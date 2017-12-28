



Армения

Распад СССР и образование новых независимых государств предопределили неизбежность формирования внешней политики национальных республик постсоветского пространства, что, с одной стороны, является свидетельством суверенитета и отражением природы национальных интересов, с другой же — следствием геополитического положения страны, ее ресурсов (экономических, энергетических, коммуникационных, этнокультурных, интеллектуальных, научных, военных, демографических и др.) и зависимости от внешних факторов.

Правящие элиты фактически всех стран постсоветского пространства формально стараются проводить взаимодополняемую и многовекторную внешнюю политику с целью укрепления собственного суверенитета, исключения новых тенденций потери субъектности и учета влияния на региональные процессы ведущих держав мира. В реальности же, как правило, так называемая комплементарная внешняя политика рано или поздно приводит к необходимости решающего выбора и определения стратегической ориентированности государства. При этом выбор для тех же стран постсоветского пространства не так уж и велик: в конечном итоге он сводится к выбору между Россией и США.

Даже тюркские республики СНГ (в частности, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан), которые стараются с учетом своего выгодного экономико-географического положения, сырьевого потенциала и демографического фактора вести более равноудаленную политику между названными двумя мировыми центрами и поддерживать стратегическую связь с той же братской Турцией, тем не менее вынуждены учитывать и приспосабливаться к региональной стратегии Москвы и Вашингтона.

Колонна армян движется под вооружённой охраной. Апрель 1915 года

Внешняя политика современной Армении в силу исторически сложившегося положения разделенности страны на восточную и западную части (фактически разделение нации на восточных и западных армян) должна оставаться комплементарной и сочетать два основных вектора (Север и Запад). Однако трагическая судьба Первой Республики Армения 1918—1920 гг., когда Запад в лице стран Антанты (Европы и США) не оказал реальной помощи Еревану в отражении агрессии Турции и реализации положений Севрского договора и арбитражного решения президента США В. Вильсона 1920 г., вынуждает Третью Республику Армения сохранять более высокую ориентированность на Север (Россию).

Россия — Армения: Стратегические союзники

В условиях конфликта с Азербайджаном за независимость Нагорного Карабаха Армения в начале 1990-х гг. определила своим стратегическим союзником Россию и заключила с Москвой ряд международных соглашений и договоров (особенно в военной сфере).

Армения по договору 1995 г. согласилась на сохранение российской военной базы и пограничников (пребывание которых в 2010 г. продлено на 49 лет), выступала за единые вооруженные силы СНГ под командованием русского Генштаба, но из-за несогласия остальных партнеров поддержала образование ОДКБ и с первых дней функционирования данной организации стала ее надежным участником. Армения в 2013 г. резко изменила решение о необходимости соглашения с ЕС и вступила в Таможенный, а затем и в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) для еще более активного сотрудничества с Россией (прежде всего в интересах укрепления своей национальной безопасности).

Eurasian-movement.ru ЕАЭС

Противники вхождения Армении в ЕАЭС считают, что данный союз не оправдал надежд Еревана ни в сфере экономики, ни в плане укрепления национальной безопасности. Свою позицию они аргументирует тем, что апрельская война 2016 г. в Карабахе показала активное применение азербайджанской стороной современных наступательных видов российского вооружения против армян, при этом армянская армия получила от России устаревшее советское стрелковое оружие 1960—1970-х гг. В свою очередь, страны ЕАЭС (особенно Казахстан и Беларусь) выразили открытую политическую поддержку Азербайджану. Наконец, Россия решила продать члену НАТО Турции ЗРК С-400 «Тайфун». И против кого же Турция станет использовать данное вооружение российского производства? Против НАТО или ИГИЛ (у которого нет соответствующих ракетных угроз для Турции)? Однако есть мнение, что турки скорее «сдадут в аренду» данный ЗРК братскому Азербайджану, так сказать, в оборонительных целях для вероятного отражения армянской угрозы «Искандеров». Получается, что Россия одной рукой держит Армению и передает ей грозное вооружение «Искандер», а другой — через Турцию предлагает Азербайджану «противоядие» с применением С-400? И где же обещанное укрепление национальной безопасности Армении от вступления в ЕАЭС?

В качестве контраргументов следует отметить:

— во-первых, Армения получила за истекший период после вступления в ЕАЭС два целевых кредита на сумму 200 и 100 млн долларов США с минимальной процентной ставкой (3% в год) для приобретения по внутренним российским ценам современного вооружения, что в 3—5 раз дешевле цен на мировых рынках;

— во-вторых, Армения единственная страна, кому Россия предоставила ракетную систему «Искандер»;

— в-третьих, Россия и Армения после 2014 г. подписали два важных соглашения в сфере обороны и безопасности (в частности, создание совместной ПВО и Общей группировки войск);

— в-четвертых, в Гюмри планируется развивать совместное российско-армянское оборонное производство с использованием современных технологий;

— в-пятых, Армения сохраняет за собой высокий потенциал взаимодействия с Россией в сфере стратегической разведки, и подобного ресурса нет ни у одной страны ОДКБ и ЕАЭС в отношениях с РФ.

Перечисленные аргументы позволяют предположить, что от вступления в ЕАЭС по согласованию с Россией Армения всё же на данный момент не понесла стратегических потерь в Карабахе. Правда, и не продвинулась в укреплении статус-кво НКР или окончательном урегулировании карабахского вопроса.

(сс) blickpixel ЛЭП

Фактически все основные отрасли экономики Армении (энергетика и транспортные коммуникации) находятся в сфере российских экономических активов, ряд объектов промышленности армянская сторона в начале 2000-х гг. сознательно передала России в зачет государственного долга (чуть более 120 млн долл.). Россия списывает государственные долги на более высокие суммы другим странам СНГ (например, тому же Узбекистану 865 млн долл. и Кыргызстану свыше 400 млн долл.), но к Армении пока что аналогичная практика не применяется. Правда, никто и не заставлял армянские власти предложить подобную схему списывания долгов.

Армения упростила паспортный режим для российских граждан, и с недавнего времени россияне могут по внутренним паспортам без всяких штампов армянских пограничников въезжать на территорию Армении. В свою очередь, СНБ Армении передает российской стороне (ФСБ) информационную базу данных о въезде и выезде иностранцев на территорию республики.

Практически ни одно серьезное решение в области внешней политики Армении не принимается без консультаций с Россией, что, с одной стороны, свидетельствует о высоком уровне стратегических отношений и доверии между странами, но с другой — может представляться следствием тотальной зависимости властей Армении от российской стороны. Последнее вызывает немало критических оценок местных и зарубежных экспертов, где особенно преуспевают азербайджанские коллеги и называют Армению «губернией России» (нередко и более цинично). Однако данное мнение скептиков можно и не принимать всерьез либо представлять как некую зависть к сложившейся исторической традиции армяно-российского союза.

Nicolas Raymond НАТО

Американский фактор

Вместе с тем армянская дипломатия не может не учитывать роль Запада (США, НАТО и ЕС) в региональной повестке на Южном Кавказе и фактор многомиллионной армянской диаспоры из этих стран.

США на данном этапе остаются ведущей мировой державой и проявляют активный интерес к делам Ближнего Востока и Южного Кавказа. Фактически уже сложился американо-грузинский региональный союз, американские военные силы размещены вблизи границ Армении на территории члена НАТО Турции и кандидата в НАТО Грузии.

США являются одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского вопроса. По итогам Венских соглашений 2016 г. США выступили с инициативой размещения в зоне карабахского конфликта систем технического мониторинга и отвода снайперов с линии соприкосновения для снижения военной напряженности, сохранения мира и создания условий последующего переговорного процесса, с чем согласилась Армения и возражает Азербайджан. По мнению Баку, отсутствие угроз Степанакерту может означать признание де-факто границ НКР. Однако Вашингтон продолжает настаивать на комплексном применении принципов международного права в качестве основы урегулирования карабахского вопроса, то есть на обеспечении безопасности, права самоопределения и территориальной целостности.

Sémhur Карта геноцида армян 1915 года

США имеют противоречивые отношения с Турцией по ряду вопросов региональной политики и выступают сдерживающей силой на пути возрождения имперских амбиций Анкары, что, по сути, не может не представлять интереса для Армении. НАТО под управлением США и Великобритании не рекомендует Турции вмешиваться в карабахский конфликт и предлагает Анкаре восстановить отношения с Арменией без исключения проблемы ликвидации последствий геноцида армян. И это также не может обойти внимание армянской дипломатии, поскольку США в данном случае выступают как некий сдерживающий фактор очередной турецкой авантюры.

С учетом карабахского конфликта и высокой интегрированности Азербайджана с натовской Турцией в военной области Армения не может отказаться и от новых форм сотрудничества с блоком НАТО в контексте учебы, учений, тренингов, миротворческих акций и, быть может, военно-технического компонента отношений.

В США проживает представительная и влиятельная армянская диаспора (более 1,5 млн чел.), которая обладает высоким экономическим, финансовым, технологическим, институциональным, информационным, научным и лоббистским ресурсом. Американский Спюрк является важнейшим потенциалом армянской дипломатии для расширения связей с США, оказания выгодного влияния на болевые вопросы, и выступает ключевой частью мирового армянского фактора.

Наконец, экономические антироссийские санкции Запада по инициативе США так или иначе создают новые проблемы для маленького рынка армянской экономики из-за высокой зависимости армянского драма от российского рубля. Однако Америка не исключает экономическое сотрудничество с Арменией при определенной свободе армянской экономической политики.

skeeze Рынок

Россия не против членства Армении в ЕС

Примерно с тех же позиций Армению интересуют отношения с Европой, где ключевыми странами-партнерами выступают Франция и, быть может, Германия (особенно с учетом признания в 2015 г. Берлином и Веной факта геноцида армян, резкого обострения германо-турецких отношений, перспектив германо-иранских экономических связей через территорию Армении). Бесспорно, на Европейском континенте Армения поддерживает более приватные отношения и с рядом других государств с учетом исторических традиций тесных связей, то есть с Грецией, Кипром, Сербией, Болгарией, Италией, Ватиканом.

Серьезной темой остаются армяно-британские отношения, поскольку от позиции Лондона зависит урегулирование территориальных и экономических проблем Армении. Тем не менее главным стратегическим партнером Армении в Европе является Франция с учетом исторических традиций армяно-французских отношений и новых императивов Парижа на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.

Азербайджан считает Францию и Россию проармянскими странами и старается предложить замену французского сопредседателя в Минской группе ОБСЕ по урегулированию карабахского вопроса британским представителем, а азербайджанский нефтяной капитал по большей части концентрируется на Лондонской бирже и в британских банках. Однако и британские надежды азербайджанской дипломатии могут оказаться несбыточными по теме карабахского кризиса, поскольку Лондон всегда выступает в союзе с Вашингтоном, и обе англосакские державы решили для себя вопрос вхождения в каспийский нефтегазовый рынок, но не гарантировали Баку передачу Карабаха. В британском Форин-офисе считают нереальным возвращение Нагорного Карабаха под юрисдикцию Азербайджана. В этом вопросе Баку может рассчитывать только на безоговорочную поддержку братской Турции, у которой сейчас немало собственных проблем на Ближнем Востоке и во внутриполитической ситуации, да и отношения с ключевыми странами НАТО оставляют желать лучшего.

Arune3 Флажки Евросоюза

В контексте европейской политики Армении актуализируется вопрос активного партнерства с Европой. Фактически Армения первая и пока что единственная страна ЕАЭС, к которой демонстрируется более высокое внимание ЕС. Брюссель вновь предложил Еревану соглашение с Европейским союзом с адаптированным по факту членства Армении в ЕАЭС текстом. Сам процесс согласования содержания документа с ЕС прошел тщательную экспертизу и ревизию. Россия, которая в целом не поддерживает членство своих партнеров в ЕС, на сей раз не проявила резких шагов по блокированию армяно-европейского соглашения, что позволило 24 ноября 2017 г. подписать Брюссельский договор. Придаст ли данный документ большой вес развитию армянской экономики и безопасности, покажет недалекое будущее. Во всяком случае, в среде армянской оппозиции убавятся контраргументы по теме ЕАЭС.

Одним из проблемных вопросов подписания соглашения Армения — ЕС вновь стал вопрос Карабаха. В частности, Ереван исключал любую возможность включения в официальный текст документа принципа территориальной целостности без его сочетания с правом наций на самоопределение. Азербайджанские же лоббисты и эксперты старались оказать влияние на Брюссель в плане включения в текст соглашения с Арменией только принципа территориальной целостности как основы урегулирования карабахского кризиса. Более того, азербайджанские СМИ проявляли особую активность по срыву армяно-европейского соглашения, выставляя Армению то в качестве «губернии России», то «предателя и ненадежного союзника России», то «прозападного агента». Словом, бакинские эксперты сами запутались в своих оценках Армении в плане союзника или противника России.

В результате в тексте соглашения с Ереваном Брюссель изъял карабахский индекс и призвал стороны конфликта к мирному урегулированию. Между тем в Армении рассчитывают, что соглашение с ЕС способно оказать позитивное воздействие и на карабахский процесс.

Nina Stoessinger Степанакерт, Нагорный Карабах

Нагорный Карабах и возможное участие Азербайджана в ЕАЭС

В контексте урегулирования карабахского вопроса внешняя политика Армении и Азербайджана, как правило, оказывается перед выбором между Севером и Западом. Естественно, Ереван остается крайне недовольным фактом активного военно-технического сотрудничества России и Азербайджана, многомиллиардными поставками российских наступательных видов вооружения азербайджанским ВС, новыми соответствующими соглашениями двух независимых государств. Армения выражает свое недовольство на уровне политических институтов, оппозиции и СМИ, но, увы, ничего не может изменить. Естественное недовольство Армении понятно, поскольку таким образом стратегические союзники не ведут себя по отношению друг к другу. Тема российских военных поставок Азербайджану вовсе не носит экономического характера, а если и имеет значение (все же порядка 4% от общей суммы экспорта вооружения), то не главное. В данном вопросе мы вновь имеем дело с политикой и региональными интересами России, ибо «продажа оружия, — как говорит министр иностранных дел Армении Э. Налбандян, — это не продажа овощей».

Во-первых, Москва не желает дрейфа Армении в сторону Запада (США), что чревато окончательной утратой позиций России на Южном Кавказе. Российские структуры вынуждены отслеживать процесс армянской дипломатии на данном направлении и в качестве предупреждения о возможных негативных последствиях по тому же Карабаху развивают военно-техническое сотрудничество с противником Армении — Азербайджаном. Опыт апрельской войны 2016 г. показал, что Азербайджан без всяких ограничений применил часть приобретенного российского оружия против армянской стороны, но, правда, не решил главной задачи — военного реванша и возвращения Карабаха с занятыми территориями силовым путем.

about-planet.ru Степанакерт, Нагорный Карабах

Во-вторых, Москва уже не первый год пытается расположить к себе Баку по теме более активного двустороннего сотрудничества, что вполне устраивает Азербайджан, и вероятного втягивания Азербайджанской Республики в российские интеграционные проекты (ЕАЭС и ОДКБ с размещением российских миротворцев в зоне карабахского конфликта). Последнее неоднозначно воспринимается азербайджанской стороной.

Баку неоднократно через посредство аналитических экспертиз в СМИ и выступлений официальных лиц ясно и недвусмысленно отмечал, что особой экономической заинтересованности в ЕАЭС не видит. Аргументация: высокие темпы развития Азербайджана на нефтегазовые доллары, участие республики в крупных региональных энергетических и транзитно-коммуникационных проектах (в частности, нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, газопровод Баку — Тбилиси — Эрзерум, железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, строящиеся газопроводы TAP и TANAP, а также железная дорога Север — Юг и др.), политика неприсоединения и укрепления суверенитета.

Политическая же мотивация вступления Азербайджана в ЕАЭС ограничивается темой Карабаха, что в понимании Баку сводится к активизации роли России для безоговорочной передачи всех 7 занятых по праву войны армянскими силами районов вокруг Карабаха, а затем и самого Нагорного Карабаха (то есть территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области) в состав Азербайджана. В подобном случае Азербайджан может подумать о целесообразности участия в ЕАЭС. А чего не подумать, если Москва всё решит за Баку по проблеме Карабаха на условиях Азербайджана? К тому же в ЕАЭС ситуация не очень-то и интегрированная, если учесть отношения той же Армении с Казахстаном и Белоруссией. Да и какие проблемы у Азербайджана со всеми членами данного союза, за исключением Армении?

Kremin.ru ЕАЭС

По вопросу вступления Азербайджана в ОДКБ в Баку эксперты пока что выражают категоричность, мол, данное участие может нанести ущерб национальной безопасности республики. Апрельская война 2016 г. в Карабахе показала, что Ереван так и не получил никакой относительной помощи со стороны ОДКБ (ни политической, ни военной, ни технической), а Казахстан и Беларусь официально поддержали позицию Баку. Если же Азербайджан заявляет, что Россия для него стратегический партнер, то какая же угроза от России? И к чему при этом азербайджанским экспертам и политологам (например, Э. Шахиноглу) заявлять, что размещение миротворцев ОДКБ в зоне карабахского конфликта можно принять с оговорками и при условии, что в составе миротворцев российские войска будут. Вроде Турция не является членом ОДКБ, или же Баку рассчитывает на членство Турции в ОДКБ на равных с Россией и последующее ее вхождение в Карабах?..

Максималистский подход Азербайджана обречен, карабахцы отличаются не меньшим максимализмом

После официального открытия железной дороги Баку — Тбилиси — Карс президент Турции Р. Эрдоган пообещал поднять карабахский вопрос на встрече с президентом России В. Путиным. Азербайджанский политолог Э. Шахиноглу со ссылкой на неизвестный, но влиятельный российский источник (судя по последующей реакции в тех же азербайджанских СМИ, очевидно, А. Дугин) предположил, что В. Путин способен безоговорочно передать Азербайджану 5 из 7 занятых армянами районов вокруг Нагорного Карабаха (то есть за исключением Кельбаджара и Лачина, составляющих территориальный коридор безопасной связи Карабаха с Арменией). Однако в ответ на эту уступку Армении тот же Путин может выдвинуть три условия Р. Эрдогану для передачи И. Алиеву: присоединение Азербайджана к ЕАЭС, вступление в ОДКБ и согласие на размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта. И все эти предложения — без всякого мнения Армении и Карабаха, будто в 1991—1994 гг. в Карабахе воевали не армяне, а русские во главе с Путиным. Однако при этом решается судьба не России, а армянского Карабаха. Политолог Шахиноглу вместе с Дугиным, очевидно, вновь решили с выдвижением безответственной повестки постараться прозондировать реакцию заинтересованных кругов на подобный разворот по теме Карабаха.

Евразийский экономический союз

В скорой последовательности на страницах азербайджанских сайтов (например, haggin. az и minval. az) появляется интервью с авторитетным азербайджанским профессором права и бизнесменом Ильхамом Рагимовым, который является давним студенческим другом В.В. Путина и с известных времен стал некой влиятельной фигурой в азербайджано-российских отношениях, мнение которого заслуживает особого внимания.

И. Рагимов, будучи воспитанником фундаментальной советской школы права, состоявшимся ученым и опытным человеком, подверг обоснованной критике мнение политолога Э. Шахиноглу по карабахской повестке встречи Эрдогана и Путина. Как и ранее, Рагимов справедливо отмечает, что президент России В.В. Путин не выдвигает никому никаких условий (тем более дружественному Азербайджану). Участвовать или нет в ЕАЭС, Баку должен решить самостоятельно, исходя из соображений национальной экономической выгоды. Решение же карабахского вопроса, по мнению уважаемого профессора, не может быть между Эрдоганом (Турцией) и Путиным (Россией) без участия Алиева (Азербайджана). Как опытный юрист, Рагимов считает, что иначе решение по Карабаху за спиной Азербайджана покажет, что Баку не обладает полным суверенитетом, и за него договаривается братская Турция. Получается, что Азербайджан, так часто критикуя Армению и называя ее «губернией России», в реальности представляет зеркальное отражение данного статуса и является «вилайетом Турции». Однако национальный лидер Гейдар Алиев вместо лозунга Абульфаза Эльчибея «Одно государство — два народа», как известно, выдвинул идею «Один народ — два государства» (завещание же лидера забывать нельзя).

Irada Ильгам Рагимов

Ильхам Рагимов справедливо напоминает, что Россия вовсе не решает вопрос Карабаха вместо Азербайджана и Армении, а, как один из ключевых посредников, предлагает конфликтующим сторонам договориться на основе компромиссов и гарантирует реализацию достигнутых решений. При этом Рагимов прав, что данный вопрос может принять обязующее значение для сторон, если за столом переговоров окажутся не только Россия и Турция, а будут участвовать главы государств и Азербайджана, и Армении. Правда, Ереван не соглашается на посредническую роль Анкары, а турки, как минимум, не ратифицируют Цюрихский протокол 2009 г. по теме разблокирования Армении и установления с ней дипломатических отношений.

Что же касается возможного размещения российских миротворцев в зоне конфликта, то азербайджанский профессор поддерживает данную перспективу и видит в ней логическую связь и целесообразность, поскольку русские лучше других (стало быть, и турок) знают регион и историю конфликта, мы все имели общую историю совместного проживания в составе единого государства (Российской империи и СССР), а русский язык будет объединять и упрощать вопросы квартирования и функционирования миротворцев в Карабахе.

Однако главная мысль профессора И. Рагимова свелась к тому, что возврат 5 районов вокруг Нагорного Карабаха не есть решение карабахской проблемы для Азербайджана, поскольку Баку желает получить весь Карабах. Что ж, с таким максималистским подходом Азербайджан вряд ли добьется искомого результата, ибо карабахцы отличаются не меньшим максимализмом.

Minval.az Ильгам Рагимов

Видимо, обсуждение «утечки» Э. Шахиноглу вызвало определенную негативную реакцию в известных высоких кругах российской стороны, что «вынудило» идеолога неоевразийства выступить в азербайджанских СМИ с собственной оценкой сочинской встречи Путина и Эрдогана по Карабаху. Дугин подчеркнул, что повестка президента В.В. Путина всегда насыщенная и строго секретная, поэтому утечки исключаются и не могут быть по определению. Можно подумать, что Эрдоган с Путиным вместо Карабаха будут обсуждать тему Сенегала.

Дугин также подтвердил готовность передать Азербайджану 5 районов из «зоны безопасности НКР», на что якобы согласны сам президент Армении Серж Саргсян и другие «мыслящие» армянские политики (видимо, из правящей РПА, поскольку там не обсуждают, а соглашаются с мнением и решением партийного и государственного лидера). По мнению русского мыслителя, данная передача территорий вовсе не станет уступкой Армении и Карабаха, а наоборот, позволит армянской стороне: а) получить долгожданный мир от Азербайджана (возникает вопрос: а к чему тогда в Карабахе русские миротворцы, если Баку, получив желаемое, гарантирует мир?); б) снять транспортную блокаду со стороны Баку и Анкары и разблокировать коммуникации; в) иметь доступ к региональным энергетическим и транспортным проектам (правда, этот пункт не особо желаем для России, поскольку в подобном случае Армения, как и Грузия, может переориентироваться от Севера на Запад).

В Армении данное предложение сопоставляют с мнением Сержа Саргсяна после недавней встречи с Ильхамом Алиевым в Женеве, то есть о «болезненных решениях» по урегулированию карабахского вопроса. Иными словами, в армянских аналитических кругах появляется некая обеспокоенность по теме «компромиссов» и возможных уступок территорий Азербайджану без определения независимого статуса НКР. Мне представляется, что армянские эксперты всё же торопятся с выводами, а Серж Саргсян при всех издержках и сложностях переговорного процесса не согласится на «болезненные» односторонние уступки без реальных компромиссов со стороны Баку.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Обещанного три года ждут!»

Год назад другой одиозный российский политолог Сергей Марков в СМИ обещал Азербайджану до конца 2016 г. возврат 5, затем 2 районов вокруг НКР. Но скоро завершится 2017 г., а азербайджанцы всё еще ждут обещания Маркова. В России говорят: обещанного три года ждут (стало быть, лимит времени у Маркова и К° еще сохраняется, как минимум, на один год). Однако Маркову, Проханову, Дугину и их патронам надо понять, что Армения и Карабах не могут пойти ради бездарных идей евразийства на очередную национальную жертву, как это имело место в 1921 г. во имя идей мировой пролетарской революции.

Возврат части (и не уверен, что 5) районов из «зоны безопасности НКР» Азербайджану возможен и безболезнен лишь в одном случае: если Баку признает Нагорный Карабах вместе с Кельбаджаром и Лачином как независимый субъект или часть Армении. Для Азербайджана лучше второй вариант с целью исключения образования второго армянского государства, иначе Баку вновь окажется перед выбором между Севером и Западом, а Турция — перед угрозой образования третьей армянской государственности. Излишняя категоричность Азербайджана по теме компромисса может резко завершиться на западном фланге с перехватом стратегических коммуникаций, куда вложены немалые средства. Баку при поддержке Москвы и Тель-Авива может рассчитывать на некоторые районы на юге Карабаха (то есть на джабраильско-физулинском направлении), если Тегеран сохранит свою удаленность от Степанакерта.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

На сочинской встрече В. Путина и Р. Эрдогана 13 ноября 2017 г., без всякого сомнения, обсуждалась и тема Карабаха с известными предложениями турецкого президента. Однако особого анонсирования данный вопрос в СМИ не получил, по признанию же самого Реджепа Эрдогана, российский президент хорошо владеет темой, положительно относится к процессу политического урегулирования (быть может, и к территориальным компромиссам), но не особо верит в успех скорейшего урегулирования в силу сложности вопроса и неуступчивости сторон. В переводе же с дипломатического языка на обычный становится понятным, что Россия не особо спешит с уступками Турции и Азербайджану, да и позиции стран Запада могут не сочетаться с подходами Анкары и Баку. Между тем российский сопредседатель вместе со своими американским и французским коллегами по Минской группе ОБСЕ недавно поддержал идею имплементации решений венской встречи 2016 г. по Карабаху, то есть по теме размещения средств мониторинга и укрепления безопасности. России незачем совершать очевидные антиармянские действия и отталкивать от себя Ереван в пользу США и Европы, что способно нанести чувствительный ущерб и по теме интеграции в рамках ОДКБ и ЕАЭС. И всё во имя чего, если Азербайджан продолжает через Грузию и Турцию реализовывать серьезные региональные проекты в обход России, но почему-то не спешит участвовать в российских союзах.

Представленные в бакинских СМИ анализы не учитывают мнения Армении и самого Карабаха, что заставляет армянских экспертов предположить о нервном беспокойстве азербайджанских коллег. Возникает необходимость очередного напоминания, что тема Карабаха входит в повестку Минской группы ОБСЕ, где наряду с Россией остаются еще два крупных игрока в лице сопредседателей от США и Франции (ЕС), но без Турции.

Соответственно, Армения в своей внешней политике, сохраняя стратегический союз с Россией, не может в интересах национальной безопасности исключить сотрудничество с США и Европой. В российских экспертных кругах (например, экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, политолог Сергей Маркедонов, депутат Владимир Жириновский и др.) нередко появляются мнения, что Армения в случае разрыва союзнических отношений с Россией может потерять значительно больше, чем приобрести. И, естественно, главная угроза — это турецкая агрессия и потеря Карабаха, не говоря уже об экономических издержках. При этом расчет на помощь США вряд ли состоятелен, как минимум, из-за географической удаленности Америки. Эти оценки особо стали проявлять себя в российских СМИ после апрельской войны 2016 г., то есть когда в армянских общественно-политических кругах активизировалась критика России за ее военные связи с Азербайджаном и политическую удаленность от Армении.

Antonov14 Скульптура Мать-Армения

Армения выбирает национальный интерес

А между тем в Армении нет реальных сил, выступающих за разрыв отношений с Россией. Вместе с тем сегодня аргументация географической удаленности США крайне неубедительна, поскольку Соединенные Штаты, будучи морской и ведущей мировой державой, располагают всеми видами мобильных сил для переброски стратегических соединений в любую точку мира. В условиях технологического прогресса тема географических расстояний теряет свою актуальность. При этом, несмотря на географическую близость той же России к Армении, между Москвой и Ереваном сохраняются транспортные проблемы из-за конфликтных отношений России с Грузией и Армении с Азербайджаном. Вряд ли сегодня можно встретить регион, где бы США не имели своих стратегических интересов и при необходимости не присутствовали там. Опыт соседней Грузии (да и Турции) тому пример.

Будут ли США сдерживать Турцию и Азербайджан против Армении? Если Вашингтон сдерживает Турцию и Грецию в системе НАТО, то аналогичное отношение возможно и к теме армяно-турецкого и армяно-азербайджанского противостояния. К тому же, если Армения окажется в союзе с США и НАТО, то автоматически Ереван станет партнером Анкары и Баку, а тема территориальных споров и конфликтов может получить иное звучание в системе единых координат. Ведь примерно то же самое предлагает и Россия через ЕАЭС и ОДКБ Азербайджану и Армении.

Serouj Ourishian Парламент Армении в Ереване

Экономические издержки Еревана в случае стратегического союза с США вряд ли будут столь значительными, чем нынешнее состояние заблокированной Армении со стороны Турции и Азербайджана, а также отсутствие территориального соприкосновения со странами ЕАЭС (Россией). В случае нормализации отношений с Баку и Анкарой при решающей роли Вашингтона Ереван получит доступ ко всем региональным проектам энергетического и транспортного значения, расширит рынок торговли и сократит военные расходы. Однако в подобном случае Армения не может надеяться на решение того же карабахского вопроса в свою пользу, да и с Турцией сложившиеся отношения не позволят урегулировать проблему ликвидации последствий геноцида.

Армения между Севером и Западом (Россией и США) выбирает национальный интерес, сохраняет верность стратегическим отношениям с Россией и старается развивать партнерство с Западом. До каких пор такая политика и дипломатия будут свойственны Армении? Очевидно, что сама история определит данный период, пока Москва, Вашингтон и Анкара не сойдутся в единой координате, пока региональный кризис не получит сбалансированного развития либо не приведет к радикальному столкновению интересов внешних игроков. Но во всех случаях Армения должна сохраниться как связь глубины веков, а может, и разделиться на восточную и западную части с политико-правовым оформлением армянских образований под гарантии двух мировых держав и с соответствующей зоной ответственности.

По моему мнению, Армения, по факту своей многотысячелетней истории, культуры, вклада в мировую цивилизацию, интеллектуальных дарований, возможностей диаспоры и национального капитала должна абстрагироваться от всяких ориентаций и стать самостоятельным фактором в системе международных отношений. И это вовсе не сказочная мечта идеалиста-утописта, а реальная возможность с учетом внутренних национальных ресурсов. Данная идея станет реальностью, если в Армении сохранится ответственная политическая власть, ориентированная на национальные интересы, искоренение масштабов коррупции и консолидацию нации. В этой системе координат армяне способны решать любые задачи и во всех сферах.

Александр Сваранц, Ноев Ковчег