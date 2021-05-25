Жители Курска протестуют против нового генерального плана города, который предусматривает строительство дороги через лес в районе бывшего завода тракторных запчастей. Пока проект генплана в мэрии называют «черновым», но жители областного центра уже готовы защищать свой лес и дачи.

Adm.rkursk.ru Строительство дороги

«Курский лес на КЗТЗ хотят отдать под застройку многоэтажных домов и сделать две дороги на Энгельса и СЗ! Проложить магистраль через весь лес и все СНТ! Дачники в ужасе, ибо дома и участки строили из расчёта провести старость тихо и спокойно большинство), а кто-то просто хотел иметь свой дом и участок в черте города и отдыхать. Помогите Даше найти людей, кому нужна дорога и застройка леса жилым массивом! Первое фото: проект дороги на Энгельса и Плевицкая. Фото два, сами все увидите! П. С. Минус детский лагерь, минус часть хвойного леса. Минус минимум для начала 150 участков с домами, где люди проводили воду, газ, свет, строились на протяжении десятилетий и начинают только жить!» — такой пост появился в сообществе « Подслушано Курск » 21 мая.

«Старые дороги пусть до ума доведут!»

«Подумали б лучше о насущных развязках да где всему пр-ту Дериглазова работать в этом городе».

«Если это правда, то надо вставать на защиту леса и СНТ! Наша власть ничего и никого не пощадит! Наш лес бесценен! Там гуляет много народу! Я лично встану на защиту!»

«Наша улица вчера случайно узнала, что нас сносить будут, ибо строить негде, видимо. Поле кончилось. Поэтому нужно частные дома сносить. Здорово, да? А нас спросить? Но зачем, деньги ж пилить надо, зачем у людей их мнением интересоваться».

ChadoNihi Вырубка леса

«Пусть администрация города имеет в виду, владельцы участков в СНТ будут стоять до последнего! Люди настроены очень решительно. Лучше администрации сразу отказаться от этой идеи».

«Сколько раз за последние годы наш генплан корректировался? А за какие средства? Кстати, в тему — у нас и схему транспорта сколько раз переделывали в исполнении и ЮЗГУ, и Москвы, а толку…»

«У них денег не хватает привести центральные улицы в надлежащее состояние (к примеру, у центрального рынка Луговая), но берутся за прокладку новой дороги…»

«Разработчики генплана особо отметили недостаточную обеспеченность города зелеными зонами. По санитарным нормативам суммарная площадь озелененных территорий общего пользования должна быть не менее 16 кв. м на человека, тогда как сейчас — 4,2 кв. м. Для достижения показателя необходимо увеличить площадь зеленых насаждений «как минимум» до 750 га. Именно поэтому надо уничтожить уже имеющийся лес со сложившейся фауной».

«Было хоть какое-то тихое место в этом городе. Где можно было покататься на велосипеде. Погулять. Какая дорога? Там лес, такая территория замечательная…»

«Дом возле леса был мечтой моей жизни, и я ее реализовал. Других таких мест в Курске нет, чтобы рядом город и лес, плюс в этом районе мои родственники, родители, друзья, с кем я вырос, и я ни за какие деньги никуда не перееду. Моя собственность, и я там прописан».

«Давайте мозг включать при строительстве дорог, а не только жажду наживы».

«Там место позволяет сделать дорогу гораздо более гуманными методами, без ущерба для людей, которые УЖЕ там живут».

«Кошмар! Просто ужас, что творит администрация! В СНТ уже давно стоят капитальные коттеджи, люди живут круглогодично. Да тут один участок стоит от 500 тыс. и до миллиона. А лес! Этот лес мои родители, учась в школе, своими руками сажали! Полпосёлка там гуляет с детьми».

«Отвратительная, непродуманная идея, направленная на разрушение, а не на созидание. Разберитесь с инфраструктурой уже построенных огромных районов! Обеспечьте живущих там садами, школами, поликлиниками, нормальными коммуникациями, наконец! Начните работать на качество, а не на количество!»

«Люди вложили в свои участки не только деньги, но и душу, а теперь их хотят растоптать, позор таким действиям!»

«Выкупят дачи по кадастровой стоимости, а это копейки, можно сказать, собственников дач просто «кинут»…» — такие комментарии оставили местные жители под публикацией.

Губернатор Роман Старовойт в курсе проблемы, но его комментарий был достаточно туманным:

«Необходимо прийти и высказаться. Для этого и проводятся публичные слушания. Понятно, что по живому никто резать не собирается, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что областной центр развивается, поэтому нужно искать консенсус», — цитирует слова Старовойта портал 46tv

Kremlin.ru Роман Старовойт

Доктор политических наук Владимир Слатинов считает, что никакого «консенсуса» в этом вопросе быть не может — лес нужно сохранить:

«У меня было небольшое опасение, что инфраструктурные проекты несут в себе риски экологического и социального плана. Но я, честно говоря, не представлял, что риски и угрозы нарисуются так быстро. Сразу скажу: лес на КЗТЗ — это наше достояние, потрясающее место отдыха и оздоровления курян, поэтому любые, подчеркну — любые планы его рубить должны быть немедленно сданы в утиль.

Здесь вообще нечего обсуждать, и я очень надеюсь, что у руководства региона и города хватит здравомыслия не настраивать против себя подавляющее большинство жителей и реальных лидеров общественного мнения. Еще раз подчеркну: по лесу не может быть никаких «компромиссов» — вопрос должен быть закрыт. Все остальные инфраструктурные проекты, как теперь ясно, должны проходить максимально прозрачную общественную экспертизу и публичные обсуждения», — написал политолог в своём телеграм-канале.

Публичные слушания о новом генплане Курска начнутся 28—29 мая.