Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Тот вариант, который депутаты утвердили 16 ноября, предполагает, что речь идёт именно обо всех сотовых — как о смартфонах на iOS или Android со множеством приложений и функций, так и о простых кнопочных «машинках».

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы документа — депутаты из профильного комитета по просвещению и сенаторы — предлагают «не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий», кроме нескольких исключений.

Во-первых, это те случаи, когда использование мобильников предусмотрено школьной программой. Второе исключение — экстренные ситуации, когда жизни или здоровью самих учеников, учителей или других школьных работников грозит опасность. В остальных случаях — строгий запрет.

Еще раз отметим, речь идёт об однозначном «нет» телефонам только на уроках, а не о запрете в школьных стенах. На перемене или в школьном дворе (если это не урок физкультуры) связью пользоваться вполне можно — предполагает законопроект.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу коллег, заметил: предложенные поправки в закон «Об образовании» повысят дисциплину, ведь дети не будут отвлекаться на смартфоны. Ввести запрет давно просят родители и учителя, подчеркнул глава нижней палаты.

Телефонное хулиганство

Действительно, вопрос о том, давать ли детям возможность приносить смартфоны на уроки, возник давно и периодически становился поводом для скандальных историй, попадающих в СМИ.

Александр Кряжев/РИА Новости

Самый свежий пример — инцидент в калужской школе №52, о котором 15 и 17 ноября писал региональный филиал «АиФ». Учительница бросила пенал в одного из школьников, которые отказывались убрать смартфоны на уроке и игнорировали призывы педагога. Через два дня после инцидента мэр Калуги Дмитрий Денисов в своих соцсетях поддержал учительницу. «Почему съёмка «с закадровым смехом» шла прямо во время учебы — отдельный вопрос», — заметил глава города.

В конце октября конфликт случился в Кемерове, в одном из классов школы №17. Полицейские, которые вынуждены были вмешаться, сообщили RT: подросток на уроке истории включил на телефоне игру и матерился, когда учитель сделал замечание. Историк был вынужден применить силу, чтобы выгнать хулигана (не состоящего, впрочем, на учёте) в коридор. Запись завирусилась в соцсетях, а после появились сообщения о том, что учителя могут уволить.

О том, что перебранки между учениками и учителями (которые заинтересованная публика снимает и выкладывает в Сеть) стали типичным явлением, говорит недавнее предложение Михаила Ветрова, главы Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг. После инцидента в кемеровской школе он направил министру просвещения Сергею Кравцову письмо, где предложил установить в классах камеры наблюдения.

В этом обращении он упомянул и телефоны на уроках: «Немало конфликтных ситуаций становится достоянием широкой публики. Такие видеозаписи зачастую провоцируют общественность к скоропалительным выводам и волнам возмущения».

Действительно, многие пользователи соцсетей поспешили осудить учительницу одной из школ, предположительно, Набережных Челнов — «антигероиню» одного из популярных роликов. Утверждается, что педагог назвала «нищебродинами» учеников, которые с ней не поздоровались, выглядели небрежно и, что стало последней каплей, снимали всё происходящее на телефоны.

Благодаря тем же смартфонам, «волны возмущения» пошли по блогосфере — и вот уже в мэрии Набережных Челнов пообещали разобраться с учительницей, если факты подтвердятся. При всей скоропалительности выводов инцидент стал одним из множества ЧП федерального масштаба.

И это, если не учитывать сообщения о сугубо технических происшествиях, которых за последнее время также предостаточно. К примеру, 3 октября в екатеринбургской гимназии №37 у ученицы прямо на уроке взорвался смартфон. К счастью, обошлось без пожара и ожогов. Причиной стал аккумулятор, перегревшийся явно из-за постоянного использования. Аналогичная история произошла в апреле в школе №155 Челябинска, а до этого в декабре в московской школе №1595 и в те же самые дни в школе «Диалог» в Перми… Продолжать можно долго.

Причина взрывов от перегрева понятна. В апреле ТАСС приводил данные исследования аналитики онлайн-школы Skysmart, из которого следовало: каждый четвёртый российский школьник «сидит в телефоне» (а это самый популярный гаджет у 71% детей и подростков) не менее четырёх часов в день, а каждый десятый до десяти часов. То есть зачастую до пожароопасного состояния.

При этом отметим, что в российских школах гаджеты «уже запрещены, но не совсем».

Всё ещё на уровне рекомендации

Профильные ведомства, Министерство просвещения и Роспотребнадзор однозначно за запрет гаджетов на уроках, причём в более жестком формате, чем предлагают депутаты.

В прошлом августе, перед началом нового 2022–2023 учебного года глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил: в соответствии с ранее утвержденными СанПиНами (санитарными правилами и нормами) «использование мобильных телефонов на уроке в учебных целях не допускается».

Но, как отмечали тогда эксперты, по сути речь шла лишь о ведомственных рекомендациях. На законодательном уровне запрета не было. А на практике он соблюдался лишь руководством отдельно взятых школ.

«В школе у моей дочери недавно стали изымать телефоны на время уроков, после того как много раз предупредили, что их нельзя использовать во время учебного процесса», — рассказала ИА Регнум москвичка Надежда Перелыгина, мама 14-летней ученицы кадетского класса в одном из столичных учебных заведений.

В некоторых школах Красноярска восприняли сообщение Минпросвещения как однозначный запрет — с начала учебного года ученики сдают смартфоны в прозрачные боксы на входах в класс и забирают их на переменах. Но, как отмечала в январе «Российская газета», ноу-хау работает даже не во всех школах города.

Судя по перечисленным выше инцидентам, и в Москве, и в очень многих регионах всё остаётся по-прежнему — с записью на уроках TikTok-роликов, игровых стримов и «разоблачительных» видео для YouTube.

Большинство — против

Детям физиологически и психологически сложно ограничить и остановить себя, замечает Надежда Перелыгина. Отсюда, собственно, и многочисленные случаи взрыва любимых гаджетов от перегрева.

«Кроме того, смартфон с Google и другими поисковыми системами — это одна большая шпаргалка, — добавляет собеседница. — А мы все-таки заинтересованы, чтобы дети не только умели пользоваться поиском, но и запомнили на уроках хотя бы минимальный набор фактажа, правда?» Поэтому инициатива депутатов вполне разумное решение, уверена Надежда.

Евгений Биятов/ РИА Новости

Её мнение «бьется» с исследованиями социологов, которые, в свою очередь, подтверждают мнение спикера Володина: большинство общества (и главное — большая часть педагогов и родителей) против.

Об этом свидетельствует и исследование ВЦИОМа 2018 года (73% опрошенных за запрет любых гаджетов во время занятий). Это же подтверждает и свежий, от октября этого года, опрос Superjob: из 1600 родителей и 500 учителей во всех федеральных округах ровно по 83% высказались за вариант «прозвенел звонок — телефон у учителя».

При этом за тотальный запрет приносить телефоны в школу высказались лишь 34% опрошенных родителей и 60% учителей, а против, соответственно, 55% родителей и 26% учителей.

«Цифра» как довод

«Глас народа» более-менее ясен. Но высказываются и аргументы против ограничений на смартфоны — и эти мнения нельзя назвать беспочвенными. Главный аргумент — «от цифровизации», ведь без IT-технологий ни ученикам, ни учителям не обойтись.

«Как без смартфона? Электронный дневник — там, все сообщения педагог посылает в чат класса. Презентации к уроку некоторые педагоги скидывают в чат, все время то опросы какие-то проходят, то тестирования, обсуждения с одноклассниками всех классных и внеклассных дел в чате класса», — отметила Виктория Плотникова, одна из участниц бурного обсуждения под постом в Telegram-канале главного редактора ИА Регнум Марины Ахмедовой.

Такой довод — «без включённого гаджета никак» — приводят и некоторые педагоги. В смартфоны зачастую закачиваются задачники, учебники, дополнительные пособия, которых зачастую нет в школьных библиотеках, поэтому, по крайней мере, в старших классах без гаджетов никуда. Такое мнение высказала поволжскому порталу «Реальное время» основатель казанской физматшколы «Квант», заслуженный учитель России Валентина Сочнева.

На эти доводы можно возразить, сославшись на депутатов Госдумы — в их поправках говорится: в образовательных целях гаджеты можно принести в класс и включить.

Но ведь довольно сложно отследить, когда каждый ученик заканчивает использовать телефон в образовательных целях и залезает в шпаргалки или в соцсеть.

Если мы хотим, чтобы население было образованным, а школьный процесс — содержательным, то его нужно децифровизировать, подчеркнул в комментарии ИА Регнум членкор РАН, доктор физико-математических наук, руководитель движения «Родная школа» Алексей Савватеев.

«Нужно прекратить принуждение к электронным ресурсам. Домашнее задание прекрасно пишется на доске, школьник переписывает его к себе в тетрадь. Дневник можно сделать нормальным, бумажным, а электронный оставить для родителей. А для детей «цифры» должно быть как можно меньше», — уверен ученый.

С этим не согласен многодетный отец из Москвы Олег Храбрый, чьи дети учатся в 2-м, 6-м и 11-м классах. Запреты, по его словам, всегда рождаются из «истерики какой-то группы людей», а категорическое вето на телефоны он называет «странным». По его словам, фактически государство взяло курс на «оцифровку всего и вся» и не исключено, что скоро на уроках нужно будет обязательно владеть смартфоном. Он может понадобиться для регистрации в программах, участия в мероприятиях, тестирования, использования словарей или видеоуроков.

Ещё один довод — психологический. Если школьник на время урока остаётся без связи, то родители испытывают тревогу и дискомфорт, не зная о том, что происходит с их ребёнком. Если это родители младшеклассников, то это, как правило, люди из поколения тридцатилетних, тоже уже «подключённого» к гаджетам.

«Телефоны у детей в любом случае есть, на переменах и за пределами школы использовать их можно. При таких условиях родительская тревожность — это уже что-то клиническое», — парирует Олег Храбрый.

Год назад уже были призывы отнимать телефоны и выяснилось, что сделать это нельзя: МЧС выступило против. Поэтому решить проблему связи можно двумя способами. Либо у учителя лежит список с телефонами родителей и если что-то с ребенком не так, он немедленно с ними связывается, либо стоит разрешить самые простые кнопочные телефоны. И первое решение, по словам Савватеева, предпочтительнее.

Кнопочный компромисс

В ходе уже многочисленных обсуждений предлагалась компромиссная версия: ребёнок берёт в школу не более-менее продвинутый смартфон, а максимально простой кнопочный телефон — не мультимедийный гаджет, а средство связи плюс калькулятор.

Но и на это есть возражения у родителей. «Получается я вдобавок к смартфону еще кнопочный телефон должна буду купить? Кнопочный телефон прокатит максимум в начальной школе», — замечает Виктория Плотникова.

Алексей Савватеев обращает внимание ещё на один момент: сама идея, что какой-то дорогой прибор будет в обязательном порядке использоваться в школьном процессе, несправедлива. Потому что далеко не у всех такие приборы есть. И рассчитывать на то, что дети их имеют и гарантированно могут использовать в школьном процессе, совершенно неправильно.

Кнопочный телефон, по мнению Олега Храброго, проблемы не решит. В таких телефонах тоже есть игры, и когда у детей забираешь смартфон, они играют во что-то попроще. Такой «откат в каменный век» им даже интереснее, делится наблюдениями многодетный отец.

Как он считает, телефон в любом случае является отвлекающим элементом: приходят SMS, раздаются звонки. Поэтому прежде всего сама школа должна быть вправе жестко регламентировать использование девайсов. В школе с консервативными традициями не будет гаджетов вообще. Если же речь идет о продвинутой школе с «цифровым» подходом и родитель с этим согласен, значит будет другая модель. И у цифровой школы больше шансов научить ребенка использовать смартфоны по назначению — для изучения языков и прохождения видеокурсов, для грамотной работы с информацией, для использования диктофонов и словарей.

Школе необходимо вернуть автономность в принятии решений, наделить их полномочиями вводить собственные правила на своей территории, а установки «сверху» должны носить рекомендательный характер, заключает Храбрый.

Но, по сути, автономность в принятии решений каждой школой — это то, с чем мы имеем дело сейчас. Где-то смартфоны держат в боксах «от звонка до звонка», где-то изымают гаджеты во время уроков, а где-то у подростков по-прежнему полная свобода действий. Инициатива депутатов и сенаторов, как предполагается, должна установить общие и довольно щадящие правила игры (и это должно изгнать из классов онлайн-игры). Правда, остаются и вопросы. Возможно, не следует запрещать все каналы коммуникации, оставив те же кнопочные телефоны. Но главное — будет ли работать закон, когда его примут?