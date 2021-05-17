В Липецке полиция выясняет обстоятельства поездки сенатора Олега Королёва, автомобиль которого засняли 13 мая с пробитыми шинами выезжающим на разделительную полосу, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Олег Королёв

Бывший губернатор утверждает, что за рулём ему стало плохо, но «никаких аварий он не совершал», а очевидцы заявили, что он протаранил одну машину и сбил несколько дорожных знаков.

Видеозаписи, на которых автомобиль Lexus едет зигзагами по улицам Липецка с двумя спущенными колесами, выезжая на разделительную полосу, распространились в соцсетях. Видео были сняты разными людьми. Автор одного из роликов заявил, что автомобиль сбил два дорожных знака.

Депутат облсовета Олег Хомутинников в своем телеграм-канале заявил, что номера иномарки «знакомы» липчанам — на нём ездит бывший губернатор, сенатор от Липецкой области Олег Королёв. Депутат также опубликовал видео, на котором инспекторы ДПС проверяют документы у сидящего в автомобиле Королёва.

Читайте также: Бывшему липецкому губернатору стало плохо за рулём

Kremlin.ru Олег Королёв (слева)

Комментаторы в соцсетях предположили, что сенатор во время поездки был нетрезв. Сам Королёв на следующий день заявил, что ему стало плохо из-за проблем с сердцем:

«Придавило у меня сердце вчера, к сожалению, в последние годы оно меня иногда подводит — у меня мерцательная аритмия. В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив-здоров!.. Когда в глазах потемнело, чтобы выехать на обочину и не мешать никому, я на что-то налетел и пробил колеса. Я уже плохо ориентировался, надо было не совершить аварии», — цитирует «Коммерсантъ» слова Олега Королева.

До выяснения обстоятельств произошедшего партия «Единая Россия» приостановила членство Королёва, как заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, по его собственному желанию.

Читайте также: Членство сенатора Олега Королёва в «Единой России» приостановлено

В полиции подтвердили, что 13 мая в 19:30 в дежурную часть поступила жалоба на автомобиль Lexus, который грубо нарушал ПДД на улице Гагарина. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя. Королёв же ранее заявлял, что сам обратился к инспекторам за помощью, почувствовав себя плохо.

«В настоящее время правоохранителями проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе МВД.

Council.gov.ru Олег Королёв

Пока в соцсетях обсуждали видеозаписи и состояние Королёва, появились новые подробности о поездке сенатора. Местный житель рассказал порталу Gorod48, что Lexus врезался в его автомобиль.

«В зеркало заднего вида я увидел черный «Лексус», который вилял по дороге. Фарами его водитель показал, что собирается совершить поворот. А потом за заправкой «Шелл», прямо между опорами железнодорожного моста, неожиданно пошел на обгон. Я только успел подумать, каким идиотом нужно быть, чтобы совершать этот маневр, как моя машина получила удар в бок и меня вынесло на обочину. Водитель «Лексуса» не остановился, покинул место ДТП», — приводит издание слова очевидца.

По словам жертвы ДТП, у него есть запись с видеорегистратора свидетеля аварии. Предположительно, это произошло примерно за два часа до того, как автомобиль Королёва засняли с пробитыми шинами.