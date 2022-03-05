В России число дорожных аварий с участием пьяных водителей продолжает расти. По статистике, за девять месяцев 2021 года произошло 10,8 тысячи таких ДТП, в то время как за тот же период 2020 года — 10,2 тысячи. 39% участников анонимного опроса среди водителей признались, что садились за руль пьяными, а 6% — что делали это периодически. Способ основательно изменить ситуацию предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сейчас в качестве технологического решения проблемы правительство РФ рассматривает использование в автомобилях алкозамков. С идеей по их внедрению в 2018 году выступили в ГИБДД, а в 2020 году Минпромторг предложил создать стимулы для автопроизводителей для серийной установки таких устройств. В прошлом году появился проект обязательного использования алкозамков для нарушителей, при этом сами устройства должны быть оснащены функциями идентификации водителей и возможностью дистанционного отслеживания своей работоспособности.

Впрочем, для эффективного решения проблемы пьяной езды алкозамками необходимо оснастить все транспортные средства. Технически детекторы должны позволять мгновенно без проблем и неудобств тестировать водителя. Способ пассивного обнаружения алкоголя разрабатывается сейчас в США с помощью государственной поддержки. Технология DADSS является новейшей, она использует два метода определения — трезв водитель или нет. Первый исследует уровень алкоголя в крови под поверхностью кожи при помощи проникающего инфракрасного света. При этом сенсоры находятся в элементах управления транспортным средством, например, в руле, а тестирование занимает меньше секунды. Второй способ диагностики происходит через дыхание. Оборудование позволяет отличить водителя от других людей, которые могут находиться в салоне, и измерить уровень алкоголя в объёме выдыхаемого им воздуха.

Технология DADSS доказала эффективность в ходе тестирования, и сейчас разработчики занимаются уменьшением датчиков, чтобы они удобно встраивались в салон автомобиля. Также устройства адаптируются к переменчивости условий окружающей среды. При этом ведущие автопроизводители уже начали проектирование производственной интеграции этих решений. И хотя таких алкозамков пока нет на рынке, американский Конгресс принял решение об их обязательной установке на новые машины. И уже через несколько лет в США начнёт действовать стандартное требование об оборудовании алкозамками всех выпускаемых автомобилей.

Официальный сайт Госавтоинспекции Инспектор ГИБДД

«С целью сокращения случаев пьяного вождения мы предлагаем в России начать разработку интегрированной в автомобиль технологии обнаружения алкоголя без усилий со стороны водителя. Через шесть лет после издания закона предлагаем запретить постановку на учет автомобилей без встроенного алкодетектора нового поколения», — выступил с инициативой Дмитрий Давыдов.

По его мнению, законодательная мера станет стимулом, позволяющим автомобильной индустрии развиваться в направлении безопасности движения.

Дарья Драй ИА REGNUM Поток машин

Автор проекта надеется, что власти обратят внимание и изучат его предложение, поскольку оно способно полностью поменять ситуацию с «пьяными» дорожными авариями. При этом для реализации инициативы, также как и в других странах, требуется поддержка государства.

Эффект очевиден — новые устройства всё сильнее будут защищать общество от нетрезвых водителей. При этом все затраты на разработку и внедрение технологий быстро окупятся за счёт минимизации убытков, которые сопровождают каждую аварию. Со временем рынок автомобилей подстроится под требования и алкодетекторы станут нормой, что сохранит жизнь и здоровье многим жителям России.