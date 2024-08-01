Хотели равенства — получите и распишитесь. Итальянская боксёрка (или как нынче правильно говорить?) Анджела Карини продержалась на олимпийском ринге против соперницы меньше минуты, а потом заплакала от боли. Хотя, в общем-то, спортсмены, дошедшие в боксе до такого уровня, обычно не плачут.

TASS /EPA/YAHYA ARHAB Анджела Карини

Но обычно и соперниками женщин-боксёров выступают тоже женщины. В этом же поединке против Анджелы вышла/вышел Иман Хелиф, урожденный мужчина-алжирец, допущенный к соревнованию всеми проверяющими и одобряющими инстанциями.

Ну и, разумеется, быстро побил женщину, урожденную женщиной. А разве могло случиться по-другому? Замеряй — не замеряй тестостерон, придумывай — не придумывай критерии «женственности», а бороться с природой — дело бесперспективное, она все равно победит.

Само собой, участие трансгендеров в соревнованиях высшего уровня подается организаторами как великая победа «равенства» и «разнообразия». Особенно после громкого скандала с отлучением от Олимпиады Лии Томас — урожденного Уилла Томаса. Этот транс-персонаж, устав от вечных проигрышей, решил превратиться в женщину и тут же стал чемпионом (-кой).

Однако разве такого равенства просили женщины, последовательно отстаивая свои права аж с XVIII века? С тех пор они из домохозяек стали пилотами и путеукладчицами, бизнес-леди и мотогонщицами, в боксёров вон превратились — и ничего, и на здоровье.

Но вряд ли они мечтали о том, что вершиной равенства в понимании «просвещенных» цивилизаций станет возможность быть прилюдно побитой мужиком, который вколол себе в мягкое место синтезированные гормоны. И которого за это еще и наградят. И, наверное, поместят его (ее) портрет в какой-нибудь зал славы — в первых рядах же как-никак.

А спортивная карьера Анджелы если и не прервется, то уж точно пошатнется. Кто будет разбираться, что ее победил биологический мужчина — поражение есть поражение. Нет медали — нет строчки в резюме, нет приглашений в сборную, ниже рейтинг. Сочувствовать, конечно, будут, особенно в набожной Италии, и, наверное, даже массово. Но по формальным признакам — горе побежденному.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905978" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Итальянская боксерша заплакала и снялась с боя

Следуя логике допускающих трансгендеров к соревнованиям чиновников, нужно отменить в том же боксе весовые категории. И выставить против юркого малыша человека с комплекцией Николая Валуева. Ну а чего стесняться-то? Равенство — оно же должно быть во всем, и среди мужчин тоже.

Если «прогрессивные» страны уже успели не только буквально обожествить геев, но и придумать еще пятьдесят полов и местоимений, то почему в вопросе «равенства» они по-прежнему оперируют лишь двумя понятиями — «мужчина» и «женщина»? Введите уже отдельную категорию «трансгендер» — и пусть ребятки между собой разбираются, кто из них транс-быстрее, транс-выше и транс-сильнее.

Когда-то олдскульные поклонники спорта с презрением смотрели на новые дисциплины типа керлинга и цедили сквозь зубы что-то вроде: разве это спорт, вот греко-римская борьба — это да!

Однако они не могли даже представить, что спустя совсем немного времени политика насильственного насаждения «равенства» заведет спорт в такие дебри, что от встречи женщины и мужчины на одном ковре нас отделяет только тот момент, когда очередной неудачливый спортсмен решит пришить себе груди. Ну или что они там с ними делают. И момент этот не так далек — на ринге же получилось.

Вопрос только в том, как скоро подобное уничтожение честного спорта сподвигнет настоящих спортсменов просто игнорировать соревнования, от которых за версту несет мухлежом.

Когда взбунтуются какие-нибудь хоккеисты или футболисты? Хотя нет, эти не взбунтуются. Потому что ни одна дурочка не будет менять пол, чтобы в результате схлестнуться на поле со здоровенными мужиками. А вот наоборот — запросто. Собственно, все яркие примеры — они как раз об этом.

Об игре краплеными картами, когда, отрезая себе кое-что и пришивая кое-что взамен, экс-мужчины, озабоченные своей карьерой, всегда держат в рукаве основной козырь — данную природой мужскую силу. Которая по-любому больше женской. Несмотря ни на какие примеры и личные достижения отдельных женщин, в целом — больше. И спорить с этим глупо. Ну природа же.

Организаторы Игр, не сумев победить пресловутых парижских клопов, смогли одолеть гораздо более «сильного» врага — итальянскую девушку. А вместе с ней заодно и все олимпийские принципы. Вроде и позлорадствовать можно — нас туда не пустили и глядите, там полный провал, мракобесие и отсутствие скреп. Но почему-то от такой их «победы» возникает лишь сожаление.

Сожаление о будущем большого спорта, который фактически выдал индульгенцию на попрание спортивного духа всем желающим.