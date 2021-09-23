«Ещё споём»: музыканты и коллеги поддержали фестиваль «Чернозём»
В Воронеже 24 сентября не состоялось открытие рок-фестиваля «Чернозём-2021». За день до мероприятия власти отозвали разрешение и фестиваль перенесли на 2022 год.
Ситуация практически повторила события 2020 года: тогда об отмене фестиваля стало известно за несколько часов до начала, когда большая часть зрителей уже была в сборе, а площадка — полностью готова к музыкальному празднику. Организаторы, которые провели пять успешных фестивалей в Тамбове, в 2021 году передали «Чернозём» новой команде. Фестиваль переехал в Воронеж, и эту новость приняли неоднозначно. В 2021 году дату сдвинули на месяц, чтобы провести фестиваль не в августе, а в сентябре. Однако не помогли ни эти меры, ни решение организовать на площадке COVID-free зону, в которую можно было бы попасть только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. «Чернозём» пополнил длинный список российских фестивалей, которые отменили в последний момент.
Организаторы заявили, что решение властей было для них неожиданным и несправедливым, расстроенные зрители ещё меньше стеснялись в выражениях. При этом оргкомитет уверен, что в 2022 году фестиваль всё-таки состоится. В поддержку «Чернозёма» выступали фестивали из других регионов, которые были так же неожиданно отменены, а также музыканты, ради встречи с которыми в Воронеж уже приехали гости со всей России.
Фестиваль «Дикая Мята»:
Dobrofest:
Группа «Сектор Газа»:
Anacondaz:
"План Ломоносова»:
Проект «Горшенев»:
Вячеслав Бутусов:
«Комсомольск»:
«Симфоническое КИНО»:
К организаторам осталось немало претензий у тех, кто собирался посетить фестиваль, и у тех, кто собирается получить назад деньги за билеты. Однако немало слов поддержки у зрителей нашлось для организаторов, которые так и не смогли показать обновлённый фестиваль с новой «пропиской»:
"Организаторы столько обвинений в свой адрес получают, за что? Они взяли этот фестиваль с уже существующим багажом негатива из-за первой отмены, к которой они не имеют никакого отношения. До последнего вели работу и пытались провести фестиваль. Ведь могло сложиться всё, если бы пришло сейчас бабье лето, а третья волна ковида отступила бы. И плясали бы на поле все завтра довольные. Орги не виноваты ни в погоде, ни в решениях властей, ни в пандемии. Люди работали и пытались сделать фест в таких непростых условиях. Молодцы, я считаю. Не повезло им и всем нам, но так получилось».
«В следующем году, надеюсь, что всё будет. И «Чернозем», и другие фесты. Иначе фестивальная индустрия может просто загнуться».
«Фестивали-призраки… Сил и стойкости индустрии в этот сложный период».
«Организаторам сил и терпения! Вы старались, вы пытались, но увы, не смогли победить госмашину».
«А для тех, кто пишет негатив про оргов, — ребятки, вы забыли, как у нас ВСЁ устроено. От оргов мало что зависит. Могут за полчаса до начала выпустить приказ, решение или что-то там «сверху», и всё, запрет».
«Ситуация такая сложилась… Всем не очень хорошо. Но если сидеть и ничего не делать, мол всё равно всё отменится, тогда можно просто лечь и умирать с миром. Так всегда было, есть и будет. Кто что-то делает — тот и получает в случае провала. Что и как было сделано организаторами, никто никогда не узнает до конца, наверное. Самое главное — проявить уважение друг к другу прежде всего!»
«2022 будет точно. Будем бунтовать и прививаться. Организаторы — красавчики».
«Удачи организаторам! Их просто подставили ублюдским образом! Билет не сдам и надеюсь, что в 2022 всё будет у нас с вами хорошо!»
«Орги, вы крутые! Держитесь! Сил вам душевных, физических и моральных! Билет год пролежал и ещё год пролежит».
«Ну что, очень досадно. Достала конверт с билетом, посмотрела, вздохнула и спрятала в летние вещи. Слышите, орги, в летние! Чертов ковид! Сама переболела, знаю, что это ужасно, и поэтому принимаю ситуацию. Держитесь! Ещё споем!»