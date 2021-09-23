В Воронеже 24 сентября не состоялось открытие рок-фестиваля «Чернозём-2021». За день до мероприятия власти отозвали разрешение и фестиваль перенесли на 2022 год.

Yutube- канал Рок-фестиваль Чернозём Цитата из видео Чернозём-2021

Ситуация практически повторила события 2020 года: тогда об отмене фестиваля стало известно за несколько часов до начала, когда большая часть зрителей уже была в сборе, а площадка — полностью готова к музыкальному празднику. Организаторы, которые провели пять успешных фестивалей в Тамбове, в 2021 году передали «Чернозём» новой команде. Фестиваль переехал в Воронеж, и эту новость приняли неоднозначно. В 2021 году дату сдвинули на месяц, чтобы провести фестиваль не в августе, а в сентябре. Однако не помогли ни эти меры, ни решение организовать на площадке COVID-free зону, в которую можно было бы попасть только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. «Чернозём» пополнил длинный список российских фестивалей, которые отменили в последний момент.

Организаторы заявили, что решение властей было для них неожиданным и несправедливым, расстроенные зрители ещё меньше стеснялись в выражениях. При этом оргкомитет уверен, что в 2022 году фестиваль всё-таки состоится. В поддержку «Чернозёма» выступали фестивали из других регионов, которые были так же неожиданно отменены, а также музыканты, ради встречи с которыми в Воронеж уже приехали гости со всей России.

Фестиваль «Дикая Мята»:

«Этот год выдался непростым для независимых фестивалей. К сожалению, «Чернозём» не стал исключением: организаторы были вынуждены перенести фестиваль на следующий год.

За сутки до открытия, когда площадка и команда были полностью готовы к встрече гостей, ранее полученное разрешение было отозвано. Парни, сочувствуем и поддерживаем от души! Желаем вам найти в себе силы двигаться дальше и выстоять. 2022 год обязательно станет годом музыки и возвращения фестивалей!

«Чернозём», держись!»

Dobrofest:

«Очень жаль! Лучи поддержки!»

Yutube- канал Рок-фестиваль Чернозём Цитата из видео Чернозём-2021

Группа «Сектор Газа»:

«К сожалению… Воронежцы, обязательно встретимся с вами в 2022!

Организаторам сил и терпения! Они сделали всё, что могли, но перед известными обстоятельствами, увы, даже самые матёрые профессионалы оказываются бессильны. С нашей стороны хотим подчеркнуть, что эти ребята — реальные молодцы и выложились на все 100%. Кого винить — все, наверное, в курсе, и виновные находятся далеко не в плоскости организаторов концертов. От себя просим не разводить негатив и по возможности не сдавать билеты. Всем мира!»

Anacondaz:

«Друзья, к сожалению, рок-фестиваль «Чернозём» перенесен на следующий год буквально за день до открытия своих дверей.

В ближайшее время организаторы фестиваля дадут информацию о том, как можно обменять билет, следите за новостями! Но все-таки надеемся, что большинство из вас сохранит билет и поддержит добрым словом всех причастных к организации «Чернозёма».

"План Ломоносова»:

«Фестиваль «Чернозём» отменили. Сочувствуем всем причастным. Теперь понятно окончательно, что «коронавирус» очень избирателен к мероприятиям. Будем верить и надеяться на лучшее, ожидая худшего».

Проект «Горшенев»:

"К сожалению, такие новости… Выражаем слова поддержки организаторам, проделавшим колоссальную работу, а также — всем зрителям, которые так ждали этого фестиваля».

Вячеслав Бутусов:

«Очень жаль, друзья. Увидимся в следующем году. Сил и терпения организаторам, а также каждому, кто ждал этот фестиваль».

«Комсомольск»:

"Друзья, вынуждены сообщить, что фестиваль «Чернозём» в этом году снова не состоится. Нам очень жаль, что такая несправедливость происходит с крупными фестивалями снова и снова, всё, что нам остаётся — это поддерживать организаторов, фестивали, не сдавать купленные билеты и продолжать любить музыку.

Так победим».

«Симфоническое КИНО»:

«Второй год подряд перенос… 26 сентября мы должны были выступить на сцене «Чернозёма». Желаем фестивалю выстоять!»

Yutube- канал Рок-фестиваль Чернозём Цитата из видео Чернозём-2021

К организаторам осталось немало претензий у тех, кто собирался посетить фестиваль, и у тех, кто собирается получить назад деньги за билеты. Однако немало слов поддержки у зрителей нашлось для организаторов, которые так и не смогли показать обновлённый фестиваль с новой «пропиской»:

"Организаторы столько обвинений в свой адрес получают, за что? Они взяли этот фестиваль с уже существующим багажом негатива из-за первой отмены, к которой они не имеют никакого отношения. До последнего вели работу и пытались провести фестиваль. Ведь могло сложиться всё, если бы пришло сейчас бабье лето, а третья волна ковида отступила бы. И плясали бы на поле все завтра довольные. Орги не виноваты ни в погоде, ни в решениях властей, ни в пандемии. Люди работали и пытались сделать фест в таких непростых условиях. Молодцы, я считаю. Не повезло им и всем нам, но так получилось».

«В следующем году, надеюсь, что всё будет. И «Чернозем», и другие фесты. Иначе фестивальная индустрия может просто загнуться».

«Фестивали-призраки… Сил и стойкости индустрии в этот сложный период».

«Организаторам сил и терпения! Вы старались, вы пытались, но увы, не смогли победить госмашину».

«А для тех, кто пишет негатив про оргов, — ребятки, вы забыли, как у нас ВСЁ устроено. От оргов мало что зависит. Могут за полчаса до начала выпустить приказ, решение или что-то там «сверху», и всё, запрет».

«Ситуация такая сложилась… Всем не очень хорошо. Но если сидеть и ничего не делать, мол всё равно всё отменится, тогда можно просто лечь и умирать с миром. Так всегда было, есть и будет. Кто что-то делает — тот и получает в случае провала. Что и как было сделано организаторами, никто никогда не узнает до конца, наверное. Самое главное — проявить уважение друг к другу прежде всего!»

«2022 будет точно. Будем бунтовать и прививаться. Организаторы — красавчики».

«Удачи организаторам! Их просто подставили ублюдским образом! Билет не сдам и надеюсь, что в 2022 всё будет у нас с вами хорошо!»

«Орги, вы крутые! Держитесь! Сил вам душевных, физических и моральных! Билет год пролежал и ещё год пролежит».

«Ну что, очень досадно. Достала конверт с билетом, посмотрела, вздохнула и спрятала в летние вещи. Слышите, орги, в летние! Чертов ковид! Сама переболела, знаю, что это ужасно, и поэтому принимаю ситуацию. Держитесь! Ещё споем!»