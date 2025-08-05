Палеонтолог и писатель. Автор трех книг на русском языке и более тридцати научных статей, а также научно-популярных материалов, опубликованных в National Geographic, Science and Life, Elements.ru и других периодических изданиях.

25 июля в Великобритании начал действовать новый закон о «безопасном интернете» — Online Safety Act. Как утверждает британское правительство, главная задача закона — защитить детей от опасного контента.

Иван Шилов ИА Регнум

Под это понятие попадает не только порнография, но и сцены насилия, а также информация, которая может спровоцировать у детей расстройства пищевого поведения или склонить их к любым другим саморазрушительным действиям. Закон также запрещает знакомить несовершеннолетних с контентом, разжигающим ненависть по расовому, религиозному или гендерному признакам.

Фактически под категорию «недетской» информации можно подвести всё, что угодно, включая видео с антимигрантских протестов или кадры военной хроники. Поэтому новые правила затрагивают не только порносайты, а весь интернет, включая «Ютуб» и «Википедию». Теперь все крупные онлайн-платформы, от игровых сервисов до соцсетей, должны требовать от пользователей подтвердить свой возраст.

А чтобы дети не обходили ограничения и не лазали, куда не нужно, для просмотра «взрослого» контента кнопочки «мне больше 18 лет» теперь недостаточно: надо загружать удостоверение личности, водительские права или продемонстрировать свое лицо.

А еще новый закон обязывает владельцев онлайн-платформ сканировать чаты и личную переписку в мессенджерах, чтобы отфильтровывать всю вредную информацию, которая может повредить хрупкую детскую психику. Так что теперь о сквозном шифровании и приватности можно забыть.

То, что еще недавно казалось безумной антиутопией — входить в интернет по паспорту — становится реальностью, и происходит это не где-нибудь в Китае или Северной Корее, а в демократической Европе. Вслед за Британией интернет под жесткий контроль собираются взять ЕС и Австралия — и всё это тоже делается якобы во имя защиты несовершеннолетних.

Всех, кто не согласен жить в цифровом концлагере, сразу обвиняют в покушении на самое святое — на безопасность детей. Так, на днях Питер Кайл, британский министр науки, инноваций и технологий, причислил к порнографам и педофилам оппозиционного политика Фаража Найджела, выступающего против Online Safety Act.

По сути, ради регулирования интернета в Британии вытащили из пыльного шкафа и пустили в ход давно забытое викторианское представление о детской невинности. В XIX веке, когда его популярность достигла апогея, средний класс тоже был одержим желанием во что бы то ни стало оградить подрастающее поколение от любых проявлений порока.

В те времена все книги, которые попадали в детские руки, включая Шекспира, старательно редактировались, чтобы в них ни в коем случае не было непристойных сцен и намеков.

Стоит отметить, что так рьяно охранять детскую невинность начали лишь в XVIII–XIX веках. Раньше этой проблемой никто не заморачивался. Да и как было ограждать детей от «нежелательного контента», если люди рождались, любили друг друга, переодевались и умирали в одном помещении на глазах у всех домочадцев?

Ещё дальше от викторианского благонравия находятся английские народные сказки, которые были буквально пропитаны каннибализмом и насилием разного рода, вплоть до тех пор, пока их не отредактировали братья Гримм.

Представление о детстве как об особом периоде в жизни человека стало складываться благодаря нарастающему разделению труда и всё большему усложнению производственных процессов, тогда же возникла потребность в образовании. Вместо того чтобы сразу подключать детей к занятиям взрослых, как только они физически окрепнут для этого, их начинают сажать за учебники, адаптированные под детское восприятие (до XVII века таковых тоже не существовало).

А чтобы гормоны не отвлекали мальчиков и девочек от учебы, их стали помещать в специальную, контролируемую среду, противопоставленную «взрослому» миру.

Однако уже с ХХ века, благодаря учению Фрейда, в детях перестали видеть ангелочков, а всеобщая борьба за их защиту от взрослого мира выдохлась.

В 1936 году немецкий неофрейдист Вильгельм Райх публикует книгу под названием «Сексуальная революция», которая была реализована на практике уже в 1960-х. Это явление повлекло не только полный пересмотр традиционных взглядов на семейную жизнь и половые отношения взрослых людей, но и раздвинула рамки дозволенного для детей.

В 1976 году в английских школах впервые появляются уроки полового воспитания. На Западе начинают всё более откровенно говорить с детьми на сексуальные темы, массово публикуют соответствующие детские пособия с картинками.

С 2020 года уроки сексуального просвещения в Британии становятся обязательными, а сейчас английским школьникам рассказывают не только о том, как пользоваться секс-игрушками, но и о транс*-переходе и однополом сексе, для обсуждения которого школьные администрации приглашают представителей ЛГБТ-сообщества*.

И вот на этом-то фоне, когда детям внушают «секс-позитивный подход», государство вдруг вспоминает о детской невинности и всячески начинает охранять ее в онлайн-пространстве, да с таким рвением, словно островитяне снова перенеслись в XIX век. Как будто британский школьник, вернувшись с урока сексуального просвещения, сможет найти для себя в интернете что-то новое!

Неужели вся эта истерика вокруг защиты детей — это просто удобный предлог, такой же, как борьба с международным терроризмом, ради которой западные правительства развернули тотальную слежку за своими гражданами?

Мне кажется, здесь мы имеем дело с чем-то большим. Представление о детской невинности используется для контроля над взрослыми, потому что сами взрослые всё больше превращаются в детей.

Современное государство рассматривает своих граждан — даже если им далеко за 18 — как инфантилов в слюнявчиках, нуждающихся в плотной опеке. Государство ограждает их нежные души и тела от харрасмента и злобных комментариев в соцсетях, от фейк-ньюс и вредной еды, от всего, что может их расстроить или напугать. Ведь сами они, эти несмышленыши, не могут позаботиться о себе.

Интернет с детскими настройками по умолчанию, который сейчас британское правительство предлагает своим гражданам, — это продолжение того же тренда на инфантилизацию общества.

Хочешь поиграть в игру пожестче, чем «Майнкрафт», или посмотреть видеоролик чуть более остросюжетный, чем мультик про Свинку Пеппу, — будь добр, сначала докажи, что ты не ребенок. А многие и не собираются это доказывать. Многих вполне устраивает быть ребенком, которого лечит, защищает и воспитывает всемогущее государство.

Как показала пандемия ковида, современный человек готов с легкостью променять свободу на безопасность и комфорт. При этом в старых западных демократиях люди намного охотнее и безропотнее замуровывали себя в четырех стенах и пользовались штрих-кодами, чем в Восточной Европе и «авторитарной» России.

Впрочем, я думаю, в направлении цифрового концлагеря движутся все страны, просто это происходит с разной скоростью. Рано или поздно он задушит в своих любящих объятиях каждого из нас.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России