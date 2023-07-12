Дикое преступление в подмосковной Электростали, где отморозки сняли скальп с молодого парня, перебило в новостных лентах даже Зеленского на саммите НАТО. Два подвыпивших разновозрастных недоумка «предъявили за вид» парню, который просто любил красить волосы в зеленый цвет и подошел стрельнуть сигаретку. А в результате лишился части кожи на голове и был экстренно доставлен в больницу.

Иван Шилов ИА Регнум

Бандитов, конечно, нашли, задержали и, видимо, скоро будет суд. Голова у пострадавшего заживет, волосы отрастут, и не исключено, что снова будут выкрашены яркими красками. Только вот заживет ли психологический нарыв как у потерпевшего, так и у общества в целом, поскольку причины такого поведения уличных чудовищ кроются не только в их головах, но и в окружающем их мире?

Нападения на «иных» из-за внешнего вида случались всегда и во все времена. Достаточно вспомнить недавнее советское прошлое, когда комсомольцы отлавливали и стригли «волосатиков». Выход на улицу в нестандартной одежде или с нестандартной прической всегда был чреват возможностью «огрести» от гопников, полиции, «неравнодушных прохожих», подвыпивших маргиналов — нужное подчеркнуть.

Шли десятилетия, подрастали новые поколения «розовых единорогов», вскормленных тыквенным латте на парковках самокатов в коворкингах. Благосостояние неуклонно росло и, как следствие, падала общая тревожность, взгляды на мир стали сильно мягче. В том числе это коснулось и отношения к «другим», которые выглядят не так, как большинство. Особенно хорошо это видно по крупным городам, где красные ирокезы, костюмы в стиле аниме, да и просто яркие брюки на мужчине давно уже никого не удивляют.

Однако в каждом таком городе существует своя Капотня, свое Купчино или свой Металлург, где нравы не то что остались прежними, а даже ужесточились. Существуют целые регионы, где сохраняется понятие «так у нас не принято». Там по-прежнему можно сильно нарваться, если ты отличаешься от окружающих или, по их мнению, оскорбляешь своим видом всех остальных. Критерии для признания одежды, или прически, или аксессуаров оскорблением порой весьма размыты, поэтому единственный оберег — что-то серенькое и неприметное. Да и то без гарантий.

Однако несмотря на внешнюю «преемственность» неприятия и следующих за ним экзекуций, между временами прошлыми и временами нынешними есть очень большая разница. Раньше эти проявления выглядели гораздо более травоядными, а причиной их были либо идеологические установки, либо районные «понятия». У недовольных агрессоров практически всегда срабатывали тормоза и дальше мордобоя дело, как правило, не шло.

Сейчас же мы постоянно становимся свидетелями крайних степеней ожесточения, истоки которых следует искать в повышении общего уровня околоэкстремистских настроений определенных слоев общества.

В каких-то случаях срабатывает индивидуальная оценка религиозных установок, в каких-то — то, что называют «цивилизационным разрывом», в каких-то — просто хулиганские проявления, зависящие от среды, воспитавшей нетерпимость. И надежда — часто, увы, небезосновательная — на то, что никто хулигана искать не будет.

Причин нападения в Электростали много, они сплелись в причудливый взрывоопасный клубок из десятка нитей. И за какую ни дёрни — на другом конце окажется какая-нибудь разновидность взращённой с детства нетерпимости, шагнувшей со временем на ступень ближе к настоящему экстремизму.

Практически сразу стало известно, что одним из нападавших был азиатский мигрант, а вторым — молодой человек из Коми с русским именем и азиатским же отчеством. Но национальность значения не имеет, значение имеет только то, в какой обстановке росли, воспитывались, учились, работали и жили преступники.

Кем были их родители, какая компания у них была в момент взросления в школе, какие установки вкладывались им в головы, какие примеры видели они в своей жизни. Мировоззрение и границы допустимого для большинства формируют, в конечном итоге, не сериалы, видеоигры и соцсети, а реальная жизнь и реальные люди, их слова и дела.

Одну из ключевых ролей играет и государство. Степень озлобленности на мир и готовности причинить боль ближнему зависит и от его поведения тоже. Средний уровень дохода, воспитательные программы в школах и детсадах, развитие культуры и, в частности, того, что когда-то давно называлось «культурой быта», работа правоохранительных органов по пресечению деятельности различных деструктивных субкультур — да буквально всё. И если экстремистские настроения растут, значит, провал нужно искать и исправлять в каждом направлении. В каждом.

Совершенно очевидно, что в случае со взрослым мигрантом мог включиться тот самый «цивилизационный разрыв», перемешавшийся с алкоголем. В местности, откуда он прибыл, не ходят в малиновых штанах и светящихся кроссовках. А поскольку к алкоголю часто прилагается чувство безнаказанности, он принялся «восстанавливать справедливость» так, как он это понимает. И методами, которые приняты там, откуда он родом.

Это стало возможным потому, что никто и никогда не прилагал реальных усилий для его адаптации. Приехал человек, как-то живет, кем-то работает за небольшие деньги, кому-то помогает зарабатывать большие — а что у него в голове и с какими мыслями он смотрит на окружающую действительность, никого не заботит. А заботить это должно в первую очередь государство, которое поставило миграцию на поток, одновременно пустив на самотёк. Констатация этого факта давно уже стала расхожим местом, однако воз и ныне там.

Гораздо интереснее обстоит дело с личностью второго бандита. Уроженец северной республики Коми, гражданин России с рождения. Кто там мама-папа по национальности — значения не имеет, важно лишь то, что жил он в совершенно усредненной обстановке усредненного россиянина. Усредненный город, усредненная школа, усредненный репертуар ближайшего кинотеатра, усредненный фастфуд за углом. Маму, наверное, слушался. И с вероятностью 99,99% никто не учил его снимать скальпы. Но он снял.

Снял, потому что усредненность его взросления и жизни — это и есть та самая серость, которая может быть оберегом в опасных районах. Снял, потому что серость и «похожесть» на всех — это питательная среда для выращивания каких угодно идей и затей. Снял, потому что серого в его жизни было слишком много, оно близко, привычно и понятно.

Для того, чтобы подобные преступления не повторялись, серости в прямом и переносном смысле должно стать меньше. Усилиями семьи и государства.