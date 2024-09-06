Здоровый мужик запинал на детской площадке женщину. А потом сказал своим детям добавить — они и добавили. Женщина пошла в травмпункт, мужик доволен, интернет порвался в обсуждениях и осуждениях.

ИА Регнум Евгений Тепляков

В последнее время такие истории встречаются довольно часто, и их основными героями становятся, как правило, семьи неуправляемых мигрантов, иронично-пренебрежительно называемых в определенной части Telegram «ценными иностранными специалистами».

Однако сейчас случай особый — проштрафился знаменитый Евгений Тепляков, отец девятерых детей, чуть ли не каждый из которых становится, как пишут, гением. Его дети оканчивают школу и поступают в вузы в восьмилетнем возрасте, ими восхищаются не только экзальтированные мамочки, но и вполне обычные родители, мечтающие, чтобы их чада достигли таких же успехов.

Интернет уже много лет пестрит различными историями из жизни семьи Тепляковых, внимание к семье особое. Поэтому обижаться на волну недовольства им точно не стоит — сами же хотели публичности.

В любом случае столь некрасивая история — повод поговорить о той атмосфере, которая определяет климат в семье, и той цене, которую платят дети за свои успехи.

Любой успех — это не только талант, методики и знания. В первую очередь это дисциплина, причем дисциплина железная, не признающая даже малейшего отступления вне зависимости от причин и обстоятельств. Так живут настоящие спортсмены, ученые, менеджеры, политики и много кто еще — словом, все, кто поставил себе задачу стать в чем-то номером один.

Совершенно очевидно, что маленькие дети к дисциплине склонны ровно настолько, насколько этого требуют родители. Стоит расслабиться и дать укусить за палец — ребенок тут же отхватит руку, это же проверенный жизнью закон. Короче, нужен глаз да глаз.

Тем более что мечты восьмилетнего ребенка о поступлении в университет — чушь высшей пробы. Это мечты лишь его родителей, которым он вынужден подчиняться, потому что другого выбора просто не оставили.

И в силу своего возраста ребенок даже не понимает, что выбор мог бы быть. Он об этом просто ничего не знает. Как ему сказали — так он и живет. Нет в таком возрасте никакой свободы выбора и быть не может.

А дисциплина избирательной не бывает — она либо проявляется во всех сферах жизни, либо ее, считай, нет. Не может быть такого, что на условные тренировки ребенок ходит по расписанию, боясь его нарушить, а ужинает или ложится спать, когда хочет. Порядок либо является образом жизни, проникающим во все ее уголки, либо это и не порядок вовсе.

И, судя по всему, порядок в семье Тепляковых действительно железный — любые приказания папы исполняются беспрекословно. Сказано учиться — учишься, сказано тетю побить — бьешь.

То есть действия настолько контролируются старшими, что детям даже не приходит в голову подвергнуть их критическому осмыслению. Понятно, что в юном возрасте оно тоже так себе развито, но понятия «хорошо» и «плохо» в голове уже наличествовать должны. Тем более у вундеркиндов, щелкающих университетские задачи как орешки.

Или такие материи им в головы никто никогда и не вкладывал, ограничившись лишь дисциплиной и полным подчинением? Что же тогда стоит за массовой «гениальностью» отпрысков Теплякова? Волшебная и распиаренная им «авторская методика» по созданию инкубатора вундеркиндов, которая делает из ребенка автомат по усвоению знаний, но не предполагает разговоров о моральных ориентирах и правилах поведения в обществе?

Инцидент, с которого и началась вся история, спровоцировали именно дети Теплякова, начавшие бросаться землей в годовалого ребенка. А после того, как на его защиту встала бабушка, она-то и оказалась пострадавшей. Найти другое прочтение конфликта — это нужно очень сильно постараться, учитывая, что все попало на камеры.

То есть, подводя итог, правилам поведения дети не научены, зато очень хорошо знают, что приказы папы нужно исполнять. А что прикажет папа в следующий раз? Побить гуртом учителя, поставившего двойку? Или скинуть кирпич на машину косо посмотревшего соседа?

Совершенно естественно, что столь громкая история спровоцировала разговоры о необходимости вмешательства опеки, детских омбудсменов и прочих органов. Дескать, нужна комплексная проверка условий жизни семьи, потому что какая-то она «странная».

Действительно, странность, причем демонстративная, показательная и нарочно бьющая в глаза, существует. Папа с полуметровой бородой, тихая мама, которая, по слухам, и является настоящим лидером в семье, странные имена детей — Лейя, Хеймдалль, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман и — вишенка на торте — Альрик Финист Ольрион.

Одна Алиса выбивается из этого ряда, но зато именно она вчера требовала у избитой бабушки годовалого малыша обращаться к ней «Ваше высочество». К сожалению, оригинал комментариев очевидцев на страницы СМИ выложить нельзя, потому что классическое «who the f. k is Alice?» померкло бы на его фоне окончательно и бесповоротно.

Однако нарочитая странность семьи и один громкий скандал вряд ли могут являться основанием для того, что требуют кровожадные комментаторы — отнять детей, оштрафовать, посадить… Кто ж Теплякова посадит — он же памятник! Причем сам создавший свою историю и позаботившийся о многолетнем позитивном бэкграунде, который работает сейчас на него.

Начало проверок и репрессий означает и начало раскопок разных историй, связанных с семьей — начиная с того, как государство допустило, что девять детей проживают в однокомнатной квартире, и заканчивая мутной эпопеей с выделением им земли, вместо которой потом решили дать много миллионов деньгами и до сих пор не дали. Тепляковым ведь тоже есть что сказать и на что надавить, и спуску они давать не будут никому.

Полиция, конечно, в истории так или иначе разберется и, если вина главы семейства будет доказана, назначит какое-нибудь символическое наказание. Серьезно прессовать многодетного отца никто не будет — себе дороже. Да и проступок «настоящим» преступлением не назовешь — обычная лёгкая «бытовуха».

Но совершенно очевидно, что никакое порицание не исправит принятую в семье систему воспитания, которая приводит к поступлению восьмилетнего ребенка в МГУ, но не закладывает в его голову элементарные правила человеческих взаимоотношений.