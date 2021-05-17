Липецкий сенатор Олег Королёв оказался в центре скандала
В Липецке полиция выясняет обстоятельства поездки сенатора Олега Королёва, автомобиль которого засняли 13 мая с пробитыми шинами выезжающим на разделительную полосу, сообщает ИА REGNUM.
Бывший губернатор утверждает, что за рулём ему стало плохо, но «никаких аварий он не совершал», а очевидцы заявили, что он протаранил одну машину и сбил несколько дорожных знаков.
Видеозаписи, на которых автомобиль Lexus едет зигзагами по улицам Липецка с двумя спущенными колесами, выезжая на разделительную полосу, распространились в соцсетях. Видео были сняты разными людьми. Автор одного из роликов заявил, что автомобиль сбил два дорожных знака.
Депутат облсовета Олег Хомутинников в своем телеграм-канале заявил, что номера иномарки «знакомы» липчанам — на нём ездит бывший губернатор, сенатор от Липецкой области Олег Королёв. Депутат также опубликовал видео, на котором инспекторы ДПС проверяют документы у сидящего в автомобиле Королёва.
Читайте также: Бывшему липецкому губернатору стало плохо за рулём
Комментаторы в соцсетях предположили, что сенатор во время поездки был нетрезв. Сам Королёв на следующий день заявил, что ему стало плохо из-за проблем с сердцем:
До выяснения обстоятельств произошедшего партия «Единая Россия» приостановила членство Королёва, как заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, по его собственному желанию.
Читайте также: Членство сенатора Олега Королёва в «Единой России» приостановлено
В полиции подтвердили, что 13 мая в 19:30 в дежурную часть поступила жалоба на автомобиль Lexus, который грубо нарушал ПДД на улице Гагарина. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя. Королёв же ранее заявлял, что сам обратился к инспекторам за помощью, почувствовав себя плохо.
Пока в соцсетях обсуждали видеозаписи и состояние Королёва, появились новые подробности о поездке сенатора. Местный житель рассказал порталу Gorod48, что Lexus врезался в его автомобиль.
По словам жертвы ДТП, у него есть запись с видеорегистратора свидетеля аварии. Предположительно, это произошло примерно за два часа до того, как автомобиль Королёва засняли с пробитыми шинами.