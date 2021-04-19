Во Владимирской области к празднованию Дня семьи, любви и верности не успеют отремонтировать рухнувшую стену Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме. Как сообщает портал «Зебра», об этом заявил замгубернатора Григорий Вишневский.

Sp-nn52 Свято-Троицкий монастырь. Муром

У администрации не готовы проектные документы. Во сколько обойдётся реконструкция, специалисты также пока ещё не знают.

«Это не только для нашей области, но и для всей России культурная трагедия, особенно в преддверии всероссийского Дня семьи, любви и верности. Место уникальное, такого больше нет в мире. И безусловная обязанность наша — сохранить уникальный комплекс. То, что произошло, есть часть, за которую отвечают соответствующие органы, — установление причин, почему произошло, проводится проверка… Вопрос о восстановлении, реконструкции напрямую связан с Епархией, и мы не можем быть первой скрипкой в этом вопросе. Наша задача — всесторонне помогать, если нужно, административным ресурсом», — сказал замгубернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле одна из стен Свято-Троицкого женского монастыря обрушилась. В соцсетях очевидцы подтвердили, что она была ветхой, а вопрос, можно ли её отремонтировать или построить заново, обсуждался уже давно. Реконструкции стена не дождалась — её только огородили для проведения работ, но участок ограждения обвалился сам.

«Всё к этому шло. Теперь важно отреставрировать».

«Удивляет не то, что она упала, а способ ее уберечь от этого. Блоки бетонные бросили рядом и думали, что она еще 100 лет простоит. Не срослось!» — заключили комментаторы в соцсетях.

Цитата из видео на YouTube В Свято-Троицком женском монастыре в Муроме рухнула стена

В Свято-Троицком монастыре с 1992 года хранятся мощи святых благоверных князя Петра и княгини Февронии. Ко дню их памяти приурочен День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. По словам Вишневского, к празднику в 2021 году запланированы торжественные мероприятия, но восстановить стену к этой дате невозможно.

«Мы обратились в Минкульт РФ, обозначили ситуацию, запросили федеральное финансирование — после того, как проектные документы будут готовы. Мы попросили найти возможность первоочередного финансирования по восстановлению, потому что стена не может просто так лежать, и ничего никто не будет делать. Мы понимаем, что масштаб — это очень много, пока ущерб не оценен. Оценить на глаз сложно — не было каких-то подобных примеров, но, поскольку аналогов мы не видим, понимаем, что ущерб существенный и деньги точно придется изыскивать на федеральном уровне, абсолютно точно. Думаю, что к лету будет определенность… К 8 июля мы, конечно, не успеем восстановить стену», — заявил Вишневский.

Это уже не первый случай, когда вовремя не организованный ремонт памятников архитектуры приводит к негативным последствиям. В 2020 году владимирцы активно обсуждали состояние Золотых ворот — памятника ЮНЕСКО. Ворота разрушаются, но чиновники заявили, что, по правилам Минкульта, провести локальный ремонт повреждений нельзя. Для этого необходимо подготовить проектную документацию на полный ремонт объекта, на что потребуется не менее семи миллионов рублей.

A.Savin Золотые ворота во Владимире

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Золотые ворота находятся в ведомстве Владимиро-Суздальского музея-заповедника, недавно получившего нового директора. Теперь от Сергея Рыбакова, которого в регионе официально представили 27 апреля, жители Владимира ждут решения этой проблемы.

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