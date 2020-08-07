Спустя четыре года после четырехдневной апрельской войны в Карабахе разразился новый военно-политический кризис в армяно-азербайджанских отношениях. Власти Азербайджана, проявляя недовольство неуступчивостью правительства Никола Пашиняна в карабахском вопросе и отсутствием поддержки стран-посредников Минской группы ОБСЕ по принуждению Армении к односторонним уступкам, внезапно решили в условиях пандемии инициировать новую антиармянскую военную провокацию. Наблюдатели не исключали очередной вспышки военного очага в зоне карабахского конфликта в силу отсутствия очевидного прогресса за столом переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

Публичной полемике эксперты предполагали, что эпицентром очередной волны конфликта станет непосредственно армяно-азербайджанская граница между Тавушским и Товузским районами. Это уже после «драки» Станислав Тарасов напомнит, что «апрельский кризис» 2016 г. вроде изначально начался также с оппозиционных перестрелок на данном участке армяно-азербайджанской границы.

Следует отметить, что в мае 2018 г., воспользовавшись революционными потрясениями и сменой режима в Армении, азербайджанская армия в Нахичевани провела известную Гызыл-Гюннутскую операцию, в результате чего были заняты некоторые стратегические высоты в нейтральной полосе (включая высоту Гызылгая в Шарурском районе). Данная операция позволила азербайджанской армии получить возможность установить огневой контроль над стратегической армянской коммуникацией — автодорогой Ереван — Горис — Лачин — Степанакерт. Одновременно с этим азербайджанские войска 3-го корпуса выдвинулись в направлении Тавушского района Армении и заняли высоту Каракая (Севкар — по-арм.).

Mod.gov.az Министр обороны Азербайджана посетил передовые подразделения

Иными словами, Азербайджан предпринял превентивные оперативно-тактические действия для установления контроля над важными высотами, которые могут быть задействованы в случае широкомасштабной войны против Нагорного Карабаха с целью блокирования военной помощи из Армении в Арцах. Почему подобное в 2018 г. не подверглось резкому пресечению с армянской стороны? Кто-то скажет, что данное действие произошло в условиях пересменки власти и отсутствия военно-политического опыта правительства Н. Пашиняна. Так или иначе, но факт остается фактом, и Азербайджан улучшил свои позиции на указанных направлениях.

Очевидно, что военная бравада в Азербайджане стимулировала целесообразность новой атаки на границу Армении и летом 2020 г. президент Ильхам Алиев предварительно организовал устойчивую фальсификацию истории и публично заявлял якобы о правах Азербайджана не только на Нагорный Карабах, но и на Зангезур, Севан и Ереван. Однако вряд ли Алиев и его союзник Эрдоган настолько наивны в политике и могут предположить столь легкую военную кампанию против Армении с целью установления территориальной связи двух тюркских государств, но при этом не получить реакцию внешних сил (включая Россию и Иран, да и Запад вряд ли стерпит подобную самодеятельность Анкары).

А между тем в октябре — ноябре с. г. Азербайджан планирует завершить строительство нового газопровода и приступить к прокачке газа через Турцию в Европу. Реализация данной энергетической стратегии, безусловно, имеет важное значение для Баку и не менее выгодно для Анкары. Турция при этом уже на 40% сократила закупку российского газа и, естественно, повысит потребление азербайджанского газа. Русская дипломатия по задабриванию Турции, связанная с реализацией проекта «Турецкий поток» и АЭС «Аккую» в 21 млрд долл., очевидно, получит фиаско (хотя эти перспективы были видны в самом начале). Более того, запустив к себе «Турецкий поток», Анкара стала не только торговаться с русскими по цене газа или совместной его продаже, но и блокировать Москву по теме нового азербайджанского газопровода в направлении Европы и о целесообразности присоединения к нему Казахстана и Туркменистана. Россия так и не смогла заблокировать строительство очередного азербайджанского газопровода через Грузию в Турцию, а предпринятые в той же Италии акции протеста особой роли не сыграли. Единственное, что удалось российской дипломатии, так это принятие декларации о сотрудничестве прикаспийских государств в Актау, где Москва и Тегеран пока что блокируют вхождение центральноазиатских стран в энергетическую игру Запада и Турции по мотивам экологической экспертизы.

Turkstream.info Газопровод «Турецкий поток»

Таким образом, в преддверии больших осенних ожиданий от запуска азербайджанского газа в Европу в обход России Баку, видимо, решил обезопасить зону прохождения энергетических и транспортных коммуникаций вблизи границ Армении на Тавушском направлении.

В итоге инициированной самим же Азербайджаном военной провокации с полудня 12 июля с. г. против Армении наступил позорный провал бакинских планов и развенчание мифа о «доблестной азербайджанской армии». «Заблудившийся» УАЗ и начало огня из минометов и артиллерии, предпринятого подразделениями 3-го корпуса азербайджанской армии под командованием генерал-майора Полада Гашимова (или Гашумова, как отмечают лезгины), натолкнулись на карательный ответ 3-го корпуса армянской армии под руководством генерал-майора Григория Хачатурова. За 4−5 дней очередного блицкрига Азербайджан понес серьезные потери личного состава (включая командующего корпусом генерала Гашимова и командира артиллерии корпуса полковника Мирзоева) и боевой техники. Армянской стороне впервые в мире удалось сбить дорогостоящий (порядка 30 млн долл.) разведывательный и боевой беспилотник Hermes-900 израильского производства, уничтожить порядка 13 беспилотников (один из них — посадить на своей территории), подбить 3 танка, артиллерийскую установку и другие виды техники. Фактически ставка азербайджанской армии на беспилотники с треском провалилась, и, наоборот, беспилотники «Крунк» армянского производства показали свое превосходство. Наконец, попытка азербайджанского подразделения специального назначения «Яшма» провести диверсионную операцию натолкнулась на круговую оборону армянской армии и полный провал (в итоге данный спецбатальон, как и в апреле 2016? г. на Талишском направлении в Карабахе, понес серьезные потери личного состава — более 10 человек).

Иными словами, азербайджанская провокация в июле 2020? г. обернулась собственным поражением. Но самое главное, 3-й корпус генерала Хачатурова установил контроль над стратегической высотой Севкар и фактически армянская армия теперь господствует над важной зоной на Товузском направлении, где в 30 км от границы пролегают основные энергетические и транспортные коммуникации (газо‑ и нефтепроводы, авто‑ и железная дороги) на Грузию и Турцию.

Я бы не стал уделять столько внимания военной составляющей данного конфликта, но поскольку в прессе появляются столь некомпетентные публикации о том, что армяне, якобы испугавшись азербайджанского наступления, стали жалобно упрашивать союзников о военной помощи (например, безответственный опус главы ГК Russia Today Маргариты Симоньян), пришлось упомянуть.

Маргарита Симоновна Симоньян

В ходе продолжающегося военного конфликта с известными итогами, президент И. Алиев почему-то возложил ответственность за провал собственной же инициативы не на главного исполнителя (в частности, на министра обороны генерала Закира Гасанова или начальника Генерального штаба генерала Неджаметтина Садыкова), а на главу МИД Эльмара Мамедъярова якобы за провалы последнего в дипломатическом поединке с Арменией.

Мамедъяров с апреля 2004 г. возглавлял МИД Азербайджана, является опытным и квалифицированным дипломатом, внес немалый вклад в формирование успешного образа своей страны на внешней арене, да и в переговорах по карабахскому вопросу жестко и последовательно отстаивал интересы Баку, а не Еревана со Степанакертом. Тот факт, что Мамедъяров выступал за продолжение переговорного процесса и мирный вариант решения конфликта — это и есть сущность дипломатии. А вы назовите другого министра иностранных дел, который не ведет переговоры и управляет армией? Наконец, внешнюю политику и ее стратегию определяет не министр иностранных дел самостоятельно, а глава государства (тем более таких несовершенных с точки зрения демократии стран, как Азербайджан и Армения). Стало быть, не Мамедъяров провалил дипломатию, а тот, кто определял ее стратегию (в данном случае президент И. Алиев). Получается, что не Мамедъяров сорвал «июльскую операцию» (в суть которой он вряд ли и был посвящен), а военные.

Как так получилось, что президент не смог найти своего министра иностранных дел в день начала военной провокации, тогда как последний связывался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, видимо, по согласованию с верховным? Быть может, итоги этих переговоров не удовлетворили президента?..

Известно, что незадолго до начала «июльского кризиса» в рамках якобы антикоррупционной борьбы сотрудники СГБ Азербайджана провели в здании штаб-квартиры МИД АР оперативно-следственные мероприятия с некоторыми задержаниями. В свою очередь президент Алиев, отправив в отставку Мамедъярова и заменив его на непрофессионала — министра образования Джейхуна Байрамова, не только обрушился с публичной критикой на недостатки экс-министра, но и заявил о наличии по материалам национальных органов безопасности компрометирующей информации в отношении ряда азербайджанских послов. В частности, об их сотрудничестве со спецслужбами стран пребывания. Правда, пока не отмечается, каких именно стран и каких именно послов (видимо, в случае ареста или замены публика поймет и этот персональный адрес). Понятно, что это не Турция, не страны Африки, Аравии или Центральной Азии. Речь скорее идет о ключевых государствах, позиция которых может иметь воздействие на карабахский вопрос и, конечно, на тему экспорта энергоресурсов.

Musafir Джейхун Азиз оглы Байрамов

Следует отметить, что и в Армении, и вокруг нее также стали звучать критические оценки в отношении премьер-министра Никола Пашиняна. Так, представители радикальной оппозиции просержевского толка стали обвинять Никола в «слабости и трусости» (мол, испугался ударить по азербайджанскому газопроводу и, как минимум, на 6 месяцев вывести из строя стратегический объект противника, по которому Баку получает валюту и закупает оружие против той же Армении и Карабаха). Хорошо, когда отмечают «испугался», ибо дело доходит и до обвинений в национальной измене Пашиняна и якобы его сговоре с Алиевым по части искусственной эскалации для подавления внутренней оппозиции. Некоторые армянские и российские эксперты полагают, что Пашинян и Алиев провалили «лифтовую дипломатию» и в итоге пришли к «июльскому конфликту».

Что тут сказать? Обвинение оппозиции в данном случае безответственное. Конечно, генерал Хачатуров смог бы нанести тяжелый удар по транспортно-энергетической инфраструктуре Азербайджана и, в особенности, по новому газопроводу, что на пару месяцев осложнит ситуацию для соседа. Однако вместе с этим, данный несвоевременный удар вызовет вполне ожидаемое ожесточение Азербайджана с Турцией и не менее критическое отношение ключевых стран Запада, заинтересованных в экспорте азербайджанских энергоресурсов. В подобной ситуации и рождаются заявления пресс-секретаря азербайджанского оборонного ведомства Вагифа Даргяхлы о вероятности ракетных ударов по Мецаморской АЭС (при этом не отмечая, что подобный удар нанесет неменьший ущерб самому Азербайджану, Турции и Ирану). Мне понятно, к чему склоняют Пашиняна по части нового газопровода, реализация чего весьма невыгодна, прежде всего, для России (ибо в противном случае российский «Газпром» лишается монополии на поставки газа в Европу и приобретает конкурента в лице азербайджанского SOCAR).

Однако, что даст Армении вывод азербайджанской коммуникации на непродолжительное время в стратегическом плане? Одни угрозы и, возможно, санкции со стороны Запада. Ведь де-юре Армения не находится в состоянии войны с Азербайджаном, а выступает гарантом безопасности непризнанной и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. К тому же, а Россия дает гарантии Армении в случае подобного обострения региональной ситуации защитить союзника? Не об этом ли предупреждали армянские эксперты и власти своих российских коллег в плане нецелесообразности вооружения современными видами оружия и техники Азербайджана? Но кто продавал Баку на миллиарды долларов смертоносное оружие?

Действительно, генерал Григорий Хачатуров с Тавушского плацдарма пока не ударил по трубам Азербайджана, но генерал Самвел Бабаян в Карабахе может поступить иначе. Почему? Очень просто: если Азербайджан надеется на военный путь решения карабахского вопроса, то непризнанному Карабаху в крайней ситуации в интересах собственной же безопасности придется жестко наказать агрессора, и не только трубопроводы станут гореть или могут оказаться под контролем Армии обороны, но и другие контрнаступательные операции обрушатся на противника.

Цитата из видео на Youtube Самвел Бабаян

Относительно «лифтовой дипломатии». Нельзя не согласиться, что столь серьезная тема карабахского урегулирования предполагает не короткую беседу в лифте на саммите в Душанбе или еще где-либо, а за столом переговоров с участием заинтересованных сторон. Однако критикам Пашиняна следует напомнить, что Азербайджан так и не поставил свою подпись под венским соглашением по части установления технического мониторинга вдоль линии соприкосновения сил в Нагорном Карабахе. И тот самый Серж Саргсян не смог реализовать эти соглашения ни по факту Вены, ни по факту Санкт-Петербурга. Перестрелки с малой силой продолжались и после апрельской войны 2016 г. по инициативе того же Азербайджана. Баку понимает, что если согласится на установку технических средств наблюдения за режимом прекращения огня, то он окажется под ударом внешних сил из-за очередных провокаций. При этом, азербайджанцы полагают, что подобная перспектива приведет де-факто к признанию границ НКР.

А что произошло в Душанбе? Неужели Пашинян и Алиев без протекции Путина «договорились» об установлении прямого оперативного контакта между Баку и Ереваном в целях снижения напряженности в зоне карабахского конфликта? И зачем тогда, спрашивается, лидер России затеял эту «дипломатию»?

Никол Пашинян успокоил беспокойство Ильхама Алиева по части угрозы военного удара Армении по азербайджанским коммуникациям экспортного значения с дополнением о том, что Ереван заинтересован в сохранении регионального мира и безопасности, а также мирного урегулирования карабахского вопроса. Это означает, что Армения в обмен на безопасность экспорта газа и нефти требует от Баку мира для Карабаха и прекращения выдвижения ультиматумов на весь Карабах. Это также означает, что Армения не ударит, но Ереван не отвечает за Степанакерт. Иными словами, Баку следует, все же, начать переговоры с новыми властями НКР. Это означает, что Армения с Карабахом в случае очередной агрессии Азербайджана на Карабахском направлении не откажутся по просьбе друзей от контрудара (да и в подобной ситуации экспорта газа в обход России, очевидно, русский Генштаб соответствующей просьбы не выскажет) и не просто уничтожат коммуникации, а скорее возьмут их под свой контроль вдоль линии бассейна Куры.

Успех генерала Хачатурова позволил Азербайджану, все же, 17 июля с.г. возобновить поставки своей нефти через трубопровод Баку — Грозный — Новороссийск. Кто знает, может, со временем из Апшерона будет проложен и новый газопровод через Россию в Европу. А почему и нет? Так может завершиться и растянутая драма с карабахским кризисом.

Сегодня в Армении и Азербайджане в свете «июльского кризиса» экспертное сообщество по-разному оценивает тему ОДКБ. Спустя пару часов (а может, и того меньше) президент и министр иностранных дел Турции поддержали официально Азербайджан и выразили готовность оказать военную помощь против Армении. Турция оказалась единственной страной, кто публично об этом заявил и создал дополнительную напряженность в регионе. При этом все другие страны и альянсы выступили с типичным призывом к прекращению боевых действий и возвращению к мирным переговорам (включая Россию, США, Великобританию, Иран, страны ЕС и НАТО).

Odkb-csto.org Открытие совместного учения «Взаимодействие-2017»

Тем не менее, ОДКБ 13 июля с. г. заявила о созыве заседания Постоянного совета в связи с военными действиями в отношении государства — члена Организации Армении. Как известно, Секретариат ОДКБ выразил серьезную озабоченность в связи с обострением 12 июля с.г. обстановки на армяно-азербайджанской границе. Но буквально через день заявление генерального секретаря ОДКБ генерала С. Зася о заседании было дезавуировано пресс-секретарем В. Зайнетдиновым с формулировкой о необходимости предварительных консультаций. При этом и Россия, и Беларусь, и Казахстан призвали стороны к прекращению огня и началу переговоров.

Маргарита Симоньян справедливо отметила, что, несмотря на некоторые противоречия в армяно-российских отношениях в последние два года в связи со сменой режима и приходом к власти в Ереване правительства Н. Пашиняна (в составе которого немало бывших прозападных грантополучателей, допустивших ошибки на стратегическом российском направлении), Россия, все же, и на сей раз не позволит вмешательства Турции в армяно-азербайджанский конфликт.

Конечно, глава Russia Today высказалась по данной части несколько эмоционально и в других формулировках, но суть от этого не изменилась. Дело в том, что Анкара в тот же день начала азербайджанской провокации в отношении члена ОДКБ Армении заявила, как уже отмечалось, о своей готовности вмешаться в военный конфликт на стороне Баку против Еревана. В этой ситуации Владимир Путин, не желая пока портить отношения со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, фактически запустил механизм ОДКБ заявлением генерала Станислава Зася (ведь никто не просил Азербайджан нарушать границу члена ОДКБ, с которым у России имеются аналогичные военные договоренности о военной помощи и где размещена российская военная база). Так Россия вынудила президента Реджепа Эрдогана очевидно воздержаться от прямого военного вмешательства в конфликт на стороне Азербайджана. Поэтому и заседание ОДКБ было отложено на неопределенное время. Более того, 17 июля с. г. Владимир Путин дал команду на начало проверки состояния боевой готовности войск Западного и Южного военных округов и проведения широкомасштабного учения «Кавказ-2020». Подобная плановая активность российских войск не на шутку обеспокоила г-на И. Алиева, в связи с чем глава оборонного ведомства Азербайджана Закир Гасанов связался с российским коллегой Сергеем Шойгу. И в тот же день Баку принял решение возобновить прокачку нефти через нефтепровод Баку — Грозный — Новороссийск.

President.az Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

Таким образом, российская сторона не на словах, а конкретными политическими шагами локализовала очередную вспышку азербайджано-армянского конфликта. Ситуация ныне оказалась весьма угрожающей к развязке широкомасштабной войны.

Неслучайно в данном контексте мы увидели и обращение главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова к главам Армении и Азербайджана о прекращении войны, ибо чеченский народ хорошо знает, к каким последствиям ведет война за чьи-то энергетические интересы. К тому же, 18 июля с. г. в социальных сетях появились воззвания представителей аварской и лезгинской общественности России к своим соотечественникам, проживающим в Азербайджане, воздержаться от участия в войне режима президента Азербайджана Ильхама Алиева против Армении, ибо армянский народ ведет борьбу за свою свободу и на своей земле, не переходит границы реки Куры и не угрожает дружественным народам Кавказа. Представитель же аварского общества вообще предложил своим собратьям в Азербайджане переходить границу в Дагестан и не участвовать в войне против армян. Может, горцы располагают данными о возможности новой войны на юге? Мне думается, лидеры горских народов Кавказа заслуживают уважения и благодарности, ибо они стоят за Россию и уважают справедливость и борьбу за свободу.

В контексте «июльского кризиса» нельзя не отметить реакцию Ирана. Тегеран, в отличие от Анкары, призвал стороны конфликта к прекращению боевых действий и решению всех проблем в рамках переговоров. Да, министр иностранных дел ИРИ Джавад Зариф в консультациях с Баку выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана. Однако это не значит, что подобная воинственная политика Азербайджана в отношении Армении и Карабаха, к тому же системный вход стран Запада на каспийское побережье могут устроить Иран. Между тем, Тегеран продолжает изучение политики Армении и новых властей Карабаха. Персы не забывают, что именно с Карабаха начался их исход с Южного Кавказа в XIX в., а ставка шаха на тюркский элемент скорее ускорила эти необратимые территориальные потери в пользу Российской империи. Азербайджанская газовая политика может ускорить процесс признания суверенитета Карабаха.

Важно здесь также отметить реакцию главы украинского МИД на обострение армяно-азербайджанского конфликта. Как известно, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением в пользу поддержки территориальной целостности Азербайджана и косвенно обвинил Армению в инициировании провокации. В последующем в МИД Армении был приглашен украинский посол Иван Кулеба (как ни странно, по части конфликта интересов являющийся отцом главы внешнеполитического ведомства Украины), где зам. министра Шаварш Кочарян выразил четкое недовольство Еревана необъективным подходом Киева в ситуации армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха. Данный односторонний уклон министра Д. Кулебы вызвал критическую реакцию у части депутатского корпуса и экспертного сообщества Украины.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Маргарита Симоньян безосновательно обвиняет Армению (причем только новые власти во главе с Н. Пашиняном) в непризнании Крыма частью России. Дело в том, что Армения оказалась практически единственной страной, которая на всех международных площадках голосовала в пользу России и против международных антироссийских резолюций по части воссоединения Крыма с РФ. Другое дело, что демарш семьи Кулебы с одобрения официального Киева может вынудить Ереван пойти на признание суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик раньше или вместе с Россией. И здесь критика М. Симоньян, может, и будет уместной, если Украина продолжит антиармянскую повестку ГУАМ.

Ну и конечно, обострение военной ситуации на границе Армении и Азербайджана не могло оставить равнодушной соседнюю Грузию, ибо разворачивание широкомасштабной войны между Баку и Ереваном (причем с успехом армянской армии) может внести серьезные коррективы и в геополитическое положение Грузии — главной транзитной территории для экспорта азербайджанских энергоресурсов на Запад. В этой связи президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к своим коллегам с призывом к миру и переговорам.

Можно сделать вывод, что эффективность и мощь армии вносят важные перемены в состояние геополитической устойчивости страны. Армения сегодня показала, что ее армия является боеспособной и укрепляет положение государства, с которым вынуждены будут считаться внешние силы. Если кто-то рассчитывал внутри Армении, воспользовавшись обострением военной ситуации, сбросить режим Никола Пашиняна, то это вряд ли помогло. Дело даже не в Пашиняне (ибо рано или поздно всякий режим уходит в прошлое). Вопрос в устойчивости Армении. Другое дело, что тот же Пашинян должен, наконец, завершить бессмысленную революционную политику разделения армянского общества на «своих» и «чужих», перейти к эволюционным трансформациям в экономике, а также укрепить реальный стратегический союз с Россией.

Политический класс в Армении должен реально поблагодарить Россию за ее последовательную позицию союзника. Затея начать выяснение ситуации в ОДКБ по части резолюций — отвлечение и трата времени в угоду противникам Армении. Ереван будет укреплять свое участие в данной коллективной организации вместе с Россией, получать соответствующие преференции по части вооружения, обучения и тактической подготовки войск.

Odkb-csto.org ОДКБ

Азербайджан в этом конфликте потерял своего генерала (и не просто генерала, а командующего корпусом). Ильхам Рагимов отмечает, что подобная потеря высшего офицера — азербайджанца произошла впервые после гибели Героя Советского Союза генерал-майора Ази Асланова в годы Великой Отечественной войны. Так, может, лучше вместо войны переговоры и мир?! Если же делаете ставку на силу по принципу «прав тот, у кого больше силы», то и нарываетесь на силу.

Владимир Путин неслучайно обратил внимание политической аудитории, что многие страны постсоветского пространства получили территории (да что территории — государства) «за счет подарков русского народа». К сожалению, так получается, что некоторые соседи должным образом не оценили ценность «русских подарков» (например, по части нефтегазового Апшерона). Армянский Карабах скорее вновь станет точкой начала восстановления русского порядка и геополитической устойчивости.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»