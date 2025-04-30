Палеонтолог и писатель. Автор трех книг на русском языке и более тридцати научных статей, а также научно-популярных материалов, опубликованных в National Geographic, Science and Life, Elements.ru и других периодических изданиях.

Патриарх Кирилл, выступая на днях в Московской духовной академии, призвал служителей Церкви «непременно изучать философию, в том числе марксистскую». По его словам, это необходимо, чтобы знать врага в лицо: «Нужно понимать, в чем неправда марксизма, что там неверно».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На первый взгляд может показаться, что патриарх опоздал с этим советом лет этак на 30.

Ведь марксизм-ленинизм погиб еще под обломками СССР. Давно отгремели 1990-е, когда призрак коммунизма гулял по России. КПРФ давно превратилась в системную партию социал-демократического толка, а Зюганов ставит свечки в храмах.

Марксистов в традиционном смысле слова — тех, что выступают за классовую борьбу, пролетариат и социалистическую революцию, — сейчас днем с огнем не сыщешь. Наверное, осталась пара кружков, но их социально-политическое значение примерно такое же, как у толкиенистов и разных реконструкторов.

Да, есть еще популярные красные блогеры типа Клима Жукова — но им больше интересен Сталин, чем Маркс. Их волнует реабилитация советского прошлого и историческая память, а не проекты коммунистического строительства.

И это понятно — когда чуть ли не каждый второй трудоспособный гражданин России взял квартиру в ипотеку, когда на счетах у населения лежат триллионы рублей банковских вкладов, когда число индивидуальных предпринимателей приблизилось к пяти миллионам, никого уже не прельстить радикальным переустройством общества и отменой частной собственности.

Даже про пересмотр итогов приватизации сейчас в России уже почти не говорят. Поднять пенсии, вернуть полностью бесплатное здравоохранение — да, эти лозунги встречают понимание, но Маркс тут совершенно ни при чем.

Марксизм уже давно полностью дискредитирован как экономическое учение. Социализм не удалось построить ни в одной стране мира. В наиболее капиталистически развитых странах так и не произошла пролетарская революция, которую предсказывал Маркс. Напротив, там постепенно исчез сам пролетариат как массовое явление — на смену ему пришли белые воротнички и креативный класс.

Зачем же тогда патриарх предлагает изучать философию, стоящую за этой откровенно устаревшей политико-экономической программой? Разве она представляет какую-то опасность?

О да, и еще какую!

Классический марксизм мертв — но он возродился в виде вокеизма и леволиберальной идеологии. Об этом еще в 2005 году американский палеокон Пол Готфрид написал книгу под названием «Странная смерть марксизма».

Пропаганда однополых браков и мультикультурализма, борьба против традиционной семьи и прочего «угнетения» и «фашизма» за установление диктатуры меньшинств во многом построена на идеях Антонио Грамши, Герберта Маркузе, Теодора Адорно, Макса Хоркхаймера и других левых интеллектуалов, которые в 1960-х годах предложили новое прочтение марксизма.

Осознав, что экономический базис капиталистического общества разрушить с налета не получится, западные левые решили взяться за его культурную надстройку.

Маркс полагал, что религия и национальное самосознание автоматически отомрут вслед за изменением форм собственности. Неомарксисты, наоборот, считают, что перестройка производственных отношений может произойти только вслед за изменением общественного сознания.

Цель марксистов остается прежней — изнутри уничтожить белую христианскую буржуазную цивилизацию. Поменялись только методы, которые они используют для ее достижения.

Теперь левые борются не за то, чтобы отдать заводы рабочим, а за культурную гегемонию. Когда-то последователи Маркса ковали революцию в фабричных цехах и рабочих общежитиях — теперь они занимаются этим в университетских аудиториях.

Усилия неомарксистов приносят свои плоды — например, американские университеты за последние десятилетия превратились в настоящие бастионы «антирасизма», «критической теории», «постколониализма», где даже такие люди, как канадский психолог Стивен Пинкер, третируются как ультраправые.

И даже Дональд Трамп за четыре года своего президентского срока вряд ли сумеет с этим что-то сделать — слишком глубоко левая идеология пустила корни в образовании. А ведь спустя какое-то время выпускники Стэнфорда и Гарварда с радужными ленточками и флагами Палестины в руках пополнят ряды политической и медиаэлиты…

Основной удар левых всегда направлен на культурно преобладающее большинство и его иерархию ценностей. Подобно тому, как Ленин продвигал интересы национальных меньшинств в ущерб русскому народу-«держиморде» и «угнетателю», так и современные левые хотят подвинуть белых цис-гендерных мужчин во имя мигрантов, небинарных персон и прочих «субалтернов» — чем сильнее они выбиваются из представлений о культурной норме, тем лучше.

Чтобы сломать уклад православного общества и перепрограммировать сознание русского человека, большевики задействовали всю мощь государственной машины. Точно так же адепты леволиберальной идеологии предпочитают насаждать ее руками государства везде, где это возможно. И власть на Западе все сильнее идет у них на поводу, вводя цензуру, расовые квоты и арестовывая несогласных за «разжигание ненависти» в Интернете.

Благородный принцип, который приписывают Вольтеру, — «я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить» — левым чужд и непонятен. Свобода слова для них имеет ценность только в том случае, если позволяет пропагандировать им собственные идеи. Но при малейшей возможности они затыкают оппонентам рот.

Здесь с патриархом сложно не согласиться — чтобы успешно противостоять этому опасному и хитрому противнику, нужно представлять его идеологию и образ действий. И священнослужителям это знание необходимо не только потому, что православная церковь должна быть духовной опорой российского общества.

Православие само нуждается в защите от проникновения левых идей, которые в последнее время буйным цветом расцвели в западной теологической мысли.

Квир-теология, феминистская теология, слабая теология — все эти концепции, которые обсуждаются на страницах серьезных академических изданий в Европе и США, выросли из того же марксистского корня, что и «критическая теория» Адорно и Хоркхаймера. Они направлены на подрыв традиционного представления о всемогуществе и абсолютном суверенитете Бога, которое многие столетия играло важную роль не только в религиозном мировосприятии, но и в общественно-политической жизни.

Если вы думаете, что эти теологические экзоты не имеют шансов прижиться на российской почве, то вы ошибаетесь. Российский теолог Владимир Шалларь, творчество которого раскручивают «прогрессивные» круги, уже сейчас открыто провозглашает: «Христианин — это тот, кто за социализм», а «христианская политическая теология возможна только как левая».

Легко представить, что это зернышко, как только институциональные условия станут чуть более благоприятными, даст бурную поросль.

После начало СВО самые радикальные носители леволиберальной идеологии были вынуждены замолчать или уехать из страны. Но это временное затишье не должно расслабляющим образом действовать на тех, кто отвечает за идейное творчество.

Апостол Павел сравнивал христианина с воином, который должен держать наготове свое оружие и доспехи. Но, готовясь к предстоящему сражению, хороший воин не только точит свой меч, но также изучает своего врага и его тактику. Поэтому я надеюсь, что призыв патриарха вникнуть глубже в философию марксизма не останется неуслышанным.