С идеей начать легально зарабатывать на автономерах выступил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. Он изучил международный опыт и предложил разработать для граждан ряд легальных дополнительных государственных услуг, доход от которых будет поступать в бюджет. Одно из направлений — продажа комбинаций госномеров. Такая практика есть в Казахстане, партнёре России по ЕАЭС. А в Объединённых Арабских Эмиратах этот механизм достиг размаха — некоторые номера для автомобилей там стоят миллионы долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобильное движение

Давыдов предложил разработать систему, позволяющую выделить «очень престижные» госномера для автомобилей, поскольку именно этот сегмент предполагает сверхвысокую прибыль. Например, ввести и продавать на аукционе укороченные регистрационные номера — 7, 7А, 7АА, 7ААА, 07, 07А. Так, в 2016 году в эмирате Дубай номерной знак «5» был продан за 8 млн евро, а в 2021 году номер «AA9» — за 10,35 млн долларов.

«У богатых жителей России существует желание подчеркнуть индивидуальность и статус. Привлечение средств в бюджет страны через продажу коротких «очень престижных» автомобильных номеров будет позитивно принято обществом, поскольку вырученные деньги могут быть направлены на развитие инфраструктуры, социальные нужды или иные сферы, что в целом положительно отразится на улучшении уровня жизни россиян», — отмечал автор проекта.

Его идеи обнародовали в МВД и Государственной думе РФ. В МВД проинформировали, что разработкой нормативных документов поручено заняться Минэкономразвития, однако пока подготовленные проекты не содержат требований к формату госномера и базируются на ГОСТ Р 50 577 — 2018. Стандарт составлен с учётом положений техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877, «которым определены требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам», при этом планов по изменению ГОСТа нет.

Gibdd-mreo-moscow.ru Госномер автомобиля

Председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв пояснил, что законодательно вопрос о присвоении «красивых» номеров уже решён.

«Законом о государственной регистрации транспортных средств установлено, что порядок и условия присвоения транспортным средствам таких номеров определяет правительство Российской Федерации», — рассказал депутат.

В 2021 году в Госдуму был внесён отдельный законопроект, конкретизирующий продажу госномеров особой серии. Документ описывал критерии определения «красивого» номера и предлагал механизм реализации — через проведение аукционов. Однако в итоге инициатива получила технические замечания и была отклонена.

Проект постановления правительства России, разработанный Минэкономразвития, уже длительное время проходит межведомственное согласование. Документ предполагает, что автомобилисты через портал «Госуслуги» смогут резервировать понравившиеся номера, а затем выкупать их на онлайн-аукционе. При этом максимальная ставка определена на уровне 600 тыс. рублей.

Дмитрий Давыдов, комментируя официальные ответы, обратил внимание, что порядок цифр от реализации «очень престижных» номеров может быть кардинально другим.

«В ОАЭ короткие номера продаются за миллионы долларов. В России, где есть спрос на подобную роскошь, стартовая цена на аукционе за номера, состоящие из 1 или 2 символов, может быть в разы больше, чем за стандартные по формату: порядка 50−250 млн рублей. Включение в существующий проект возможности для государства выставлять на аукцион ограниченные серии «очень престижных» коротких номеров принесет огромный финансовый эффект, став ощутимым источником пополнения бюджетных средств», — полагает он.

Автор проекта подчеркнул, что противоречий с регламентом Таможенного союза не будет, поскольку особые серии могут также определять страну и регион регистрации автомобиля, а минимальное число символов на табличке правила не устанавливают. Давыдов считает, что нужно на нормативном уровне закрепить возможность продавать короткие номера на аукционе.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

«В связи с этим предлагаю МВД пересмотреть свою позицию относительно отсутствия планов по изменению ГОСТ «Р 50 557−2018» и добавить возможность выпускать автомобильные номера вне существующего стандарта с меньшим количеством символов», — заявил он.

И Давыдов, безусловно, прав — важно, чтобы изменения отражали суть идеи и стали инструментом для пополнения бюджета. Появление механизма привлечёт быстрое и существенное финансирование, которое можно направить на важные общественные задачи. При этом не возникает новых затрат и нет противоречий с международными правилами. МВД и Минэкономразвития следует подумать: не пора ли государственные стандарты адаптировать под общественные интересы?

В связи с вышеуказанной аргументацией надеемся на законодательную поддержку этого предложения государством. Его услуги призваны удовлетворить ту или иную потребность гражданина. И чтобы это делать эффективно, нужно понять, что не всегда получателю требуется именно финансовая помощь. Иногда желания шире, и в силах государства это распознать и исполнить с пользой для всех.