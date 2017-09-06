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Армения и Израиль имеют много общего на пути исторического развития двух древних народов, внесших неоценимый вклад в развитие мировой истории, культуры, экономики, политики. И евреи, и армяне, будучи автохтонными народами Ближнего Востока и Передней Азии, на своем многотысячелетнем пути сталкивались со многими испытаниями и вызовами, внешними нашествиями и потерей национальной государственности. И как следствие, внешняя агрессия, с одной стороны, а также предприимчивость и стремление к совершенству, с другой, приводили к массовому исходу евреев и армян из пределов исторической родины и появлению массовой этнической диаспоры в различных странах мира.

Так, в период вавилонского пленения часть депортированных евреев из Северного Израильского царства поселилась в пределах Армении, а в годы правления царя Ерванда IV в столице Армении Армавире (а затем в Ервандашате) имелось крупное еврейское поселение. Политику переселения евреев в пределы Армении продолжили и другие цари (например, Тигран II Великий и его сын Артавазд). Часть еврейских поселенцев со временем после принятия Арменией христианства христианизировалась и подверглась, как ни странно для евреев, арменизации, другие же (в частности, ванские евреи) сохранили свою верность иудаизму. Евреи в Армении развивали ремесла и торговлю, строили города, которые сохраняли эллинистический облик. Не случайно Иосиф Флавий отмечал, что евреям в Армении живется хорошо. Согласно Мовсесу Хоренаци, род Багратуни, давший впоследствии две царские династии — армянскую и грузинскую, произошел от евреев, плененных и переселенных после завоевания Израильского царства в пределы Армении. С падением же Армении под ударами Сасанидов стабильность и процветание армянского царства, а вместе с ним и еврейской общины, закончились, и начался новый этап депортации и угнетения. В ХI—XIV вв. еврейские общины достаточно эффективно развивались и в Киликийской Армении на берегу Средиземного моря.

После принятия в 301 г. Арменией христианства как государственной религии множество армянских паломников стали посещать Иерусалим. Армянские нахарарские (княжеские) дома и епископские престолы, заботясь о постоялых дворах в Иерусалиме для паломников из числа своей паствы, начали строить там множество монастырей, число которых в VI в. достигло 70. В 381? г. создается Иерусалимская Патриархия Армянской Апостольской Церкви, и с тех пор в Иерусалиме сформировалась крупная армянская община.

В ХХ в. армяне и евреи прошли через ужасные трагедии, оказавшись при этом перед угрозой исчезновения. Они стали жертвами политики геноцида, осуществленной властями Османской империи против армян на этнической территории армян и нацистской Германии против евреев в пределах оккупированной Европы. Трагедии армянского Мец Егерна и еврейского холокоста оказали особое воздействие на ход армянской и еврейской истории. Прежде всего, это невосполнимые потери в виде миллионных физических жертв (более 2 млн уничтоженных армян на рубеже ХIX—ХХ вв. и около 6 млн убитых евреев в годы Второй мировой войны), огромный материальный (сотни миллиардов долл. США), моральный и культурный ущерб.

Однако в этих двух крупных трагедиях армянского и еврейского народов существует определенное политическое различие. В частности, геноцид армян совершался на исконной территории армян и сопровождался массовым уничтожением и изгнанием автохтонного (коренного) армянского народа из пределов своей исторической родины. В итоге народ с территорией превратился в народ-изгнанник. Геноцид еврейского народа был осуществлен на территории нацистской Германии и в оккупированной фашистами Европе, то есть вне пределов исторической родины евреев. По итогам же Второй мировой войны Нюрнбергский процесс не только осудил преступления нацистского режима, но и принял решение о возрождении еврейского национального Государства Израиль и обязал Германию выплачивать евреям репарации. Армянского же Нюрнберга так и не случилось.

Поэтому политические требования армян о признании геноцида властями современной Турции, являющимися правопреемниками Османской империи, в корне отличаются от требований евреев по отношению к Германии. Иными словами, суть армянских требований означает возврат территорий Западной и Южной Армении современной Армении или воссоздание на этих этнических территориях новой армянской государственности (например, Западной Армянской Республики). Евреи же не могли предъявить немцам требование о возврате территорий, поскольку Германия не совершала холокост в пределах исторического Израиля. Данную разницу прекрасно понимают и турки, и евреи, и все остальные.

В числе существующих противоречий между армянами и евреями сохраняется тайна о возможном соучастии части криптоевреев (денме) в организации геноцида армян в Османской империи якобы с целью недопущения возрождения армянского государства в Малой Азии на развалинах Османской империи, что могло привести к стратегическому союзу армян с великими державами — Россией, Великобританией, Францией и США, к возникновению нового ключевого геополитического центра в лице независимой Армении в стратегически важном регионе Ближнего Востока (Малой Азии) и Кавказа, обладающего конкурентными возможностями в экономике и серьезными стратегическими территориями с выходом в Черное и Средиземное моря.

Сторонники данной версии отмечают также, что в 1920 г. еврейские лоббисты в Республиканской партии США в этих целях не допустили предоставления конгрессом США политических и военных возможностей для реализации мандата президента США (демократа) Вудро Вильсона на Армению, что привело к очередной турецкой агрессии и падению Первой Республики Армения. В итоге Севрский мир 1920 г. и Арбитражное решение президента США В. Вильсона, решавшие армянский вопрос путем образования независимой Армении с выходом в Черное море и территорией порядка 160 тыс. км, сменились на Лозаннский мир 1923 г., исключивший из повестки само упоминание армянского вопроса.

Так ли это было на самом деле и какова степень участия сионистских лидеров в данной тайной дипломатии — остается вопросом, которым могут заниматься историки. Политика же, учитывая уроки истории, не должна оставаться в плену исторических сюжетов. На всех этапах истории соотношения интересов диктуют политикам правила определения политического курса и вероятного сотрудничества с теми или другими силами.

Сионисты в те годы исходили из своих прагматичных национальных интересов и стремились малыми жертвами при серьезных политико-экономических возможностях мирового еврейского капитала достичь заветных целей получения национального очага в пределах Палестины (программа-минимум «Всемирной сионистской организации» — ВСО) и, наконец, возрождения национального Государства Израиль (программа-максимум ВСО). При этом, в отличие от армян, евреи на рубеже ХIX-ХХ вв. не имели значительного количественного и качественного представительства этнической диаспоры в той же Палестине, но они смогли решить вопрос первой алии (массовой репатриации) после неудачных переговоров президента ВСО Теодора Герцля с султаном Абдул-Гамидом II через успех младотурецкой революции и смены режима в Османской империи, сделав ставку на Германию и абвер.

Армяне же, обладая значительной численностью и экономическим капиталом в самой Османской Турции, стали жертвами геополитических противоречий ведущих держав того времени, ибо позволили втянуть себя в чьи-то провокации и ограничились революционной борьбой во главе с партией «Дашнакцутюн». Именно поэтому в современный период особо важно изучение армянского и еврейского опыта политической борьбы за возрождение национального государства в условиях кризиса империй, острой геополитической конкуренции и важной роли этнической, идеологической, политической и финансовой самоорганизации.

Еврейский мир через сохранение иудаизма создал политическую идеологию сионизма, вооружил свой народ этническим самосознанием, создал «Всемирную сионистскую организацию» и определил курс возрождения Израиля. Армяне не меньше евреев обладали солидным капиталом в Османской и Российской империях, сохранили верность Армянской Апостольской Церкви, но не смогли выработать приемлемую для нации и ее элиты идеологию панарменизма, пошли по пути партийного разделения и не образовали единого национального органа. В итоге армяне, обладая влиянием в среде тех же турецких политиков, не смогли с ними договориться о главном — о сохранении национального генофонда, были втянуты в революционные игры и оказались жертвами кровавой политики геноцида.

Вместе с тем трудно возразить тем же еврейским экспертам и политикам, которые справедливо утверждают, что немалую роль в защите интересов армян и освещении армянской трагедии сыграли те же евреи и особенно такие ключевые фигуры, как посол США в Стамбуле Генри Моргентау, российский дипломат Осип Мандельштам, австрийский писатель Франц Верфель, польский юрист Рудольф Лемке. Еврейский мир (в Израиле и диаспоре) и ныне сохраняет определенную поддержку Армении в борьбе за независимость Нагорного Карабаха и признание геноцида армян. Однако отношение еврейской общественности с научной мыслью не всегда сочетается с политическими интересами того же Израиля и соответствующих зарубежных влиятельных еврейских организаций по армянскому вопросу.

Известно, что во второй половине ХХ в. часть армянских политических организаций Спюрка (включая и боевые) выступали на стороне арабских стран и ХАМАС против Израиля. В Ливане и Сирии боевики ASALA не только проходили подготовку в соответствующих базах и лагерях, но и принимали участие в боевых действиях против армии обороны Израиля на стороне того же ХАМАС, ООП и «Хезболлы». Соответствующие армянские силы поддерживали политику Ирана и названных арабских стран в отношении Израиля. Почему так происходило?

Возможно, многие из них оставались под влиянием исторических стереотипов о роли сионистов в трагедии геноцида армян, может, позиция еврейских лоббистских организаций в том же конгрессе США по блокированию резолюций по признанию геноцида армян возбуждала в армянских кругах негативный подход к тем же еврейским институциям, очевидно, поддержка Израилем политики новой Турции в армянском вопросе в плане отрицания геноцида и сотрудничества с израильской разведкой для борьбы с армянскими террористическими организациями, наконец, не исключается и острая конкуренция деловых кругов армянской и еврейской диаспор в сфере бизнеса. Все эти факторы, так или иначе, повлияли и на состояние армяно-еврейских диаспоральных, а в последующем и межгосударственных отношений.

Возрождение армянского государства после развала СССР происходило в условиях острого карабахского конфликта, являющегося частью армянского вопроса (то есть территорий). Казалось бы, независимая Армения и к тому же либеральный курс первого президента Третьей Республики г-на Левона Тер-Петросяна (кстати, женатого на еврейке Людмиле Фраимовне Плисковской) способны будут установить более прагматичные и взаимовыгодные отношения с Государством Израиль. Однако время показало, что между Арменией и Израилем хоть и налажены дипломатические отношения, но они не имели особого развития и успеха в силу ряда современных политических противоречий. Позиции официального Еревана и Тель-Авива расходятся по ряду ключевых вопросов. В чем же они заключаются?

Израиль долгое время продолжал политику регионального партнерства с той же натовской Турцией с учетом зависимости последней от США (стратегического союзника Израиля) и позиции Анкары в арабо-израильском конфликте. Израилю, естественно, необходима политика раскола мусульманского мира в условиях перманентного противостояния с большинством арабских стран. В этом контексте Израиль пытается наращивать отношения и с новообразованными мусульманскими странами постсоветского пространства (включая, конечно, и Азербайджан) с целью исключения формирования в этих государствах теологических режимов с ориентацией на Иран или Саудовскую Аравию.

Израильские политики почему-то считают тему геноцида некой монополией еврейского холокоста. Так, в апреле 2001 г. министр иностранных дел Израиля Шимон Перес заявил, что «бессмысленно утверждать, что армяне, подобно евреям, подверглись геноциду», а в 2002 г. тогдашний посол Израиля в Грузии Ривка Коэн публично отказалась рассматривать трагедию 1915 г. в Османской империи как геноцид армян: «Холокост — явление беспрецедентное, и ничто, в том числе и трагедию армян, нельзя сравнивать с еврейским геноцидом». Естественно, такие заявления израильских официальных лиц не способствовали укреплению отношений между Арменией и Израилем.

Мне вспоминается всемирная армянская конференция в Москве 2002 г. на тему «Армяне мира на рубеже веков», организованная Союзом армян России. В этом форуме принимали участие и двое авторитетных израильских ученых с мировым именем, специалисты в области геноцида — профессора Чарни и Орон. Израильские коллеги выражали поддержку признанию геноцида армян и отмечали солидарность большинства еврейского народа с позицией Армении. В ответ на очередную критику деструктивной роли еврейского лобби в украинской Раде по блокированию резолюции по теме признания геноцида армян профессор Орон вновь попросил слова и как бы извинился за подобную позицию своих соотечественников, объяснив это политическими соображениями. При этом израильтянин добавил, что как только кнессет Израиля признает геноцид армян — эта проблема найдет свое последующее международное политико-правовое решение, поскольку такому примеру последуют США и Великобритания.

Израиль, оставаясь в многомиллионном арабском окружении, объективно заинтересован в кратном увеличении собственной демографии и сохранении моноэтнической этнографии государственности. Подобное возможно не только благодаря достижениям израильской медицины, предоставляемым населению социальным пакетам поддержки многодетных семей, развитию экономики, но и при условии роста очередной алии евреев из иностранных государств. Израиль вместе с «Сохнутом» и другими национальными организациями разрабатывает серьезные программы поддержания алии (включая молодежь).

Не случайно в июне 1951 г. премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион принял решение о создании в системе национальных органов разведки дополнительно новой спецслужбы «Натив» с прямым подчинением канцелярии главы правительства для связи с евреями Советского Союза и стран Восточной Европы, координации борьбы за их право на репатриацию и организации их выезда в Израиль. В настоящее время «Натив» занимается, главным образом, евреями СНГ и стран Балтии. После распада СССР в 1990-х гг. большой вклад в алию евреев в Израиль из стран постсоветского пространства внес шеф «Натив» Яков Кедми.

При этом (для сравнения) численность ашкенази, то есть европейских евреев, в том же Азербайджане к концу советской власти составляла порядка 31 тыс. чел., а с 1990-х гг. увеличивается их репатриация в Израиль, и в настоящее время община ашкенази в этой закавказской республике сократилась до 1000 чел. В результате массового исхода ашкенази в Азербайджане стали преобладать горские евреи (таты), численность которых составляет около 8000 чел., из которых порядка 3000 чел. компактно проживают в поселке Красная Слобода Губинского района Азербайджана.

В Армении на момент распада СССР проживали не более 7000 евреев, в 1992—1993 гг. по каналу алии республику покинули более 6000 евреев и переселились в Израиль. В современный период численность еврейской общины (ашкенази) в Армении, по разным оценкам, составляет от 500 до 1000 чел. В начале 1990-х гг. мне приходилось немного изучать Израиль, в то время газ. «Иерусалимские вести» публиковала данные «Сохнут» о географии и численности еврейских общин на всем постсоветском пространстве, и в этом списке Армения не учитывалась.

Естественно, для Израиля и его внешней дипломатии (включая спецслужбы) представляет серьезный интерес еврейская диаспора в тех же странах СНГ. Учитывая экономическую привлекательность и политическую важность Азербайджана для Израиля, роль местной общины в развитии израильско-азербайджанских отношений повышается. Не случайно в меджлис Азербайджанской Республики разных созывов с 2005 г. регулярно избирается формальный лидер местной еврейской диаспоры Евда Сасунович Абрамов (горский еврей). В Армении численность тех же ашкенази приблизительно равна ситуации в Азербайджане, и их роль также не менее интересна для Израиля. Правда, в Национальном собрании Республики Армения (РА) представлены депутаты от 4 крупных национальных общин (русских, езидов, курдов и ассирийцев), но нет евреев.

Наконец, Израиль продолжает рассматривать Иран в качестве серьезного противника на Ближнем Востоке. Соответственно, интерес Тель-Авива к Турции и тому же Азербайджану, соседствующему на севере с Ираном, является императивом. Все эти факторы современной региональной политики сказывались на подходах Израиля и влиятельных зарубежных еврейских организаций (причем не только в США, но и в Европе, и в той же Украине и Грузии) к вопросу о признании геноцида армян, отношениях с Арменией, поставках вооружения тому же Азербайджану в ущерб армянским интересам в Нагорном Карабахе.

Известный армянский дипломат, бывший посол Армении в Ливане Арман Навасардян, касаясь политики Армении, недавно (1 августа 2017 г.) заявил, что главными упущениями армянской дипломатии были два вопроса: недостаточное внимание к Израилю и вывод представителя Карабаха из переговорного процесса Минской группы ОБСЕ. В частности, А. Навасардян считает, что Армения не предпринимала достаточно активных шагов, чтобы открыть посольство в Израиле и представлять там свою повестку дня. Известно, что в 1992 г. Израиль был одним из первых иностранных государств, признавших независимость Армении. Однако, несмотря на установление дипломатических отношений между двумя странами, так и не было открыто посольство Израиля в Ереване и, соответственно, нет и посольства Армении в Тель-Авиве. Отношения же между Арменией и Израилем на фоне Азербайджана и Грузии не были столь активными.

После введения в эксплуатацию нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан 20% нефтяного импорта Израиля стало поступать из Азербайджана. В ответ на это Тель-Авив начал расширять свои связи с Баку в области экономики, торговли и обороны. В 2007 г. Израиль подписал с Азербайджаном контракт на поставки вооружения и техники на общую сумму 5 млрд долл. Израильские разведывательные и боевые беспилотники, противотанковые снаряды, приборы ночного видения, ракеты и другие виды вооружения стали пополнять арсеналы азербайджанской армии, которые частично были применены в ходе апрельской войны 2016 г. и нанесли армянской стороне значительный ущерб в живой силе и технике. Естественно, такая политика Израиля крайне обострила отношения с Арменией. По факту поставок израильского вооружения Азербайджану армянский МИД выражал свой протест и глубокое разочарование, но это мало что поменяло в позиции Израиля.

Летом 2017 г. Армению и Нагорный Карабах посетил известный израильский политолог Авигдор Эскин. Азербайджан в этой связи выразил свое несогласие и критику, но внес ли азербайджанский МИД Эскина в свой «черный список» — так и неизвестно, хотя эксперту-израильтянину на это глубоко наплевать. В своих последующих интервью и выступлениях в печати А. Эскин, который является весьма влиятельной в дипломатических и силовых структурах Израиля фигурой, неоднократно отмечал, что приехал в Ереван и Степанакерт не для обсуждения карабахского вопроса и темы геноцида, а для обмена опытом. Между тем, я не думаю, что тот же Авигдор Эскин в своих непубличных встречах с тем же Бако Саакяном и другими армянскими коллегами не затрагивал темы Карабаха и геноцида. Эскин достаточно грамотный и просвещенный человек, понимает историческое и политическое значение Карабаха для Армении и в необходимом объеме владеет вопросом геноцида армян. И если Израиль продолжает удерживать те же Голанские высоты вот уже 50 лет, то к чему евреям отрицать право армян на тот же армянский Карабах.

Эскин вполне дипломатично парировал все курьезные вопросы по теме армяно-израильских отношений: по теме поставок вооружения — стратегический союзник Россия делает то же самое и в больших объемах, и эти поставки якобы направлены не против Армении; вопрос геноцида евреи ставили в ином ракурсе, чем армяне; дружба с Азербайджаном для Израиля мотивируется экономическими соображениями и не отрицает соответствующую дружбу Армении с врагом Израиля Ираном; Армения и Израиль могли бы развивать более прагматичные отношения в сфере экономики, науки, сельского хозяйства, медицины, туризма и бизнеса, а также по обмену опытом в области установления более предметных отношений по линии историческая родина — диаспора, вопросы репатриации и т.д.

И в самом деле, Израиль устами бывшего первого заместителя министра обороны Армении Давида Тонояна предлагал те же виды вооружения и самой Армении, но Ереван отказался по причине дороговизны израильской продукции и, очевидно, по политическим соображениям отношений с Россией и Ираном. Давид Тоноян является грамотным человеком и производит положительное впечатление политика. Однако его объяснения мотивов отказа от израильских беспилотников («камикадзе»), данные 11 апреля 2016 г., весьма неубедительны. Тогда заместитель главы оборонного ведомства Армении отметил, что Азербайджан в ходе апрельской войны успешно применил израильский боевой беспилотник и поразил автобус с армянскими добровольцами, в результате чего было убито 7 чел., но для этого можно использовать и гранатомет. Тоноян, конечно, прав, что автобус можно поразить и гранатометом и для этого вовсе не обязателен беспилотник. Весь вопрос в том, с какого расстояния поражает цель гранатомет и беспилотник. Другое дело, что азербайджанские военные весьма расточительно отнеслись к применению израильского беспилотника Harop, но это вовсе не снижает боевые возможности и характеристики израильского оружия. Дорогая цена израильского вооружения, может, и не по карману армянскому военному бюджету. Вместе с тем, армянам самим необходимо развивать IT-технологии и создавать собственные беспилотники, не менее грозные, чем израильские. Видимо, не случайно израильские эксперты (тот же Авигдор Эскин и Александр Цинкер) в числе вероятных сфер активизации армяно-израильского партнерства отмечали IT-технологии.

Тема репатриации и многовекторных отношений исторической родины и диаспоры в области экономики, финансов, технологий, политики, информации, науки, образования и т.д. весьма актуальна для Армении. В этой связи опыт Израиля, несомненно, очень важен и для самой Армении. Хотя в этих вопросах никто новую Америку не откроет, просто необходим политический патриотизм и высокая степень самоорганизации нации. Тем не менее, опыт Израиля и мировой еврейской диаспоры изучать необходимо. Но главный вопрос интереса А. Эскина и, соответственно, Израиля к Армении очевидно связан с Ираном. И Авигдор Эскин, и Александр Цинкер, и Цахи Анегби (попеременно посетившие Армению) не хуже меня представляют важность Ирана в системе региональной безопасности на Ближнем Востоке и Кавказе, в развитии торгово-экономических отношений и в интересах того же Израиля.

Ставка Израиля на Азербайджан как северного соседа Ирана за прошедший период была связана больше с конфронтационной политикой. Азербайджан связан с суннитской Турцией отношениями стратегического союза, но не с шиитским Ираном. Вряд ли Тегеран позволит 10-миллионному Азербайджану сепаратизировать северо-западные провинции Ирана и присоединить к себе территории с проживанием более 20 миллионов иранских азербайджанцев. В этих случаях персы небезосновательно отмечают, что меньшинство присоединяется к большинству, а не наоборот. Мнение бывшего посла Израиля в России и на Украине, а ныне старшего сотрудника Института по национальной безопасности при Тель-Авивском университете Цви Магена о том, что со временем Азербайджан может стать воротами восстановления отношений Израиля с Ираном, высказанное в преддверии визита премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Баку в декабре 2016 г., вызывает уважение, но вряд ли может помочь тому же Тель-Авиву, поскольку Тегеран сохраняет высокую память и владеет ситуацией по вопросам политики Азербайджана по отношению к Ирану.

В Армении с особым вниманием отнеслись к визиту министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби. Израильская сторона весьма искусно и постепенно предлагает Еревану наращивать двусторонние отношения в доступных сферах. Армении стоит не просто серьезно отнестись к импульсам Тель-Авива, а принять его предложения и насытить повестку двусторонних связей новыми идеями. Иран прекрасно помнит, как Армения все эти годы голосовала против антииранских резолюций на международных площадках, как Армения активно продвигает взаимовыгодное сотрудничество стран ЕАЭС с тем же Ираном. Но и Армения никогда не забудет торгово-экономическую и политическую помощь Ирана в условиях блокады и карабахской войны. Один из ведущих армянских экспертов как-то отмечал, что США и Великобритания, несмотря на антииранское давление, не могут запретить Армении дружбу с Ираном, поскольку ни Лондон, ни Вашингтон не способны предложить Еревану прорыв транспортной блокады со стороны Азербайджана и Турции. Именно Армения с ее влиятельной диаспорой может быть важным партнером Израиля и его этнической диаспоры в вопросах региональной безопасности (включая и налаживания продуктивных отношений с Ираном).

Мы рассмотрели комплекс сохраняющихся противоречий в армяно-израильских отношениях, но и показали пути перспективного сотрудничества, которые способны разрешить со временем и известные расхождения между Ереваном и Тель-Авивом. Армения и Израиль могут быть друзьями и партнерами не только исходя из соображений прагматизма и внешней конъюнктуры, но и по сути близкой истории и общей трагедии прошедшего столетия. Наконец, возможности мирового еврейского и армянского капиталов могут работать в режиме не враждебной конкуренции, а активного партнерства и взаимодополняемости.

Автор — доктор политических наук

Газета «Ноев Ковчег»