Владимир, 18 июня, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Во Владимирской области разворачивают новые койки для пациентов с коронавирусом, но фельдшер скорой помощи заявила, что тяжёлого больного не приняли ни в одном из госпиталей. В итоге пациент был госпитализирован, а свидетели скандала заподозрили в нём «постановку».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

17 июня «Известия» сообщили о том, что к зданию областной администрации машина скорой помощи привезла пациента с COVID-19, для которого не нашлось места ни в одном из ковидных госпиталей.

Фельдшер скорой помощи Анна Митюкова заявила, что у пациента на 40% поражены лёгкие, одно лёгкое не работает, течение болезни осложнено хроническими заболеваниями и дышать сам, без кислородной поддержки, пациент не может и нуждается в реанимации. В интервью она также сказала, что после приезда «скорой» к администрации место для пациенту нашлось в Муроме, хотя за час до этого мест там не было. По словам медика, к администрации пациента привезли, чтобы привлечь внимание губернатора к этой ситуации.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата в больнице

Портал «Время33» подсчитал, что машина с пациентом приехала к администрации 16 июня в 22:40, и менее чем через полчаса фельдшер уже давала интервью оперативно подъехавшим журналистам. В пресс-службе областной администрации прокомментировали, что губернатор Владимир Сипягин в курсе ситуации и дал поручение проверить озвученную фельдшером информацию. Если отказы в госпитализации во всех пяти госпиталях региона подтвердятся, глава региона пообещал принять меры.

Происшествие жители Владимирской области активно обсуждают в соцсетях.

«Жесть, конечно, если это правда. Доверия к ним нет. Откуда в этот момент у стен Белого дома оказались федеральные каналы?»

«А пациент в это самое время умирал в машине?»

«Проблема, скорее всего, есть. Но сразу делю новость на сто, потому как этот инф. канал абсолютное, заказное ДНО, что они и доказывают на протяжении вот уже нескольких лет. Что-то я не припомню НИ ОДНОГО сюжета этого канала во времена Орловой с критикой в её адрес (да хоть с темой больницы в Струнино). Медицина в нашей области, конечно, дно, но смотреть и читать это от продажных СМИ, для которых важна не САМА ПРОБЛЕМА… Такое себе».

«Ну кто в это поверит? За главную роль троечка… Слизистые не защищены, и айфон в руках (вся зараза теперь на нем!)»

«Пока «умирающий» пациент лежал в машине, они ездили около здания Белого дома вместе со СМИ и делали репортаж?»

«Кому они его хотели показать, охранникам?»

«Это всё от безнаказанности там происходит. Интересно, что прокуратура скажет по этому поводу. В какой инструкции описано такое её поведение? Это строжайшее нарушение! Даже пусть и мест нет. Должна со своим руководством это решать, стоя у больницы, а не тут. Однозначно, её руководству строжайший выговор следует вынести, а эту мадам уволить».

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

«Попробуй до Мурома ещё довезти. Ближний свет! Я с боем всегда госпитализирую своих больных, пусть врачи ругают и думают, что хотят, всегда конфликты возникают в таких ситуациях. А потом задержки вызовов, потому что ищем, куда отвезти, и вот такие разборки. Позор просто, тяжелых больных не берут!» — такие мнения высказывают комментаторы.

Администрация региона отчиталась об открытии нового ковидного госпиталя на 70 мест в одном из отделений Городской больницы Владимира. Всего в регионе по состоянию на 18 июня сформировано 1003 койки, из их заняты 80,4%. Чиновники заверили, что при необходимости будут созданы новые места для пациентов с коронавирусом.

«Несмотря на то, что у нас в регионе коэффициент распространения инфекции пока ниже среднероссийского, у специалистов вызывает опасения тяжёлое течение болезни у сегодняшних пациентов», — написал Сипягин на своей странице в соцсети.