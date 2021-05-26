Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунинподозревается в подстрекательстве и пособничестве к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения между компаниями, которые хотели выиграть тендер на ремонт Рпенского проезда во Владимире. Об этом стало известно 25 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Роман Годунин был назначен временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Владимирской области 2 апреля 2020 года. До этого он работал коммерческим директором ООО «Владимиртеплогаз». В июле 2020 года депутаты областного законодательного собрания не согласовали его кандидатуру, и Годунин не избавился от приставки «врио». Его предшественник, Александр Байер, ушёл в отставку именно поэтому — его дважды не утвердили на пост.

В должности заместителя губернатора Романа Годунина утвердили только в конце февраля 2021 года. В апреле появились слухи о его скорой отставке, которые сам заместитель губернатора опроверг.

Губернатор Владимир Сипягин не комментировал уголовное дело в отношении своего заместителя, однако комментаторы в его соцсетях не обошли вниманием эту тему:

«Ударная команда у губернатора. Новое уголовное дело».

«Есть чем гордиться, но вот зам. губернаторов комиссия администрации области должна подбирать тщательнее или самораспуститься». С учётом последних событий работа комиссии выглядит крайне неудовлетворительно. Зам. губернатора не обращают внимание на проблемы людей, проживающих в регионе».

Avo.ru Роман Годунин

Новость обсуждали подписчики сообщества «Подслушано во Владимире».

«Быть у воды и не напиться… Ну классика же… Я, может, ошибаюсь, но там у подавляющего большинства рыльца в пушку».

«А вся беда в том, что объектов не хватает подрядчикам во многих отраслях. Дали бы всем объём работ нормальный, и все бы работали, а не грызлись бы друг с другом по судам. При избытке объектов и взяток бы не было, у начальства была бы другая головная боль — кому бы их все пристроить».

«Никогда такого не было, и вот опять».

«Интересно, из какой он партии».

«Спорим — отделается лёгким испугом, как максимум — посидит под домашним арестом месяц, а потом вернётся к работе, как только немного забудут люди. Далеко не первая показательная порка».

«Ну там давняя история со сговором на торгах. Видимо, хвосты стали доставать, не просто же так сговор был».

«Не ожидала от Романа. Знаю его с маленького мальчика, а впоследствии сотрудника ОВД г. Суздаля. Очень жаль, если это правда».

«Власть и деньги меняют людей».

«С торгами было очевидно, что там картельный сговор, даже не надо быть следователем, чтобы это понять, ибо две организации дают одинаковые цены и выигрывает местная ДСУ-3, то есть аукцион без снижения цены по начальной максимальной заключили контракт. Получается, один метр дороги стоит 1 млн. Россия — сказочная страна. Так еще и, скорее всего, откаты с распилами».

«Свои своих прессуют».

«Это уже не первый подчиненный Сипягина, в отношении которого возбуждено уголовное дело. А сколько ещё вовремя убежало. По уголовным делам среди подчиненных Сипягин уже переплюнул Орлову».

«Ждем, когда строительство остановят!»

Bkdrf.ru Ремонт Рпенского проезда во Владимире

Членство Годунина в «Единой России» приостановили, когда стало известно об уголовном деле. Портал «ПроВладимир» сообщает, что в администрации региона 26 мая прошёл брифинг директора областного департамента безопасности Вадима Горожанинова.

«Департамент безопасности проводил проверку по «ДСУ-3» ещё с 20 марта, а с 26 апреля идет внутренняя проверка по Роману Сергеевичу Годунину. Распоряжение подписал Владимир Сипягин. По промежуточным итогам проверки, есть факты, свидетельствующие о правонарушениях» со стороны Годунина. Но полных итогов пока нет, так что говорить преждевременно», — сообщил портал по итогам брифинга.

В областной администрации решили не комментировать расследование. Решения об отставке Годунина или о продолжении его работы пока нет.