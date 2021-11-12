Во владимирских соцсетях разгорелся очередной скандал вокруг системы здравоохранения, поводом для которого стал пост в «Инстаграме» блогера Арины Блохиной. 7 ноября девушка на своей странице опубликовала видео с сопроводительным текстом, в котором рассказала, что не смогла вызвать врача на дом, по совету диспетчера объездила несколько больниц, а из одной из них её грубо выгнали.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«У меня подозрение на ковид, ко мне не прислали врача, потому что я не прикреплена к поликлинике. Но я гражданин РФ, у меня есть паспорт и подтверждение моей личности, мне должны оказать медицинскую помощь по всей территории РФ без прикрепления. Я звонила в скорую, в поликлиники, на что мне говорят: к вам никто не поедет, давайте своим ходом в больницу, сдавайте тест. Я вооружилась маской и антисептиком и поехала искать помощи. На протяжении четырех часов меня мутузили по больницам, перенаправляли друг к другу, снимая с себя ответственность», — написала девушка.

Однако больше всего девушку возмутило произошедшее в городской больнице скорой медицинской помощи. По её словам, над ней смеялись в регистратуре, врач выгнал из кабинета, а охранник после этого, видя, как она плачет в приёмной, нагрубил ей и вызвал группу быстрого реагирования.

Своё обращение девушка адресовала депутату Госдумы Игорю Игошину («Единая Россия») и врио губернатора Александру Авдееву.

«Последняя капля в море: номер 112 звонит, и в срочном порядке говорят ехать в Красный Крест. Красный крест — организация, которая должна помочь. В регистратуре сидели, смеялись, охранник сказал: идите качайте свои права к Белому дому. Врач, который был на смене, цитирую: идите вон отсюда, дверь закройте! А потом на меня вызвали службу охраны! Я приехала получить медицинскую помощь, и на меня вызвали охрану, я что, уличный пёс? Мне страшно жить в такое время, где оборотни в халатах смеются, прогоняют вон и вызывают охрану на человека, который приехал получить медицинскую помощь. Я считаю, что это позор нашей системе здравоохранения! Люди, которые смеются над больным человеком и прогоняют его, как уличного пса, не должны занимать свои должности!» — говорится в посте.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

История привлекла много внимания и за пределами блога девушки. Возможно, причиной послужило то, что с описанными блогершей проблемам уже пришлось столкнуться многим жителям региона. В частности, сложности с вызовом на дом и скорой помощи, и врача из поликлиники — проблемы здравоохранения, отмеченные на федеральном уровне.

Первым обвинения в адрес больницы прокомментировал главврач больницы скорой медицинской помощи Анатолий Уколов:

«Больница скорой медицинской помощи предназначена для оказания экстренной хирургической помощи всем больным, в том числе и пациентам с ковидом. Амбулаторная помощь, в частности взятие мазков, не предусмотрена здесь. У нас нет этого функционала… Если она блогер, все фиксировала и снимала, почему она не зафиксировала факт хамства? Есть у нее доказательства, что ей действительно хамили?

Охрана у нас работает по найму. Если сотрудник допустил небрежное, хамское отношение к пациенту — пожалуйста, можно написать объективную жалобу. Я их руководству докладываю, и оно само принимает меры», — цитирует ответ главврача портал « ТВ-Миг ».

Местные журналисты увидели записи с камеры видеонаблюдения, на которых не оказалось свидетельств грубого обращения с девушкой.

В региональном департаменте здравоохранения подтвердили, что в больницах взять тест на коронавирус у блогера не могли, однако обещали разобраться в ситуации и принять меры:

«Государственные бюджетные учреждения Владимирской области «Областная клиническая больница» и «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира» не оказывают первичную медико-санитарную помощь. Кроме того, в данных медицинских организациях нет территориальных поликлиник с прикрепленным населением. Проведение анализов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в данных медицинских учреждениях предусмотрено для пациентов, находящихся на госпитальном этапе. Будет проведена служебная проверка в отношении работы оператора службы скорой медицинской помощи, корректности и правильности донесения информации до жительницы региона. Также будет проведена служебная проверка в отношении медицинского персонала ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира» на предмет соблюдения норм этики и медицинской деонтологии» — цитируют ответ ведомства « Владимирские ведомости ».

Медицина33.рф ГБУЗ ВО Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира

Позже Блохина написала, что после своего поста получила много негативных комментариев, но также с ней делились и негативным опытом общения с медиками.

«Я прочла сотни рассказов, когда к человеку не едет скорая, не принимают врачи, и люди просто не могут дозвониться до поликлиник. Я понимаю, что это коснулось не каждого, но пока вы с таким отношением к себе не столкнулись, вы не можете брызгать на меня и всех остальных желчью. Я ездила в загородный (госпиталь), но почему же там я не плакала? Потому что девушка спокойно донесла до меня информацию, что они не берут мазки и как мне можно поступить на следующий день. Согласна, что меня дезинформировали по пунктам, где могут взять мазок, но нечеловеческое отношение в Красном Кресте — это показатель работы тех людей, кто был на смене», — заявила девушка.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни считают, что Блохина раздувает скандал ради популярности, а другие согласны, что медицинскую помощь во Владимире получить сложно.

«Хочешь хорошего отношения со стороны врачей — выбирай частные клиники».

«Это жесть, конечно. Понять можно всё, но такое отношение к людям недопустимо со стороны врачей и медработников. Но, к большому сожалению, это сейчас сплошь и рядом. Правильно делаете, что выложили сюда ситуацию, нужно рассказывать о таком! Когда мы болели, тоже был квест, чтоб попасть в больницу. Так потом оказалось, что и ковид, и вневмония была, не зря старалась».

«Очень много эмоций и мало информации. Не понимаю, почему вы не прикреплены к поликлинике, собственно, и проблемы бы тогда не возникло. Медицина виновата, а вы нет?»

Очередь в регистратуру в городской поликлинике

«Во Владимире знакомые, больные ковидом, ждали 5 дней скорую и потом лежали с поражением лёгких больше 50% в больнице. Почему же люди умирают…»

«Мы с мужем болели ковидом, он не прикреплён к моей поликлинике и не прописан в моей квартире, но когда мы пошли вместе сдавать тест ПЦР на ковид, никто даже ему слова не сказал, что он относится к другой поликлинике. Так что не надо громких слов, это просто человеческое отношение. Они показали (врачи и медперсонал), что они могут решать, кому оказывать помощь, а кому нет. А к этой девушке отношение оказалось просто свинское» — такие комментарии оставили под постом девушки.

Кроме того, некоторые комментаторы припомнили негативный опыт лечения в Красном Кресте, который получили ещё до пандемии коронавируса.