Титулованной пловчихе из Штатов суд запретил выступать на Олимпийских играх. Пловчиха не заработает медаль для своей страны, но спортивная федерация, а также другие пловчихи, арбалетчицы, велосипедистки и, полагаю, особенно дзюдоистки чрезвычайно этому рады и называют случившееся «важным шагом для защиты женского спорта».

Global Look Press Лия Томас

А все потому, что истец, 25-летняя Лия Томас как бы не совсем Лия, а очень даже Уилл. Четыре года назад в полном соответствии с тамошней модой мальчик решил, что он девочка и что-то сотворил со своим телом.

Истинные причины решения мальчика мы никогда не узнаем, но дальше новоявленная девочка стала использовать свои навыки пловца и новые половые признаки на полную катушку.

Если в национальном мужском рейтинге пловцов Уилл болтался в конце четвертой сотни, то после того, что в некоторых кругах принято называть «транспереходом», Лия побила несколько женских рекордов и даже обогнала серебряных медалисток Олимпиады. Что, в общем-то, сделать было вполне возможно — достаточно посмотреть на телосложение рекордсменки.

Зрители Лию неблагодарно освистали, скандал разразился нешуточный. В итоге почти два десятка штатов с разными нюансами запретили трансгендерам заниматься спортом в новой для них «половой» категории. Однако собаки лаяли, а пловчиха плавала, караван шел.

И пришел к парижской Олимпиаде, которая стартует через полтора месяца. И в преддверии которой Лия решила обойти запрет на соревнования среди женщин для тех, кто «изменился» уже в зрелом возрасте. Не получилось. Хоть и под формальным предлогом, но доступ в Париж ей закрыт.

Издания по всему миру уже начинают называть случившееся триумфом здравого смысла, имея в виду отход от «либеральной повесточки», хотя это тут вообще ни при чем. Смысл, конечно, есть, только заключается он не в возврате к традиционным ценностям, а исключительно в деньгах.

Спорт, как известно, делится на пляжно-дворовый, любительский и спорт высоких достижений. Несмотря на то, что де-юре олимпийцы считаются любителями, де-факто они — самые что ни на есть профессионалы.

Их поддерживают и государства, и мегакомпании, и специальные фонды, тратящие баснословные деньги на выстраивание инфраструктуры, обучение, селекцию, популяризацию, продвижение имён… И после выжимающие из этого «актива» всё, что можно — кто в интересах славы, кто для заработка. Но обычно и для того, и для другого, потому что слава — продукт, прекрасно монетизируемый.

Женский спорт — огромная, а порой и лучшая часть мирового. Согласно прошлогодним прогнозам консалтинговой компании Deloitte, в этом году доходы от него впервые в истории преодолеют планку в миллиард долларов.

Соревнования, права на трансляции, трансферы — вот лишь основной список статей дохода. Больше половины денег принесут различные «командные» сделки, еще около трети — продажа трансляций и почти пятую часть — проведение матчей.

А британцы и вовсе ожидают доходов только от местного женского спорта в миллиард фунтов через 6 лет.

Двадцатка самых высокооплачиваемых спортсменок заработала за предыдущий год 226 миллионов долларов, однако они точно не являются конечными бенефициарами больших спортивных денег, работая исключительно «витриной» достижений. Настоящим победителем, как водится, оказывается большой капитал.

Учитывая, что упомянутый прогноз сильно — очень сильно, в разы! — улучшен по сравнению с предыдущим, да еще и в год проведения Олимпиады, можно сказать, что спортивные магнаты, функционеры и все причастные почуяли звездный час и свое золотое яичко расколотить не дадут никому. В том числе и трансгендерам, пытающимся «испортить статистику».

Кому понравится, если тяжеловес выйдет к «легким» боксерам, на законных основаниях намнет им бока, получит медаль, а его еще и будут всячески за это прославлять? Вот и с девочками, которые бывшие мальчики, так же.

Кто купит билет, когда победитель известен заранее? Кто пойдет к букмекеру делать ставки, когда в одном заезде соревнуются пони и арабские скакуны? Кто из настоящих, природных женщин в здравом уме будет приветствовать в команде трансгендера, у которого заведомо выше рост и больше мышцы?

И, главное, сколько таких женщин, понимая предсказуемость результатов, вообще не придут в спорт, то есть сначала не потратят деньги, а потом их не соберут?

Коллективный большой капитал приветствует лишь те девиации, которые могут принести ему прибыль — он же капитал, а не благотворительное общество. Оттого и были приняты правила, которые гражданка по фамилии Томас попыталась оспорить.

Но капитал всегда найдет способы обойти «повесточку», если намечается угроза доходу. Однако на публичное следование ей в целом это никак не влияет: на предстоящей Олимпиаде журналистам, например, рекомендовано воздержаться от употребления слова «спортсмен», потому что это «мен». Не будет теперь спортсменов, только «спортивные персоны», места среди которых трансгендеру, по горькой иронии, не нашлось.

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