Александр Никольский
Автор
Журналист, публицист, активист. Интересы: краеведение, урбанистика, общественная и культурная жизнь Черноземья.
Последние публикации
«Уничтожают народ» — Владимирская область без амбулаторной медпомощи
Во Владимирской области продолжают активно обсуждать приостановку плановой помощи и медицинских осмотров во взрослых поликлиниках. Решение главного санитарного врача региона чиновники объясняют необходимостью подготовиться к волне «Омикрона» — в частности, привлечь как можно больше специалистов к...
26 января 2022
Владимирскую бригаду скорой помощи могут уволить за спасение пациентки
Во Владимирской области бригада скорой помощи и диспетчер могут лишиться работы из-за того, что отказались возвращать домой ковид-пациентку в тяжёлом состоянии. Об этом активист межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал сообщил в соцсетях, опубликовав историю...
26 ноября 2021
«Я что, уличный пёс?» — владимирский блогер пожаловалась на хамство медиков
Во владимирских соцсетях разгорелся очередной скандал вокруг системы здравоохранения, поводом для которого стал пост в «Инстаграме» блогера Арины Блохиной. 7 ноября девушка на своей странице опубликовала видео с сопроводительным текстом, в котором рассказала, что не смогла вызвать врача на дом, по...
12 ноября 2021
Любовь живет три года? — владимирский губернатор взял курс на Госдуму
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 29 сентября заявил о своей досрочной отставке и переходе в Государственную думу восьмого созыва. Эта новость не стала для региона неожиданной, так как Сипягину практически с начала его губернаторского срока предрекали раннюю отставку. «Уважаемые...
30 сентября 2021
«Ещё споём»: музыканты и коллеги поддержали фестиваль «Чернозём»
В Воронеже 24 сентября не состоялось открытие рок-фестиваля «Чернозём-2021». За день до мероприятия власти отозвали разрешение и фестиваль перенесли на 2022 год. Ситуация практически повторила события 2020 года: тогда об отмене фестиваля стало известно за несколько часов до начала, когда большая...
24 сентября 2021
Отмена «Чернозёма» — «мера высокого градуса неуважения к людям»
В Воронеже за день до начала мероприятия запретили проводить рок-фестиваль «Чернозём», который должен был открыться 24 сентября. Уже в 12:00 23 сентября должны были начать работу мобильные пункты бесплатного тестирования на коронавирус. Концертная площадка с двумя сценами и оборудованием была почти...
23 сентября 2021
«Цирк с конями» — Липецк обсуждает приговор бывшему губернатору и сенатору
Липчане продолжают обсуждать приговор бывшему губернатору и сенатору Олегу Королёву, которому за оставление места ДТП запретили в течение года водить автомобиль. Видеозаписи, на которых автомобиль Lexus едет зигзагами по улицам Липецка с двумя спущенными колесами, выезжая на разделительную полосу...
21 июля 2021
«Живи, Мята»! Концертная индустрия на грани катастрофы
Фестиваль «Дикая мята», который должен был проходить 18, 19 и 20 июня, был отменён в день проведения из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в Тульской области. «Друзья. Сообщаем, что в полночь мы получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены, включая...
18 июня 2021
Владимирскому губернатору на реанимацию привезли ковидного пациента
Во Владимирской области разворачивают новые койки для пациентов с коронавирусом, но фельдшер скорой помощи заявила, что тяжёлого больного не приняли ни в одном из госпиталей. В итоге пациент был госпитализирован, а свидетели скандала заподозрили в нём «постановку». 17 июня «Известия» сообщили о том...
18 июня 2021
«Власть и деньги меняют людей»: во Владимире обсуждают дело замгубернатора
Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин подозревается в подстрекательстве и пособничестве к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения между компаниями, которые хотели выиграть тендер на ремонт Рпенского проезда во Владимире. Об этом стало известно 25 мая. Роман Годунин...
26 мая 2021
«Отвратительная идея» — куряне протестуют против вырубки леса ради трассы
Жители Курска протестуют против нового генерального плана города, который предусматривает строительство дороги через лес в районе бывшего завода тракторных запчастей. Пока проект генплана в мэрии называют «черновым», но жители областного центра уже готовы защищать свой лес и дачи. «Курский лес на...
25 мая 2021
Владимирский губернатор пригласил Илона Маска строить в регионе завод Tesla
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин пригласил американского бизнесмена Илона Маска строить в регионе завод Tesla. Жители региона сочли такое предложение неуместным и перечислили главе региона проблемы, которые губернатор, по их мнению, должен решить в первую очередь. «Владимирской...
24 мая 2021
«Почему МЧС не предупредило?» — от пыльной бури в Астрахани пострадали люди
Астраханцы 20 мая обсуждают пыльную бурю, обрушившуюся на регион накануне. Из-за стихии пострадали люди, повалены деревья, побиты машины, а кто-то до сих пор остаётся без света и воды. Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»...
20 мая 2021
«Не делайте вид, что справедливость есть» — скандал в Липецке разгорается
Глава Липецкой области Игорь Артамонов решил обратиться в Совет Федерации РФ, чтобы Совфед вынес решение о привлечении к ответственности сенатора Олега Королёва. Так глава региона отреагировал на скандал с попавшим в ДТП бывшим губернатором. Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 мая автомобиль Королёва...
17 мая 2021
Липецкий сенатор Олег Королёв оказался в центре скандала
В Липецке полиция выясняет обстоятельства поездки сенатора Олега Королёва, автомобиль которого засняли 13 мая с пробитыми шинами выезжающим на разделительную полосу, сообщает ИА REGNUM. Бывший губернатор утверждает, что за рулём ему стало плохо, но «никаких аварий он не совершал», а очевидцы...
14 мая 2021
Памятник танкистам — героям Курской битвы в Курске не спешат ремонтировать
В Курске после Дня Победы обсуждают судьбу памятника танкистам — героям Курской битвы, который не дождался полноценного ремонта к 9 мая. Горожане ждали, что мемориал восстановят к празднику, но в итоге увидели только, что часть отвалившейся бронзовой буквы на постаменте заменили деревяшкой...
12 мая 2021
Праздник у руин: когда восстановят стену монастыря в Муроме, неизвестно
Во Владимирской области к празднованию Дня семьи, любви и верности не успеют отремонтировать рухнувшую стену Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме. Как сообщает портал «Зебра», об этом заявил замгубернатора Григорий Вишневский. У администрации не готовы проектные документы. Во сколько...
30 апреля 2021