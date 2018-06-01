Что же в Армении в действительности происходит? Государственный переворот или смещение одного лидера и клана (почему-то в прессе громко названного «карабахским» с учетом корней Сержа Саргсяна и его предшественника Роберта Кочаряна)? «Бархатная революция» с претензиями на системные социально-экономические и политические преобразования в стране или попытка трансформации и изменения внешнеполитического вектора Армении от России в пользу Запада (то есть США и Европы)? И кем же на самом деле является лидер протестного движения, «армянской весны» 2018 г. и новый премьер-министр РА Никол Пашинян — чьи интересы он представляет, какие силы его привели к вершине власти в Республике Армения, какую политику он реализует во внутренней и внешней области?

paul fosselman Вбитый клин

Мелик Багдасарян Левон Тер-Петросян

На мой взгляд, реальная внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Армении за последние десятилетия независимости привела к жестокому кризису, что было предопределено не столько причинами внешними (хотя и они для слабой и малой страны имеют не второстепенное значение), сколько порождением внутреннего неэффективного управления.

Естественно, распад СССР, разрыв хозяйственных связей, транспортная блокада со стороны Азербайджана и Турции, изоляция Армении от региональных экономических проектов, отсутствие серьезных иностранных инвестиций, последствия карабахской войны стали серьезными внешними причинами усугубления экономического и социального кризиса в республике.

Однако Армения, как и все практически постсоветские республики, декларировала новую эру экономической политики и перешла на рыночную экономику, началось широкое разгосударствление собственности и образование в действительности олигархически-монопольного бизнеса, где кучка людей с одобрения власти стала владельцем основных отраслей экономики, где крупный бизнес монополизировал только формирующийся национальный рынок и фактически вытеснил средний и малый сектор. К чему такая модель экономики могла привести, если не к росту коррупции, сокращению инвестиций и рабочих мест, стихийной трудовой миграции, а также оттоку капитала в зарубежные страны? Власть имущие должным образом не прониклись кричащими проблемами широких слоев общества, а альтернативные политические силы в лице оппозиции не получали должного внимания власти и возможности влиять на решения правительства, что увеличивало пропасть поляризации и маргинализации.

Иван Айвазовский. Шторм на Чёрном море. 1893

Все это и стало главной причиной «армянской весны» 2018 г., а в качестве повода массовых протестов лидер движения «Мой шаг» использовал факт избрания потерявшего доверие общества Сержа Саргсяна на должность премьер-министра (то есть главы государства) вопреки его же прежним официальным заявлениям, что по истечении второго срока президентства он не станет претендовать на верховную власть в Армении ни в качестве президента, ни в статусе премьера.

Считать ли отставку и уход Сержа Саргсяна отстранением так называемого «карабахского клана» от руководства и политики Армении? Во-первых, это внутреннее дело самих армян, а не азербайджанцев, русских, американцев, турок, европейцев и масонов. Во-вторых, не нужно спешить с выводами, поскольку карабахский кадровый фактор был, есть и будет в политике Армении в силу объективных (интеллектуальных и профессиональных) и ситуативных (урегулирование карабахского вопроса) причин. В-третьих, карабахский фактор не ограничивается Робертом Кочаряном, Сержем Саргсяном или Кареном Карапетяном, а имеет довольно внушительный список. В-четвертых, и Кочарян, и Саргсян, будучи карабахцами, вовсе не отдали все посты и крупный бизнес в Армении карабахцам, а главными их достижениями стали сохранение статус-кво Карабаха и укрепление союза с Россией.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Наблюдатель

А что в итоге? Обычная смена карабахца Сержа Саргсяна на иджеванца Никола Пашиняна ничего не поменяет ни в вопросе Карабаха (что отвечает интересами всего армянского мира в плане исключения любых уступок под видом компромиссов), ни, к сожалению, в экономической и внутриполитической жизни самой Армении (что не отвечает интересам армянского общества), если не будут предприняты системные преобразования. Любая революция прежде всего имеет внутренний посыл и содержание, направлена на изменение основ социально-экономической и политической жизни во имя интересов общества.

Никол Пашинян не такой уж и «новичок» в армянской политике, который прошел к настоящему моменту суровую школу оппозиционного противостояния с власть имущими и экономическими кланами. Он не имел тех возможностей, которые власть предоставляет своим сторонникам и воспитанникам, выдвигает на ответственные должности и помогает приобрести опыт государственного управленца. Да, он в своей начальной политической биографии был приверженцем первого президента Армении Левона Тер-Петросяна и членом его партии «Армянский национальный конгресс», прошел левоновскую школу становления публичного политика и оратора на митингах и площадях, получал удары от власти за свои убеждения и политические представления. Да, ему — отличнику журфака Ереванского госуниверситета — не дали возможности завершить образование и защитить диплом, но он прошел свою школу политического образования и получил «боевой опыт» защиты собственных идей на улицах и площадях, в тюрьме и парламенте.

Vladimir Petkov Серж Танкян

Никол Пашинян выходец из простой семьи, проблемы рядовых граждан ему известны не понаслышке и сводкам оперативных служб. Он, действительно, в период активного оппозиционного противостояния вне‑ и в парламенте выступал против односторонней стратегии Армении в пользу России, высказывал прозападные идеи, являлся руководителем оппозиционной газеты «Айкакан жаманак» («Армянское время»), которая, возможно, финансировалась и на западные гранты. Не на российские же, поскольку Россия всегда поддерживает своих партнеров. Однако иногда эта поддержка становится ущербной в интересах самой же Москвы, так как правящая элита союзника удаляется от общества, коррумпируется и начинает терять доверие, а это в свою очередь приводит к массовым протестам и так называемым «цветным революциям».

И все же главный вопрос армянских событий для заинтересованных внешних сил и наблюдателей (друзей и противников) — это геополитический подтекст, то есть как повлияет «армянская весна» на политику и отношения Армении с ведущими центрами мировой политики. А проще говоря, куда и по какому курсу лидер «бархатной революции» Никол Пашинян поведет армянский корабль в «штормящем море» напряженных региональных и международных событий?

Kremlin.ru Военные на российской базе в Гюмри

Нет сомнений, что данный интерес и обеспокоенность весьма оправданы в той же Москве, которая и так терпит одно предательство «союзников» и «партнеров» за другим, никак не может проявить геополитическую харизму в плане упорядочения согласованных отношений внутри ею же инициированных геополитических союзов в лице ОДКБ и ЕАЭС.

Терять же малую, но союзную христианскую Армению в новых условиях никак не позволительно, поскольку с кем же Большая Россия в цивилизационном отношении останется в тех же союзах (в таком случае сохраняется только братская христианско-славянская Беларусь). Наконец, это только кажется, что Армения малая и бедная страна с «вечными и сложными проблемами», создающая «неудобства» для более системного партнерства России с той же Турцией и Азербайджаном. В реальности же Армения с армянским вопросом имеет более весомое геополитическое и историческое значение для политики ведущих держав, как США и Европы, так и России и Ирана.

По понятным причинам к событиям в Армении сегодня проявляют особый интерес в таких столицах, как Москва, Вашингтон, Лондон, Брюссель, Тегеран, Анкара и Баку. У каждой из них свои интересы, свои представления и свои ожидания. Для нас, то есть российских армян, бесспорным остается тот факт, что независимо от последующих итогов «армянской весны» 2018 г. армяно-российское стратегическое партнерство и союз не должны подвергнуться трансформации в пользу других мировых центров в ущерб прежде всего интересам самой Армении и армянского народа.

Dfat.gov.au Николай Рыжков

Следует отдать должное лидеру армянских манифестаций Николу Пашиняну, который исключил из своих лозунгов и требований движения «Мой шаг» геополитический подтекст. Более того, Никол Пашинян, ставший единственным кандидатом от народа на должность премьер-министра временного правительства РА (то есть до внеочередных парламентских выборов), в своих многочисленных интервью и встречах с послами иностранных государств (включая Россию, США, страны Европы, Грузию) недвусмысленно отмечал, что с его приходом во власть в Армении не поменяется стратегия союза с Россией, Ереван сохранит все свои обязательства по международным договорам и соглашениям, останется членом ОДКБ и ЕАЭС. Он же вполне политически корректно и оправданно заявил, что не является ни пророссийским, ни проамериканским, ни проевропейским, ни прокитайским или еще каким-то политиком, а есть проармянский политик. При этом Н. Пашинян не отрицал, что в армяно-российских отношениях и по вопросу участия Армении в ОДКБ и ЕАЭС сохраняются определенные внутренние вопросы, которые вполне могут быть в спокойной и деловой атмосфере конструктивно обсуждены и решены между странами-союзниками и партнерами.

И этого на данном этапе вполне достаточно, чтобы в соответствующих столицах кто-то не помышлял о возможности серьезных изменений (или, как в этих случаях любят говорить, об «измене», «предательстве», «бегстве» и т. д.), кто-то не надеялся на избыточные ожидания, а кто-то не терял пульса времени и не пытался выдать желаемое за действительное (например, тот же Баку с его стараниями в очередной раз внести раскол и геополитический конфликт между Москвой и Ереваном в надежде на скорое возвращение Степанакерта). Что же мы видим в реальности с точки зрения политического анализа и реакции отдельных политических кругов и СМИ с их экспертами?

Вашингтон и Брюссель сделали заявления о том, что пристально следят за процессом в Армении, не являются сторонниками ни одной, ни другой стороны, но поддерживают мирные акции протеста, в целом процесс перемен в рамках той же Конституции и законодательства РА. Известный американский эксперт и политтехнолог Джейсон Смарт отметил, что США не стоят за событиями в Армении, в противном случае Вашингтон уже направил бы в Ереван группу своих конгрессменов и дипломатов, а там всего лишь один посол Ричард Милз наблюдает за ситуацией. При этом Дж. Смарт не случайно добавил, что «в Армении происходят исторические события, и США будут оспаривать возобновление военных действий в Карабахе, если Баку вдруг решится на такой шаг».

Сэм Хантер. Семена раздора и борозды заботы. 1897

Что означает столь последовательное утверждение американского эксперта? Соединенные Штаты официально отстраняются от роли главного инициатора «армянской весны» 2018 г., но считают, что события имеют «исторический» характер. В чем их историчность? В том, что протестанты и их лидер заявляют о необходимости системных внутренних экономических и политических преобразований, а как они скажутся на внешних делах по отношению к Западу (США и НАТО) в частности? Да, США пока что не направили в Армению десант своих конгрессменов, сенаторов и дипломатов. А есть ли в этом сегодня такая необходимость, коль в самом Ереване нет недостатка в количестве американских дипломатов во главе с опытным профессиональным послом и специалистом в области арменоведения г-ном Ричардом Милзом? Да и сотрудников посольской резидентуры ЦРУ в Ереване более чем достаточно, которые не имеют дефицита информации и сохраняют возможности проводить акции влияния. Не говорю уже о проамериканских НКО, грантодержателях и радикальных оппозиционно-прозападных СМИ.

Из США в Армению к моменту избрания Никола Пашиняна премьер-министром РА прилетел известный американский рок-музыкант армянского происхождения Серж Танкян в поддержку протестному движению. Что же рок-музыкант привез с собой с учетом его заявления: «Армения, мы летим к тебе, но концерта не будет»? Стало быть, концерт С. Танкяна был не музыкальным, а политическим в поддержку перемен. Вопрос, каких перемен — только лишь внутренних? Никто не отрицает и не принижает роль диаспоры (включая американскую) в судьбе Армении. Правда, Серж Танкян пока что миллиарды инвестиций в экономику из США не привозил и особых идей системных трансформаций, кроме смещения власти РПА и Сержа Саргсяна, не заявлял. Будем надеяться, что музыкант дальше музыки и внутренних пожеланий не высказался и на сей раз.

shankar s Бульвар в Баку

Однако Дж. Смарт весьма тонко предупредил Азербайджан и стоящие за ним столицы, что США не поддержат инициирование в сложившейся ситуации политического кризиса в Армении широкомасштабной военной провокации в Карабахе. За этим могут последовать определенные военно-политические и экономические санкции против того же Азербайджана и К°. Зачем Баку портить и так непростые отношения с США? Тем боле в ситуации, когда после очередной инаугурации президент Азербайджана совершил в апреле с.г. официальный визит в Лондон и подписал с ведущей британской нефтегазовой компанией ВР, участвующей в каспийских энергетических проектах, новый амбициозный договор по поставкам газа в Европу? В свою очередь президент США Дональд Трамп направил Ильхаму Алиеву письмо, где поддержал соответствующее соглашение по поставкам газа в Европу и выразил надежду на развитие выгодных отношений. Правда, что получили Россия и «Газпром» от этого «братского поступка» Азербайджана и друга И. Алиева? Это вопрос не к армянам, а к поборникам российско-азербайджанского стратегического союза и братства типа М. Леонтьева, С. Маркова, А. Проханова, А. Дугина, Е. Михайлова, О. Кузнецова и прочим «выдающимся» экспертам политологической мысли.

В свою очередь одного американского генерала удивило то обстоятельство, что Россия не вмешивается в армянские события, то есть в дела своего союзника, но при этом он подчеркнул, что НАТО готово на расширение сотрудничества с Ереваном. США, видимо, крайне тревожит, что Россия на сей раз не объявляет «майданом» и очередной антирусской революцией события в Армении и занимает сдержанную позицию. А что же России в данной ситуации делать, отправлять танки на улицы Еревана? Они и так в сотне километров от столицы, на базе в Гюмри, но у них нет пока необходимости и приказа заводить двигатели и выходить на марш. Этот бросок русские и армянские генералы могут обеспечить в другом направлении в случае, например, неоправданных надежд президента Эрдогана на военную операцию в Карабахе.

Dmitry Rozhkov Михаил Леонтьев

Нельзя не признать весьма грамотную и политически взвешенную и корректную позицию Кремля по ситуации в Армении, который устами официальных лиц и органов власти (пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, посла РФ в Армении Ивана Волынкина, сенаторов и депутатов российского парламента и т.д.) неоднократно заявлял и отмечал, что Россия не вмешивается в армянские события и считает их внутренним вопросом армянского государства и общества; Россия выступает за скорейшее и мирное урегулирование внутриполитического кризиса в Ереване в рамках Конституции и действующего законодательства; Россия рассматривает Армению как братскую и союзную страну и народ; Россия сохраняет уверенность на продолжение курса армяно-российского стратегического партнерства и союза как на двусторонней, так и многосторонней основе (включая в составе ОДКБ и ЕАЭС). И это есть официальная политическая позиция российских властей, которая вызывает уважение со стороны Армении и всего армянского народа (включая российскую армянскую общину).

Правда, десант российских депутатов в эти дни в Ереван, после короткого визита министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна и вице-премьера РА Армена Геворкяна в Москву, оказался несколько напряженным в силу отсутствия объективной информации по теме РПА и Никола Пашиняна. В свою очередь нелепое оскорбление Н. И. Рыжковым лидера армянской оппозиции, обозвавшего последнего «полоумком», вообще показало эмоциональность российской делегации, и не более.

ekoavrasya.net Строительство «Турецкого потока»

Какова же реакция российских СМИ и экспертных кругов на данные события в Армении? Естественно, в демократической стране и свободной прессе звучат разные оценки, выражаются противоречивые ожидания, высказываются эмоциональные утверждения, проявляются объективные и субъективные подходы, отмечаются трезвые и критические мнения. И это, на наш взгляд, весьма ожидаемо и вполне конструктивно. Однако недопустимы только циничные оскорбления и призывы к геополитической конфронтации с Арменией и армянским народом.

К сожалению, и на сей раз (как, например, в ситуации, когда Армения подписала соглашение с ЕС о сотрудничестве осенью 2017 г.) отдельные российские СМИ и экспертные круги не обошлись без беспардонной и циничной критики и оскорблений в адрес Армении и ее народа. В этом вопросе, конечно, по известным причинам особенно заинтересована азербайджанская сторона и ее соответствующие службы, использующие «грязные технологии» и финансовые возможности для обычного подкупа и оказания выгодного влияния на ситуацию в российско-армянских отношениях, которые на языке разведки называются «специальными мероприятиями разведывательного воздействия».

Николай Шильдер. Александр III в мундире лейб-гвардии сапёрного батальона

Один из депутатов меджлиса Азербайджана в эти дни предложил провести закрытое заседание парламента для серьезного обсуждения ситуации в соседней Армении на предмет того, что Ереван якобы меняет внешнеполитический курс от России на США и НАТО, поэтому нужно предпринять все возможное для возвращения Карабаха в состав Азербайджана при поддержке Кремля. А что для этого нужно? Конечно, вбить клин между русскими и армянами, посеять семена раздора, вражды и ненависти, поломать исторический ход традиционной армяно-российской дружбы и геополитического союза. И в этих целях ничего особенного изобретать не надо, просто нужно финансировать антиармянскую пропаганду с использованием известных и малоизвестных экспертов, политологов, журналистов.

Я не могу утверждать, что конкретные российские граждане, которые отличились антиармянской клеветой на страницах и в эфире российских СМИ, получают от Азербайджана, его организаций и тем более спецслужб какие-то финансовые и иные материальные вознаграждения. Да и не мое это дело, пусть за этим наблюдают соответствующие службы в лице ФСБ и СВР.

Вот, к примеру, политолог Сергей Марков который уже год обещает азербайджанским коллегам «скорое возвращение» от 5 до 2 занятых армянами районов вокруг бывшей НКАО. И что с того? Пусть дальше обещает, но ключ от Карабаха ему не принадлежит, как и А. Дугину с А. Прохановым. Зато ребята из Москвы не раз приезжали и неплохо отдыхали в солнечном Баку.

Commons.wikimedia.org Гарегин Гжде

Откровенно говоря, подобные старания «добродушных» азербайджанских коллег, увы, не принесут им искомого результата. И не потому, что мало внимания и денег тратят на приемы и подарки, и не потому, что армяне дадут ответ с сомнительным влиянием «армянского лобби и просочившейся в российскую власть диаспоры». Просто фальшь не может стать курсом признания политики, даже в столь кризисной России. И не надо думать, что русский народ и русский политик — полные болваны и собственные противники, кого можно легко провести под музыку азербайджанских мугамов, «стонущих от армянских оккупантов». Азербайджанцы правы в одном, Армения нужна России, а не Турции. Соответственно, русские сами разберутся в своих отношениях с армянами.

И все же, о чем шумит река, какие берега в умозаключениях отдельных российских экспертов, получивших столь однозначную по понятным причинам поддержку Азербайджана? В одиозной радиопередаче «Комсомольской правды» от 26 апреля и 3 мая 2018 г. российский эксперт, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, который особо ранее не проявил себя в качестве специалиста по делам Закавказья, в прямом эфире позволил себе ряд провокационных, циничных и оскорбительных заявлений в адрес Армении и армянского народа, исказил суть происходящих событий в этой республике.

Stephanie Massaro Удар в спину

Не перечисляя всех безответственных и глупых заявлений данного псевдоэксперта по делам Армении, отмечу лишь, что в армянском мире никогда не подвергали сомнению положительную роль России в судьбе Армении и армянского народа. Именно благодаря освобождению Восточной Армении от Ирана в XIX в. на части ее территории возникла современная независимая Армения. Русская армия и русский солдат действительно не раз проливали кровь в войнах с Каджарским Ираном и Османской Турцией, одним из итогов этих войн стало освобождение части территорий и народа Армении. И мы благодарны России за ее покровительство. Но русский солдат проливал свою кровь не только и не столько ради спасения армян, а прежде всего в интересах собственного государства и той самой геополитики. Говорить о том, что российский газ спасает армян от холода и голода, Леонтьев вправе лишь отчасти, поскольку газ этот не бесплатный, а имеет коммерческую цену. «Газпром» же в своих внешних поставках исходит из интересов собственной корпорации и государства (включая ее геополитические интересы в регионе Южного Кавказа). Да и цена русского газа для армянского потребителя не такая уж и дешевая (150 долл. за 1 тыс. куб. м). Заявлять, что Армения уходит от России и «кому она нужна, кроме нас», тоже глупо и преждевременно. Если она никому не нужна, то чего так беспокоиться? А если все иначе, чем полагает Леонтьев, то зачем же так глупо ее терять? Ведь такие пассажи никак не будут стимулировать ожидаемый эффект.

Леонтьев заявляет, что армяне вроде «чемодана без ручки», достали Россию своими сложными проблемами с Турцией и Азербайджаном, что мешает Москве налаживать добрые отношения партнерства с братским Азербайджаном и союзной ей Турцией. Но о чем шумит река? Как малая и бедная Армения может помешать Большой России в желании укреплять дружбу с соседним Азербайджаном и Турцией? Президент России Владимир Путин считает Ильхама Алиева своим близким другом и стратегическим партнером, с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом он успел поссориться и так же молниеносно помириться, в Сирии Москва сотрудничает с Анкарой, с согласия русского Генштаба турецкие военные начали операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», реализуется проект АЭС «Аккую» на 22 млрд долл. русских инвестиций, прокладывается газопровод «Турецкий поток», увы, с двумя ветками, турецкие овощи и фрукты на рынках России, по курдскому вопросу в Сирии Москва соглашается с Анкарой и т. д. Что вам еще перечислить? И каким образом Армения мешает Россия развивать отношения с новыми братьями «по вере» и «образу»?

Sémhur Карта геноцида армян 1915 года

Аналогичные заявления, способные разжечь конфронтацию между народами, в тех же радиопередачах допустил и другой эксперт-политик, Михаил Юрьев, который дошел до мысли, а не отправить ли России два батальона десанта и умыть кровью армянские протесты. Отправить — можно, да посадка может оказаться не мягкой, что станет новой печальной страницей российской политики на Кавказе и ее полного исхода.

А между тем Леонтьеву, Юрьеву и прочим российским экспертам и политикам надо бы напомнить, как братский Азербайджан вместе с союзной Турцией под команду ненавистной Британии и США спровоцировали «чеченский конфликт» в 1994 и 1999 гг. с целью прокладки в обход основного на тот период российского маршрута (Баку — Грозный — Новороссийск) нового нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан и газопровода Баку — Тбилиси — Эрзерум; как та же Анкара и Баку поддерживали антироссийские силы сепаратистов во главе с генералом Д. Дудаевым, ставшим вместе с чеченским народом в очередной раз после событий Великой Отечественной войны заложником масштабной провокации; как те же силы с подачи и при поддержке Запада (прежде всего, Великобритании и США) в 1996—1999 гг. повернули Грузию от России к НАТО (США и Турции) и превратили эту важную страну Закавказья в стратегический коридор транзита азербайджанской нефти и газа в обход РФ, что позволяет им и сейчас развивать новые проекты: железная дорога Баку — Тбилиси — Карс и новый трансанатолийский газопровод из того же братского Азербайджана через Грузию в Турцию и далее в Европу. Что же ваш «братский Азербайджан» отказался от размещения российских военных баз и пограничников на своей территории да так завысил цену за аренду устаревшей Габалинской РЛС, что Москве пришлось закрыть ее. В Армении же Россия бесплатно арендует базу в Гюмри. Наконец, было бы неплохо припомнить, как голосовала Армения и ее дипломатия на международных площадках (ООН, ОБСЕ, Совет Европы и т.д.) по важным для России вопросам геополитики, касательно того же Крыма, Украины, Сирии и т.д., и как же повели себя Анкара и Баку.

Commons.wikipedia.org Армянские беженцы

Оппоненты скажут, но это была Армения при правлении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, поэтому и подход Еревана был в пользу России. И в этом они будут правы. Но кто сказал, что современная Армения при Пашиняне или другом лице поведет себя с точностью до наоборот, если, конечно, Россия сама к этому не подтолкнет?

Примечательно и другое «экспертное творчество» малоизвестного по сравнению с Леонтьевым политолога из Ростова Евгения Михайлова, который в передаче «Аналитика Юга» под названием «Исторические скрепы стратегического союзника» позволил себе новые неадекватные заявления по части Армении.

Анализ по теме союзников России эксперт начинает с пресловутой фразы русского царя Александра III о том, что у России нет надежных союзников, а главными союзниками России выступают ее армия и флот. Эту фразу часто к месту и без оного любят повторять в России. А между тем армия и флот являются главными союзниками, а точнее, основами мира и безопасности любого государства. И чем они крепче, тем больше привлекают к себе внешних союзников. В то же время, если царь Александр в тех исторических условиях утверждал об отсутствии союзников, то кого же он имел в виду — Армению в положении завоеванной страны и народа или Англию с Францией, которые сами пытались исключить всякую возможность русского геополитического усиления? Наконец, если лидер и народ страны заявляют, что у них нет и не было исторических и верных союзников, то они их не заимеют и впредь, поскольку союзник должен отвечать определенным ожиданиям. Правда, тот же Михайлов в качестве исключения отмечает Сербию, поскольку сербы когда-то говорили, что «на небе Бог, а на земле Великая Русь!» Спасибо хоть на этом. Стало быть, Александр III лукавил о полном отсутствии союзников у России. Правда, почему Россия в трудный период новейшей истории Сербии так и не поддержала векового союзника? И куда сегодня движется Сербия? Но это уже другая тема разговора. Чем современная Турция для России не союзник?

Цитата из к/ф «Стачка». Реж. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1924. СССР Провокаторы

Михайлов утверждает, что Армения не раз «предавала» Россию и сейчас повторяется тот же сценарий в связи с событиями в Ереване, которые приведут к уходу союзника на Запад по грузинскому сценарию. Не эксперт, а политический провидец. Во-первых, в чем выражались «неоднократные предательства» Арменией и армянами интересов России? И какая этнополитическая сила помогала России при взятии Казани, если не армянские пушкари и конница, при утверждении на том же Большом Кавказе, в многочисленных русско-персидских и русско-турецких войнах?

Естественно, как не вспомнить тут телепередачу другого российского аналитика, экс-депутата Крашенинниковой по теме Гарегина Нжде, который, по мнению сей дамы с подачи азербайджанских и иных экспертов, являлся якобы «врагом России и пособником фашизма». А между тем Гарегин Нжде был подлинным национальным героем Армении, именно он не допустил в 1920—1921 гг. передачу армянского Зангезура Азербайджану, чего так упорно добивались турки и азербайджанцы. Благодаря Нжде Армения сохранила в своем составе армянскую провинцию Зангезур, которая и стала разделительным кордоном между Турцией и Азербайджаном на пути пантюркизма в Большой Туран. И это заслуга Нжде не только перед Арменией, но и Россией. Однако сегодня турки при помощи Запада обошли армянский рубеж через Грузию в связи с геополитической слабостью той же России в 1990-х гг., но никак не Армении. Да, Нжде вступил в партнерство с гитлеровской Германией с целью не допустить повторного геноцида армян на оккупированных немцами территориях Европы, чтобы Турция в союзе с Германией не уничтожила Советскую Армению. И когда сотрудники «Смерш» пришли за Нжде, он не убежал, а сдался им в Софии в надежде, что Сталин начнет войну с Турцией и призовет его в первые ряды освобождать Карс (редакция ИА REGNUM категорически не разделяет эту «реабилитирующую» Г. Нжде позицию автора, о чём было заявлено неоднократно; утверждать, что такое отношение ИА REGNUM к теме инспирировано кем бы то ни было, — клевета — ИА REGNUM ).

Mil.ru Российская авиация на базе в Гюмри

В спецслужбах современного Азербайджана героизируют одного из первых руководителей органов национальной безопасности Азербайджанской Демократической Республики в 1918—1920-х гг. Наги-бека Шейхзаманлы, который в годы Второй мировой войны сотрудничал с германскими спецслужбами, а затем с американскими. Но что-то российские эксперты из этого не делают информационного повода.

Евгений Михайлов утверждает, что Армения (как и другие члены ОДКБ) не выполняет союзнических функций перед Россией и не поддержала миротворческую операцию ВКС РФ. С подобными заявлениями выступает не только Е. Михайлов, но и многие другие российские эксперты, аналитики, политологи и журналисты (включая и небезызвестного армянина по происхождению Семена Багдасарова).

По форме с претензиями к членам ОДКБ нельзя не согласиться, по сути же — нет. Приведу пример из тех же СМИ, что после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик СУ-24, а боевики турецких «Серых волков» во главе с А. Челиком и с участием туркменских отрядов растерзали катапультировавшегося российского летчика подполковника Олега Пешкова, состоялось заседание Военного комитета (начальников генеральных штабов) стран — участниц ОДКБ. На вопросы журналистов тогдашний начальник Генштаба ВС Армении (а ныне генеральный секретарь ОДКБ) генерал-полковник Юрий Хачатуров заявил, что все участники встречи поддержали российскую военную кампанию в Сирии, назвав действия Турции (то есть сбитый 24 ноября 2015 г. в небе над Сирией российский бомбардировщик СУ-24) «актом агрессии и ударом в спину». Слова главы армянского Генштаба в публичном поле поспешили опровергнуть ближайшие военно-политические союзники России — Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. (См.: Кто уполномочен заявить).

Armenicum Карта армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе

В 2015 г. в Армении формировались отряды добровольцев на помощь армянам Сирии, но власти Армении по согласованию с Россией снимали с рейсов этих добровольцев с использованием российских пограничников в аэропорту «Звартноц». В 2016 г. один из героев Арцаха, боевой генерал предлагал сформировать армянскую бригаду воинов-карабахцев и войти в Сирию в поддержку российской миротворческой операции с целью согласованных действий с российскими военными силами и проведения наземной операции по освобождению Сирии и взятию под контроль всей северной границы САР с Ираком и Турцией. Но чем ответила российская сторона? Отказом, что в Сирию не отправляют даже казаков. А к чему там казачьи формирования, которые не имеют боевого опыта и слаженности военизированных подразделений? Что же вы, прикажете казакам на лошадях гнать боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Но почему-то впоследствии в прессу просочились данные о гибели в Сирии частной военной организации «Вагнер» с уничтожением под точечными бомбежками американцев отборных «русских добровольцев». Так что, Е. Михайлов и прочие товарищи и господа, не надо нести то, чего не знаешь, и при этом винить Армению и армян.

Е. Михайлов утверждает, что Россия поспешила с выдачей гражданства большому количеству армян, которые после развала СССР нашли убежище из того же Азербайджана, Грузии, Армении и республик Центральной Азии в России. По его мнению, армяне политически неблагонадежный элемент, который мыслит националистическими категориями, развелись по матушке России и поддерживают Армению. Вот те армяне, которые веками живут на Руси, они патриоты России.

Что тут скажешь? Такие ярлыки в свое время армянам приписывали в «союзной Турции» (точнее, в Османской империи), и это завершилось трагедией армянского народа в виде геноцида.

Михайлову и другим следует напомнить, что в России и в остальном мире армяне (возможно, как и евреи), независимо от поколений и места проживания, никогда не теряют связь со своей этнической родиной и национальной историей. По-вашему, маршалы Ованес Баграмян, Амазасп Бабаджанян, Арменак Ханферянц, Сергей Аганов и адмирал Ованес Исаков были рождены в Подмосковье и посему стали выдающимися полководцами? Или академики Самвел Кочарянц и Самвел Григорян все свое детство и юность провели в Пензе или Самаре, по причине чего прониклись русским патриотизмом и развивали русское оружие возмездия и русскую математику? Быть может, Арам Ильич Хачатурян с Арно Бабаджаняном стали композиторами только благодаря русской музыке и вне армянской культуры? А может, Иван Агаянц с Ашотом Акопяном и Геворком Варданяном стали легендарными советскими разведчиками по факту рождения в средней полосе России?

Однако намек Е. Михайлова вполне понятен, выглядит неким предупреждением Армении, что большая часть армянской разношерстной и не совсем богатой (в сравнении с теми же евреями) диаспоры в России (а их более 2 млн чел.) может незаслуженно пострадать в случае необдуманного решения нового лидера. Что это, если не шантаж?

Неужели в России и впрямь надеются «умыть российских армян в крови политики предательства»? Я не пророк и не ясновидящий, потому не могу предугадать с точностью до минуты будущие процессы. Конечно, ответ по армянской диаспоре в России может иметь куда более тяжелые последствия для Армении и всего армянского мира, нежели антигрузинские акции после 5-дневной грузино-югоосетинской войны в августе 2008 г., или 300 тыс. армянских беженцев из Азербайджана, или 150 тыс. армянских беженцев из Сирии. Но что получит Россия от этого, пусть думают русские правители, вспоминающие иногда завещания Петра Великого (включая и по армянам).

Азербайджанский сайт haggin. az достаточно оперативно организовал после названной передачи «Аналитика Юга» интервью с Евгением Михайловым примерно на ту же тему, мол, какая же «двуликая Армения».

Э. Фатуллаеву следовало бы успокоиться, к чему же так переживать за судьбу армяно-российских отношений, коль дело «швах» и Армения «уходит» от России. Вы бы свои курсы внешней политики сбалансировали и развивали «братские отношения».

Однако азербайджанские СМИ (Haggin.az, Minval. az, Vesti. az и др.) продолжают рекламировать заказные публикации российских экспертов и политологов с антиармянским содержанием. Неудивительно, что в этой полосе уделяется особое место статьям давнего проазербайджанского эксперта Олега Кузнецова, который прославился своими антиармянскими, а по сути, антироссийскими публикациями (типа «Армения — общий враг России и Азербайджана», «Конфликт в Карабахе в плане преференций себя исчерпал», «Армянский терроризм» и т. д.). Вот и сейчас сей эксперт выступил в азербайджанских СМИ с прогнозом, что Армения, после избрания Никола Пашиняна премьер-министром 8 мая, то есть в день празднования странами Запада Дня Победы над фашизмом, 9 мая уйдет от России.

Примерно такие же заявления и особую прозорливость азербайджанским журналистам разновременно по той же теме высказали и другие российские эксперты вроде С. Маркова, Л. Радзиховского, А. Сытина и т.д. В действительности же данные лица сеют не только семена раздора и вражды между армянами и русскими, но прежде всего подрывают интересы безопасности и внешнеполитических интересов самой России.

Азербайджанские эксперты отмечают, зачем России военная база в Армении, коль она укрепила военное присутствие в Сирии (военно-морская база в Латакии и военно-воздушная база в Хмеймиме). И против кого русская база в Гюмри, когда с Турцией Россия развивает успешные отношения, поставляет систему ПВО С-400, а Азербайджан никак не угрожает интересам Кремля? И в самом деле, зачем русским военная база в Армении, которую, как говорят Леонтьев и Михайлов, Москва без проблем может забрать, и вся эта затея якобы была связана не с российскими региональными и геополитическими интересами, а с соображениями бизнеса «пресловутого министра обороны РФ генерала армии Павла Грачева». Вопрос выхода в Иран через Армению и остальной Ближний Восток? Так, иранский вопрос Россия успешно решает через Азербайджан и прокладку железной дороги Север — Юг, не говоря уже о морском каспийском маршруте.

Однако азербайджанские и проазербайджанские эксперты забывают, что железная дорога через Азербайджан обеспечит России всего лишь экономическую связь с Ираном в мирных условиях, но никак не в случае кризиса. Я сомневаюсь, что в случае американо-израильского удара по Ирану с территории Грузии и Азербайджана Баку что-либо предпримет для входа русских войск в Иран против своих интересов. К тому же, ведь речь не только о 102-й группировке российских войск в Гюмри, в подобном случае нужно говорить и о российской авиаэскадрилье в Ереване, и об общей армяно-российской южной группировке войск, и армяно-российской ПВО.

Наконец, не стоит (тем более тем же русским экспертам) так беспардонно (а по сути, предательски) относиться к памяти ныне покойного генерала армии Павла Грачева, который к тому же прошел боевые версты Афгана, и именно он не допустил применения подчиненных ему десантных войск для подавления в крови событий августа 1991 г. и русских протестов в Москве. Да, был октябрь 1993 г. и расстрелянный Белый дом при руководстве военным ведомством П. Грачева, но он снял с себя эту ответственность, потребовав письменного приказа главнокомандующего ВС РФ президента Ельцина Б.Н. К слову, не все последовавшие преемники генерала П. Грачева служили даже срочную службу в российской армии.

Азербайджан пока что воздерживается от очередной военной провокации и агрессии против Карабаха, от бурной антиармянской военной риторики и угроз в силу разных причин и обстоятельств, связанных, очевидно, как с вероятной внешней реакцией ведущих центров (посредников), так и с неуверенностью в собственных силах и возможностях (в современной ситуации у Армении не будет повода останавливать контрнаступление армии в карабахском и ином направлениях). Но никто не может гарантировать полное исключение новой войны между Азербайджаном и Арменией за Карабах. Баку в сложившейся ситуации перешел к информационной войне в надежде на получение политических дивидендов в случае развития армяно-российского геополитического раскола и антагонизма. Но в этом желании армяне вряд ли станут помогать Баку против своих же интересов.

Президент Союза армян России Ара Абрамян и Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в России Вардан Тогоян сделали соответствующие заявления по факту печально известной радиопередачи «Комсомольской правды», а САР также обратился в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и к президенту России с конкретными требованиями и просьбами наказать по закону провокаторов и исключить подобные непрофессиональные выступления в СМИ во избежание негативных сценариев развития в межгосударственных и межнациональных отношениях. Следует отдать должное и посольству России в Армении, которое оперативно выступило с заявлением, где ясно отмечается официальная взвешенная позиция России, не имеющая ничего общего с мнениями отдельных частных лиц, и нацеленность на развитие самых продуктивных, братских и союзнических отношений с Арменией.

Сильно сомневаюсь, что того же М. Леонтьева и М. Юрьева российская фемида привлечет к административной или же уголовной ответственности, вопрос будет политизирован. Но одно важно, что не следует спешить с выводами, не нужно создавать новых проблем во внешней и внутренней жизни самой России, тем более в условиях санкций и вечных международных кризисов. Подобные публичные выступления способны только накалить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Армяно-российские отношения переживают очередное испытание, которое войдет в историю как победа двух народов и государств. И на этом пути каждой стороне — и Армении, и России (включая российскую армянскую общину) — нужно пройти свой путь, сохранив преемственность поколений и общность интересов наших государств и народов.

Ноев Ковчег