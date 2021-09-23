В Воронеже за день до начала мероприятия запретили проводить рок-фестиваль «Чернозём», который должен был открыться 24 сентября. Уже в 12:00 23 сентября должны были начать работу мобильные пункты бесплатного тестирования на коронавирус. Концертная площадка с двумя сценами и оборудованием была почти готова. Однако власти отозвали постановление о согласовании мероприятия.

Марина Каширская ИА REGNUM Зрители рок-фестиваля «Чернозём»

22 сентября площадка была электрифицирована, установлено более 40 шатров для артистов, технического и обслуживающего персонала, закуплено около 300 кг продуктов по райдерам 36 групп. Участники фестиваля и зоны фуд-корта уже начали размещаться на площадке.

По словам организаторов, 22 сентября чиновники разного уровня сообщали, что нужно продолжать готовить фестиваль. В 17:44 появилось постановление об отмене ранее выданного согласия на проведение мероприятия. После этого начались переговоры с областным правительством, которые длились до утра 23 сентября. В 10:43 фестиваль официально был отменён.

«Нас «имели» методично, последовательно, со знанием дела — наслаждаясь процессом. Не все… Хочу подтвердить, у нас отличный губернатор, он сделал максимум, от него зависящий, чтобы провести фестиваль. Спасибо. Администрация неоднородна. На всех фронтах победить не удалось. Мы принимаем и стараемся корпоративно понять, по-человечески», — заявил Евгений Хамин, руководитель группы компаний, которая в 2021 году занималась организацией фестиваля.

Оргкомитет, объявляя об очередном переносе фестиваля, перечислил все меры, которые принимались, чтобы мероприятие состоялось.

«Наверное, вы думаете: «Неужели вы не понимали, что всё отменится?» Наша вера в то, что мероприятие состоится, основывалась на следующем:

1) С мая 2021 года мы плотно работали в единой рабочей группе с правительством Воронежской области, которое открыто выразило заинтересованность и поддержку в проведении данного мероприятия. Как только на регулярных совещаниях рабочей группы выдвигались новые требования и рекомендации, мы сразу принимали их в работу и выполняли в полном объеме. А когда потребности в чём-либо были у нас — мы тоже получали помощь.

2) 31 августа мы получили согласование проведения мероприятия от администрации.

3) Прошедшие в сентябре массовые мероприятия — «Город-сад», День города — тоже давали уверенность в том, что и «Чернозём» состоится.

4) Также в понедельник, 20 сентября, на заседании оперштаба было принято решение об отмене фестиваля «Русское лето», а «Чернозём» в повестке не прозвучал.

5) Мы сами себе поставили планку провести первое образцово-показательное в плане эпидемиологической безопасности мероприятие подобного формата в регионе, чтобы показать, что жизнь не остановилась, и как мы можем безопасно жить и работать в новой реальности».

Chernozemrock.ru Карта фестиваля «Чернозём-2021» в Воронеже

Площадь фестивального поля составляет более 45 тысяч квадратных метров, и при пиковой загрузке в семь тысяч человек на одного гостя фестиваля приходилось бы не менее 6,5 квадратного метра. Сцены и зона фуд-корта были организованы, чтобы рассредоточить зрителей по всей территории. Музыкальная программа тоже составлена таким образом, чтобы избежать скопления людей в одном месте.

Запланированное число посетителей фестиваля, по мнению Хамина, было бы эквивалентно количеству людей в торговом центре в обычный выходной день или в парке на Дне города. Поэтому запрет на проведение «Чернозёма» он объяснил «борьбой «чёрных» и «светлых» чиновников»:

«Одни — те, которые мой труд и труд сотен моих коллег уважают, их много, — и других, тех «черно-угольных», кому лишь бы свою упитанную жизнь прикрыть. Их мало, но важные, с портфелями и должностями! А об уважении к труду, сотрудникам, зрителям нашим, иногородним зрителям речи вообще не идёт у них. Мы любим и вас, и дело своё и сделали максимум. Всем в теме понятно, что ни о каком ковиде в нашем случае речь не идёт — от слова «вообще»!

И ещё раз: 600 тыс. в день в закрытых автобусах перевозим, в день! Без проветривания и ПЦР-теста! Поэтому отмена «Чернозёма» с количеством в 100 раз меньше, чем в автобусах ежедневно, это не антиковидная мера для людей. Отмена «Чернозёма» — это мера высокого градуса неуважения к людям, ради «кресла», — заявил Хамин.

Марина Каширская ИА REGNUM Группа «Алиса» на фестивале «Чернозём-2019» в Тамбове

«Полюбили рок-музыку — без приключений никак»

Как и в 2020 году, новость оказалась неожиданной для всех, кто собирался посетить фестиваль. Хуже всего пришлось тем, кто добирался в Воронеж издалека и узнал о переносе в дороге или уже приехал, чтобы раньше сдать ПЦР-тест.

«Сложно подобрать слова, чтобы описать эмоции сейчас, когда у вас уже забронированы гостиницы, куплены билеты на поезда, самолёты, когда все подрядчики из разных городов уже больше недели работают на поле фестиваля, когда артисты уже подъезжают к Воронежу», — заявили организаторы.

Зрители, которые до последнего надеялись попасть на фестиваль, не стесняясь в выражениях, выражают свои эмоции по поводу отмены:

«Полагаю, организаторам нужно осуществить пару возвратов: деньги за билеты и мероприятие — обратно в Тамбов. У фестиваля уже сложилась бесславная репутация, что говорит о скором прекращении его существования».

«А вот мы не доехали до Воронежа 90 км, а теперь обратно в Азов».

«А ничего, что и без мероприятий количество растёт не по дням, а по часам? Что-то особо меры, которые принимает наше правительство, не особо помогают в борьбе, а наоборот, только усиливают его распространение».

«За день до начала? Когда куплены не только билеты на сам фестиваль, но и за проезд к нему (уже не вернуть) и оплачено жилье на эти дни (тоже уже не вернуть). Понимаю, организаторы тут не виноваты, они сделали что могли, надеюсь. Но тот, кто запретил, поступил подло!»

«У кого-то билеты аж с 2019 года. Тогда никто и подумать не мог о каком-то мистическом ковиде, который потопчет, перекроит, разорвёт в клочья привычный уклад жизни, а планы и мечты полетят в тартарары. «Мир изменился, он стал другим… Не увернуться, не сдать назад; больше не будет как прежде, брат…»

«А деньги за гостиницу наши плакали».

«Я сторонник антиковидных мер, но это какое-то лицемерие. В набитых маршрутках 99% людей едут без масок в час-пик… По ТЦ все гуляют без масок. На этом фоне отменяется мероприятие на улице, где риск заразиться существенно меньше, плюс орги снижают риски тестами и сертификатами о прививке».

Марина Каширская ИА REGNUM Рок-фестиваль «Чернозём-2019» в Тамбове

«Хочется передать привет правительству Воронежской области, которое до выборов разрешило День города и «Город-сад» (без каких либо ограничений), а теперь отменяет все концерты и фесты. Где здравый смысл?»

«Борьба с системой проиграна. Второй год эпидемии. Но за эти два года не построено новых больниц, не выделено больше ставок врачей. Зато есть рост цен, выросло в несколько раз состояние олигархов и запрет на массовые сборы всего, что радует людей. Такова наша новая реальность».

«Зато салют не отменили!»

«Иду по этому «Граду», слышу рекламу «Чернозёма», и слёзы градом. Зря из Ставрополя мчали».

«Непонятно, почему в самый последний момент отменяют фестиваль, когда и сцена подготовлена, билеты куплены и все меры приняты. Просто хамское отношение к людям. Почему нельзя за неделю до мероприятия решить вопрос?»

«Непонятно другое. Почему отменяют только целенаправленно рок-концерты. А другие можно».

«Мое мнение, что если запрещать, то запрещать всё. В Китае несколько человек заболели — закрывают целыми офисами, районами, чтобы избежать распространения, а у нас правят связи и деньги, и если с этими двумя у тебя все хорошо, то о жизнях людей не идет и речи, люди — это ресурс, который будет всегда, незаменимых людей же нет!»

«Посмотрела видео со сценой, и сердце защемило. Это ужасно, что мы такие беспомощные в некоторых вопросах».

«На «Город-сад» пропускали, не измеряя температуру, не заставляя надеть маски… Это и было толчком всплеска заболеваемости, как раз минул инкубационный период 14 дней и пронёсся всплеск положительных мазков на ковид. Была удивлена отсутствием у биотуалетов раковин помыть руки, никаких санитайзеров, полное отсутствие хоть каких-то мер для снижения рисков заражения в такой толпе… Позор правительству…»

Марина Каширская ИА REGNUM Рок-фестиваль «Чернозём-2019» в Тамбове

«Просто свинство со стороны администрации затягивать так, до последнего, с отменой. Столько работы проделано со стороны организаторов! Предлагаю Вам потребовать с них компенсацию! Очень жаль! Мы все так надеялись, что хоть в этом году удастся попасть на фест! Расстроены до глубины души!»

«Правительство как будто специально ждало до последнего, чтобы люди выкинули как можно больше денег… Сочувствую организаторам».

«Что в Тамбове, что в Воронеже думали, что проскочат, надежда на авось, как всегда. Гарантии не было ни у кого. Переговоры, метания, нервы, переносы… Понятно, что затраты, что билеты у людей, что нужно проводить. Но лучше выждать 100% момент, чем уходить в минус. Все бы всё поняли и год назад, и сейчас, что феста не будет по понятным причинам. Все бы поняли. Сейчас же Воронеж просто наступил на грабли Тамбова. Двойной минус. Не думаю, что они смогут выкрутиться. Кто-то посчитал, что умнее других. Обидно это всё. Страдают все, но в первую очередь вина на инициаторах действия. Они вели за собой, а мы… Нам только терпеть и ждать. Вот так вот, полюбили рок-музыку, без приключений никак».