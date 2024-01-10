Александр Храмов
Автор
Палеонтолог и писатель. Автор трех книг на русском языке и более тридцати научных статей, а также научно-популярных материалов, опубликованных в National Geographic, Science and Life, Elements.ru и других периодических изданиях.
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В экономической науке есть такое понятие — экстернальные издержки. Так называется косвенный вред, который субъекты рыночных отношений наносят третьим лицам в результате своей предпринимательской деятельности. Например, целлюлозно-бумажный комбинат приносит прибыль своему владельцу, но при этом...
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13 октября 2023
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3 октября 2023