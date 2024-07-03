Депутат-коммунист из Госдумы Ирина Филатова (aka Красная Фурия), прославившаяся в последние дни предложениями установить дресс-код для артистов после выступления Ольги Бузовой в «неприличном наряде», получила ответ из министерства культуры.

ИА Регнум

«Минкульт поддержал моё предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах», — заявила депутат в своем телеграм-канале, сопроводив сообщение красным восклицательным знаком. Ну, тем, который ставят в «телеге» для обозначения важности и срочности. И прикрепила скан.

Лучше бы она этого не делала. Потому как текст документа говорит о том, что депутат была вежливо отбрита чиновничьими формулировками, отточенными за десятилетия ответов на всякие неисполнимые инициативы.

«Минкультуры России в адрес региональных органов власти в сфере культуры направлена рекомендация с целью обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений».

«В случае необходимости дополнительной проработки данного вопроса предлагали бы провести соответствующие консультации в Минкультуры России».

В переводе на русский: мы всем сказали, что Бузовой и Ко в трусах в детсад нельзя, но если всё равно будут плясать в исподнем, приходите — снова пообсуждаем.

Надо сказать, что ответ по-своему гениален. Министерство за все хорошее против всего плохого. Оно поговорит, внушит и решит. Может быть. Но это неточно.

Ну а что еще можно написать депутату, которому ответить ты обязан, но отвечать по сути нечего? Подобные популистские инициативы — запретить, наказать, расстрелять, всем всё оплатить — возникают с такой завидной регулярностью, что пора уже в прайм-тайм на всех каналах озвучивать национальный рейтинг бессмысленных предложений.

Все благие помыслы, лежавшие в основе депутатского запроса, вполне понятны: полуголых артистов на детских утренниках рады видеть только в том случае, если они играют пляжников. Во всех остальных случаях это неуместно.

Не очень понятны только конкретные управленческие решения, которые автор запроса в праведном гневе (или, что скорее, в поиске медиапопулярности) предлагает распространить на всю страну.

Понимая, как работает машина по спуску «рекомендаций» сверху вниз, можно со стопроцентной уверенностью предположить дальнейшие события.

Областные и районные администрации получат письмо минкульта и спустят свои письма, чуть более грозные и такие же «рекомендательные» в учреждения пониже — местные театры, ДК, школы, организаторам фестивалей…

Там почитают и забудут, как забывают тонны предыдущих «указивок». Забудут, потому что обязательного порядка оно не вводит и все заявления Красной Фурии про «минкульт поддержал» — не более чем лукавство, не имеющее никакого отношения к реальности.

Однако ж тема отработана, бумага есть — ура. Наша бумажная промышленность, как говаривала Людмила Прокофьевна из «Служебного романа», работает превосходно, можно и еще наштамповать.

Потому что, при всем понимании проблематики, регулировать такие сферы приказами, рекомендациями и прочими окриками попросту невозможно. Сфера творчества вообще плохо поддается регулированию. Оно на то и творчество, чтобы быть субъективным, и сценическое самовыражение тоже относится к таковым.

Регулировать уровень эпатажа и следить за соответствием одежды месту должен, прежде всего, сам артист. Ну, или умные советчики, если у него самого мозгов на это не хватает. Не выступай в стрингах в актовом зале родной школы, не пой песню про неразделенную любовь в детском саду, не надевай футболку на выступление в январском парке, не ходи в джинсах в Большой театр, не открывай дверь без одежды, не носи «леопардовые» лосины с блузкой «под зебру» — это соображения одного порядка. Уместность и вкус — вот как это называется.

Чувства эти бывают врожденными, бывает приобретенными. А бывает и так, что ну никак не удается человеку их нащупать. И рассчитывать, что в этом поможет письмо из министерства — верх наивности.

А поскольку наивность приписать аж целому депутату Госдумы никак не получится, выходит, что вся эта инициатива, заставившая потратить бумагу и рабочее время госслужащих вплоть до самого министра, в практическом смысле и правда равна нулю.

Ну будет еще одно распоряжение — мало ли их наплодили. Кто-то когда-то вспомнит о том, что оно существует и поцокает языком, глядя на список приглашенных артистов. Ну поцокает. И все равно позовет их, потому что востребованные артисты — даже если они являют собой верх безвкусицы и бесталанности — приносят бюджеты, публику и прочие вкусности. И муниципальным Домам культуры тоже.

Что оно есть, распоряжение это, что его нет — без разницы. Но хотя бы депутат в «телеге» смогла похвастаться мнимыми достижениями во имя нравственности.