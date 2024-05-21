Сибирская деревня Шестаково имеет все основания стать туристическим динопарком. Как и другие российские местонахождения, давшие миру целую россыпь динозавров — при сравнительно небольших вложениях они могут превратиться в мощные точки притяжения для внутреннего туризма.

Иван Шилов ИА Регнум Kiyacursor longipes

И недавняя находка на берегу реки Кии, где был обнаружен новый динозавр, только лишний раз доказывает это утверждение.

В статье, опубликованной на днях в британском журнале Proceedings of the Royal Society B, питерские палеонтологи Александр Аверьянов и Павел Скучас вместе со своими кемеровскими коллегами описали длинноногого динозавра Kiyacursor longipes, который в начале мелового периода носился по Кузбассу словно страус.

Этот 2,5-метровый бегун относится к цератозаврам (Ceratosauria), особой группе двуногих динозавров-терапод. Они были характерны для Южного полушария, где дожили до самого конца мела. А вот из Азии цератозавры исчезли гораздо раньше — самым последним их представителем до сих пор считался китайский Limusaurus, найденный в поздней юре. Но кузбасская находка доказывает, что цератозавры задержались в Азии по крайней мере еще на 40 млн лет.

Proceedings of the Royal Society Динозавр Kiyacursor longipes

По мнению палеонтологов, Kiyacursor longipes — это юрский реликт, которому удалось пережить своих азиатских собратьев в сибирском рефугиуме (буквально, «убежище»). Ученые называют рефугиумами те области земного шара, территории или акватории, где по каким-то причинам сохранились остатки былого разнообразия тех или иных групп животных или растений.

В наши дни классический пример рефугиума — Австралия с её богатой фауной сумчатых млекопитающих или чилийские высокогорья с араукариевыми лесами, которые когда-то встречались на всех континентах. В мезозое таким рефугиумом была Западная Сибирь — в ней нашли убежище реликтовые группы, оттеснённые на обочину жизни более продвинутыми конкурентами.

В Шестаково вместе с последними азиатскими цератозаврами доживали свой век очень примитивные формы крокодилов. При этом они соседствовали с длинношеими титанозаврами и клювастыми пситтакозаврами — типичными представители раннемеловых динозавров. Так что фауна позвоночных в сибирской деревне имеет переходный характер — «это реально был «Юрский парк» со множеством юрских реликтов», пишут авторы статьи.

Интерес к этой теме во всём мире неизменно огромный.

Тотемным животным индейцев лакота был волк, у ирокезов им был медведь, а вот тотемное животное современных американцев — это динозавр. С этим наблюдением культуролога Уильяма Митчелла сложно поспорить. Динозавры прочно утвердились в сознании западного человека и стали важной частью новейшей мифологии.

Вымирание динозавров подпитывает эсхатологические страхи по поводу глобальной катастрофы, которая может положить конец и нашей цивилизации. Современные дети знакомятся со стегозаврами и анкилозаврами раньше, чем с козами и коровами, а тираннозавр рекс занял в общественном воображении место, которое когда-то было отведено драконам.

Во многом мы обязаны этим американскому масскульту — чего только стоит голливудский блокбастер «Парк юрского периода», благодаря которому весь мир захлестнула настоящая волна диномании, а в разных странах как грибы после дождя выросли парки развлечений с ящерами всех сортов и мастей.

В одном из таких парков с предсказуемым названием «Юропарк» мне довелось побывать в Польше, когда я занимался там палеонтологическими исследованиями. Расположенный рядом с городком Кращеюв, он на самом деле не имеет отношения к юрскому периоду — на его территории раскапывают животных, живших в конце триаса. Среди них был найден лишь один (прописью — один) динозавр по имени силезавр. Точнее, даже динозавроморф, то есть всего лишь родич настоящих динозавров.

Но это обстоятельство не помешало полякам выжать из темы всё, что можно — «Юропарк» заставлен огромными пластиковыми фигурами, и туда свозят автобусами школьников со всей Польши. Экскурсии идут непрерывным потоком весь день, в чём я убедился на собственном опыте: палеонтологи, работающие на раскопе, находятся на всеобщем обозрении, так что тебя постоянно разглядывают десятки детских глаз, и периодически кто-нибудь издали кричит и машет рукой, вопрошая, сколько ты за сегодня нашел динозавров.

Наша страна до недавнего времени плелась в хвосте мировой диномоды, и это несмотря на блестящие традиции отечественной палеонтологии. После Второй мировой войны в ходе советско-монгольских экспедиций в Москву эшелонами везли ценнейшие находки из пустыни Гоби, но долгие годы они были скрыты от глаз широкой публики. Монгольские динозавры ютились в переполненном здании Палеонтологического музея на Ленинском проспекте, куда нельзя было попасть просто так — туда пускали только избранных, небольшими группками и по предварительной договорённости.

Новое просторное здание Палеонтологического музея на Профсоюзной улице было открыто только в 1987 году в разгар перестройки, когда всем было уже не до этого. В советское время — представьте себе — в нашей стране даже не выпускались игрушечные динозавры. Пластиковые фигурки доисторических существ, которые попадали в руки советских детей, были сделаны в той же Польше (еще социалистической), ну а дефицит научно-популярных изданий на палеонтологическую тематику приходилось восполнять за счет чехословацких книжек с иллюстрациями Зденека Буриана.

С развалом СССР монгольские динозавры выскользнули из рук отечественных палеонтологов — монголам было интереснее иметь дело с ресурсными американцами, чем с нищими учёными проигравшей сверхдержавы. Но нет худа без добра — сворачивание сотрудничества с Монголией побудило начать поиск на территории уже самой России.

И в этом мы преуспели — за последние 20 лет силами российских специалистов в нашей стране было разработано не менее пяти крупных местонахождений с остатками динозавров. Они разбросаны по всей Сибири, от Красноярска до Благовещенска. Недавно популяризатор науки Антон Нелихов написал об отечественной диноэпопее целую книжку, которая так и называется — «Динозавры России». Прошло всего года два — а книжка уже успела немного устареть, ведь поток новых находок отечественных динозавров не иссякает.

Так что у Шестаково больше прав стать динопарком, чем у польского Кращеюва.

Очень радует, что работа в этом направлении уже ведётся — например, в Шестаково в этом июне пройдет третий по счету ежегодный фестиваль «Динотерра», с костюмированными шествиями, научно-познавательными лекциями и певицей Валерией в качестве хедлайнера — ну как было не позвать туда этого динозавра российской эстрады?

На выставке «Россия», которая сейчас проходит на ВДНХ, на стенде Кемеровской области рядом с шахтёрскими касками красуется зеркальный 3D-скелет сибирского пситтакозавра. А официальный герб Чернышевского района Забайкальского края украшает пернатый динозавр кулиндадромеус, найденный на его территории.

Российские динозавры все активнее используются в качестве региональных брендов, и это можно только приветствовать. Зачем нам голливудские тотемные ящеры, если у нас теперь есть свои?