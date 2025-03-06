Палеонтолог и писатель. Автор трех книг на русском языке и более тридцати научных статей, а также научно-популярных материалов, опубликованных в National Geographic, Science and Life, Elements.ru и других периодических изданиях.

В 1934 году один немецкий ученый назвал новый вид ископаемых насекомых Roechlingia hitleri — в честь Адольфа Гитлера. Тогда этот молодой, 45-летний политик с хорошо подвешенным языком казался настоящим лидером нации, готовым бескомпромиссно отстаивать её интересы на международной арене. Что произошло потом с немецким народом, мы все знаем: колоссальные жертвы и разрушения, многолетняя война, окончившаяся потерей значительных территорий…

Иван Шилов ИА Регнум

Я вспомнил об этой истории, когда узнал, что на днях похожим образом был увековечен еще один «молодой и перспективный» политик.

Я говорю о Владимире Зеленском. Видовое название в его честь — Evaniella zelenskyyi — получила эоценовая оса из янтаря возрастом около 40 млн лет.

Статья с описанием этого вида появилась в специализированном журнале Palaeoentomology, который издается Международным палеоэнтомологическим обществом.

На Украине и за рубежом многие до сих пор считают 47-летнего Зеленского спасителем отечества, хотя в реальности своим упорным нежеланием договариваться с Россией он толкает свою страну в бездну. Из-за Зеленского с каждым новым витком конфликта Украина теряет всё больше людей и территорий.

Palaeoentomology

Отказавшись от реализации Минских соглашений, Зеленский оставил Украину без Донбасса. Прервав переговоры в Стамбуле весной 2022 года, он тем самым распрощался с Херсонщиной и Запорожьем. И вот сейчас, когда на глазах у всего мира Зеленский вновь срывает переговоры, последствия для Украины будут не менее плачевными.

Поэтому остается только хмыкнуть, когда читаешь про «героические усилия Зеленского по сохранению суверенитета и границ своей страны и защите украинского народа от агрессоров». А именно в таких выражениях автор статьи — американский палеоэнтомолог Майкл Энгель объясняет, почему же он решил назвать осу из янтаря в честь украинского президента.

Вообще, Международный кодекс зоологической номенклатуры — свод правил, регулирующих научные названия животных — не рекомендует присваивать новым таксонам имена политических деятелей. Но это не жесткое предписание, а всего лишь рекомендация, и поклонники Зеленского из числа ученых пренебрегают ею уже не первый раз.

Летом 2022 года, вскоре после начала СВО, польские палеонтологи назвали в честь Зеленского ископаемую морскую лилию Ausichicrinites zelenskyyi, найденную в Эфиопии. Тогда этот пропагандистский жест обставили максимально публично — новое название было вынесено в заголовок научной статьи, а новости о нем появились в крупных мировых СМИ.

Сейчас всё иначе.

В статье с описанием янтарной «осы Зеленского» её имя не фигурирует не то что в заголовке, но даже в аннотации, словно редакторы журнала постарались максимально спрятать его от посторонних глаз.

Может быть, они чувствуют, куда ветер дует? Догадываются, что уже через несколько лет за это название всем будет стыдно, как за древнее насекомое имени Гитлера?

Кстати, в честь Гитлера была названа каменноугольная палеодиктиоптера — это насекомое прокалывало семена древних растений своим хоботком, похожим на копье. Но вот «оса Зеленского» вела куда менее благородный образ жизни — она относится к семейству ос-эваниид, паразитирующих на тараканах. Надо сказать, что Зеленский, чей коррупционный режим паразитирует на европейских и американских деньгах, в чем-то на неё действительно похож.

В отличие от эфиопской лилии юрского возраста, «оса Зеленского» имеет прямое отношение к Украине, поскольку её нашли в ровенском янтаре, который добывают на территории одноименной украинской области и прилегающих регионов.

Раньше его добычу вели нелегальные полукриминальные артели копателей, вымывая в земле огромные ямы, из-за чего вся местность превращалась в лунный пейзаж.

При Порошенко украинское государство попыталось взять добычу ровенского янтаря под свой контроль. Несколько раз между старателями и полицией происходили столкновения, в которых участвовала бронетехника — внимание, не полицейская бронетехника, а самодельные бронемашины, принадлежащие янтарным артелям. Можете представить масштаб явления…

В конце концов украинским властям более-менее удалось направить процесс добычи янтаря в легальное русло. Теперь копатели вынуждены покупать у государства лицензии на разработку участков, в связи с чем цены на ровенский янтарь заметно выросли.

Ровенский янтарь по ювелирным качествам практически не уступает одновозрастному балтийскому янтарю. Так что в довесок к редкоземельным металлам украинские власти в счет уплаты долга перед США могли бы предложить и свои янтарные месторождения. Тем более что до Ровенской области российская армия всё равно дойдет еще не скоро.