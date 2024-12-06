Палеонтолог и писатель. Автор трех книг на русском языке и более тридцати научных статей, а также научно-популярных материалов, опубликованных в National Geographic, Science and Life, Elements.ru и других периодических изданиях.

На днях в метро мне пришлось выслушать откровения поддатого молодого таджика. Он чуть не сцепился с русским мужиком, тоже пьяным (кажется, водка — это единственное, что такие, как он, готовы перенимать из русской культуры). Не поделили место: мужик требовал от таджика уступить его какой-то девушке, которая давно уже ушла в другой конец вагона. Короче, обычная бессмысленная разборка двух пьяных тел. Я стоял рядом и попытался их успокоить.

ИА Регнум

Таджик почему-то решил, что я принял его сторону, и, когда второй участник стычки ушел, принялся делиться наболевшим. «Ээ, у меня паспорт есть, я дом купить, маму сюда перевозить, почему я должен воевать? Что мне Украина сделал? Я лучше тогда в Палестина воевать поеду».

Путем наводящих вопросов удалось выяснить, что таджик получил российское гражданство ещё в 2018 году и теперь глубоко возмущен, что его заставляют встать на воинский учёт. Через день после нашего разговора мой собеседник должен был ехать в военкомат и очень боялся, что его прямо оттуда отправят на СВО.

Я как мог объяснил ему, что, согласно российским законам, на воинском учете должны состоять все граждане России мужского пола, что я тоже недавно был в военкомате, обновлял данные в своем военном билете, и ничего страшного со мной там не случилось.

Таджик выслушал меня с явным недоверием и плюхнулся на сиденье, сгребая свои пакеты, разбросанные на полу вагона, на том мы и расстались.

По-русски таджик этот говорил очень неважно — мне приходилось всё время его переспрашивать. Очевидно, шесть лет назад он говорил ещё хуже. Как ему удалось получить гражданство, остаётся только догадываться. Видимо, не обошлось без липовых сертификатов о владении языком и прочих коррупционных схем.

А сколько еще миллионов таких «новых россиян» успели обосноваться в нашей стране, пользуясь нашими школами, поликлиниками, дорогами и не желая ничего давать взамен? Например, знаете ли вы, что вплоть до нынешнего года, когда были внесены соответствующие поправки в федеральный закон, материнский капитал можно было оформить на детей, рожденных до приобретения российского гражданства? Выходит, всё это время таджички или узбечки обзаводились российскими паспортами и сразу же получали от нашего государства немаленькие суммы за всех своих многочисленных детей, появившихся на свет за пределами России.

Эти люди, даже если они не совершают правонарушений, ведут себя как потребители и чужаки, их с Россией ничто не связывает. Для них свои — это палестинцы, а не русские в Донбассе. Киевская Русь, Владимир Креститель, Святогорская лавра — это для них пустые слова, ничего не трогающие в сердце. Они искренне не понимают, что Россия не поделила с Украиной.

Зато среднеазиаты в массовом порядке добровольно ехали воевать в ИГИЛ*, и сейчас их немало среди боевиков, штурмующих Алеппо. А вот штурмовать Курахово или Торецк они не горят желанием. Это не их война. Нет, конечно, исключения тоже встречаются — наверняка можно назвать людей с таджикскими и узбекскими фамилиями, которые проявили себя на СВО. Но в среднем доля среднеазиатов в действующей армии существенно ниже, чем их доля в населении России. Пусть меня поправит Минобороны, если это не так.

В конце концов, в ополчении Донбасса воевали и отдельные французы, и отдельные американцы — но это же не повод говорить, что США и Франция — дружественные нам страны.

Есть такой научно-фантастический фильм, называется «Чужие среди нас» (They Live). Его главный герой узнает, что инопланетяне — это не просто какие-то существа с другой планеты, которые однажды могут прилететь к нам на Землю. Оказывается, что они уже давно живут здесь.

Инопланетяне успешно внедрились в наше общество, маскируясь под обычных людей: они стоят за прилавками магазинов, ходят по улице, короче, делают всё то же самое, что и мы. Но при этом они нисколько не сроднились с нами и воспринимают наш мир как недружественную и враждебную среду, которую надо подчинить и переформатировать под себя. Поэтому инопланетяне проникают в полицию и органы власти и незаметно, шаг за шагом, насаждают свои порядки.

Правда об инопланетянах открылась герою этого фильма, когда он надел специальные очки.

Для нас такими очками стал теракт в «Крокусе», когда мы вдруг обнаружили, что из стран Средней Азии к нам приезжают люди, внешне совершенно обычные, готовые за мелкий прайс пойти на чудовищное преступление, для которых на камеру перерезать горло русскому человеку — все равно что зарезать овцу в своем кишлаке. Причем для совершения насильственных преступлений не нужны никакие указания иностранной разведки — хватает собственного почина. «Айфон» предпоследней модели или пенсия в сумочке у старушки — достаточный стимул, чтобы покалечить, проломить голову, убить, а потом рвануть к себе на родину и остаться лишь в статистике Следственного комитета.

Избави боже, я не хочу сказать, что все приезжие из Средней Азии — потенциальные преступники и террористы. Мигрантская среда — это, конечно, рассадник преступности, но в массе своей выходцы из Средней Азии внешне ведут себя вполне добропорядочно и не собираются по-крупному нарушать закон. Все-таки везде камеры и полиция, и они это прекрасно знают. И если бы их пребывание в России ограничивалось принципом «поработал-уехал», то никто бы не возражал.

Но проблема в том, что многие из таких трудолюбивых специалистов никуда уезжать не собираются, наоборот, они подтягивают в Россию свою родню, через серые схемы обзаводятся нужными документами. И бац — это уже никакие не мигранты, а формально такие же россияне, как и мы, — по паспорту такие же, но с абсолютно другим набором ценностей.

Согласно статистике МВД, в прошлом году выходцы из Таджикистана вышли на первое место по числу получателей российского гражданства. Таджикистан — это одна из беднейших и наименее развитых стран мира, которая по ВВП на душу населения уступает Кении, Нигерии и Пакистану. В плане уровня жизни и менталитета это другая планета. Кто оттуда к нам может приехать?

Мне кажется, что даже у негра из Кении больше шансов влиться в российское общество, чем у молодого таджика, который родился после распада СССР и до приезда в Россию ни разу не слышал русскую речь. Кениец-то хоть христианин, а таджик отделен от нас не только языком и культурой, но и религиозным барьером. Он будет надевать на свою жену хиджаб, не пускать ее к врачам-мужчинам, возмущаться свининой в школьной столовой и новогодней елочкой в детском саду.

И, что самое опасное, «новые россияне», чуждые нам по духу и культуре, смыкаются с радикальной прослойкой наших собственных мусульман с Кавказа. Уже многие подмечали, что Хабиб Нурмагомедов, эмигрировавший недавно из России, в своем «Инстаграме»** все время пишет про Палестину, а вот про Донбасс у него там ни слова. И с Трампом россиянин Хабиб тоже говорил о том, как остановить конфликт в секторе Газа, а не на Украине. Вот что человека реально волнует, вот где его настоящие «братья».

Точно так же приоритеты расставляют и многочисленные поклонники Хабиба с ваххабитскими бородами, которые косо смотрят на своих земляков — дагестанцев и других кавказцев — участвующих в СВО плечом к плечу с русскими.

Может быть, тот таджик в метро, который на ломанном русском втирал мне про Палестину, тоже начитался Хабиба и Хасбика, или кто там еще котируется в этой среде?

Прямо сейчас благодаря смычке среднеазиатов и наших собственных доморощенных радикалов в России складывается параллельная цивилизация со своими праздниками, своими героями, со своим особым стилем одежды. Она живет в отрыве от остальной страны.

Для России победа — это взятие Угледара, для них победа — это когда бородатые бармалеи с криками «Аллах акбар!» врываются в Алеппо.

Носители этих взглядов координируются через особые чаты и в любой момент могут выйти на улицы, чтобы громить полицейские участки или аэропорты, как это было недавно в Махачкале.

Такая альтернативная субкультура, приверженцы которой уже исчисляются многими миллионами, — это прямая угроза для нашей государственности. Это троянский конь, перед которым мы распахнули ворота во имя евразийской интеграции.

И, пока не поздно, надо ворота захлопнуть — необходимо остановить паспортизацию приезжих из ближнего зарубежья, откровенно не вписывающихся в русское общество.

*организация, запрещенная в Российской Федерации

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