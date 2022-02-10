Способ добиться результатов в наиболее чувствительном сегменте предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.

SmartSign Не курить!

Россия проводит реформы в этой сфере с 2008 года — с момента присоединения к конвенции ВОЗ по борьбе против табака. В 2018 году доля курильщиков составляла 29%, к 2035 году её планируется сократить до 21%. По данным Минздрава, пристрастие к курению табака начинает формироваться в среднем в 17−19 лет, других никотиносодержащих изделий — в 12−15 лет. Согласно исследованию ВОЗ, проведённому в 2015 году, более 15% российских школьников в возрасте 13−15 лет регулярно курят. В вузах и колледжах от пагубной привычки страдают многие — 75% юношей и 55% девушек.

«Курение приносит наибольший вред именно растущему организму. Физиологически и ментально человек формируется к 20−22 годам. Поэтому потребление сигарет, вейпов, снюсов, электронных систем нагревания табака и прочих продуктов, содержащих никотин, в юном возрасте имеет гораздо более тяжкие последствия для умственного и физического здоровья, чем для взрослых», — отмечает Давыдов.

И чем раньше появляется зависимость, тем сложнее впоследствии, повзрослев, от неё отказаться. Многие развитые страны занимаются проблемой предельно серьёзно. Автор проекта «20 идей» изучил международный опыт регулирования курения среди молодёжи.

Так, Сингапур поэтапно поднял требование к возрасту, достижение которого необходимо для приобретения и использования табачной продукции. С 2019 года ценз увеличился с 18 до 19 лет, с 2020 года — с 19 до 20 лет, с 2021 года — с 20 лет до 21 года. Те, кто помладше и попался с сигаретами, должен заплатить штраф до 300 сингапурских долларов. Пособник, передавший табак юноше или девушке, будет оштрафован на 500 долларов и на 1000 долларов за повторное нарушение. Ещё выше штрафы для тех, кто покупает сигареты подросткам, а также для предпринимателей, допустивших реализацию табачной продукции лицам до 21 года. Бизнесмены рискуют и лицензией — в случае повторного нарушения они лишатся её навсегда. «Контролёром» может стать любой очевидец — о факте выявленного нарушения сообщают через спецформу на правительственном сайте. Кроме того, курильщиков регистрируют в клиниках и аптеках, им составляют индивидуальную программу и оказывают поддержку в попытках бросить курить. Результат превосходный — в 2020 году потребителей табака в Сингапуре было чуть более 10%.

Эффективность повышения минимального возраста для употребления никотина увидели и в США. 20 декабря 2019 года там вступил в силу закон, запрещающий продажу табачной продукции лицам младше 21 года. И всего за год потребление такой продукции среди учащихся школ и колледжей сократилось на 28% — с 6,2 миллиона до 4,47 миллиона. Если ритейлер нарушит правила и продаст сигареты юноше или девушке, то сначала получит предупреждение, а за повторные нарушения — нарастающие штрафы. Если и они не подействуют, продавцу могут запретить торговлю продукцией, содержащей никотин.

Можно ли в России уменьшить число юных курильщиков? Ответ на вопрос даёт Дмитрий Давыдов. Он предлагает поэтапное повышение возрастного ценза для потребителей табачной продукции: через год после принятия закона с 18 до 19 лет, через два года — до 20 лет, через три года — до 21 года. Одновременно ввести административную ответственность для лиц от 18 лет до наступления возраста, позволяющего покупку, хранение или употребление сигарет. При этом за первое нарушение обязать пройти курс о вреде курения или о способах бросить курить, а далее назначать штрафы. Собранные таким образом средства предлагается направлять на антитабачные мероприятия среди молодёжи. И если для совершеннолетних штраф станет сдерживающей мерой, то для подростков угроза наказания будет мотивацией не начинать курить. Более активную позицию выберут и родители. И в целом подросток получит чёткую установку — курение является нарушением общественных норм, а не признаком взросления.

Другой мерой может стать усиление ответственности для лиц, вовлекающих подростков в процесс потребления табака. Сейчас размеры штрафов колеблются от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, что несоизмеримо с последствиями этих деяний.

«К сожалению, это очень распространенная практика, когда взрослые люди или более старшие товарищи угощают подростков сигаретами, покупают табачные изделия для них, популяризируют употребление никотина среди молодежи или иными действиями и словами приобщают их к никотинсодержащим продуктам», — отмечает автор проекта «20 идей». Он предлагает увеличить сумму до 20−40 тыс. рублей.

В инициативе также говорится о необходимости ввести временный запрет (на 6−12 месяцев) на торговлю табачной продукцией для продавцов-нарушителей, повторно в течение года отпустивших товар в руки подростка. Сейчас законодательство предусматривает штраф, что не может полностью исключить нарушения. Так, в 2015 году, согласно информации ВОЗ, больше половины курящих московских подростков в возрасте 13−15 лет могли беспрепятственно покупать табачные изделия. Из этого следует, что остаются точки продаж, которые игнорируют закон. И эти места, уверен Давыдов, нужно прикрыть.

Решить проблему с курением подростков в России можно только усилиями государства. Депутатам Госдумы и членам правительства необходимо поддержать инициативу Дмитрия Давыдова и поставить прочный заслон между молодёжью табачному дыму. Эффект, как это видно из опыта других стран, будет существенным. Во-первых, сократится число потребителей табачной продукции среди подростков и молодёжи, и, как следствие, это скажется на здоровье нового поколения, снижении числа ранних заболеваний. Во-вторых, здоровая молодёжь — единственный путь к общему развитию и процветанию страны. В-третьих, снизятся экономические потери, связанные с курением и его последствиями. Кроме того, воплощение этих идей в жизнь вместе с мероприятиями действующей в России антитабачной концепции позволит быстрее достичь целевых показателей.