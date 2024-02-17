Отец детей, чуть не зарезавших насмерть соседа в московском ЖК, заявил ИА Регнум, что считает несправедливым отправку малолетних на месяц в Центр для временного содержания несовершеннолетних преступников. Именно такое решение принял Зюзинский районный суд 13 февраля, спустя три недели после поножовщины.

Кадр из видео 11-летние подростки у лифта

Нашумевшая история о двух детях, чуть не зарезавших насмерть своего соседа, продолжает обрастать новыми подробностями.

Напомним, в конце января два 11-летних подростка и их взрослый родственник в московском ЖК «Эталон-сити» напали на 37-летнего мужчину. Пострадавший получил серьезное ножевое ранение, от гибели его спас только срочный звонок соседки в скорую помощь, иначе он умер бы от потери крови. Однако до полного выздоровления еще далеко: недавно он повторно попал в больницу с обострением.

ИА Регнум стали известны подробности этого вопиющего, но, увы, вполне закономерного происшествия.

Что произошло и как начиналось

В сентябре 2021 года в ЖК на московской улице Поляны заселилась семья из четырех человек — папа Алиакбер Искандеров, мама Хайла и двое сыновей-погодков младшего школьного возраста — Джафар и Джабрайыл.

Глава семейства, уроженец Азербайджана, в 2017 году получил российское гражданство, а спустя шесть лет, в 2023-м, россиянкой стала и его жена. В том же году к семье присоединился и дядя мальчиков Анвар, получивший трехлетнее разрешение на проживание в России (РВП) и снявший квартиру в соседнем подъезде. Отец ребят трудится продавцом в «Фуд Сити» (это такой здоровенный рынок), а мать не работает и, как принято говорить в таких случаях, занимается детьми.

Буквально за пару лет гиперактивные дети успели настроить против себя множество соседей. Как минимум десять человек жаловались на беспокойных малолеток, подчеркивая их склонность к оскорбительным ухмылкам и неприличным жестам в адрес случайных окружающих. Собственно, с жестов и начался конфликт, приведший в итоге к тяжким телесным повреждениям, незаконному проникновению в чужое жилище и вовлечению несовершеннолетних в преступление. Именно с таким набором обвинений сейчас коротает время в кутузке дядя Анвар.

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22 января распоясавшиеся детишки решили в очередной раз показать неприличный жест соседу, живущему этажом выше. Сосед оказался не терпеливой бабушкой, а тоже вполне себе человеком с восточным менталитетом — уроженцем Ирана Ашани. Возмутившись, он сказал мальчикам, что ждет их отца в гости, чтобы обсудить с ним их поведение.

Дети нарочито расплакались, всячески показывая свою обиду, а затем пошли жаловаться дяде Анвару. С этого момента бытовой конфликт буквально за несколько минут перерос в преступление. Дядя вместе с мальчиками решил навестить Ашани, посмевшего возмутиться их хамским поведением. По пути к его квартире он передал свой складной нож одному из братьев, Джафару. Когда иранец открыл дверь, Анвар ворвался в квартиру, выволок его на лестничную клетку и, не дав опомниться, избил. Мальчики с удовольствием приняли участие в добивании лежачего, после чего вся семейная гоп-компания сбежала.

Но Ашани не был бы восточным человеком, если бы стерпел такое оскорбление. Придя в себя, он решил продолжить схватку и отправился на поиски обидчиков. Найдя их двумя этажами ниже, он сцепился с Анваром, а во время этой повторной потасовки мальчик Джафар вынул из кармана заботливо переданный дядей нож и воткнул его в иранца. Куда достал, туда и воткнул — прямо в ягодицу. И попал настолько неудачно, что задел крупные сосуды.

Дальше была скорая, госпитализация в больницу имени Юдина и долгое лечение Ашани, которое не закончено до сих пор.

Кто такие Искандеровы

Ничем не примечательная с виду семья Искандеровых никогда не попала бы в поле зрения, если бы не отпрыски-хулиганы. Однако при ближайшем рассмотрении особенностей у этой семьи хоть отбавляй, а их главный «автор» — 39-летний отец семейства Алиакбер.

Мы позвонили ему сразу, как только узнали о том, что его неуправляемые дети помещены на 30 дней в спецприемник.

Отец мальчиков-хулиганов, числящийся в телефонных книгах абонентов как «Акбар Фуд Сити», «Алик» и даже «Акбар 2/17» (что бы это ни значило), сходу заявил, что это не он: «Нет, я не Алиакбер». При этом мы совершенно точно знали, с кем разговариваем.

«А как вы сами считаете, справедливо 11-летних детей в Центр отправлять?» — негодует далее наш собеседник, втягиваясь в разговор. Фоном отчетливо слышится подсказывающий формулировки голос «за кадром». И яркий финал после прямого вопроса с упоминанием ножевого ранения: «Я не знаю, о чем вы говорите. Больше сюда не звоните». Разговор окончен.

Беседа не принесла нам ни прямых ответов, ни оценок, зато добавила выразительные штрихи к портрету главы семьи.

Штрих первый: адвокат. Да, у обычного продавца с пусть и большого, но все же продуктового рынка есть и настоящий адвокат, и собеседник, направляющий разговор. Возможно, это даже одно и то же лицо. Покажите хотя бы одного продавца из киоска «Союзпечати», у которого есть адвокат, и можно будет не заводить разговор про особую касту торговцев овощами и поддерживающие их диаспоры. В ином же случае вывод один — существует сильное сплоченное сообщество, готовое в мгновение ока предоставить юридическую помочь «своему» человеку.

Штрих второй: место проживания. ЖК «Эталон-сити», расположенный между Северным и Южным Бутово чуть за пределами МКАД, не какой-то притон. Комплекс из шести 31-этажных корпусов позиционируется как жилье бизнес-класса, и, несмотря на все признаки «человейника» (1622 квартиры), цены там немаленькие — студия-клетушка в 11 квадратов стоит три миллиона. А квартира, примерно подходящая для семьи из четырех человек — 92-метровая «трешка», продается на вторичке уже за 30 миллионов. Напомним, что жилье находится в собственности Алиакбера.

Штрих третий: приезд в Россию. Алиакбер получил гражданство почти семь лет назад в упрощенном порядке, так могут делать те, кто имеет гражданство бывшей республики СССР. Получал он его в Тульской области.

Туда же, в Тульскую область, в село Теплое, прибыл в 2022-м и дядя мальчиков Анвар, вложивший нож в руку малолетнего племянника и затеявший роковую драку с целью «наказания» мнимого обидчика. Получивший РВП иностранец, зарегистрировавшийся в дальнем селе, за полтора года перебирается в не самый плохой столичный ЖК, где по соседству живут его близкие.

Это положительно характеризует Алиакбера, тянущего и спонсирующего «бедного родственника» 24 лет от роду, но отрицательно характеризует контролирующие органы, которые закрывают глаза на таких приезжих.

В результате в Москве оказывается горячий молодой человек, привыкший носить с собой нож и приносящий во вполне приличное место разборки из иностранных подворотен. Но не приносящий при этом никакой пользы государству.

Он не платит налоги, неофициально работает водителем на том же «Фуд Сити», куда его пристроил Алиакбер, и откупается от государства, внося копеечные суммы за патент. При этом имеет административное правонарушение — проживание не по месту регистрации. То есть, в переводе на русский, зарегистрировался где подсказали, а дальше делал что хотел.

И еще один штрих. Владелец квартиры в соседнем подъезде, где проживает находящийся под следствием Анвар, тоже азербайджанец с российским гражданством. Но от всяких связей с задержанным он открещивается — дескать, проживать тот проживал, но не более.

По совокупности штрихов возникает интересная картина. Семья с источниками дохода, не соответствующими статусу, потихоньку перевозит в Москву родственников, не занимается должным воспитанием детей и способствует процветанию совсем не московских нравов в московском доме. И если бы это был единичный случай…

Как воспитывают мальчиков

Разумеется, помещенные в спецприемник дети ходят в школу, учатся, общаются со сверстниками. Однако и здесь, если копнуть, выясняется много интересного.

Директор школы наотрез отказалась с нами разговаривать, заявив, что о нападении на иранца ей ничего не известно. При этом в показаниях она путается: отрицательные характеристики на обоих мальчиков за несколько дней волшебным образом превратились в положительные.

Отказываются разговаривать и соседи — все как один. То ли запрет следователей тому причина, то ли просьбы родственников детей, то ли что-то еще, бог знает. Однако и в домовом чате, и на местных страницах в соцсетях целый ворох жалоб на детей, появившийся задолго до преступления.

Судя по записям и высказываниям соседей, школьники прилюдно ругаются, демонстративно сверх меры шумят, на замечания никак не реагируют, обидно насмехаются над людьми и даже гоняют на велосипедах так, что остальным страшно — словом, полный набор признаков невоспитанных малолеток.

Очевидно, что на улицу, в школу и куда угодно еще дети тащат ровно то, что видят в семье — отношение к окружающим, способы решения конфликтов, манеру общения. Так же очевидно, что должного участия в социализации мальчиков их мать не принимает просто в силу того, что она не говорит по-русски. Вообще не говорит.

То есть она не может ни на родительское собрание сходить, ни наши обычаи перенять, ни с соседями общаться и что-то впитывать — ничего не может. Может только готовить и убирать. Чем, по свидетельству окружающих, она и занята, практически постоянно находясь дома.

И их воспитание совершенно никак не корректируется с учетом того, что живут они в окружении обычаев и культуры, отличных от тех, что приняты в семье и в месте, где они родились и жили раньше. Его просто некому корректировать, а другой модели поведения мальчики не знают. Это называется отказом от ассимиляции — необходимого условия для полноценной жизни. Если, конечно, ты планируешь по-настоящему жить, а не только стричь «капусту» и государственные выплаты, пока удается.

Супруга пострадавшего уехала

Пострадавший иранец Ашани — классический айтишник. В России живет давно, женат на русской, много лет работает на иранские и тайские компании, разрабатывая различные программы. В ЖК «Эталон-сити» живет с 2019-го года, квартира принадлежит супруге Екатерине (имя изменено).

Недавно его контракты закончились, и он остался без работы. Как раз на следующий день после нападения Ашани должен был идти в иранское посольство, чтобы поговорить о трудоустройстве. Но вместо этого оказался при смерти в больнице.

После нападения соседи, вызвавшие скорую, сразу позвонили Екатерине. Сопроводить мужа в больницу ей не разрешили, но потом она много раз его навещала. Ашани выписали, но чуть позже дома ему опять стало плохо — перед тем как его госпитализировали второй раз, температура поднялась до 39,5 градуса.

Мы поговорили с его женой и попросили рассказать о его самочувствии. «Муж снова в больнице, — говорит Екатерина. — Сначала его выписали с трубкой из мочевого пузыря, он недолго побыл дома, температура поднялась, и его опять увезли в больницу. Оказалось, что после этого ранения начались проблемы с почками. Теперь врачи его снова стабилизируют. После второй госпитализации мужа я ещё не видела, не пускают».

Сама Екатерина после случившегося уехала из своей квартиры. Сейчас супруга пострадавшего скитается по друзьям. «Я боюсь этих людей и не хочу находиться в доме, пока ситуация не разъяснилась», — говорит она. И одновременно подтверждает нашу информацию о том, что дети годами задирали весь двор: «На нас они несколько раз хотели наехать на велосипедах летом, мы от них уворачивались. Когда всё случилось, соседи начали скидывать из чата информацию, и, оказывается, они уже два года что только не вытворяют в нашем ЖК».

За это время «невинные» детские шалости вроде ругательств и неприличных жестов переросли в преступление. Это стало возможным потому, что никто — абсолютно никто — не объяснял детям правила поведения. Одновременно в московский ЖК затаскивалась средневековая дикость в виде привычки не выходить из дома без ножа и им же решать любую проблему. Не разговором, не с помощью полиции, не простым и вполне принятым у нас «лайтовым» мордобоем для «воспитания», а просто и незатейливо — ножом.

В результате дети оторваны от семьи, их мама в шоке, отец сидит в обнимку с адвокатом, дядя в каталажке, сосед в больнице, а его жена — в бегах, потому что видеть таких соседей не может и боится. И этот печальный итог, к сожалению, совсем не удивляет.