30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. Ракеты упали в самом центре города, где тысячи людей занимались предпраздничными хлопотами в преддверии Нового года.

Антон Вергун/РИА Новости

Первые сообщения об обстреле поступили около трех часов дня. Информация о погибших и раненых обновлялась постоянно. На настоящий момент погибшими числятся 14 человек, из них трое детей. Ранены 108 человек, из них 15 детей. 17 человек из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.

Уже понятно, что сегодняшнее, без преувеличения, террористическое нападение на мирный город стало крупнейшим за всю историю нанесения ударов со стороны ВСУ.

Повреждены более сотни автомобилей, 22 многоквартирных дома, торговые центры, магазины, линии водо — и газоснабжения, на улицах полыхал огонь.

По сообщениям украинских информагентств, атаку произвели «силы безопасности и обороны». Целили они якобы по военным объектам. Видимо, выдавая за таковые заполненные людьми торговый центр и площадь, каток, рынок, колледж и здание администрации.

Министерство обороны в своем комментарии уточнило, что удары по Белгороду наносились ракетами «Ольха» с кассетными боеприпасами и РСЗО Vampire. Ракеты и большая часть снарядов были перехвачены нашей ПВО. Если бы этого не произошло, последствия были бы несоизмеримо страшнее.

По заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, администрация Белгорода уже начала оценивать ущерб, определяется его степень и объемы работ для скорейшего восстановления. Проводится поквартирный и подомовой обход, жителям предложено покинуть поврежденные квартиры и переместиться в уже определенные пункты временного размещения. Город разделили на сектора ответственности, за каждым закреплён заместитель мэра.

В свою очередь, мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что уже открыты пять информационных центров: в доме № 84 на улице Преображенской, в здании областного БТИ на улице Парковой, в лицее № 9 на Народном бульваре, в управе № 19 на улице Маяковского и в доме № 2 во 2-м Котлозаводском переулке. По всем вопросам, касающимся пострадавших людей или поврежденного имущества, можно обращаться по телефонам 122 и 112.

Как сообщает источник ИА Регнум из Белгорода, спасательные службы МЧС, скорая помощь, газовики, электрики, прочие службы, в том числе и волонтеры, очень быстро прибыли на место трагедии.

Работать начали практически мгновенно. Оказали помощь раненым, ликвидировали очаги возгорания и принялись разбирать завалы. Волонтеры привезли полиэтиленовую пленку и помогали местным жителям затягивать оконные проемы. Позже все окна будут заменены местными властями.

Сразу же после атаки губернатор доложил обстановку президенту Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину. Готовность помочь в восстановлении города выразил московский мэр Сергей Собянин. Из Москвы на место трагедии уже отправлена бригада медиков.

Следственный комитет возбудил дела по статьям «покушение на убийство», «убийство» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества». В Белгородскую область направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в ракетном ударе по Белгороду, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы.

В связи с ракетным ударом и гибелью мирных жителей Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН, которое назначено на полночь. Раньше, по словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, организовать заседание было невозможно технически.

По заявлению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, за сегодняшним терактом стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекает Киев к террористическим действиям, а также страны Евросоюза, поставляющие оружие Украине.

Юлия Немчинова ИА Регнум Волонтеры ликивидируют последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Захарова напомнила, что именно Великобритания запретила киевскому режиму вести переговоры с российской стороной. А при нынешнем положении ВСУ в зоне спецоперации англосаксонские страны перешли к тактике осуществления терактов против мирных жителей.

«В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина, четыре человека ранены». «По селу Красный Хутор выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Журавлевка — 2». «На окраине хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе». «По посёлку Уразово выпущено 12 снарядов из РСЗО». «Из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый». «Под обстрел попала окраина села Вязовое — установлено 15 прилетов». «По городу Шебекино выпущено 6 артиллерийских снарядов. По селу Муром — 7 минометных снарядов, по селу Середа — 5, по селу Новая Таволжанка — 3, по хутору Марьино — 2, по селу Терезовка — один».

Это только одна вчерашняя сводка с Белгородчины. С началом конфликта область стала одной из самых «горячих точек» России. Обстрелы, проникновения диверсантов, гибель мирных людей и уничтожение их имущества стали страшной обыденностью.

«Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан — кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте», — написал в соцсети заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Когда мы победим, когда враг будет повержен, когда у нас там будет спокойно, конечно, мы все вернемся и восстановим всё <…> Белгородская область — одна из самых благоустроенных в нашей стране, одна из самых чистых. И конечно, когда люди вернутся в свои сёла — мы наведем порядок, уберём, почистим, высадим цветы, восстановим бюджетные учреждения», — говорил в интервью ИА Регнум Вячеслав Гладков.

Нет сомнений, что восстановление разрушенного сегодня в Белгороде произойдет в кратчайшие сроки. Людей только уже не вернуть, и это самое страшное.

Обновление.

Новые сведения о погибших и пострадавших людях продолжают поступать уже после публикации этой статьи.

По последним данным, озвученным Вячеславом Гладковым, погиб 21 человек, среди них трое детей. Ранения получили 110 человек, из них 17 детей. В тяжелом состоянии в больницах находятся 30 человек, у 63 — состояние средней тяжести, 17 лечатся амбулаторно.