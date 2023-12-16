Вечером 15 декабря на московском рынке «Садовод» несколько десятков мигрантов помешали полицейскому экипажу произвести задержание таксиста. Ранее водитель требованиям не подчинился, пытался ускользнуть и напал на одного из патрульных.

Иван Шилов ИА Регнум

Собравшаяся шумная толпа толкала полицейских, забрасывала их снегом и повредила покрышки их автомобиля.

По сообщению главного редактора ИА Регнум Марины Ахмедовой, один из стражей порядка был госпитализирован после того, как его порезали ножом.

Разгонять агрессивных мигрантов пришлось выстрелами в воздух с одновременным запросом подмоги от «Росгвардии».

В результате около 80 человек были задержаны, а тому, кого считают главным нарушителем, — 21-летнему Сухробу Юсупову из Таджикистана — инкриминируют две статьи Уголовного кодекса. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и его оскорблении. Он уже арестован на два месяца.

Следственный комитет завел еще одно такое же дело, устанавливая вину всех находившихся в той толпе. Ранее же сообщалось о том, что участников массового нападения на полицейских обвиняют лишь по делам о мелком хулиганстве и нарушениях миграционного законодательства.

Что такое «Садовод»

«Садовод», несмотря на свое «ботаническое» прошлое, в настоящее время является огромным вещевым рынком. Фактически под прикрытием семян, саженцев и садовых тачек он подхватил упавшее знамя печально известного разогнанного «Черкизона». Одновременно переняв от того все худшее, что только существует в таких местах.

Формально обычное коммерческое предприятие с множеством торговых павильонов, по факту он является настоящим городом в городе. 40 гектаров земли, девять с половиной тысяч торговых павильонов, парковка на десять тысяч машин, тысячи продавцов и обслуги, десятки миллионов покупателей в год. Это огромный богатейший анклав, зачастую (да что там зачастую? почти всегда) живущий по своим правилам.

«Садоводу» уже больше четверти века, и рассказами о его уникальности владельцы начали делиться уже давно. На деле же уникальность состоит лишь в том, что наличие крупного оптово-розничного рынка на кольцевой столичной дороге чрезвычайно удобно покупателям. Это видно по тем пробкам, которые образуются в выходные и десятилетиями парализуют МКАД в районе съездов.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, откуда на гигантском рынке берется рабочая сила. Достаточно просто туда зайти, чтобы убедиться: подавляющее большинство продавцов — мигранты из ближнего зарубежья. В том числе из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана…

Чем живут подобные «заведения»

Горизонтальные и культурные связи, возникающие и крепнущие на таких территориях, по определению сильнее, чем законопослушность или страх перед наказанием. В подобных местах образуется некая общность, спаянная прежде всего менталитетом, которая начинает мыслить классически: «Vы здесь хозяева».

И как только количественный перевес очевидно оказывается на стороне таких «хозяев», вероятность вспышек агрессии по любому поводу вырастает моментально.

Особенности «общественной жизни» в таких анклавах правоохранительным органам хорошо известны. Однако до последнего времени конфликты на «Садоводе» в публичную плоскость не выливались. Возможно, они не переходили определенную грань. Возможно, все решалось «по-свойски», с помощью внутренних, так сказать, инструментов — диаспор, неформальных объединений и так далее.

И тем сильнее резонанс от случившегося вчера. От того, что неожиданно для сторонних наблюдателей так агрессивно выплеснулось наружу.

При этом причины агрессии не имеют ровным счетом никакого значения. Уже слышатся оправдательные голоса, дескать, народу показалось, что полицейские ущемляют бьющегося в эпилептическом припадке нарушителя. Следовательно, «показалось» уже считается достаточным основанием для того, чтобы нападать на представителей закона.

Подобное отношение толпы мигрантов к полиции есть не что иное, как их отношение к российскому государству — как к чему-то далекому и чужому, не способному не только «повязать» подозреваемого, но и защитить даже себя. И, к сожалению, так повелось не вчера. Особенно в Москве.

Здесь крутятся самые большие деньги и, следовательно, обеспечивается самое сильное влияние диаспор. Здесь обитает самое большое число трудовых и бездельничающих мигрантов. Здесь водится больше всего лоббистов, призывающих распахнуть границы. И где, как не в столице, необходимо с особым рвением проверять такие вот «закрома родины».

И ровно в тот момент, когда за мигрантов, похоже, готовы взяться всерьез, когда отдельной строкой о них упоминает президент — Москва становится ареной схватки приезжих с полицией.

Какие настроения в МВД

Официальную позицию можно узнать из пресс-релизов, но она суха и не скажет ничего о тех настроениях, которые блуждают в умах правоохранителей. В том числе и с большими погонами. А настроения эти, надо сказать, весьма решительные.

Один из действующих сотрудников МВД на условиях анонимности поговорил с нашим агентством. По его словам, текущая ситуация с выходками мигрантов «достала уже всех» — от Москвы и Петербурга до Коми и Красноярска.

И ладно, говорит наш собеседник, если бы они тихо между собой разбирались. В конце концов, существует множество бытовых ситуаций с мордобоем, когда больше шума, чем вреда. Но нет — они устраивают драки стенка на стенку; охотятся за прохожими для съемки «хайповых» видео; привязываются к людям, которые ведут себя не так, как они «привыкли».

Достаточно вспомнить нашумевший случай, когда в подмосковной Электростали с крашеного и «не так» стриженого парня сняли скальп. Или случай с избиением девушки, делавшей пробежку в шортах. Или недавние массовые драки мигрантов на стройках. Или совсем уже вопиющую историю с азербайджанским самоназванным «мафиози», избивавшим со своей бандой людей на улицах Северной столицы.

Сюда же можно отнести и совсем свежий сегодняшний случай. Два альтернативно одаренных баттл-рэпера из Таджикистана и Киргизии — Ислам З. и Шерафган Ш. — схлопотали «дело» о вражде по национальному признаку. За то, что в своем «баттле» напевали об избиении русской беременной женщины и шутили над пострадавшим в Электростали молодым человеком.

Да, они никого не избили и не оскальпировали. Но вседозволенность начинается как раз с таких «мелочей». И наш собеседник, не будучи кровожадным, открытие уголовного дела против доморощенных «рэперов» всячески приветствует.

В целом, по словам сотрудника МВД, «технически» приструнить такую публику правоохранительные органы могут. Но для этого нужно, как минимум, волевое решение на уровне хотя бы руководства субъектов Федерации. Потому что в конечном итоге весь подобный беспредел растет из денег, которые тесно переплетаются с интересами многих власть имущих.