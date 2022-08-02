20 идей Дмитрия Давыдова
Проект посвящён инициативам, основанным на успешном мировом опыте, внедрение которых приведёт к ускорению развития России и существенному повышению качества жизни российских граждан.
Последние публикации
Как России победить ожирение у взрослых и детей
О том, что ожирение становится важной занозой российского общества, говорит статистика, знают медики и власти. По данным Росстата, в 2018 году около 22% жителей страны старше 19 лет страдали этим недугом, а у более чем 40% граждан наблюдался лишний вес. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и...
2 августа 2022
Дмитрий Давыдов предложил президенту РФ поддержать проект «20 идей»
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом. Публикуем текст обращения. Президенту Российской Федерации Путину В. В. Уважаемый Владимир Владимирович! Я, Давыдов Дмитрий Викторович, автор проекта «20 идей по развитию...
29 июля 2022
Совфеду РФ предложили способ сохранить здоровье молодых курильщиков
Для существенных успехов в борьбе с курением в России необходимы меры, направленные против потребления табака среди подростков. Об этом пишет автор ИА REGNUM Максим Петров в статье «Курение подростков: как сохранить здоровье целого поколения». В материале рассказывается об инициативе автора проекта...
27 июля 2022
Курение подростков: как сохранить здоровье целого поколения
В государственной концепции по борьбе с потреблением табака поставлена цель — снизить долю курильщиков с 29% до 21%. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов изучил международный опыт и предложил решение, позволяющее достичь результата. Он обратил внимание на корень явления —...
26 июля 2022
Минпромторгу РФ предложили способ сократить число ДТП
Преодолеть угрозу ДТП по причине усталости водителя обычными методами нельзя, пишет автор ИА REGNUM Максим Петров в «Разбудить и спасти уставшего водителя: технологии против ДТП». ДТП по причине усталости — одна из наиболее распространённых опасностей на дороге. Её коварство заключается в том, что...
20 июля 2022
Разбудить и спасти уставшего водителя: технологии против ДТП
Решение сложной проблемы предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, изучивший международный опыт. Ряд зарубежных исследований указывает, что около 25% всех аварий происходят по причине усталости водителя. Учёные установили, что 17–19 часов без сна сопоставимы по влиянию...
19 июля 2022
Неопровержимый метод: как ДНК-тесты собак помогут очистить города
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов изучил международный опыт и предложил решения. В крупных городах России популяции животных, содержащихся в домашних условиях, уже можно сопоставить по численности с населением этих мест. Но если для санитарных нужд человечество уже давно...
5 июля 2022
Уход за инвалидами: государству нужен другой подход?
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов изучил международный опыт и предложил модернизировать существующую помощь. Всего в России, по данным Росстата, в 2021 году проживали свыше 11,6 млн инвалидов, из которых более 1,3 млн инвалидов первой группы и более 700 тыс. детей-инвалидов...
28 июня 2022
Окроплённые кровью: как защитить дороги России от пьяных за рулём
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов изучил международный опыт и предложил способ уменьшить страшные цифры. Он предлагает воспользоваться теми методами, которые применяют страны, где показатель смертности в дорожных авариях кратно ниже, чем в России. Например, в Японии к...
23 июня 2022
В поисках доноров: как выжить в очереди на трансплантацию
Для тех, кто ждёт операцию, цена промедления критически высока. Способ сохранить защитный барьер от преступности и при этом существенно уменьшить очереди, даровав пациентам жизнь, предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, изучивший международный опыт. Давыдов выступил с...
15 июня 2022
Автомобиль против Москвы: как вернуть горожанам воздух
Комплексное решение в этой ситуации предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, изучивший международный опыт. Об актуальности этой темы для России говорит хотя бы рейтинг TomTom Traffic Index. В 2020 году Москва заняла в нём первое место в мире по загруженности автодорог...
7 июня 2022
Как поумерить аппетиты инфляции: метод защиты штрафов
Яркий пример — инициатива по актуализации размеров штрафов, разработанная на основе зарубежного опыта автором проекта «20 идей по развитию России» Дмитрием Давыдовым. Его идея заключается в привязке налагаемых административных штрафов к специальному показателю, учитывающему инфляцию и другие...
2 июня 2022
Миллионы за престиж: какие деньги теряет Россия на госномерах
С идеей начать легально зарабатывать на автономерах выступил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. Он изучил международный опыт и предложил разработать для граждан ряд легальных дополнительных государственных услуг, доход от которых будет поступать в бюджет. Одно из...
24 мая 2022
Проект «20 идей»: как одержать победу над пьяной ездой
В России число дорожных аварий с участием пьяных водителей продолжает расти. По статистике, за девять месяцев 2021 года произошло 10,8 тысячи таких ДТП, в то время как за тот же период 2020 года — 10,2 тысячи. 39% участников анонимного опроса среди водителей признались, что садились за руль пьяными...
5 марта 2022
Проект «20 идей»: как защитить воздух городов от главного загрязнителя
Загрязнения наносят непоправимый вред здоровью людей. По данным ООН, из-за них происходит около трети смертей от инсульта, рака лёгких и хронических заболеваний. Способ улучшить экологическую обстановку в российских городах предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. В...
24 февраля 2022
Проект «20 идей»: сигнал о пище высоких рисков
Способ противостоять угрозе предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. О том, что вопрос актуален для России, следует из данных Росстата, по которым в 2018 году у 21,7% граждан старше 19 лет наблюдалось ожирение, а у 40,3% — избыточный вес. Впрочем, в ВОЗ считают...
16 февраля 2022
Проект «20 идей»: заслон от табака для взрослеющих детей
Способ добиться результатов в наиболее чувствительном сегменте предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. Россия проводит реформы в этой сфере с 2008 года — с момента присоединения к конвенции ВОЗ по борьбе против табака. В 2018 году доля курильщиков составляла 29%, к...
10 февраля 2022
Проект «20 идей»: как убрать за собаками всего города
В первую очередь это касается отходов, которые оставляют животные. Естественным путём они не успевают утилизироваться, в то же время являются важным переносчиком бактерий. Решение предложил автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов. Согласно исследованию компании Mars Petcare, результаты которого...
2 февраля 2022
Проект «20 идей»: «умный» шприц против гепатита и ВИЧ
Случайности и человеческий фактор приводят к тому, что игла по-прежнему остаётся одним из главных источников заражения. Способ нейтрализовать угрозу предложил автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов. По данным ВОЗ, ежегодно в мире в результате медицинских инъекций 1,67 млн человек заражаются...
26 января 2022
Проект «20 идей»: отопление, которое спасёт тысячи жизней
Уголь и дрова в качестве топлива не только влияют на экологию, но и становятся распространённой причиной пожаров, регулярно унося жизни людей. Как снизить опасность, исходя из российских реалий и зарубежного опыта, разобрался автор портала «20 идей» Дмитрий Давыдов. В результате сгорания угля и...
20 января 2022