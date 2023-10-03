Такое не раз случалось в XX веке, но за сытые годы стабильности мы как-то успели подзабыть о безжалостной реальности этнических чисток. Сейчас такая драма разворачивается на наших глазах. Армяне, бежавшие из Карабаха, активно делятся пережитым в соцсетях. Их свидетельства складываются в удручающую панораму хаоса и страданий: обезлюдившие сёла и города, многокилометровые вереницы автомобилей, забитых до отказа людьми и вещами, смертельные ДТП на узких горных дорогах, в которых погибают целые семьи. Если сломалась машина — ее бросают вместе со всеми пожитками и бредут вдоль трассы пешком. У кого-то пожилые родственники умирают прямо в пути, не выдержав стресса: приходится ехать с окоченевшим телом мамы на заднем сиденье. Множество потерявшихся детей, часть из которых пропала при взрыве бензовоза в толпе беженцев, дожидавшихся бесплатного бензина, — чудовищный инцидент, унесший сотни жизней…

Иван Шилов ИА Регнум

Читаешь обо всём этом и понимаешь — если вдруг Украина, подобно Азербайджану, сможет восстановить свою «территориальную целостность» и вернуться к границам 1991 года, то же самое повторится в Крыму и Донбассе, только в гораздо больших масштабах. В Нагорном Карабахе проживало 120 тысяч армян — это меньше, чем население Южного Бутово. В Крыму и Донбассе живут как минимум четыре миллиона русских — это больше, чем население всей Армении. И почти всем им придется бежать: в ЛНР и ДНР почти у каждого отец, сын или племянник успели повоевать против ВСУ, им это не простят. В Крыму тоже никто не будет чувствовать себя в безопасности — неважно, работал ли человек на российское государство как полицейский или учитель или же просто получил российский паспорт — при украинской власти его ожидает тюрьма или в лучшем случае серьезное поражение в правах.

Киевский режим и не думает скрывать свое отношение к населению бывших украинских территорий, которые он собирается «деоккупировать». Казалось бы, можно же поступить мудрее — ну наври ты жителям Крыма и Донбасса с три короба, пообещай им полную амнистию, автономию, свободное использование русского языка и разные экономические плюшки. Так же легче будет склонить их на свою сторону, тем более что потом ничто не помешает — «когда украинские танки уже заедут в Донецк и Севастополь» — отказаться от собственных обещаний. Но украинцев настолько распирает от ненависти ко всему русскому, что их не хватает даже на эту нехитрую стратегию. Киев ведет себя точно так же, как и официальный Баку по отношению к карабахским армянам: он разговаривает со своими бывшими согражданами, находящимися по ту сторону линии фронта, лишь на языке угроз — и нет сомнений, что все эти угрозы будут воплощены в жизнь при первой же возможности.

Глава нацполиции Украины Игорь Клименко прямо заявляет, что главной проблемой при «возвращении» Донбасса станут живущие там люди, «воспитанные в ненависти ко всему украинскому». Клименко делает прогноз: в случае прихода Украины «многие проживающие там, пожалуй, пойдут искать «Русский мир» на территории Российской Федерации». Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, тоже не церемонится в выражениях. Он называет крымчан «манкуртами» и говорит, что многие из них должны «получить юридическое наказание за то, что они сменили паспорт Украины на Россию и были, по сути, коллаборантами и предателями». Представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева не менее откровенна — по ее словам, «согласно действующему украинскому законодательству, под ответственность попадает едва ли не каждый учитель в Крыму». А можно вспомнить и заявления украинского прокурора Крыма Игоря Поночевного, который угрожает крымчанам «фильтрационными мероприятиями» и дает совет всем местным, заподозренным в пророссийских симпатиях: «Чемоданы — в руки и уезжайте, пока еще Крымский мост стоит».

Если ВСУ зайдут в Крым, то значительная часть его жителей, без сомнения, последует совету украинского прокурора. Сотни тысяч людей побегут с полуострова, теряя детей, имущество, со стариками на руках, падая в море с переполненных лодок и паромов. Точно так же и русские Донбасса не будут дожидаться «украинских освободителей»: бои еще не отгремят, а по пыльным дорогам среди горящей степи бесконечные колонны машин с плачущими женщинами и детьми уже потянутся в сторону российской границы. Оставшиеся столкнутся с неиллюзорной угрозой этнических чисток. Неправильно произнес слово «паляниця»? Получай пулю в лоб! Между тем украинские власти, довольно ухмыляясь, будут разводить руками, как азербайджанцы сейчас, приговаривая для успокоения международного сообщества: «Ну мы же им предлагали план реинтеграции, они сами не захотели». И международное сообщество не будет слишком переживать по этому поводу, в чём я совершенно уверен — изгнание русских из Крыма и Донбасса оно воспримет столь же спокойно, как и изгнание армян из Нагорного Карабаха. В лучшем случае чуть пожурит за перегибы — но ведь международно признанные границы куда важнее (ну, если речь не идет о Сербии).

Всё это можно если не принять, то хотя бы понять — животная ненависть гораздо ближе простым обществам, чем гуманность или трезвый расчет. Но есть одна вещь, которую понять не получается.

В начале 1990-х годов армяне нарушили «территориальную целостность Азербайджана». Однако я что-то не припомню армянских политиков, которые бы по этой причине желали Азербайджану победы и призывали бы вернуть ему Карабах. А вот многие российские политэмигранты, все эти кацы и ходорковские, открыто ратуют за победу Украины и ждут не дождутся увидеть украинский флаг над Севастополем.

Все, кто занимает подобную позицию, — это конченые моральные уроды, и с этим должен согласиться каждый россиянин вне зависимости от степени своей оппозиционности. Ну а если вдруг сомневаетесь, то задумайтесь еще раз о трагедии карабахских армян и умножьте ее на пятьдесят — именного этого желают заукраинцы с российскими паспортами русскому народу.