, который ради идей революции стал фанатичным Робеспьером и рубил головы армянским патриотам? Увы, это суровое время в нашей общей истории должно стать пособием для новых поколений в том смысле, что следует, а чего недозволительно делать сотрудникам спецслужб. И что же, СНБ предлагает отказаться от своей полной истории? В руководство спецслужб должны выдвигаться деятельные и мыслящие профессионалы.

Одним из негативных последствий отставок генералов Ванецяна и Осипяна может стать новая кадровая политика Никола Пашиняна по выдвижению и назначению на пост директора СНБ и министра МВД не профессионалов, а лиц из числа граждан Армении, достигших 25-летнего возраста, имеющих неважно какое образование и 4 года до назначения проживавших в РА. Иными словами, политическое назначение из числа молодых и верных премьеру лиц — тех, кто мало в чем разбирается, но благодаря фортуне будет исполнять любой каприз и волю «армянского команданте» (типа фабрика по выращиванию новых Рустамянов по образу Министерства юстиции РА). Состоится ли одобрение подобного законопроекта в парламенте по изменению положения о кандидатах на пост глав СНБ и МВД — покажет недалекое будущее. Однако подобное решение способно оказать еще большее негативное влияние на деятельность самих спецслужб, и можно будет мечтать о «пятерке спецслужб мира»… в замыкающей таблице стран-членов ООН.

А между тем Пашиняну нужны опытные профессиональные советники по линии безопасности, исходящие не из согласия дать очередную лживую оценку экс-президенту Роберту Кочаряну (говорят, кто предал единожды, тот предаст и дважды), а действующие в силу масштабов понимания коренной политической, структурной и оперативной реформы системы спецслужб Армении, превращения их из государственных органов безопасности в подлинно национальные органы безопасности в интересах Армянского государства и всей нации. Подобные кандидаты и проекты реформ, несомненно, имеются, ибо у армянского народа есть уникальная возможность сделать заявление премьера Армении от 5 августа 2019 г. историческим в смысле создания эффективных спецслужб и органов внешней разведки, входящих в пятерку-семерку сильнейших в мире.

И все же СНБ РА является одним из ключевых институтов современной армянской государственности, который нацелен на обеспечение интересов Армении и локализацию внешних и внутренних угроз ее безопасности. В этом нелегком, но благородном деле пожелаем успехов армянским друзьям, а Ванецяну выразим благодарность за службу, в которой было разное и верность Родине. Руководителями спецслужб не рождаются, ими становятся. Генерал Ванецян, в силу стечения обстоятельств, прошел свой путь, который, увы, оказался недолгим, но весьма содержательным, с противоречивыми оценками. Данной отставки могло бы и не быть, если бы был профессиональный советник и не было бы неизвестной конъюнктуры. Отчаиваться по факту политической карьеры не стоит, такие кадры сохранятся в резерве в условиях новых перемен и структурных реформ органов государственной безопасности Армении.

Ноев Ковчег