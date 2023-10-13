Московскую гимназию, где я учился, в шутку называли «синагогой» — из-за повышенной концентрации известной национальности среди учительско-ученического состава. И вот сейчас я читаю, что в запрещённой социальной сети пишет по поводу событий в Израиле один из тамошних учителей — автор учебников по русской истории, чью фамилию с иврита можно перевести как «праведный священник». Педагог с многолетним стажем. Читаю — и диву даюсь. Уважаемый педагог утверждает, что у нас есть только одно право — на «безоговорочную солидарность с Израилем». Требует «уничтожить осиное гнездо в Газе»: «Справедливым решением была бы ликвидация сектора Газа, его аннексия с перемещением всего электората Хамаса в любую арабскую страну».

ИА Регнум

Уточняю в комментариях, правильно ли я его понял. Оказывается да, с арабским населением Палестины он, весь из себя либерал и ярый противник сталинизма, предлагает поступить так же, как Сталин с немцами в Восточной Пруссии — всех выгнать. В ответ напоминаю, что массовые депортации уже вышли из моды. Уважаемый педагог обижается и просит больше никогда не посещать его страницу.

Этот учитель — типичный представитель особой прослойки просвещенных и либеральных людей, чьи голоса когда-то звучали на НТВ и «Эхе Москвы». Когда речь заходит о России, эти люди неизменно против репрессий, депортаций и ковровых бомбардировок. Например, они в своё время были очень против войны в Чечне, на всех углах кричали о нарушениях прав человека в ходе контртеррористической операции, оплакивали разрушенный Грозный. Но при этом рукопожатную общественность не слишком волновало, что террористы, угнездившиеся в «независимой Ичкерии», совершали рейды в соседние регионы (вспомним нападение Басаева на Дагестан), убивали и брали в заложники женщин и детей. Наоборот, либеральные гуманисты всячески оправдывали этих «борцов за свободу».

Точно так же эти совестливые граждане были против «аннексии» Крыма — «ну не XIX же век на дворе, ах, какое вопиющее нарушение международных норм!» А буквально ещё вчера они поднимали вой по поводу каждой многоэтажки на Украине, разрушенной в ходе СВО. Эвакуацию нескольких тысяч сирот, вывезенных из Донбасса вглубь России, подальше от обстрелов, они выдавали чуть ли не за геноцид украинского народа. Но как только заполыхало в Израиле, с этими гуманнейшими личностями вдруг произошла удивительная метаморфоза. Как по команде у них выросли клыки — вчерашние правозащитники превратились в ультраправых милитаристов и шовинистов.

Общечеловеки с рукоплесканиями и улюлюканьем встречают и бомбовые удары по жилой застройке («террористы сами виноваты»), и аннексию — «потому что еврейский народ должен обеспечить себе безопасность и вообще имеет историческое право на земли своих предков». Это русские перебьются без Крыма и Донбасса — а как же Израилю обойтись без Голанских высот и Западного берега реки Иордан?

Даже в разгар боёв за Мариуполь Россия не сносила жилую застройку целыми кварталами, как это делает Израиль в Газе. Хотя превратить всё в руины с расстояния было бы удобнее с военной точки зрения — наши подразделения при штурме понесли бы меньше потерь. Но нет, российские войска брали дом за домом, спасали из подвалов беженцев. Волновались за каждую семью, которая могла оказаться под обстрелами. ЦАХАЛ же превращает в щебёнку весь город. Понятно, что больше всего от таких действий страдают мирные жители, а не боевики, прячущиеся в заблаговременно вырытых тоннелях и бункерах. Но израильтянам это и нужно. Они сознательно провоцируют в секторе Газа гуманитарную катастрофу, вдобавок к обстрелам лишая его население света и воды. Ведь плохо скрываемая цель Израиля — зачистка всего региона от «человеческих животных», как назвал арабов Йоав Галант, израильский министр обороны.

ТАСС/ Saher Alghorra/ZUMA Press Wire

И наши либеральные пацифисты, которые ещё вчера выступали против любого насилия, не только не критикуют действия Израиля, они их горячо поддерживают. Иноагент Алексей Венедиктов заявляет по поводу беспощадных бомбардировок Газы: «Теперь будет без пощады. Ну и правильно».

Иноагент Андрей Лошак пишет: «Израиль — форпост, передний край борьбы современной цивилизации с хтонью». Или, как вторит ему иноагентша Ксения Ларина, «Израиль пытается спасти цивилизацию от нашествия варваров».

Да, террористы из ХАМАС, катавшиеся по улицам Газы с окровавленными телами убитых израильтянок, — действительно варвары и дикари. Их расправы над безоружными кибуцниками, включая детей, — омерзительны. Но в Чечне точно так же резали русское население — просто тогда смартфонов не было, чтобы это зафиксировать, хотя свидетельства очевидцев остались, и немало. Да и нападения на Будёновск и Беслан были не менее варварскими, чем атака на Ашкелон и Сдерот, — однако этих зверств либералы предпочитали не замечать.

Почему же общечеловеки приберегают патриотизм для Земли обетованной, а в России считают любовь к Отечеству чувством, достойным сожаления? Я ведь помню, как фыркал тот самый учитель истории, который сейчас держит кулачки за Израиль, по поводу пушкинского «Клеветникам России». Почему российские танки вызывают у этой публики — у кацов и шендеровичей — скрежет зубов, а израильские танки в тех же обстоятельствах — бурю радости? Я думаю, ответ понятен: голос крови. И это нормально. То, что евреи горячо поддерживают Израиль, — так и должно быть, это в порядке вещей. Но зачем тогда эти интеллигенты присасывались к русской культуре, какое право имели они учить нас жить? Зачем они прикрывались общечеловеческими ценностями, если на самом деле выступали с узкоэтнической точки зрения?

Поймите меня правильно — я не призываю ковыряться в чьих-либо родословных. Лично я — в отличие, кстати, от самих евреев — придерживаюсь инклюзивного понимания нации и считаю, что в русского может превратиться любой человек, вне зависимости от своего этнического происхождения. Главное, чтобы этого искренне захотел он сам. Впрочем, российские евреи, открыто позиционирующие себя в качестве национального меньшинства, соблюдающие шабат и кашрут, тоже никаких нареканий не вызывают. Возмущают именно русско-еврейские перевёртыши с фигой в кармане: отсюда волна хейта и злорадства в адрес новоиспеченных израильтян российского происхождения, разных там макаревичей и галкиных (кстати, Галкин — выпускник той же гимназии, что и я). Слава Богу, с началом СВО и новой волной алии ряды таких хамелеонистых граждан существенно поредели.

И это очень хорошо, что патриоты Израиля уезжают в Израиль. Пусть они внушают своим соплеменникам любовь к отчизне, пусть защищают свою настоящую родину. И вот тогда у них действительно будет чему поучиться — ведь мало кто сравнится с евреями в умении бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы. Мы, русские, временами слишком цацкаемся со своими врагами, слишком часто оглядываемся на мнение «уважаемых партнёров» вместо того, чтобы переть напролом. Давайте возьмем у Израиля урок бескомпромиссного патриотизма. И, может быть, в один прекрасный день Россия станет для русских тем же, чем Израиль стал для евреев — национальным государством, бескомпромиссно отстаивающим интересы нашего народа как внутри, так и за пределами официальных границ. Если нужно — при помощи ракет и танков. А еще лучше — мягкой силой.