Фестиваль «Дикая мята», который должен был проходить 18, 19 и 20 июня, был отменён в день проведения из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в Тульской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт

«Друзья. Сообщаем, что в полночь мы получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены, включая фестиваль «Дикая Мята». Если вы ещё не выехали на фестиваль — не приезжайте. Сейчас мы собираем экстренный штаб, чтобы решить все вопросы, связанные с отменой мероприятия», — написали организаторы.

Новость ожидаемо вызвала широкий резонанс. Многих гостей фестиваля, которые собирались из разных регионов, она уже застала в пути. Кто-то уже прибыл в Тулу. Все они заранее сдавали ПЦР-тесты на коронавирус. Недовольные зрители начали массово оставлять обращения на сайте губернатора.

«Пишем иск к правительству Тульской области о взыскании убытков».

«Мята, держись! Мы с тобой».

«От такого решения Тульская область понесёт имиджевые потери как туристический регион как минимум».

«Вовремя это они».

«За два дня до фестиваля ввели просто почти невыполнимые требования по срочной сдаче ПЦР-тестов… Просто нечеловеческими усилиями оргами и людьми были выполнены все требования. Люди согласились потратить кучу денег на ненужные тесты. Организаторы собрали сцены, выложили камнем дорожки, проплатили гонорары артистам, держались из последних сил, чтобы не развалиться… В буквальном смысле поклялись чуть ли не своей матерью, что траты людей на ПЦР не будут напрасны».

Дарья Антонова ИА REGNUM Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

«Фестиваль понес глобальные финансовые и репутационные потери. Мастера, фудтракеры и иные участники понесли очень большие потери. Я, например, совсем не уверен, что Мята выживет. И уж очень не уверен, что в дальнейшем буду с этим проектом сотрудничать. А деньги… Ну, их просто уже нет… Никто никому ничего не вернет».

«А мы приехали, сделали ПЦР за 5к ₽. Спасибо)))»

«А мы в пути. Они что, дороги перекроют?»

«Едем с палатками вокруг администрации сидеть, видимо… С ПЦР своими».

«Прошу Вас отменить Указ о внесении изменений в Указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года №62 от 17 июня 2021 года №64 о запрете на проведение культурно-массовых мероприятий или отсрочить его исполнение на 21 июня 2021 года, с целью разрешения проведения мероприятия «Дикая мята». Обращаю Ваше внимание, что запрет на проведение был опубликован за 12 часов до начала мероприятия, вся подготовка уже завершена, и подобный запрет повлечёт за собой огромные финансовые потери. Организаторами мероприятия предусмотрены максимально возможные меры пресечения распространения коронавирусной инфекции, такие как обязательный масочный режим, обязательное ПЦР-тестирование всех участников».

«Днём эпидемиологическая ситуация позволила провести аж два массовых мероприятия с нарушениями масочного режима и с отсутствием дистанции в 1,5 метра — видео в официальном профиле ТО».

Mintmusic.ru Фестиваль «Дикая мята»

«Автобусы лучше бы остановили городские, там в часы пик люди душатся как селёдки в бочках. А тут концерт на свежем воздухе отменили…»

«Организаторы! Эту боль мы разделяем с вами! Не могу подобрать слов. Опустошение и неверие. Нам эту новость сказали в автобусе Воронеж — Мята. Держитесь, любимые, родные! Мы ещё обязательно встретимся».

«Ну и кто будет возмещать затраты всех тех, кто уже потратился на билеты, на тесты, на дорогу? Люди отпуска под это дело брали. Совсем обнаглели народ обирать. Могли бы вместо сообщения про то, что надо тесты срочно делать, написать, что «Мяты» не будет».

«Неравнодушные из Тулы и окрестностей, можете частично помочь фестивалю, выкупив продукты, которые привезли на фуд-корт».

В течение дня организаторы публиковали новости с поля и благодарили партнёров, уже приехавших на фестиваль, который в итоге не состоялся.

«Команда фестиваля «Дикая Мята» от всего сердца благодарит волонтёров, которые помогали строить фестиваль, провели несколько бессонных ночей и жарких дней в подготовке площадки. Ребята, вы — лучшие! Спасибо вам огромное», — написали организаторы.

Mintmusic.ru Фестиваль «Дикая мята»

Слова поддержки организаторам фестиваля высказали и их коллеги, а также музыканты.

«Уважаемые друзья! В очередной раз говорить о том, что концертная индустрия находится на грани катастрофы, не имеет смысла. Эта грань уже пройдена, а катастрофа уже случилась. Сегодня мы стали свидетелями беспрецедентных действий со стороны органов власти — ночью, менее чем за сутки до старта фестиваля «Дикая Мята», организаторы получили письмо с Указом губернатора о запрете всех массовых мероприятий в Тульской области.

Монтаж закончен, территория готова, артисты проводят саундчек на сцене, а тысячи человек уже находятся в пути на фестиваль. Решение об отмене такого масштабного события менее чем за 12 часов до начала, учитывая выполнение организаторами всех требований властей, чудовищно. Это убытки, стремящиеся к 100 миллионам рублей. Это печальный сигнал всей индустрии и всему бизнесу о произволе властей, который касается каждого. И, конечно, это тотальное неуважение со стороны органов власти к людям. Фестиваль Park Live выражает свою поддержку организаторам Дикой Мяты; артистам; всем, кто приложил усилия для того, чтобы этот музыкальный праздник состоялся, и всем, кто планировал его посетить», — написали организаторы фестиваля Park Live, который уже дважды переносился из-за пандемии.

Mintmusic.ru Фестиваль «Дикая мята»

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«Команда фестиваля Sziget выражает искреннюю поддержку организаторам и призывает всех, у кого был куплен билет на «Дикую Мяту» в этом году, по возможности, не сдавать его или приобрести билет на 2022 год. Пандемия сильно ударила по всей мировой фестивальной индустрии, но мы убеждены, что бережно преодолеть эти сложные времена — наша общая ответственность, чтобы вновь вернуться на фестивали свободнее, чем когда-либо!» — говорится в обращении от организаторов фестиваля Sziget.

Губернатор Алексей Дюмин уже встретился с генеральным продюсером «Дикой Мяты» Андреем Клюкиным и пообещал компенсировать часть убытков, которые организаторы понесли из-за отмены мероприятия.

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На подъездах к месту, где должен был проводиться фестиваль, выставили полицейские посты. Машины с гостями фестиваля, которые не знали об отмене, разворачивают.