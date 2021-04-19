Праздник у руин: когда восстановят стену монастыря в Муроме, неизвестно
Во Владимирской области к празднованию Дня семьи, любви и верности не успеют отремонтировать рухнувшую стену Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме. Как сообщает портал «Зебра», об этом заявил замгубернатора Григорий Вишневский.
У администрации не готовы проектные документы. Во сколько обойдётся реконструкция, специалисты также пока ещё не знают.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле одна из стен Свято-Троицкого женского монастыря обрушилась. В соцсетях очевидцы подтвердили, что она была ветхой, а вопрос, можно ли её отремонтировать или построить заново, обсуждался уже давно. Реконструкции стена не дождалась — её только огородили для проведения работ, но участок ограждения обвалился сам.
«Всё к этому шло. Теперь важно отреставрировать».
«Удивляет не то, что она упала, а способ ее уберечь от этого. Блоки бетонные бросили рядом и думали, что она еще 100 лет простоит. Не срослось!» — заключили комментаторы в соцсетях.
В Свято-Троицком монастыре с 1992 года хранятся мощи святых благоверных князя Петра и княгини Февронии. Ко дню их памяти приурочен День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. По словам Вишневского, к празднику в 2021 году запланированы торжественные мероприятия, но восстановить стену к этой дате невозможно.
Это уже не первый случай, когда вовремя не организованный ремонт памятников архитектуры приводит к негативным последствиям. В 2020 году владимирцы активно обсуждали состояние Золотых ворот — памятника ЮНЕСКО. Ворота разрушаются, но чиновники заявили, что, по правилам Минкульта, провести локальный ремонт повреждений нельзя. Для этого необходимо подготовить проектную документацию на полный ремонт объекта, на что потребуется не менее семи миллионов рублей.
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Золотые ворота находятся в ведомстве Владимиро-Суздальского музея-заповедника, недавно получившего нового директора. Теперь от Сергея Рыбакова, которого в регионе официально представили 27 апреля, жители Владимира ждут решения этой проблемы.
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