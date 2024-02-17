Александр Назаров
Автор
Больше 30 лет работает в советских и российских средствах массовой информации.
Последние публикации
Отец детей, порезавших соседа, возмущен их отправкой в спецприемник
Отец детей, чуть не зарезавших насмерть соседа в московском ЖК, заявил ИА Регнум, что считает несправедливым отправку малолетних на месяц в Центр для временного содержания несовершеннолетних преступников. Именно такое решение принял Зюзинский районный суд 13 февраля, спустя три недели после...
17 февраля 2024
Пять нюансов, таящихся в нападении на участников СВО в Челябинске
В новогоднюю ночь в Советском районе Челябинска демобилизованные участники СВО вместе с женами стояли на улице и ждали такси, чтобы отправиться праздновать. Рядом шумели несколько молодых людей. На замечание вести себя потише «детишки» отреагировали оскорблениями в адрес военных и их жен. После...
2 января 2024
Белгород в огне. ВСУ обстреляли центр города и убили 14 человек
30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. Ракеты упали в самом центре города, где тысячи людей занимались предпраздничными хлопотами в преддверии Нового года. Первые сообщения об обстреле поступили около трех часов дня. Информация о погибших и раненых обновлялась постоянно. На...
30 декабря 2023
Диагноз: «Садовод». Кто и почему напал на полицейских на рынке в Москве
Вечером 15 декабря на московском рынке «Садовод» несколько десятков мигрантов помешали полицейскому экипажу произвести задержание таксиста. Ранее водитель требованиям не подчинился, пытался ускользнуть и напал на одного из патрульных. Собравшаяся шумная толпа толкала полицейских, забрасывала их...
16 декабря 2023
Класс — вне зоны действия Сети. Дума одобрила запрет на телефоны на уроках
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Тот вариант, который депутаты утвердили 16 ноября, предполагает, что речь идёт именно обо всех сотовых — как о смартфонах на iOS или Android со множеством приложений и функций, так и о...
17 ноября 2023
Сон общества рождает уличных чудовищ. Причины преступления в Электростали
Дикое преступление в подмосковной Электростали, где отморозки сняли скальп с молодого парня, перебило в новостных лентах даже Зеленского на саммите НАТО. Два подвыпивших разновозрастных недоумка «предъявили за вид» парню, который просто любил красить волосы в зеленый цвет и подошел стрельнуть...
12 июля 2023